Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як мінімум 16 осіб потрапили до лікарні після розгону акції протесту в Бішкеку. Люди вийшли на вулиці, щоб вимагати анулювати результати виборів до парламенту. Протестувальники впевнені, що вибори сфальсифікували.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

На акцію протесту вийшли прихильники 5 опозиційних партій, які не потрапили в парламент. Силовики застосували проти протестувальників світлошумові гранати, сльозогінний газ та інші спецзасоби.

За даними міністерства охорони здоров'я Киргизстану, постраждало двоє силовиків: їх закидали камінням.





Учасники мітингу виламали ворота з південного боку бішкекського Білого дому. Через кілька хвилин пролунали постріли, поліція стала розганяти мітинг. Силовикам вдалося відтіснити мітингувальників від будівлі, в якій розташовано парламент. Сутички між протестувальниками і силовиками тривають. Мітингувальники кидають у силовиків каміння і підпалюють сміттєві баки, силовики відстрілюються світлошумовими гранатами і використовують сльозогінний газ.

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Вибори в парламент відбулися 4 жовтня. У виборах брали участь 16 партій, 7-відсотковий бар'єр подолали 4 з них.

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Учасники протестів впевнені, що результати голосування сфальсифіковані.





























