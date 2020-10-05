"Ми живемо старими уявленнями про оборону і тому не можемо провести модернізацію армії. Щось фінансуємо за звичкою, щось через те, що боїмося втратити", - Бутусов. ВIДЕО

Спроби модернізації армії призводять до провалу через те, що державні інститути живуть старими уявленнями про оборону і не мають чіткого оборонного планування.

Про це в прямому ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і навів як приклад систему оборонного планування в Швейцарській Конфедерації.

"Швейцарський референдум - це якраз дуже яскрава демонстрація того, чим ми відрізняємося від сучасних держав, у яких розвинені державні інститути. У Швейцарії виноситься на референдум детально продумане і сформоване питання. Є проблема - є винищувачі F-5 і є винищувачі F-18. Через 10 років, припускають швейцарці, їм потрібно здійснити оновлення. І вони не просто кажуть: "Вкладаймо в авіацію багато грошей" або: "А давайте ми витратимо таку-то суму і щось будемо модернізувати або щось створимо". Ні. У них є абсолютно прорахований план. На референдум виноситься питання не просто про кількість літаків куплених, а й про кількість ракет до цих літаків, про кількість тренажерів до цих літаків. Взагалі детально розписаний план про те, як вони збираються будувати інфраструктуру під ці літаки і як будуть застосовувати ці літаки і навіть по яких цілях. Для звичайних громадян представлена ​​номенклатура боєприпасів, які закуповуються для цих літаків. Це і є принцип оборонного планування. Оборонне планування, яке настільки детально опрацьоване, що його надають звичайним громадянам у відкритому доступі. Це те, що повністю відсутнє в нас. У нас є статті витрат і ми фінансуємо щось за звичкою, бо звикли, щось - тому, що воно літає і ми боїмося залишитися без цього. У нас ніколи не вистачає на щось нове, бо ми живемо в старих уявленнях про те, яка авіація і вся система оборони була колись, у 70-х і 80-х роках. Звичайно, ми не можемо провести модернізацію і поставити таке питання на референдумі. У нас немає таких документів планування", - сказав Бутусов.

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