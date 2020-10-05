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Новини Відео Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Білоруські силовики застосували проти учасників маршу у Вітебську сльозогінний газ. ВIДЕО

Під час "Маршу за звільнення політв'язнів" у білоруському обласному центрі Вітебськ проти протестувальників використовували сльозогінний газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Белсат".

В опублікованому відео міліція розпилює газ із балончиків в обличчя протестувальникам.

Нагадаємо, 4 жовтня в Мінську та інших містах Білорусі відбулись марші на підтримку політв'язнів. Учасники масової акції в центрі Мінська зламали водомет, і той почав поливати міліціонерів.

Автор: 

Білорусь (7969) Лукашенко Олександр (2661) репресії (1626) силовики (2515)


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Топ коментарі
+4
В любой стране нападение на полицию рассматривается как преступление.
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05.10.2020 00:37 Відповісти
+3
Це всього лише превентивна кара білорусам за радісне повискування "Кримнаш", "побєдбєсіє" і за відпочинок в окупованому Криму... Вони саме такої влади і хотіли. Білорусів мені не шкода. Їх ще дубасити і дубасити поки вони усвідомлять що вони словяни, а кацапи -орда...
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05.10.2020 01:26 Відповісти
+1
Шото все більш схоже на рух в бік сирійського варіанту, а не венесуельського.
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04.10.2020 23:59 Відповісти
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Шото все більш схоже на рух в бік сирійського варіанту, а не венесуельського.
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04.10.2020 23:59 Відповісти
мусора от автобуса отходить боятся, это уже прогресс
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05.10.2020 00:06 Відповісти
Я тоже читал.
https://www.hs.fi/********/art-2000006657768.html Оригинал статьи
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05.10.2020 00:20 Відповісти
гас з російської труби ?
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05.10.2020 00:13 Відповісти
обыкновенный фашизм-лукашизм..
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05.10.2020 00:22 Відповісти
В любой стране нападение на полицию рассматривается как преступление.
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05.10.2020 00:37 Відповісти
Це всього лише превентивна кара білорусам за радісне повискування "Кримнаш", "побєдбєсіє" і за відпочинок в окупованому Криму... Вони саме такої влади і хотіли. Білорусів мені не шкода. Їх ще дубасити і дубасити поки вони усвідомлять що вони словяни, а кацапи -орда...
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05.10.2020 01:26 Відповісти
Пане, то-то нащо вони вам? най вараться в свому окропi. Нам в своему куренi час лад навести.
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05.10.2020 01:48 Відповісти
Сусідів не вибирають. Жити з ними поруч, - ось наша доля ...
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05.10.2020 03:11 Відповісти
-Що - то не дуже схоже на те що білоруси слов'яни. Слов'яни, так вони швидше за все помруть вільними ніж стануть рабами в даному випадку, рабами орди москалів - кацапів. Немає у бульбашів тієї відваги, гордості наших славних предків -прадідів: українських козаків і хоробрості і доблесті вікінгів - русичів які притаманні слов'янському українського народу. Українцям котрі швидше помруть в святій боротьбі за свою свободу і рідну вільну державу, ніж будуть жити безправними рабами на колінах в кацапській колонії.
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05.10.2020 06:04 Відповісти
Майже третина ******** Білорусі колись розмовляла українською і ось що сталося після окацаплення. Виховання...після кацапського штика прийшли кацапській вчитель і піп...
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05.10.2020 07:05 Відповісти
походу цветочки с чаепитием - понты для приезжих... Мабуть, их Рыгорач - организатор.
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05.10.2020 01:46 Відповісти
Які ще наслідки Майдану? Що ти обрав добре відомого пройдисвіта Пєцю з переляку? Навіть Турч був куди кращій, дарма, що він не балотувавсь. Ну а за Янека вже і казати нема чого.
В українців нема окрім майданів більше нічого. Все інше - це окупаційні брежнєви-щербицькі, зросійщення, віддалення від демократії, цивілізації, як такої, залізні шори. Доречі, час пану їх знімати у себе.
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05.10.2020 06:31 Відповісти
-За час правління продажного кремлівського холуя екс- ... резидента кривавого ЗЕКА януковича ним і його наближеною бандою при владі було вкрадено 40 млрд. дол. Виходить що за два з половиною роки проклятий ЗЕК янукович - Юда і його бандитське оточення це ригоАнальне кодло повністю вкрали один державний бюджет України. Про це розповів заступник генерального прокурора Євген Єнін в ефірі UMN. На його думку, злочинна антиукраїнська організація зека - янукович включала в себе 7 потужних бандитських груп. 28 січня 2015 Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1420000000 дол. На рахунках компаній, пов'язаних з продажним кацапським прихвоснем втікачем ЗЕКом януковичем, його близькими, посадовими особами - злочинцями колишнього продажного прокремлівського ригоАнального уряду країни і пов'язаними з ними особами. А 28 квітня 2017 вступило в силу рішення Краматорського суду про конфіскацію цих викрадених мільярдів ЗЕКом і його бандою коштів, а також облігацій внутрішньої державної позики України. І це стало можливим тільки завдяки Великій Перемозі Українського народу у Революції Переваги та її мільйонним патріотичним "Майданам"
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05.10.2020 06:34 Відповісти
Але і тепер продажні: ЗЕбільні прокувори і судді перевертні заметушилися на догоду вже новому (екс- клоуну)... резиденту ЗЕбілу - капітулянту. І видно що за велінням цього вже ЗЕ ...Ка - 2, вони будуть переглядати свої ж рішення у справі побіжного ЗЕКа - 1 і його банди. А ось скільки накраде вже новий прокремлівський ЗЕ ...К - 2 зі своїм для нього суворим господарем і міжнародним злодюгою, аферистом - шахраєм Коломоєм .. напевно не менше ЗЕКа - 1 ... Аж поки і він від гніву Українського народу слідом за ним не втече в прокляту паРашу на забезпечення )(уйла. )(уйла який за вірну службу прилаштує його у себе придворним кловуном у кремлівських фашистів. .
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05.10.2020 07:00 Відповісти
Там є проблема. Юга, чоловік Тисячорічної Жінки, заради піару на посаді генпрокурора націоналізував мільярд доларів з рахунків бізнесових суб'єктів, мов би вони були пов'язані з вкраденими Януковічем грошами. Але сама доказова база і пов'язана з нею процедура конфіскації грошей була така недолуга і юридично протиречлива(бо у Юги нема жодної юридичної освіти), що власники цих пограбованих генпрокуратурою Юги кореспондентських рахунків мають беззаперечні шанси відсудити ці гроші в держави Україна через міжнародний арбітраж. Тобто шобла Янека-Пєці-Зєлі не тільки пограбує до нитки Україну, а ще й залишить її в боргах.
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05.10.2020 07:15 Відповісти
Дранников им и цветов пару букетов!!!
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05.10.2020 12:24 Відповісти
зато в белорусии нету коронавируса.
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05.10.2020 19:00 Відповісти
 
 