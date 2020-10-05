"Голова, брови і губа зашиті, щелепа і ніс зламані, око пошкоджене, втрачений слух", - 45-річний киянин упродовж 7 років знущався зі своїх співмешканок. ВIДЕО

Поліція затримала 45-річного киянина, який протягом семи років знущався зі своїх співмешканок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля". Жертвами садиста-ловеласа виявилися мінімум три жінки. Крім того, дві його співмешканки наклали на себе руки, вистрибнувши з вікна, і поліцейські проводять додаткові слідчі дії, щоб з'ясувати причетність затриманого до цих трагічних подій.

Останньою жертвою затриманого стала жінка на ім'я Ольга. Він побив жінку битою, після того, як вона заявила про свій намір розлучитися.

"Голова зашита, брови і губа зашиті, щелепа і ніс зламані, око пошкоджене, втрачений слух", - говорить про наслідки побиття.

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