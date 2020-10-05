"Слуги народу" не змогли відрізнити програму "Єдиної Росії" від своєї власної, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти переклали програму партії "Єдина Росія" українською мовою і розпитали депутатів про хід виконання окремих її пунктів. Ніхто з опитаних "слуг народу" не запідозрив каверзи.

Про це йтиметься в матеріалі "Bihus.info", повідомляє Цензор.НЕТ.

В рамках експерименту журналісти зачитували депутатам СН окремі пункти програми "Єдиної Росії" і просили відзвітувати про їх виконання.

Так, Євгенія Брагаря, який раніше прославився порадою пенсіонерці оплатити комунальні послуги, продавши собаку, запитали про обіцянку ввести мораторій на ухвалення законів, що збільшують навантаження на сільгоспвиробників (пункт із програми "Єдиної Росії". - Ред.).

"В Україні дуже сильно змінилася ситуація у зв'язку з ковідом. Я впевнений, що це ми реалізуємо надалі", - відповів Брагар.

"Слугу народу" Юраша запитали, як ідуть справи з реалізацією програми "інвестиційний конвеєр" (пункт із програми "Єдиної Росії". - Ред.). Той відповів розповіддю про інвестиційних нянь.

А мажоритарник СН Олексій Мовчан не запідозрив каверзи, навіть почувши словосполучення "федеральний інвестиційний конвеєр" (Україна - не федерація, а унітарна держава. - Ред.).

"Ми ухвалили в турборежимі закон про концесії, але сьогодні стоїть на порядку денному відстрочка вступу в дію окремих його частин, які стосуються функціонування електронної торговельної системи, через яку всю цю історію треба проводити", - відповів він.

"Це просто така яскрава ... облуда, так? Для визначення державно-приватного партнерства", - пояснив Мовчан значення словосполучення "федеральний інвестиційний конвеєр".

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