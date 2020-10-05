"Голова, брови і губа зашиті, щелепа і ніс зламані, око пошкоджене, втрачений слух", - 45-річний киянин упродовж 7 років знущався зі своїх співмешканок. ВIДЕО
Поліція затримала 45-річного киянина, який протягом семи років знущався зі своїх співмешканок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля". Жертвами садиста-ловеласа виявилися мінімум три жінки. Крім того, дві його співмешканки наклали на себе руки, вистрибнувши з вікна, і поліцейські проводять додаткові слідчі дії, щоб з'ясувати причетність затриманого до цих трагічних подій.
Останньою жертвою затриманого стала жінка на ім'я Ольга. Він побив жінку битою, після того, як вона заявила про свій намір розлучитися.
"Голова зашита, брови і губа зашиті, щелепа і ніс зламані, око пошкоджене, втрачений слух", - говорить про наслідки побиття.
Топ коментарі
+26 Артём Ярмолич
показати весь коментар05.10.2020 13:11 Відповісти Посилання
+25 Софія Гетьман
показати весь коментар05.10.2020 13:21 Відповісти Посилання
+19 Ksenia VB
показати весь коментар05.10.2020 13:18 Відповісти Посилання
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Потім завдяки цьому зникне постраждала чи відмовиться від показань...
Отак і знайомся в інтернеті.
Одне, потім друге.
Скільки часу пройшло?
Якщо навіть дійсно самогубства, чи велося слідство щодо доведення до самогубства?
Чи був цей виродок підозрюваним?
Слідчу, доречі підвисили.
или на опыты кончака
Пательню в руки і мезиочі, "возлюбленного".
"если раз ударил - ноги в руки и деру."
Последние 5-6 лет я вообще даже отказываюсь консультировать вот таких вот многократно "битых-набитых" пациенток. Консультирую только тех, кто обратился после первого же "семейного" избиения. Причём ставлю условие, чтобы немедленно ушла от урода, а потом уже будем заниматься психокоррекцией и психотерапией.
Ти школяр Іннокєнтій beer чи ідіот по житті?
и какие мляди в это их превратили.......??????????????????
да НИГДЕ, даже в замбези после первого случая ТАКОЕ бы не повторилось....!!!!
а в нас, в Правовий Народний держави, де Пануе Закон така падлюка може таке творити напостои...!!!!
сколько было заяв на эту мразь?????
кто их похерил???????????
всех в тюрьму- и прокуроров-отказников-взяточников и ментов позорныххх)))))))))))
и пока это дело (самое простое по производству, но с несколькими убийствами, но самое сложное по количеству тварей в разных погонах, которые дают возможность нелюдям отлично промышлять...) не будет доведено до полного логического завершения (с самого первого сигнала о неадекватных действиях зарвавшегося идиота) = никогда нельзя верить НИКАКИМ ЗАВЕРЕНИЯМ ментов-пентов, о том, что они пытаются что-то где-то кому-то защитить....................................................................................................................................................................................................................................................................