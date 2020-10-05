Без Цензури у прямому ефірі: Луганщина в огні / Пенсії від Шмигаля / Американські санкції для Деркача. Хто ще? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Сьогодні на стрімі "Без Цензури" поговоримо про важливе і болюче. Як завжди, нічого особистого - тільки факти.
- Чому президент Володимир Зеленський в упор не бачить, що за грандіозними пожежами на Луганщині стоять підпали?
Ми запитали у вас, з якого дива, по-вашому, так відбувається, та обов'язково обговоримо найпопулярніші варіанти відповідей.
- Ані тижня без скандалу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль укотре викликав на себе цілу хвилю негативу через висловлювання про те, що через якісь 15 років пенсій в Україні вже не буде.
Чи заслужив він цей хейт? Чи, можливо, в чомусь він має рацію?
- Американські санкції проти українського нардепа Андрія Деркача.
Нагадаємо, що 10 вересня Міністерство фінансів США ввело санкції проти позафракційного народного депутата України Андрія Деркача. Цей крок відомство пояснило причетністю Деркача до втручання у виборчий процес 2020 року у Сполучених Штатах Америки.
Що це за санкції і які наслідки вони матимуть для самого Деркача і для України?
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Гибель морской фауны в районе Каматки непосредственно связана с прибытием в пункт базирования Вилючинск (Камчатка, РФ) ПЛАРК К-186 «Омск» проекта 949АМ «Антей» (классификация НАТО Oscar-II), эвакуированного в конце месяца с зоны патрулирования у побережья Аляски в связи с аварией неустановленного характера. По данным спутника дистанционного зондирования земли NROL-61 (USA-269) все время движения за ПЛАРК К-186 «Омск» наблюдался остаточный след радиоактивного загрязнения, самый резкий выброс которого зафиксирован 11 сентября 2020 года при нахождении в 33 км от побережья Камчатки, после чего лодка приостановила движение собственным ходом.
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А помните когда это все началось ?
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29.08.2020 г.
Американская авиация оттеснила из района терпящего бедствие ПЛАРК К-186 "Омск" группу (ведущий группы Ту-142МЗ борт № 53 красный) из шести противолодочных самолетов Ту-142 (по класификации НАТО - Bear-F) , вошедшие в идентификационную зону воздушной обороны США.
ПЛАРК К-186 «Омск» проекта 949АМ «Антей» (классификация НАТО Oscar-II), дата введения в строй 1994 год (зав. номер 651), дрейфует в надводном положении в международных территориальных водах тихоокеанского побережья Аляски.
На запросы патрульных служб береговой охраны США не отвечает. Наблюдается активный радиообмен с базой Тихоокеанского флота ВМС РФ.