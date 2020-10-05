У посольстві США пояснили, що буде за допомогу "агенту РФ" Деркачу: Особи, які надають матеріальну підтримку, можуть самі стати об'єктом санкцій. ВIДЕО
У посольстві США в Україні роз'яснили, що означають санкції, запроваджені Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) щодо пов'язаних з Росією осіб, зокрема народного депутата України Андрія Деркача (позафракційний), причетних до спроб вплинути на виборчий процес у США.
"10 вересня Сполучені Штати запровадили санкції проти Андрія Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес у США. Деркач підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами та вже понад десять років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та деінде у світі. Сьогодні ми хотіли б нагадати приватним особам та компаніям, що означають ці санкції", - наводяться на сайті посольства слова представника дипустанови Деніела Лангенкемпа в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
Так, за його словами, на запитання "Якщо я часто веду бізнес із кимось, до кого застосовано санкції, чи слід мені непокоїтись?" Відповідь: "Так".
"Особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним особам та/або організаціям, можуть самі стати об’єктом санкцій", - наголосив дипломат.
Крім того, відповідь на запитання: "Чи можуть санкції проти фізичної особи вплинути на бізнес, яким він або вона володіє?" - теж буде "так".
"Юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими. Майно та частки у власності такого суб’єкта господарювання блокуються незалежно від того, чи перелічено саме цю юрособу в додатку до Виконавчого розпорядження або іншим чином внесено до Списку спеціально призначених громадян та заблокованих осіб", - зазначив Лангенкемп..
Він зауважив, що США залишатимуться пильними у своїх зусиллях підтримувати цілісність нашої демократії, та продовжуватимуть використовувати всі наявні у нас інструменти для протидії діяльності, подібній до або пов’язаній із діяльністю Андрія Деркача чи інших підсанкційних осіб.
Раніше, в серпні, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.
Раніше США запровадили санкції проти українського нардепа Деркача, назвавши його "російським агентом". У відповідь Деркач заявив: "Запровадження проти мене санкцій з боку США - це реакція на майбутню пресконференцію".
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Якщо б не Штати, були б ми вже частиною нової кацапської імперії вже з реальною громадянською війною, бо багато людей цього б спокійно не сприйняли б..
Дружбан бойко, Новинского, Медведчука и ко..
Ой пля..
Скоро будет грандиозный шухер..
И на Монику найдут кучу компромата, или уже нашли))))
Бери, майже, будь яке інтерв'ю і там стільки компромату, що садити можна даже без суду і слідства...
" Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом.» Источник: https://censor.net/ru/v3222897
Дeніелу Лангенкемпу, РЕСПЕКТ.
І за мову, окремо.
God bless America !
Слава Україні !
https://zaxid.net/news/
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А ви знали, що нардеп-хабарник від "слуг" Олександр Юрченко в минулому "свободівець".
Кошмарив забудовників разом з Мирошниченко. Це їх бізнес.
Фото. Мирошниченко, Юрченко, Ніцой.
https://pbs.twimg.com/media/EjkKwvAWsAYV0R0?format=png&name=small
Давно считал, что СБУ - это филиал ФСБ. Почему это гнездо позора не сравняют с землей и не присыплют то место метровым слоем соли на Владимирской 33, после очередной революции - до сих пор: ума не приложу. Ведь "эсбеэушники" никогда не были нашими: они не являлись никогда не есть сейчас и никогда не будут украинскими. Они служили кацапии. Это же... позор какой-то...держать на зарплате деркачей, турчиновых, тимошенок и прочую нынешнюю, мелкодисперсную, зеленую шушеру.
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080...»
Що стосується 3 тисячі 80 долларів, це кошти, які співвласник і керівник концерну «Roshen», Вячеслав Москалевський, заплатив за відкриття рахунку. Це було під час подій в Україні 2014 року, коли президент України, Янукович, втік на россію, перед тим звернувшись до Путіна, з проханням розпочати збройну агрессію проти України.
До відома: на підприємствах концерну «Roshen» працюють десятки тисяч робітників, які одержують там заробітну плату.
Все, це, хто дуже хотів дізнатися ПРАВДУ про «офшори Порошенка», міг 100500 разів ознайомитись з відкритих інтернет ресурсів.
Наприклад: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
Или кишка тонка . Боитесь с рашей- оккупантом посорится?