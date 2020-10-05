Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як мінімум 16 осіб потрапили до лікарні після розгону акції протесту в Бішкеку. Люди вийшли на вулиці, щоб вимагати анулювати результати виборів до парламенту. Протестувальники впевнені, що вибори сфальсифікували.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
На акцію протесту вийшли прихильники 5 опозиційних партій, які не потрапили в парламент. Силовики застосували проти протестувальників світлошумові гранати, сльозогінний газ та інші спецзасоби.
За даними міністерства охорони здоров'я Киргизстану, постраждало двоє силовиків: їх закидали камінням.
Учасники мітингу виламали ворота з південного боку бішкекського Білого дому. Через кілька хвилин пролунали постріли, поліція стала розганяти мітинг. Силовикам вдалося відтіснити мітингувальників від будівлі, в якій розташовано парламент. Сутички між протестувальниками і силовиками тривають. Мітингувальники кидають у силовиків каміння і підпалюють сміттєві баки, силовики відстрілюються світлошумовими гранатами і використовують сльозогінний газ.
Вибори в парламент відбулися 4 жовтня. У виборах брали участь 16 партій, 7-відсотковий бар'єр подолали 4 з них.
Учасники протестів впевнені, що результати голосування сфальсифіковані.
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Беларусь, вы так и не решились на активные действия, а тут уже в первый день камни в ход пошли.
Цензор запаздывает..
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https://twitter.com/naumpag Анатоль Наўмовіч
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@naumpag
·https://twitter.com/naumpag/status/1313156904932253699 2 ч
В Бишкеке полиция решила не убивать свой народ и отказались выполнять преступные приказы.
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1313156904932253699
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Торси ....
@Torsy_2
·https://twitter.com/Torsy_2/status/1313201382321782793 2 мин
После "коктейлев Молотова" лидирующая на выборах в Киргизии партия "Биримдик" выразила готовность к повторным выборам в парламент в случае их назначения.
как неисправный автомобиль однажды приедет
Две революции, куча президентов и премьеров там сменилось. Двоих президентов свергли, оба убежали, один в рашку, другой в Беларусь. Третьего президента посадили за воровство.
Если киргизам что то не нравится, то они сразу мочат власть в лице полиции, судей, прокуроров, депутатов, премьеров, президентов.
Один только вопрос, почему именно киргизы самые продвинутые в бывшем совке?
Ведь никакие казахи, узбеки, туркмены, таджики, даже белорусы в подметки киргизам не годятся, ибо у них всех - там вечные диктаторы сидят и правят до смерти, никаких революций, итд.?
Перша, антикомуністична: 2004-2005, друга, антколоніальна: 2013-2014.