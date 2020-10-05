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На кордоні затримано п'ять іноземців, які зламували і грабували банкомати. Сума викрадених коштів - понад 3 млн грн, - поліція. ВIДЕО

Поліція затримала злочинне угрупування іноземців за крадіжки з банкоматів. Фігуранти спустошили банкомати більш ніж на три мільйони гривень. Затримали зловмисників правоохоронці Одеської області, коли вони намагалися перетнути кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції в Facebook.

Повідомляється, що викрили злочинну діяльність фігурантів працівники Департаменту карного розшуку Нацполіції та їхні колеги з Черкаської та Одеської областей.

Оперативники встановили, що до складу злочинної групи входило п’ять осіб – громадяни сусідньої держави. На цей час відомо, що фігуранти обікрали банкомати на території Одеської, Черкаської, Рівненської, Чернігівської, Житомирської та Полтавської областей. Загальна сума викрадених коштів складає понад три мільйони гривень.

"Фігуранти вибирали віддаленні населені пункти та об’єкти, де були встановленні банкомати. Напередодні робили "розвідку", з’ясовували розклад роботи закладів, в яких були встановленні банкомати, наявність камер спостереження, охоронної сигналізації, складали схему нападу та відходу. У нічний час доби проникали до приміщень, шляхом пошкодження захисних дверцят та решіток банкомату виймали касети з грошима та зникали", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Четверо зловмисників підірвали банкомат на Дніпропетровщині і викрали майже 1 млн грн, - поліція. ВIДЕО

1 жовтня працівники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області за силової підтримки обласного спецпідрозділу КОРД та прикордонників затримали п’ятьох зловмисників, коли вони намагалися перетнути кордон держави.

Кримінальне провадження щодо фігурантів розслідується за ч. 5 статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. На теперішній час їх затримано та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення по 650 тисяч гривень застави.

На кордоні затримано пять іноземців, які зламували і грабували банкомати. Сума викрадених коштів - понад 3 млн грн, - поліція 01

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) банкомат (128)


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Топ коментарі
+7
Молдовани чи росіяни ?
А застава для цих виродків, для чого , щоби вони знову повернулися грабувати украінців?
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05.10.2020 12:55 Відповісти
+4
пацаки с приднестровья
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05.10.2020 12:56 Відповісти
+2
Мамалыжники
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05.10.2020 12:57 Відповісти
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пацаки с приднестровья
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05.10.2020 12:56 Відповісти
Мамалыжники
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05.10.2020 12:57 Відповісти
Молдовани чи росіяни ?
А застава для цих виродків, для чого , щоби вони знову повернулися грабувати украінців?
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05.10.2020 12:55 Відповісти
азеры?
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05.10.2020 13:04 Відповісти
Азербайджан никак не может быть соседним государством. Это или ПМР или Рашка.
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05.10.2020 13:09 Відповісти
Вот интересно как к иностранцам применимо наказание в части конфискации имущества - конфискуют содержимое их карманов, верхнюю одежду и труселя с носками или как-то доберутся до виллы на Мальдивах ?
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05.10.2020 13:26 Відповісти
Якби не черкаська поліція, то ніхто би своїх сепаров із придністровя і не затримав.
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05.10.2020 13:30 Відповісти
если бы они были из Раши, написали бы. Думаю, это Молдова.
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05.10.2020 13:31 Відповісти
Не вижу возмущения что полиция поставила задержанных на колени после мордой в землю
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05.10.2020 13:33 Відповісти
залог??????????
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05.10.2020 13:39 Відповісти
Портновский кодекс...
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05.10.2020 19:26 Відповісти
Граждане "той стороны", из ПНР?😄
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05.10.2020 13:48 Відповісти
А хари то казламордые - квадратные и рябые. Да и шибко обоссаные кацапские портки. Даже интересно кто же это мог быть?
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05.10.2020 14:02 Відповісти
завидую там денежки..тока как их нашли по маскам ковида19 шо ли..
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05.10.2020 18:19 Відповісти
 
 