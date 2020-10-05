УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5638 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
5 306 17

Перед Білим домом встановили 20 тис. стільців у пам'ять про померлих від COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У США активісти з групи Covid Survivors for Change закликали владу якнайшвидше розробити національний план боротьби з коронавірусом.

4 жовтня у Вашингтоні в Південному президентському парку, розташованому біля Білого дому, активісти встановили 20 тис. стільців, які символізують померлих від коронавірусу американців. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Гордон.

Акцію пам'яті ініціювала група Covid Survivors for Change, до якої входять родичі померлих від коронавірусу і тих, хто вижив. Ідея полягає в тому, що кожен стілець символізує 10 американців, які померли від COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампа лікують від коронавірусу експериментальним препаратом

Активісти закликають чиновників "зробити більше для розроблення національного плану безпеки і відновлення".

Перед Білим домом встановили 20 тис. стільців у память про померлих від COVID-19 01
Перед Білим домом встановили 20 тис. стільців у память про померлих від COVID-19 02
Перед Білим домом встановили 20 тис. стільців у память про померлих від COVID-19 03

Станом на ранок 5 жовтня на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі захворіли 35 млн 79 тис. осіб, померли 1 млн 36 тис. людей, одужали 24 млн 429 тис. пацієнтів. У США, які опинилися на першому місці за поширенням інфекції, 7,4 млн хворих, 2,9 млн – одужали, 209,8 тис. померлих.

Автор: 

акція (1461) карантин (18172) США (23426) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Вот дураки. Разве они не знают, что вируса не существует?
Да ещё и в масках! Разве они не знают, что носить маски вредно для здоровья?
показати весь коментар
05.10.2020 11:28 Відповісти
+2
Видимо стратегию ковида будет принмать уже Байден, а этот любитель матрешек, балалек и кислых щей до сих пор в него не верит
показати весь коментар
05.10.2020 11:35 Відповісти
+1
Президент США Дональд Трамп, який перебуває на лікуванні у військовому медичному центрі з коронавірусом, сьогодні з'явився перед своїми прихильниками в салоні авто
Про це пише The Hill.

Президент проїхав перекритою вулицею. Трамп помахав присутнім рукою з вікна, але з машини не вийшов.
На ньому була маска, як і на інших пасажирах в авто.
Що це значить , хз 😀
показати весь коментар
05.10.2020 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот дураки. Разве они не знают, что вируса не существует?
Да ещё и в масках! Разве они не знают, что носить маски вредно для здоровья?
показати весь коментар
05.10.2020 11:28 Відповісти
Ну тупыые!
показати весь коментар
05.10.2020 11:30 Відповісти
А вы писали, что Задорнов зря американцев тупыми называл.
показати весь коментар
05.10.2020 11:49 Відповісти
Смайлик не поставил.
показати весь коментар
05.10.2020 12:31 Відповісти
А в пам'ять померлих від ОРЗ, Грипу, Раку, Туберкульозу принесуть що, столи?
показати весь коментар
05.10.2020 11:32 Відповісти
Ну, выбирайте один штамм вируса, вызывающего ОРВИ, один штамм гриппа, один вид рака (хотя он и ни фига не заразный) и сравнивайте с одним штаммом ковид-19. А если со смертями от туберкулеза, то на сегодня в Украине от ковида умирает в 8-9 раз больше, чем от туберкулеза (В США относительная смертность от тубика гораздо меньше, чем в Украине). И, кстати, массовое ношение масок может снизить заболеваемость и смертность не только от ковида, а и от гриппа, орви и тубика. Да и тем, кто проходит лечение от рака, маски тоже весьма нелишние.
показати весь коментар
05.10.2020 12:18 Відповісти
А якшо в протигазах, та в КЗІ, то взагалі ніхто не помре напевно.
показати весь коментар
05.10.2020 18:13 Відповісти
Видимо стратегию ковида будет принмать уже Байден, а этот любитель матрешек, балалек и кислых щей до сих пор в него не верит
показати весь коментар
05.10.2020 11:35 Відповісти
Президент США Дональд Трамп, який перебуває на лікуванні у військовому медичному центрі з коронавірусом, сьогодні з'явився перед своїми прихильниками в салоні авто
Про це пише The Hill.

Президент проїхав перекритою вулицею. Трамп помахав присутнім рукою з вікна, але з машини не вийшов.
На ньому була маска, як і на інших пасажирах в авто.
Що це значить , хз 😀
показати весь коментар
05.10.2020 11:38 Відповісти
Денег, потраченных на стулья хватило бы на разработку вакцины?
показати весь коментар
05.10.2020 12:21 Відповісти
Вы полагаете, что все эти стулья после инсталляции уничтожили?
показати весь коментар
05.10.2020 12:25 Відповісти
В США каждый штат сам, самостоятельно решает, как бороться с эпидемией. Федеральные власти не могут вмешиваться - поэтому акция = предвыборная спекуляция
показати весь коментар
05.10.2020 12:50 Відповісти
Перед Білим домом встановили 20 тис. стільців у пам'ять про померлих від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6089
показати весь коментар
05.10.2020 13:07 Відповісти
Ірландська влада може вдруге ввести жорсткий загальнонаціональний карантин після того, як міністерство охорони здоров'я країни висунуло відповідні рекомендації.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє https://news.sky.com/story/coronavirus-ireland-could-enter-second-lockdown-amid-icu-bed-shortage-warning-12090633 Sky News .
Так, ірландське національне медичне відомство рекомендувало уряду запровадити обмеження 5-го рівня антикоронавірусного плану, які передбачають максимальне перебування громадян в ізоляції по домівках.
Проте водночас 5-й рівень https://www.ukrinform.ua/tag-karantin карантину означає повне закриття навчальних закладів.
У зв'язку з цим прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін та лідери двох коаліційних партій проведуть відповідну робочу зустріч із міністром охорони здоров'я.
Також в ірландському національному медичному сервісі зазначили, що в разі, якщо в країні не буде посилено карантин, то вже до кінця жовтня кількість нових щоденних випадків COVID-19 становитиме 1,5-2 тисячі.Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3112063-u-bilorusi-zaavili-pro-pocatok-drugoi-hvili-koronavirusu.html У Білорусі заявили про початок другої хвилі коронавірусу
Наразі, варто наголосити, на більшій частині території Ірландії діють обмеження 2-го рівня (у Дубліні та Донегалі - 3-го).
Як відомо, в цю суботу в Ірландії було зафіксовано найвищу з квітня добову кількість нових випадків коронавірусу.
показати весь коментар
05.10.2020 20:16 Відповісти
а в США инше
показати весь коментар
05.10.2020 21:22 Відповісти
Вот придурки! Явно сторонники дерьмократов.
Как сказал Илон Маск: "все умирают!"
показати весь коментар
05.10.2020 13:18 Відповісти
делать не хер давай стулья ставить и нигерам всё отдать
показати весь коментар
05.10.2020 14:08 Відповісти
 
 