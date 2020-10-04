Літак із сином командувача ПС ЗСУ Дроздова випереджав Ан-26, який зазнав аварії, на понад 20 км, - ПС ЗСУ. ВIДЕО
Командування ПС ЗСУ опублікувало комп'ютерну візуалізацію схеми повітряного руху на військовому аеродромі за кілька хвилин до катастрофи літака Ан-26 із курсантами.
Відео опубліковано на сторінці відомства у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Наголошуємо, ця схема не є доказовою базою, але стане корисною для галасливих "експертів", - сказано в повідомленні.
На схемі видно, що літаки кружляли над аеродромом, чекаючи посадки. На ній позначено, що першим мав сісти саме борт, на якому перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.
Згідно з даними візуалізації, цей літак випереджав Ан-26, який незабаром розбився, майже на 20 км. Різниця в часі їхньої посадки мала становити майже 4,5 хв.
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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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Ребята, отказ одного двигателя из 2-х в полете - это не сверх проблема, если есть запас высоты.
Не изменит своего лексикона, не вспомнит что он мужчина, а не Мария Прокоповна с базара - не будет вылезать из банов НИКОГДА.
Чтобы упасть ниже ольгинских ботов - это надо постараться.
Не вызывает уважение. и отбивает желание дискутировать. как тебе объяснить..
вот бывает человек не прав по сути, а бывает - не прав по ФОРМЕ.
Вот он СИЛЬНО не прав по ФОРМЕ, в которой выражает свои правильные мысли. Ну и заспамливает тему своими познаниями, полученными в моем родном городе.
Я знаю он меня сейчас читает. Имей в виду, через 3 дня тебя разбанят, сможешь писать здесь снова.
Так вот - не заспамливай темы и выбирай выражения, Машенька.
повторюсь - по сути он пишет все правильно. с формой надо еще поработать.
https://censor.net/ru/user/219571, кто-кто, а ВЫ отписали все достойно, и по сути и по форме))
Всех благ))
Питання від людини, яка хоче розібратися.
ОК, але якщо двигун працював, то випускання закрилок (чи закрилків) на 38 градусів - нормальне ?
Тобто, можна припустити, що їх випустили при працюючому двигуні, а потім уже він вирубився не було часу / не було можливим (забули, не подумали) зменшити той градус, забрати ?
Чи вони все-таки, по-Вашому, мусили його вимкнути у той момент ? А якщо вважали, що дотягнуть до ВВП і сядуть нормально ?
Пілот досвідчений, кілька років навчав курсантів.
Дуже боляче.
Я там ще запитала Вас, що могло бути причиною виходу з ладу того клятого датчика ...
Щоб якось уявляти ...
довелось видеть упавшую прямо на глазах стрелку указателя ИКМ на эшелоне,но всё остальное стояло,как вкопаное,обошлось,сдох указатель..
а харьковский борт,говорят,не мог перед взлётом левый винт на упор поставить,только с 4-го раза удалось,и если он в последний момент неконтролируемо ушел на 0,то мгновенно возникшая отрицательная тяга могла запросто свалить его влево.как на видео..
Ст.бт. потом рассказывал,что тупо не поставили на упор перед взлётом,просто забыли,и всем троим - КК,ПКК и Ст.Бт всё время облёта резали глаза 4 горящие рубиновые лампы - но все протупили..
Короче,над полосой,как прибрали РУДы,винты дружно ушли на 0,и со стороны было впечатление,что по самолёту бнули сверху огромной кувалдой,благо высоты почти не было,но законцовками почти до земли достали..
сколько лет прошло..
Дякую.
От висвітилося =check engine= - заїду в гараж, хай перевірять.
Ну, не може ж зовсім вже саме по собі перестати функціонувати ...
Завжди має бути причина: щось замкнуло, потрапило всередину ...
То хочу знати, чи можна встановити причину поломки того датчика.
Вижу тут много ботов как с одной так и сдругой стороны. Одни за Кучера другие за Дроздова.
Насчет отстранения Дроздова - согласен. Это сняло бы много вопросов.
А за рулём самолёта сидел лётчик Волошин, а вёл его диспетчер Карлос!
Сцуки, піаряться навіть на крові дітей !!!