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"Слуги народу" не змогли відрізнити програму "Єдиної Росії" від своєї власної, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти переклали програму партії "Єдина Росія" українською мовою і розпитали депутатів про хід виконання окремих її пунктів. Ніхто з опитаних "слуг народу" не запідозрив каверзи.

Про це йтиметься в матеріалі "Bihus.info", повідомляє Цензор.НЕТ.

В рамках експерименту журналісти зачитували депутатам СН окремі пункти програми "Єдиної Росії" і просили відзвітувати про їх виконання.

Так, Євгенія Брагаря, який раніше прославився порадою пенсіонерці оплатити комунальні послуги, продавши собаку, запитали про обіцянку ввести мораторій на ухвалення законів, що збільшують навантаження на сільгоспвиробників (пункт із програми "Єдиної Росії". - Ред.).

"В Україні дуже сильно змінилася ситуація у зв'язку з ковідом. Я впевнений, що це ми реалізуємо надалі", - відповів Брагар.

"Слугу народу" Юраша запитали, як ідуть справи з реалізацією програми "інвестиційний конвеєр" (пункт із програми "Єдиної Росії". - Ред.). Той відповів розповіддю про інвестиційних нянь.

А мажоритарник СН Олексій Мовчан не запідозрив каверзи, навіть почувши словосполучення "федеральний інвестиційний конвеєр" (Україна - не федерація, а унітарна держава. - Ред.).

"Ми ухвалили в турборежимі закон про концесії, але сьогодні стоїть на порядку денному відстрочка вступу в дію окремих його частин, які стосуються функціонування електронної торговельної системи, через яку всю цю історію треба проводити", - відповів він.

"Це просто така яскрава ... облуда, так? Для визначення державно-приватного партнерства", - пояснив Мовчан значення словосполучення "федеральний інвестиційний конвеєр".

Читайте також: Єрмак про скандальні заяви нардепів від "Слуги народу": Це проблеми зростання, багато хто ніколи не був у великій політиці

Автор: 

Єдина Росія (144) Бігус Денис (197) Слуга народу (2820)


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Топ коментарі
+76
зесрань каждый день пробивает очередное дно
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05.10.2020 20:14 Відповісти
+67
Та в сортирі, яке дно?
Плавають по колу, і всьо.
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05.10.2020 20:16 Відповісти
+38
Рівень компетенції головного органу влади в Україні.
Депутати залежні, нікчемні, неосвічені.
ЖАХ
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05.10.2020 20:20 Відповісти
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Конечно, хотели дуть от себя а всосали в себя.
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05.10.2020 21:11 Відповісти
А наший бійців не направили туди, щоб "гасити" ці пожежі і так званих бойовиків?
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06.10.2020 09:50 Відповісти
А кажуть що в СН немає професіоналів. Відповіді ж свідчать що вони не прості брехуни і пустобрехи, а професіональні. На будь-яке запитання мають відповідне бла-бла-бла.
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05.10.2020 21:09 Відповісти
Трускавецька бурса, - молоти що попало, ак потім заявляти, що перекрутили слова або вирвали з контексту, чи не так зрозуміли.
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06.10.2020 09:19 Відповісти
И никому до сих пор ничего не ясно 🤔???
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05.10.2020 21:11 Відповісти
Ясно , що нічого не ясно 😀
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06.10.2020 00:02 Відповісти
Любоя программа любой партии начитается с Улучшения условий жизни народа, поднятии социального уровня и бла-бла))
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05.10.2020 21:19 Відповісти
предлагаю слоган на зе-выборы:
БУДЬМО!
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06.10.2020 01:22 Відповісти
вони зможуть тупіше - вони ж креакли!
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06.10.2020 08:35 Відповісти
особливо федеральних )))
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06.10.2020 08:34 Відповісти
квартал он и в раде квартал.
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05.10.2020 21:20 Відповісти
Троллинг зэбаранов вышел на очередной уровень
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05.10.2020 21:24 Відповісти
Так такое и с бпплохами происходило и с пэсанутыми тоже
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05.10.2020 21:26 Відповісти
это шо обезьяне дать почитать шо зебилу. эффект будет одинаковый.
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05.10.2020 21:51 Відповісти
Туфта полная и не проверенная.Такая туфта,шо на приличных сайтах её ждёт бан.Нет предмета обсуждения во-первых.Сравнение не корректно-во вторых.И вообще кому пришло в голову эта идея сравнить Зелёных и Едросов?Тупо клин по всем направлениям,кроме подхвативших тролей.Вы думайте
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05.10.2020 21:54 Відповісти
А мажоритарщик СН Алексей Мовчан не заподозрил подвоха, даже услышав словосочетание "федеральный инвестиционный конвейер" (Украина - не федерация, а унитарное государство. - Ред.).
"Мы приняли в турборежиме закон о концессиях, но сегодня стоит на повестке дня отсрочка вступления в действие отдельных его частей, которые касаются функционирования электронной торговой системы, через которую всю эту историю надо проводить", - ответил он.

"Слуги народу" не змогли відрізнити програму "Єдиної Росії" від своєї власної, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9297
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05.10.2020 21:58 Відповісти
)))))))

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05.10.2020 22:07 Відповісти
Какая разница?))
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05.10.2020 22:14 Відповісти
"сн" можна охарактеризувати ОДНИМ СЛОВОМ - ху*лососи!!! (((
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05.10.2020 22:36 Відповісти
А потом удивляются шо они путают свои карманы с государственными)
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05.10.2020 22:50 Відповісти
йєто праблєми роста
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06.10.2020 00:46 Відповісти
Єнто то так, але можливо досить "рости" бо так можна і "загнутися"
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06.10.2020 09:22 Відповісти
То й росли собі, дома, за рахунок власних родичів. Так воно ж полізло у владу, та ставить експерименти на державі. На державному суверенітеті, незалежності, на державній скарбниці, економіці, на здоров'ї українців.
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06.10.2020 10:35 Відповісти
надо еще раз в трускавец на курсы повышения депутатости
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06.10.2020 01:20 Відповісти
Все за методичкою від ФСБ, яка під копірку надана і в ОПУ і Госдуму рейху.
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06.10.2020 06:58 Відповісти
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06.10.2020 10:06 Відповісти
На ТВ был аналогичный прикол: показывали выкройку из журнала, а спрашивали, как по этой карте пройти куда-то......
Самыми тупыми оказались военные!
Тут, по аналогии, самые тупые - нардепы!
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06.10.2020 11:18 Відповісти
Это скорее говорит о том, что все эти программы - набор пустых слов. Чтобы определиться за кого голосовать, надо не программы читать а смотреть на кандидатов.
Если в "партии" есть всякий сброд, от Коли Оболонского до свадебного фотографа - то все равно что там у них в программе написано, голосовать за них нельзя.
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06.10.2020 11:29 Відповісти
Не був здивований щодо опитування слуг клоЗЕта. Все ж їх тупість самих і поховає. Сподіваюся, що не треба буде чекати ще чотири роки.
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06.10.2020 12:26 Відповісти
73% дебілів не відрізняють УРСР від України, а ви про якихось там "фотографів"...
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06.10.2020 16:47 Відповісти
Але це недивно. І перші, і другі - підстилки кремля.
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06.10.2020 18:52 Відповісти
Це ще не #баний *******, нє?
Хм........
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06.10.2020 20:51 Відповісти
Ну куда той зелёной шобле программу партии своей учить? Тем более претворять в жизнь. Воровать времени не останется.
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07.10.2020 12:33 Відповісти
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