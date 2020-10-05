Перед Білим домом встановили 20 тис. стільців у пам'ять про померлих від COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У США активісти з групи Covid Survivors for Change закликали владу якнайшвидше розробити національний план боротьби з коронавірусом.

4 жовтня у Вашингтоні в Південному президентському парку, розташованому біля Білого дому, активісти встановили 20 тис. стільців, які символізують померлих від коронавірусу американців. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Гордон.

Акцію пам'яті ініціювала група Covid Survivors for Change, до якої входять родичі померлих від коронавірусу і тих, хто вижив. Ідея полягає в тому, що кожен стілець символізує 10 американців, які померли від COVID-19.

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Активісти закликають чиновників "зробити більше для розроблення національного плану безпеки і відновлення".







Станом на ранок 5 жовтня на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі захворіли 35 млн 79 тис. осіб, померли 1 млн 36 тис. людей, одужали 24 млн 429 тис. пацієнтів. У США, які опинилися на першому місці за поширенням інфекції, 7,4 млн хворих, 2,9 млн – одужали, 209,8 тис. померлих.