На кордоні затримано п'ять іноземців, які зламували і грабували банкомати. Сума викрадених коштів - понад 3 млн грн, - поліція. ВIДЕО

Поліція затримала злочинне угрупування іноземців за крадіжки з банкоматів. Фігуранти спустошили банкомати більш ніж на три мільйони гривень. Затримали зловмисників правоохоронці Одеської області, коли вони намагалися перетнути кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції в Facebook.

Повідомляється, що викрили злочинну діяльність фігурантів працівники Департаменту карного розшуку Нацполіції та їхні колеги з Черкаської та Одеської областей.

Оперативники встановили, що до складу злочинної групи входило п’ять осіб – громадяни сусідньої держави. На цей час відомо, що фігуранти обікрали банкомати на території Одеської, Черкаської, Рівненської, Чернігівської, Житомирської та Полтавської областей. Загальна сума викрадених коштів складає понад три мільйони гривень.

"Фігуранти вибирали віддаленні населені пункти та об’єкти, де були встановленні банкомати. Напередодні робили "розвідку", з’ясовували розклад роботи закладів, в яких були встановленні банкомати, наявність камер спостереження, охоронної сигналізації, складали схему нападу та відходу. У нічний час доби проникали до приміщень, шляхом пошкодження захисних дверцят та решіток банкомату виймали касети з грошима та зникали", - йдеться в повідомленні.

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1 жовтня працівники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області за силової підтримки обласного спецпідрозділу КОРД та прикордонників затримали п’ятьох зловмисників, коли вони намагалися перетнути кордон держави.

Кримінальне провадження щодо фігурантів розслідується за ч. 5 статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. На теперішній час їх затримано та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення по 650 тисяч гривень застави.