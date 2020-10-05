Без Цензури у прямому ефірі: Луганщина в огні / Пенсії від Шмигаля / Американські санкції для Деркача. Хто ще? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні на стрімі "Без Цензури" поговоримо про важливе і болюче. Як завжди, нічого особистого - тільки факти.

- Чому президент Володимир Зеленський в упор не бачить, що за грандіозними пожежами на Луганщині стоять підпали?

Ми запитали у вас, з якого дива, по-вашому, так відбувається, та обов'язково обговоримо найпопулярніші варіанти відповідей.

- Ані тижня без скандалу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль укотре викликав на себе цілу хвилю негативу через висловлювання про те, що через якісь 15 років пенсій в Україні вже не буде.

Чи заслужив він цей хейт? Чи, можливо, в чомусь він має рацію?

- Американські санкції проти українського нардепа Андрія Деркача.

Нагадаємо, що 10 вересня Міністерство фінансів США ввело санкції проти позафракційного народного депутата України Андрія Деркача. Цей крок відомство пояснило причетністю Деркача до втручання у виборчий процес 2020 року у Сполучених Штатах Америки.

Що це за санкції і які наслідки вони матимуть для самого Деркача і для України?

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