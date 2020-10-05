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У посольстві США пояснили, що буде за допомогу "агенту РФ" Деркачу: Особи, які надають матеріальну підтримку, можуть самі стати об'єктом санкцій. ВIДЕО

У посольстві США в Україні роз'яснили, що означають санкції, запроваджені Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) щодо пов'язаних з Росією осіб, зокрема народного депутата України Андрія Деркача (позафракційний), причетних до спроб вплинути на виборчий процес у США.

"10 вересня Сполучені Штати запровадили санкції проти Андрія Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес у США. Деркач підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами та вже понад десять років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та деінде у світі. Сьогодні ми хотіли б нагадати приватним особам та компаніям, що означають ці санкції", - наводяться на сайті посольства слова представника дипустанови Деніела Лангенкемпа в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, на запитання "Якщо я часто веду бізнес із кимось, до кого застосовано санкції, чи слід мені непокоїтись?" Відповідь: "Так".

Також читайте: Спецоперацією "плівки Деркача" керує особисто Путін, - The Washington Post із посиланням на секретний звіт ЦРУ

"Особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним особам та/або організаціям, можуть самі стати об’єктом санкцій", - наголосив дипломат.

Крім того, відповідь на запитання: "Чи можуть санкції проти фізичної особи вплинути на бізнес, яким він або вона володіє?" - теж буде "так".

"Юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими. Майно та частки у власності такого суб’єкта господарювання блокуються незалежно від того, чи перелічено саме цю юрособу в додатку до Виконавчого розпорядження або іншим чином внесено до Списку спеціально призначених громадян та заблокованих осіб", - зазначив Лангенкемп..

Він зауважив, що США залишатимуться пильними у своїх зусиллях підтримувати цілісність нашої демократії, та продовжуватимуть використовувати всі наявні у нас інструменти для протидії діяльності, подібній до або пов’язаній із діяльністю Андрія Деркача чи інших підсанкційних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна проводить слідство щодо записів, оприлюднених Деркачем, плівки на експертизі, - Венедіктова

Раніше, в серпні, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Раніше США запровадили санкції проти українського нардепа Деркача, назвавши його "російським агентом". У відповідь Деркач заявив: "Запровадження проти мене санкцій з боку США - це реакція на майбутню пресконференцію".

Автор: 

Деркач Андрій (153) санкції (12122) США (23426)


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Топ коментарі
+35
Штати виконують роботу, яку мало б виконувати СБУ.
Якщо б не Штати, були б ми вже частиною нової кацапської імперії вже з реальною громадянською війною, бо багато людей цього б спокійно не сприйняли б..
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05.10.2020 12:39 Відповісти
+26
Мочите дермача !)
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05.10.2020 12:35 Відповісти
+26
Хахахахахах..
Дружбан бойко, Новинского, Медведчука и ко..
Ой пля..
Скоро будет грандиозный шухер..
И на Монику найдут кучу компромата, или уже нашли))))
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05.10.2020 12:40 Відповісти
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Мочите дермача !)
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05.10.2020 12:35 Відповісти
тут половина форума таких )))
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05.10.2020 12:42 Відповісти
Вопрос: "Если я распространяю на ЦензорНет брехню Деркача про Петю, нужно ли мне опасаться санкций США?" - "Да", ответил представитель посольства, поскольку вы сотрудничаете с российским агентом".
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05.10.2020 13:26 Відповісти
буи знать, тепер кожен, хто цитуватиме фейки Деркача - підпадає під санкції...
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05.10.2020 14:09 Відповісти
В посольстве США объяснили, что будет за помощь "агенту РФ" Деркачу: Лица, оказывающие материальную поддержку, могут сами стать объектом санкций - Цензор.НЕТ 7573
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05.10.2020 12:36 Відповісти
опа зажопу приготвится ну и рабиновичу- бен алаи на старт
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05.10.2020 12:36 Відповісти
На РАБссии два врага...Украина и США Поливают грязью пропагандоны Путлера па самый Эверест.... за нехилое бабло,
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05.10.2020 12:38 Відповісти
Штати виконують роботу, яку мало б виконувати СБУ.
Якщо б не Штати, були б ми вже частиною нової кацапської імперії вже з реальною громадянською війною, бо багато людей цього б спокійно не сприйняли б..
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05.10.2020 12:39 Відповісти
Хахахахахах..
Дружбан бойко, Новинского, Медведчука и ко..
Ой пля..
Скоро будет грандиозный шухер..
И на Монику найдут кучу компромата, или уже нашли))))
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05.10.2020 12:40 Відповісти
На янелоха даже шукати не потрібно
Бери, майже, будь яке інтерв'ю і там стільки компромату, що садити можна даже без суду і слідства...
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05.10.2020 12:51 Відповісти
Позавчера АНБ и ЦРУ провели спецоперацию по удалению Ботов Пригожина из всемирной Паутины....,под Колпак Мюллера попало 2 миллиона ботов...,работа продолжается,до выборов в США осталось меньше месяца....
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05.10.2020 12:42 Відповісти
А почему наши суди даже не интересуются о происхождении денег которые поступают как залог на освобождение казнокрада или преступника?А ведь там миллионы и сотни миллионов.
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05.10.2020 12:44 Відповісти
потому что суды не имеют полномочий
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05.10.2020 12:47 Відповісти
Тому що суді в доліз злочинцями казнокрадами, ворогами України. Думаєте, а звітки в них такі статки?! Накрали.
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05.10.2020 13:57 Відповісти
Ерунда.Коломойский каждый год 700 заправок переоформляет и как с гуся вода.
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05.10.2020 12:51 Відповісти
Отакої. А як же тоді це?
У посольстві США пояснили, що буде за допомогу "агенту РФ" Деркачу: Особи, які надають матеріальну підтримку, можуть самі стати об'єктом санкцій - Цензор.НЕТ 9895
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05.10.2020 12:53 Відповісти
Передайте Кошулинському:
" Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом.» Источник: https://censor.net/ru/v3222897

Дeніелу Лангенкемпу, РЕСПЕКТ.

І за мову, окремо.
God bless America !
Слава Україні !
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05.10.2020 13:00 Відповісти
А що Кошулинському передавати, як його патрія "Свобода" на виборах разом із російською пропагандою і "5 колоною" в Україні мочили проукраїнського президента, і ні пару с вуст про Новінського, Бойко, Рабіновича, Медведчука, Коломойського... По справах і проглядається пацан. Головне, що їх бажання співпало з бажанням ху@ла:" хто завгодно, аби не Порошенко".
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05.10.2020 13:17 Відповісти
Не, ну тут він конкретно вписався за Деркача, проти Порошенка.
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05.10.2020 15:39 Відповісти
Надеюсь, господин Кошулинский получил наконец ответ на свой вопрос.
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05.10.2020 13:00 Відповісти
У кандидата «Свободи» на мера Стрия виявили російський паспорт.

https://zaxid.net/news/
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05.10.2020 13:00 Відповісти
То, Порошенко подбросіл.
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05.10.2020 13:03 Відповісти
Ще до теми трапилось.

https://twitter.com/ihor108
https://twitter.com/ihor108 @ihor108

А ви знали, що нардеп-хабарник від "слуг" Олександр Юрченко в минулому "свободівець".
Кошмарив забудовників разом з Мирошниченко. Це їх бізнес.

Фото. Мирошниченко, Юрченко, Ніцой.

https://pbs.twimg.com/media/EjkKwvAWsAYV0R0?format=png&name=small
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05.10.2020 16:43 Відповісти
Машка Захерова выдала очередной перл про бандеровцев,выполняющих братский договор Молотов-Риббентроп
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05.10.2020 12:54 Відповісти
Поки Верещук не підтвердить, нє вєрю !
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05.10.2020 13:02 Відповісти
Таке тільки у нас можливо, шоб кацапський шпіон сидів під куполом. Я вже мовчу про цілу партію «лєхайм».
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05.10.2020 12:55 Відповісти
Раскрутка и выплата гонораров за интервью сюда подпадают?
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05.10.2020 12:56 Відповісти
Можно умереть от стыда (или от смеха), но это работа украинских спецслужб, разоблачать и обезвреживать гебешных шпионов. Ан, нет. Этими делами занимаются совершенно чужие спецслужбы. А наши, украинские, за эту работу зряплату получают. Авторитетные люди; по телевизору всяких смешко показывают. Дети, небось, уже сексоты: присматривают в школе за соучениками, постукивают, как было у нас. Награждают этих "эсбеушников", конечно же, на Лубянке. Многие, потом, по шпионской легенде, станут в Украине: оппозиционными и иными депутатами, "честнейшими" чиновниками, "профессионалами", и, вполне возможно, что еще одним выродком-президентом.
Давно считал, что СБУ - это филиал ФСБ. Почему это гнездо позора не сравняют с землей и не присыплют то место метровым слоем соли на Владимирской 33, после очередной революции - до сих пор: ума не приложу. Ведь "эсбеэушники" никогда не были нашими: они не являлись никогда не есть сейчас и никогда не будут украинскими. Они служили кацапии. Это же... позор какой-то...держать на зарплате деркачей, турчиновых, тимошенок и прочую нынешнюю, мелкодисперсную, зеленую шушеру.
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05.10.2020 12:57 Відповісти
И ВСЕ ОНИ жируют на налоги украинцев
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05.10.2020 13:03 Відповісти
А оффшоры?
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05.10.2020 12:58 Відповісти
У нас законны оффшоры...а то бы твоя бубочка давно уже сидел
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05.10.2020 13:29 Відповісти
А офшори осісьо:
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080...»
Що стосується 3 тисячі 80 долларів, це кошти, які співвласник і керівник концерну «Roshen», Вячеслав Москалевський, заплатив за відкриття рахунку. Це було під час подій в Україні 2014 року, коли президент України, Янукович, втік на россію, перед тим звернувшись до Путіна, з проханням розпочати збройну агрессію проти України.
До відома: на підприємствах концерну «Roshen» працюють десятки тисяч робітників, які одержують там заробітну плату.
Все, це, хто дуже хотів дізнатися ПРАВДУ про «офшори Порошенка», міг 100500 разів ознайомитись з відкритих інтернет ресурсів.
Наприклад: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
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05.10.2020 15:55 Відповісти
ПОРА ДЕРКАЧА ЛИШИТЬ ДЕПУТАТСКОГО МАНДАТА , правда депутатики ?

Или кишка тонка . Боитесь с рашей- оккупантом посорится?
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05.10.2020 13:02 Відповісти
Вичищають за нас лайно з нашої хати...
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05.10.2020 13:15 Відповісти
Щось подібне чекає на "доторканого" єрмака.
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05.10.2020 13:20 Відповісти
А ще разом із паном агентом моцкавії Деркачем в унісон працює ДБР. Вони митнево порушили справу проти Порошенко і нічого не зробили Деркачу і його кодлі, які підставляють Україну перед США (справа плівок про Байдена і Порошенко).Авторитет України загнав під плінтус, старається продажна шкура.
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05.10.2020 13:20 Відповісти
Американцы дело делают для нас, а зелёная шобла в это же время тырит всё, что можно стырить в стране.
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05.10.2020 14:07 Відповісти
Слухайте, а якщо я помічу фейкомета від Деркача - куди мені написати, щоб повідомити про таких? Я з задоволенням... і один вже такий зебільний нардеп є вже в мене на мушці, в п'ятницю у Ганапольського "відзначився"
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05.10.2020 14:12 Відповісти
ага, єсть таке, розділ "https://ua.usembassy.gov/uk/visas-uk/ask-the-consul-uk/ Запитай у консула " на сайті посольства, там електронка
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05.10.2020 14:26 Відповісти
а за нарахування зарплати та премій санкції будуть?
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05.10.2020 14:42 Відповісти
Якщо б Деркача ще років з 5 тому повісили як зрадника, то зараз не було б ніяких проблем. Це саме стосується оізних Медведчуків, Новинських, Шуфричів і іншу наволоч.
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05.10.2020 14:53 Відповісти
до...здівся нарешті кдбшний вилупок.
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05.10.2020 15:30 Відповісти
Забыли про Ермака-Козыря и всю его рашистскую кодлу, которую он привел с собой.
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05.10.2020 15:55 Відповісти
Помним как НЕлох анонсировал БАГАТО ЦИКАВОГО от пленок ФСБешного коллеги Козыря...
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05.10.2020 17:04 Відповісти
І що тепер з усим оцим буде робити СБУ? Заявити що, ДержДеп каже не правду чи зробить вигляд що, нічого не чує? Мене цікавлять тільки дії відповідальних українських органів влади стосовно Деркача. Це буде бездіяльність чи протидія американським партнерам?
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05.10.2020 17:11 Відповісти
Нужно вводить санкции против Верховной рады , она ему платит зарплату .
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05.10.2020 20:51 Відповісти
 
 