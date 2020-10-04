Літак із сином командувача ПС ЗСУ Дроздова випереджав Ан-26, який зазнав аварії, на понад 20 км, - ПС ЗСУ. ВIДЕО

Командування ПС ЗСУ опублікувало комп'ютерну візуалізацію схеми повітряного руху на військовому аеродромі за кілька хвилин до катастрофи літака Ан-26 із курсантами.

Відео опубліковано на сторінці відомства у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наголошуємо, ця схема не є доказовою базою, але стане корисною для галасливих "експертів", - сказано в повідомленні.

На схемі видно, що літаки кружляли над аеродромом, чекаючи посадки. На ній позначено, що першим мав сісти саме борт, на якому перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

Згідно з даними візуалізації, цей літак випереджав Ан-26, який незабаром розбився, майже на 20 км. Різниця в часі їхньої посадки мала становити майже 4,5 хв.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.