Білоруські силовики застосували проти учасників маршу у Вітебську сльозогінний газ. ВIДЕО

Під час "Маршу за звільнення політв'язнів" у білоруському обласному центрі Вітебськ проти протестувальників використовували сльозогінний газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Белсат".

В опублікованому відео міліція розпилює газ із балончиків в обличчя протестувальникам.

Нагадаємо, 4 жовтня в Мінську та інших містах Білорусі відбулись марші на підтримку політв'язнів. Учасники масової акції в центрі Мінська зламали водомет, і той почав поливати міліціонерів.