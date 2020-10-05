Білоруські силовики застосували проти учасників маршу у Вітебську сльозогінний газ. ВIДЕО
Під час "Маршу за звільнення політв'язнів" у білоруському обласному центрі Вітебськ проти протестувальників використовували сльозогінний газ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Белсат".
В опублікованому відео міліція розпилює газ із балончиків в обличчя протестувальникам.
Нагадаємо, 4 жовтня в Мінську та інших містах Білорусі відбулись марші на підтримку політв'язнів. Учасники масової акції в центрі Мінська зламали водомет, і той почав поливати міліціонерів.
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https://www.hs.fi/********/art-2000006657768.html Оригинал статьи
В українців нема окрім майданів більше нічого. Все інше - це окупаційні брежнєви-щербицькі, зросійщення, віддалення від демократії, цивілізації, як такої, залізні шори. Доречі, час пану їх знімати у себе.