У посольстві США пояснили, що буде за допомогу "агенту РФ" Деркачу: Особи, які надають матеріальну підтримку, можуть самі стати об'єктом санкцій. ВIДЕО

У посольстві США в Україні роз'яснили, що означають санкції, запроваджені Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) щодо пов'язаних з Росією осіб, зокрема народного депутата України Андрія Деркача (позафракційний), причетних до спроб вплинути на виборчий процес у США.

"10 вересня Сполучені Штати запровадили санкції проти Андрія Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес у США. Деркач підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами та вже понад десять років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та деінде у світі. Сьогодні ми хотіли б нагадати приватним особам та компаніям, що означають ці санкції", - наводяться на сайті посольства слова представника дипустанови Деніела Лангенкемпа в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, на запитання "Якщо я часто веду бізнес із кимось, до кого застосовано санкції, чи слід мені непокоїтись?" Відповідь: "Так".

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"Особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним особам та/або організаціям, можуть самі стати об’єктом санкцій", - наголосив дипломат.

Крім того, відповідь на запитання: "Чи можуть санкції проти фізичної особи вплинути на бізнес, яким він або вона володіє?" - теж буде "так".

"Юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими. Майно та частки у власності такого суб’єкта господарювання блокуються незалежно від того, чи перелічено саме цю юрособу в додатку до Виконавчого розпорядження або іншим чином внесено до Списку спеціально призначених громадян та заблокованих осіб", - зазначив Лангенкемп..

Він зауважив, що США залишатимуться пильними у своїх зусиллях підтримувати цілісність нашої демократії, та продовжуватимуть використовувати всі наявні у нас інструменти для протидії діяльності, подібній до або пов’язаній із діяльністю Андрія Деркача чи інших підсанкційних осіб.

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Раніше, в серпні, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Раніше США запровадили санкції проти українського нардепа Деркача, назвавши його "російським агентом". У відповідь Деркач заявив: "Запровадження проти мене санкцій з боку США - це реакція на майбутню пресконференцію".