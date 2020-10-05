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"У мене написано, що це біля вірменського військкомату проводжають людей, а це прапор Азербайджану. З головою дружите! Що ви творите ?!" - помилка в ефірі пропагандиста Соловйова. ВIДЕО

Російські пропагандисти помилково пустили в прямий ефір запис фрагмента, знятого біля військкомату в Азербайджані, де люди проводжали своїх бійців на війну з Вірменією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це в ефірі кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова, який, коментуючи відео, говорив, що так проводжають на війну біля вірменського військкомату.

Знайшовши помилку, пропагандист обурився: "Хлопці, ви з головою дружите?! Це не помилка! Це гірше, ніж помилка! Ви розумієте, що творите! Коли такі відносини напружені! Ви зовсім збожеволіли?! У вас було мало часу, щоб підготуватися і вивірити, подивитися, що ви даєте?! Тепер будьте ласкаві знайти аналогічне відео у Вірменії!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан припинить обстріли в Нагірному Карабасі, коли Вірменія надасть графік виведення своїх військ, - Алієв

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) помилки (36) пропаганда (2825) росія (66104)


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Топ коментарі
+95
Ха ха .... облажались пропогандони
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05.10.2020 11:16 Відповісти
+84
Брехуни перебрехали самі себе.
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05.10.2020 11:18 Відповісти
+75
Петух облажался
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05.10.2020 11:18 Відповісти
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Обісрався вузьколобий кацап)).. Папіру туалетного тобі передати поїздом?? В нас є такий гарний з зображенням твого *****, будеш обісранки підтирати і цілувати сцаря свого пришелепкуватого))
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07.10.2020 21:13 Відповісти
"когда такие отношения напряжонниє.." І чого ця мавпа так злякалась? "Отношенія" ж "наряжонниє" між Вірменією та Азербайджаном, то чого ця гидота так перебзділа? росіся ж ніби то не підтримує жодну сторону конфлікту, і типу об'єктивну оцінку дає подіям. Ні? ))). Самі паляться пропагандони чортові. От дрібничка, а одразу все стає зрозуміло !!
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07.10.2020 21:16 Відповісти
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