Перед Білим домом встановили 20 тис. стільців у пам'ять про померлих від COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У США активісти з групи Covid Survivors for Change закликали владу якнайшвидше розробити національний план боротьби з коронавірусом.
4 жовтня у Вашингтоні в Південному президентському парку, розташованому біля Білого дому, активісти встановили 20 тис. стільців, які символізують померлих від коронавірусу американців. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Гордон.
Акцію пам'яті ініціювала група Covid Survivors for Change, до якої входять родичі померлих від коронавірусу і тих, хто вижив. Ідея полягає в тому, що кожен стілець символізує 10 американців, які померли від COVID-19.
Активісти закликають чиновників "зробити більше для розроблення національного плану безпеки і відновлення".
Станом на ранок 5 жовтня на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі захворіли 35 млн 79 тис. осіб, померли 1 млн 36 тис. людей, одужали 24 млн 429 тис. пацієнтів. У США, які опинилися на першому місці за поширенням інфекції, 7,4 млн хворих, 2,9 млн – одужали, 209,8 тис. померлих.
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Да ещё и в масках! Разве они не знают, что носить маски вредно для здоровья?
Про це пише The Hill.
Президент проїхав перекритою вулицею. Трамп помахав присутнім рукою з вікна, але з машини не вийшов.
На ньому була маска, як і на інших пасажирах в авто.
Що це значить , хз 😀
Як передає Укрінформ, про це повідомляє https://news.sky.com/story/coronavirus-ireland-could-enter-second-lockdown-amid-icu-bed-shortage-warning-12090633 Sky News .
Так, ірландське національне медичне відомство рекомендувало уряду запровадити обмеження 5-го рівня антикоронавірусного плану, які передбачають максимальне перебування громадян в ізоляції по домівках.
Проте водночас 5-й рівень https://www.ukrinform.ua/tag-karantin карантину означає повне закриття навчальних закладів.
У зв'язку з цим прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін та лідери двох коаліційних партій проведуть відповідну робочу зустріч із міністром охорони здоров'я.
Також в ірландському національному медичному сервісі зазначили, що в разі, якщо в країні не буде посилено карантин, то вже до кінця жовтня кількість нових щоденних випадків COVID-19 становитиме 1,5-2 тисячі.Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3112063-u-bilorusi-zaavili-pro-pocatok-drugoi-hvili-koronavirusu.html У Білорусі заявили про початок другої хвилі коронавірусу
Наразі, варто наголосити, на більшій частині території Ірландії діють обмеження 2-го рівня (у Дубліні та Донегалі - 3-го).
Як відомо, в цю суботу в Ірландії було зафіксовано найвищу з квітня добову кількість нових випадків коронавірусу.
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