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"Ми живемо старими уявленнями про оборону і тому не можемо провести модернізацію армії. Щось фінансуємо за звичкою, щось через те, що боїмося втратити", - Бутусов. ВIДЕО

Спроби модернізації армії призводять до провалу через те, що державні інститути живуть старими уявленнями про оборону і не мають чіткого оборонного планування.

Про це в прямому ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і навів як приклад систему оборонного планування в Швейцарській Конфедерації.

"Швейцарський референдум - це якраз дуже яскрава демонстрація того, чим ми відрізняємося від сучасних держав, у яких розвинені державні інститути. У Швейцарії виноситься на референдум детально продумане і сформоване питання. Є проблема - є винищувачі F-5 і є винищувачі F-18. Через 10 років, припускають швейцарці, їм потрібно здійснити оновлення. І вони не просто кажуть: "Вкладаймо в авіацію багато грошей" або: "А давайте ми витратимо таку-то суму і щось будемо модернізувати або щось створимо". Ні. У них є абсолютно прорахований план. На референдум виноситься питання не просто про кількість літаків куплених, а й про кількість ракет до цих літаків, про кількість тренажерів до цих літаків. Взагалі детально розписаний план про те, як вони збираються будувати інфраструктуру під ці літаки і як будуть застосовувати ці літаки і навіть по яких цілях. Для звичайних громадян представлена ​​номенклатура боєприпасів, які закуповуються для цих літаків. Це і є принцип оборонного планування. Оборонне планування, яке настільки детально опрацьоване, що його надають звичайним громадянам у відкритому доступі. Це те, що повністю відсутнє в нас. У нас є статті витрат і ми фінансуємо щось за звичкою, бо звикли, щось - тому, що воно літає і ми боїмося залишитися без цього. У нас ніколи не вистачає на щось нове, бо ми живемо в старих уявленнях про те, яка авіація і вся система оборони була колись, у 70-х і 80-х роках. Звичайно, ми не можемо провести модернізацію і поставити таке питання на референдумі. У нас немає таких документів планування", - сказав Бутусов.

Читайте: Якщо результати держвипробувань "Вільха-М" будуть позитивними - виходимо на серійні закупівлі, - заступник міністра оборони Миронюк

Автор: 

армія (3780) зброя (7537) Бутусов Юрій (3617)


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Топ коментарі
+17
и шо теперь,доверить тем,кто бубочку короновал решение вопроса о перевооружении армии?
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05.10.2020 10:18 Відповісти
+15
Швейцария - как сказка. Почему не поучиться у восточной Европы, которая тоже 30 лет как откололась от совка. Они сейчас нормально работают с НАТО , т к понимают опасность со стороны раши , чего не понимают в Швейцарии и западной Европе
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05.10.2020 10:22 Відповісти
+11
" бо в нас досі ще жодного разу не обиравсь проукраїнський президент-головнокомандувач" и началась старая песнь от Ивана . дайте Юле порулить . она не такая она лучше
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05.10.2020 10:34 Відповісти
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Бутусов прав. Мне это напомнило как Гройсман постановой отменил кучу старых кабминовских постанов, устаревших давно. В частности, отменили требование закупить хозяйственное мыло по 1 куску на человека в неделю!!
этого мыла закупались ТОННАМИ, и оно потом списывалось после истечения срока годности, если его не использовали. и такое требование было по каждому предприятию! и прочие маразмы.
представляю себе, сколько такой фигни в армии - это еще более консервативная организация..
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05.10.2020 10:59 Відповісти
и шо теперь,доверить тем,кто бубочку короновал решение вопроса о перевооружении армии?
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05.10.2020 10:18 Відповісти
На пальцах за две минуты, отлично сказал внятным языком.
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05.10.2020 10:19 Відповісти
ой, сравнивать со Швейцарией не стоит
швейцарцы на референдуме отказались от безусловного дохода
представляете, что было бы, если бы нашему жлобью предложили в месяц +1000 гривень просто так?
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05.10.2020 10:20 Відповісти
В цьому питанні ви не зрозуміли основного. Все починається з податкової системи. В Швейцарії вона прозора, як прозора і стаття витрат. Тому люди звикли до цього і дрібні в їх розумінні гроші не варті зайвих витрат на адміністрування повернення податків. Швейцарці вміють рахувати. Якщо ж у нас незрозуміло куди з бюджету зникають гроші то, тут питання зовсім інше.
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05.10.2020 12:32 Відповісти
ні, все починається з людей
і ось цього, найнайважливішого, Ви не зрозуміли
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05.10.2020 16:07 Відповісти
Швейцария - как сказка. Почему не поучиться у восточной Европы, которая тоже 30 лет как откололась от совка. Они сейчас нормально работают с НАТО , т к понимают опасность со стороны раши , чего не понимают в Швейцарии и западной Европе
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05.10.2020 10:22 Відповісти
Можно и у турков поучиться - самая сильная армия НАТО
А швейцарцев защищает банковская система И банковские секреты лидеров стран- страна нейтральная может играться в референдумы по самолетам
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05.10.2020 10:24 Відповісти
думаю понимают, просто между рашкой и ими, есть буфер в виде восточных стран бывшего варшавского договора, на который они надеются в случае чего. да и путин у них торговый партнёр с незапамятных времён. нельзя вот так вот взять и похерить свой бизнес, даже с рашкой. деньги не пахнут даже для них.
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05.10.2020 10:52 Відповісти
Блогер Одесская Хунта сегодня беседовал с мужиком с Луганска.Мужик каже третья часть города бросила дома квартиры и разъехались кто куда...,Рюцкий мир пришел посрать...
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05.10.2020 10:23 Відповісти
"Мы живем старыми представлениями об обороне и поэтому не можем провести модернизацию армии. Что-то финансируем по привычке, что-то из-за того, что боимся потерять", - Бутусов - Цензор.НЕТ 982

Іноді Бог виконує бажання людей.
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05.10.2020 10:27 Відповісти
Як казав класик :
- як-що людина - ідіот , то це на довго.
Не думаюча , самостійно голова , буде виконувати вказівки з-за поребрика . А на так , жити під "руським міром"...
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05.10.2020 10:54 Відповісти
Що тямить в цьому якась баба Валя з Зачіпилівки і що вона відповість на референдумі?
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05.10.2020 10:25 Відповісти
ясно шо - скажет "не нада нам той НАТЫ!"
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05.10.2020 12:28 Відповісти
Не мы живём, а старое совковое кодло пердунов-генералов, укроборонпромовцев и прочей шушеры которая имеет отношение к вооружению армии. Которые только и занимаются тем, что перекрашивают старое совковое барахло, называя это модернизацией. Вот посмотрим, к примеру, на то, что сейчас происходит в Карабахе. Если бы на месте армян были бы ВСУ - результат был бы тот же. Турки с айзерами в первые же дни конфликта пожгли бы дронами всё совковое железо и ответить им было бы особо нечем. Это ли не пример для того, чтобы понять, что то, что выдаёт в войска наша оборонка, совсем не подходит для ведения современной войны.
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05.10.2020 10:25 Відповісти
Одне радує,що на праші твориться те ж саме.
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05.10.2020 10:31 Відповісти
Мышебратья...
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05.10.2020 10:34 Відповісти
"Плохо, когда своя корова сдохла,
намного лучше, когда сдохла корова и у соседа"
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05.10.2020 10:39 Відповісти
якщо це, стосується кацапів то, хай так і буде.
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05.10.2020 12:34 Відповісти
Скоріше тому в нас армія совкова, бо в нас досі ще жодного разу не обиравсь проукраїнський президент-головнокомандувач. Ющ Іуда був відносно проукраїнський, але і той називав Кучму батьком, Фронт національного порятунку України називав фашистами, все зробив, щоб Януковіч прийшов до влади, а Юлю топив на суду. Про інших і казати нема чого.
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05.10.2020 10:27 Відповісти
" бо в нас досі ще жодного разу не обиравсь проукраїнський президент-головнокомандувач" и началась старая песнь от Ивана . дайте Юле порулить . она не такая она лучше
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05.10.2020 10:34 Відповісти
кстати, давно уже не видел свидетелей йули. реально удивлён, что такие доисторические птеродактили ещё не вымерли.))
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05.10.2020 10:46 Відповісти
пожалуйста . представляю https://censor.net/ru/user/98956 в принципе не плохой чел . проукраинский и все такое . но есть у него пунктик . любит Юлю до беспамятства
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05.10.2020 10:49 Відповісти
І що? Так навіть краще.
Тут усі когось "*******" або " не *******".
Якщо усі однаково ******* одного сонцесяйного "рулєвого", то це совок.
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05.10.2020 11:40 Відповісти
сложно сказать как лучше

с одной стороны лучше когда есть один признанный лидер . консолидирует нацию и все такое . но это попахивает культом личности . с другой стороны любишь кого хочешь это модно и демократично но тогда и куча лидеров начинают грызню и соответственно тянут в разные стороны как в басне Крылова
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05.10.2020 11:57 Відповісти
При чём Швейцария к Украине? Это как сравнивать лопату с пулемётом.
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05.10.2020 10:29 Відповісти
Сарказм по поводу Мавзолейных хмырей всегда в моде.Быдло ТУПОЕ профукавшее Ымперию,СССр и СНг с Вапршавским Договором претендует на мировое лидерство...Анекдот ...."Ми живемо старими уявленнями про оборону і тому не можемо провести модернізацію армії. Щось фінансуємо за звичкою, щось через те, що боїмося втратити", - Бутусов - Цензор.НЕТ 3476
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05.10.2020 10:30 Відповісти
"Документы планирования" написать не сложно.
Сложно найти достаточное количество денег для воплощения этих планов в жизнь.
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05.10.2020 10:36 Відповісти
особливо коли хочеш збереги і совкове, і нове побудувати.
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05.10.2020 12:36 Відповісти
Які референдуми? Яка Швейцарія? Ми живемо в країні, яка обирала президентом овоча. Потім надивившись гівносеріалу блазня. Жарт що наступний президент - свінка Пепа, не фіга не жарт.
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05.10.2020 10:37 Відповісти
Та і взагалі, ми не швейцарці.
Вже довірили народові президента обрати..
Ще їм армію модернізувати - і все !
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05.10.2020 10:38 Відповісти
Бутусов озвучил, то что и так давно известно со времён совка.
Военный (и не только) бюджет расходуется крайне нерационально. То есть львиная доля расходуется на то, что не имеет отношения к цели. В основном потому что и чёткой цели нету. Точнее цель у любой системы по умолчанию одна и та же - рост финансирования и самой системы. Это логика раковой опухоли.
Проблема Украины не в деньгах.
Проблема в: 1. Умении ими распорядиться.
2. Коррупция.
Причём первая проблема на порядок больше. Из нее же растёт и вторая.
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05.10.2020 10:41 Відповісти
Основна проблема України, у совкохохлах.
До яких у значній мірі відноситься і автор цієї статті.
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05.10.2020 11:12 Відповісти
З новим поколінням я теж знайомий.
90% з них :
1. Малограмотні. На будь-якому форумі їх відразу видно. Проблеми освіти точно такі як і в армії, тобто гігантський штат людей, які роблять те, що написано в зверху. Кінцевий результат плачевний і постійно погіршується.
2. Мріють виїхати за кордон. Тобто відразу непридатні до будь-якого державного управління. Як і більшість наших топ чиновників, які мають за кордоном маєтки, сім'ї ,багато грошей і часто ще й громадянство. Це не українські чиновники - це колоніальна адміністрація.
3. Ненавидять українську мову та літературу. Це стандартна шкільна травма. Саме цим їх там гвалтують особливо інтенсивно. Система освіти стала значно агресивнішою порівняно з совковою, яка давала шанс, учню чомусь навчитись і вчителю донести щось до учня. Зараз цього немає. Все регламентовано і спущено зверху. Звідси і проблема 1. З якої ростуть всі інші.
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05.10.2020 11:37 Відповісти
Бро, це не покоління.
Такі були завжди.
І будуть.
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05.10.2020 12:08 Відповісти
Тоже с неприятным чувством отметил очень сильное падение уровня образования. Сами учителя нынче недоучки, а почитав, что и как пишут родители на форуме, посоветовал бы как минимум половину этих родителей, самих усадить за парту. К тому же, ребёнок жалуется, что почти все одноклассники матерятся, при чём очень сильно, а учителя не пресекают это. То есть, для многих это уже норма.
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05.10.2020 13:53 Відповісти
А чому ж ви тут " ізощьряєтесь", коли вмієте українською ?
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05.10.2020 15:45 Відповісти
То что нет планирования, это так, но играться в референдумы по планированию закупок ракет-в украинских условия -анекдот и бездумное копирование не самого умного. В США или Британии то же выносят на референдум?
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05.10.2020 10:46 Відповісти
100%!
Хочу еще обратить внимание на то, что армией руководят не те, кто воевал, а обычные чинуши - приспособленцы. Уже этот факт говорит обо всём.
Отсюда невыплата обязательных платежей, нежелание вникать в быт солдат, отсутствие поиска... Это Системная проблема! Зато они могут быстро выводить дорогие Киевские земли из своего ведомства в частные руки, ловко распоряжаются выделенными средствами.
Т.е. Минобороны не создано побеждать врага.
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05.10.2020 10:48 Відповісти
Швейцария - хороший пример!
Давайте, для начала, заставим каждого резервиста обзавеститсь автоматом, патронами, гранатами, обмундированием ... (как в Швейцарии)
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05.10.2020 10:51 Відповісти
Здесь так нельзя, здесь народ тупой.
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05.10.2020 11:10 Відповісти
Народ у нас, в большинстве своем - умный.
Тупые или "заточатстя" или "сломаются".
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05.10.2020 11:25 Відповісти
У нас 73% не розуміє якими якостями має володіти президент, а ви пропонуєте щоб у нас "нарід" розібрався в авіації і оборонній доктрині?
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05.10.2020 10:52 Відповісти
73% знают, какими качествами президент не должен обладать.
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05.10.2020 10:58 Відповісти
Не должен уметь играть хером по роялю? Из-за отсутствия хера или слуха?
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05.10.2020 11:21 Відповісти
сравнил швейцарский нож с сокирой)))
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05.10.2020 11:00 Відповісти
також у американському сенаті чи англійському тв ніхто не виступатиме з державних питань мовою ворога...
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05.10.2020 11:01 Відповісти
Какой бред!
Особенно умиляет сравнение со Швейцарией, которая никогда ни с кем не воевала.
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05.10.2020 11:14 Відповісти
Да, историю ты скурил в 8-м классе
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05.10.2020 11:22 Відповісти
Ну, что?
Ни одного примера войны без применения лука и стрел, в которых участвовала швейцария, за несколько часов ты так и не привел, только со своим бригадниками загадил мой вопрос?
Как и обещал, присваиваю тебе почетное звание киздюка и балабола!
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05.10.2020 13:50 Відповісти
шо,разве Бутусов не видит,как работает натовская система штрафов в ВСУ в случае ответного огня на обстрелы в Украине , террористами - ордло . мацковский оккупант Украины издал указ ,внедрить энту натовскую реформу в ВСУ для мирного уничтожения украинских солдат,и служивое таранище тут же ее воплотил в жизнь...
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05.10.2020 11:42 Відповісти
Ми Україна просто аномальна країна,у нас освітою руководять агрономи,єкономікою ті хто і таблицю множення не знає і т.д.
Ми на словах хочемо відійти від совка але думаємо по совковськи.
Теж саме походить і в нашому війську,хо чемо відійти від відладженої,хоч і застарілої,совкової системи на натівську але не війська перебудовуємо під натівську а натівську оборонну систему під наші війська.А в кінці ні та ні інша не працює.
Теж саме проходить і в медецині і освіті.Ось тільки ментам все по барабану як їх не називати все одно вони використовують старий метод НКВД.
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05.10.2020 11:42 Відповісти
P.S.Хочу запитати у Бутусова,яка подальша доля офіцера який виводив із Крима свою частину із Прапором України та із нашим Гімном крізь стрій ,,зелених чоловічків,,?
Та чому така людина недостойна посади Міністра Оборони?
Та яка доля офіцера який вивів свій батальйон із під Іловайська без єдиного набою та був звинувачений у невиконанні наказу обороняти відхід наших війсь без підтримки наших ВСУ.
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05.10.2020 11:53 Відповісти
Бутусов молодець, і планування стратегічне в державі потрібне, і зміцнення оборонного комплексу давно визріло з початком агресії московітів, а щодо референдуму... то дуже вже сумніваюсь, що представники руцького міра Зе-команди з опезежистами дозволять зміцнювати українські збройні сили. Головнокомандувач на 6-му році війни утилізує міни та снаряди за довоєнними угодами, хіба це не зрада Батьківщини, а може державне замовлення на ракетні комплекси чи бодай Байрактари подали в Укроборонконцерн, а може в Україні запустили хоч один патронний завод ( єдиний і то залишився на непідконтрольній території). Та ні все крадуть та крадуть, головне відкати, схеми, "велике будівництво", дороги ... Юра, Ви мрійник, але бажаю наснаги, боріться, може й поборите, як Дон Кіхот вітряні млини. Хоча мої статті на цензорі Ви і не захотіли друкувати, та все ж істина дорожче.
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05.10.2020 11:59 Відповісти
Згоден, Юра.
А старі уявлення про оборону, як і про економіку, про політику, медицину, освіту - тощо, носять і поширюють нелюстровані голови підстаркуватих комуністів і комсомольців та їх модифікацій у вигляді дітей та онуків. Без повновісної люстрації наші перспективи примарні..
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05.10.2020 12:08 Відповісти
Бро, у людей нема перемикача режимів IQ : «80», «90», «100», «120»...
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05.10.2020 12:34 Відповісти
знову з людьми не повезло?
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05.10.2020 12:45 Відповісти
Це у всих людей Світу, такого нема.
А не повезло нам з неадекватною країною сусідкою, яка за 400 років, встигла тут нам наплодити хитросраких хохломанкуртів.
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05.10.2020 13:08 Відповісти
Хіба французи мало воювали з німцями, чи англійці мало воювали з французами - тощо..
Але ті пострадянські країни, що досягли успіху, провели і люстрацію і , дехто, ревізію "громадянств" - відмовивши "совкам" в праві керувати і бути обраними, а "понаєхавшим" в праві голосу.
А тепер проаналізуйте кожен своє оточення. В нас сотні тисяч персонажів згаданих мною і, звичайно, буде соціальний протест. Наприклад "совєтський охвіцер, всью жізнь СЛУЖІЛ на сєвєрє, вєрнулся на Родіну і - і хоче отримувати пенсію, зауважте - кращу пенсію ніж у людей, що реально творили продукт в полі чи на заводі.
А партноменклатура, прокурорські, судові, міліцейські "діячі"?
Саме ці люди вдруге, грамтно, зливають ситуаційні перемоги Майданів(читай простих людей) і унебезпечують своє майбутнє очолюючи і каналізуючи процеси.
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05.10.2020 13:27 Відповісти
Ну, так я теж про те що й Ви.
Спочатку будують дім на доброму фундаменті, це тяжка брудна праця.
А вже потім купляють всілякі меблі, і обстановку для комфортного у ньому життя.
Так що, спочатку Держава, а це Армія, Мова, Віра.
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05.10.2020 15:10 Відповісти
А якщо для половини населення то є мова російська, віра - православна, але російська. І я не згоден, що на шляху збагачення того, хто прагнув завдяки цьому слогану повторно стати президентом, він дбав про армію. А тепер мені пропонують від усього відмовитися.. Це проста логіка.
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05.10.2020 22:32 Відповісти
В Україні зараз у турборежимі загальмовано виконання оборонних замовлень, та постановка на озброєння нових видів зброї, а тут про «опьіт Швейцарии»...
А тут «советьі с Марса».
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05.10.2020 12:31 Відповісти
Будь-яка армія починається з соціально-економічних відносин в державі. Швейцарія перш за все держава з високорозвиненими соціально-економічними відносинами де влада піклується про малий та середній бізнес. Тому вона має достатньо коштів на придбання ******** озброєнь для своєї мілітарної системи. Кожен швейцарець без виключення служить раз на рік у війську. Тому вони знають нащо їм потрібна армія, і нащо тій армії ******* озброєння. До речі, умови служби у них досить не вибагливі але ніхто не скаржиться бо знає що це, не на довго. Вони більше витрачають на озброєння ніж на комфорт.
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05.10.2020 12:44 Відповісти
А вони мріють хрестами на пузі, шароварами і гімном причарувати, фактично "совєтську" людину))
Люди зголошуються терпіти такий дискомфорт (вчити НЕ рідну мову, відмовитись від багатьох звичаїв та звичок, тощо, лише за ЩОСь. Їдучи в німеччину люди, наприклад, отримують високий стандарт життя, а ми що пропонуємо? Олігархів і вишиванки?
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05.10.2020 22:34 Відповісти
Юра там не объяснять нужно про Швейцарию а выписывать пэндэли но надо понимать что
выписывать некому поэтому выписывать будут те кто прийдёт на смену совковому кодлу.......
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05.10.2020 13:19 Відповісти
Кажуть, Порошенко відродив армію. Армію він не відродив. Він реанімував сухопутні війська. Проти ******** армії українська вистоїть не більше години. Є яскравий приклад - Буря в пустелі. США поклали на лопатки Саддама протягом однієї ночі. Точніше - менш, ніж за годину. Паралізувавши ППО, й авіацію, залишалося лише методично перемолоти те, що залишилося на землі. Українська армія часів Порошенка в набагато гіршому стані, ніж були сухопутні війська Хусейна в 19
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05.10.2020 14:36 Відповісти
Тим не менше, у нас зараз не Лугандон/Новороссія, а Україна.
І це саме завдяки «погано відродженої» Порошенком Армії України.
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05.10.2020 15:15 Відповісти
Невідомо, чому путін не застосував авіацію, та ракетні війська. Як тільки з боку путіна була застосована артилерія, ми отримали розгроми - Іловайськ, та Дебальцеве. Та армія, яку зараз має Україна, здатна стримувати хіба що банди на кшталт лугандону.
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05.10.2020 18:45 Відповісти
Відомо, чому.
Тому що була дуже велика вірогідність, перетікання цього надзвичайного збройного конфлікту у Центрі Європи в Третю Світову.
Ну, щоб тобі було легше погодитись, поцікався скільки Атомних Електростанцій, на території України (хоча це не головне).
США і НАТО, знищило б Россію.
А Сибір пішла б бонусом Китаю, за нейтралітет.
Ну й на додаток, бої з УПА, відмічались до 1962 року.
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05.10.2020 20:10 Відповісти
у нас не Україна, а країна стаціонарного бандита
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05.10.2020 19:45 Відповісти
Они все рассказывают какие все дураки, как нужно все сделать, а когда доходит до дела прячутся или сбегают, как Ярош или Вакарчук. Типа они тут ни при чем.

"Ми живемо старими уявленнями про оборону і тому не можемо провести модернізацію армії. Щось фінансуємо за звичкою, щось через те, що боїмося втратити", - Бутусов - Цензор.НЕТ 935
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05.10.2020 18:13 Відповісти
Що пацюк луандонський, пригора від Дмитра Анатолійовича ?
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05.10.2020 20:12 Відповісти
Здравия всем! То Швейцария то Изоаиль то- Дед Мороз! С чего начинается правильное админимтрирование и рефоомы? Правильно, с того что у нас есть- с инвентаризации! Далее, выявляются ихлишки и недостача и закупается то что нужно в оперативном и тактическим планировании. Для того чтобы не делать описи каждый раз, и не считать остатки постоянно, делается единая компьютерная база данных, когда в тыловой службе МО находится вся информация по запасам и местам их хранения, если выявляется что в процессе обеспечения войск на каких то складах отсутсивуют запасы- немедленно органы военной прокуратуры и инспектора на проверку! Все! Это элементарно! При наличии единой базы и единого реестра, любое движение запасов выявляется на раз два. Еаждый склад или военная часть заходит через компьютер в систему через персональный пароль, зама по тылу. И любой ответственный чиновник может мониторить это, не выходя из собственного кабинета в Киеве. Любой военный продукт может иметь " красный код" ,когда его выдача или движение сопровождается мессиджем в главный офис. Это называется- Пвтоматизированные Системы Управления Войсками! Ее можнл сделать и в электронном виде, все расходные и приходные документы- особенно что касается не оружия, а об ундирования, продуктов, запасов ГСМ и т.д. Потому что воруют и делают деньги в основном на этих вещах! Никто БМП на лево не продаст! Патроны- строгая отчетность, оформляется по заявкам командира подразделения и подписывается зам по части. Вопрос списания негодных- это комиссия!
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05.10.2020 18:58 Відповісти
Нема реформ ні в чому! Зокрема, нема в освіт. Нема в науці. Науку взагалі вбивають - знову запроваджують сталінську модель: кандидат, доктор, член-кор., академік, ВАК (вища/всеукраїнська атестаційна комісія) і знову буде дідівщина - академікам гроші, кандидатам - тяжка праця. Має бути лише одна дисертація - доктор філософі в такій-то галузі і три посади: молодший науковий, науковий і старший науковий співробітник. Серед старших обирають керівництво як інституту, так і науки. КОЛИ??? І так в усьому.
Отакий бардак і в війську. В Україні найвище звання - полковник і набір посад для полковників де найвища - приводець війська. КОЛИ??? Авіація і флот структуровані взагалі по позавчорашньому дню...
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05.10.2020 19:40 Відповісти
Бутусов-меня всё чаше просят показывать себя на цензоре )
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05.10.2020 20:31 Відповісти
 
 