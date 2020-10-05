"У мене написано, що це біля вірменського військкомату проводжають людей, а це прапор Азербайджану. З головою дружите! Що ви творите ?!" - помилка в ефірі пропагандиста Соловйова. ВIДЕО

Російські пропагандисти помилково пустили в прямий ефір запис фрагмента, знятого біля військкомату в Азербайджані, де люди проводжали своїх бійців на війну з Вірменією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це в ефірі кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова, який, коментуючи відео, говорив, що так проводжають на війну біля вірменського військкомату.

Знайшовши помилку, пропагандист обурився: "Хлопці, ви з головою дружите?! Це не помилка! Це гірше, ніж помилка! Ви розумієте, що творите! Коли такі відносини напружені! Ви зовсім збожеволіли?! У вас було мало часу, щоб підготуватися і вивірити, подивитися, що ви даєте?! Тепер будьте ласкаві знайти аналогічне відео у Вірменії!".

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