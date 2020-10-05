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Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як мінімум 16 осіб потрапили до лікарні після розгону акції протесту в Бішкеку. Люди вийшли на вулиці, щоб вимагати анулювати результати виборів до парламенту. Протестувальники впевнені, що вибори сфальсифікували.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

На акцію протесту вийшли прихильники 5 опозиційних партій, які не потрапили в парламент. Силовики застосували проти протестувальників світлошумові гранати, сльозогінний газ та інші спецзасоби.

За даними міністерства охорони здоров'я Киргизстану, постраждало двоє силовиків: їх закидали камінням.


Учасники мітингу виламали ворота з південного боку бішкекського Білого дому. Через кілька хвилин пролунали постріли, поліція стала розганяти мітинг. Силовикам вдалося відтіснити мітингувальників від будівлі, в якій розташовано парламент. Сутички між протестувальниками і силовиками тривають. Мітингувальники кидають у силовиків каміння і підпалюють сміттєві баки, силовики відстрілюються світлошумовими гранатами і використовують сльозогінний газ.

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Вибори в парламент відбулися 4 жовтня. У виборах брали участь 16 партій, 7-відсотковий бар'єр подолали 4 з них.

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Учасники протестів впевнені, що результати голосування сфальсифіковані.

Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені 01

Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені 02
Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені 03
Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені 04
Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені 05
Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені 06
Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені 07
Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені 08
Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені 09
Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені 10
Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені 11
Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені 12
Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені 13
Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені 14
Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені 15
Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені 16

Автор: 

Киргизстан (145) протест (2408) зіткнення (167)


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Топ коментарі
+11
https://censor.net/ru/user/239211 молчали бы терпилы!!! если б так омон киргизов убивал насиловал по дворах они б спалили полиц участки нахрен чем то похожи на украинцев учитесь как надо хотябы пытатся отстаивать свой выбор в первый же день коктейли молотова гнались за полицией штурмовали резиденцию и заметте там не 100 или 200 000 как белорусов импотентов устраивали воскресные карнавалы и хлопать и дарить цветы там в Бишкеке несколько тысяч но очень активные https://www.youtube.com/watch?v=e9NiKnsGybE Кыргызстан восстал! Беларусы, учитесь защищать свой выбор!
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05.10.2020 22:39 Відповісти
+10
На диване как вы,пока жен менты пинают?
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05.10.2020 22:33 Відповісти
+9
Киргизы свободолюбивый народ. Постоянно бастуют и стараются ставить власть на место в случае чего. Этакие азиатские украинцы).
Беларусь, вы так и не решились на активные действия, а тут уже в первый день камни в ход пошли.
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05.10.2020 22:28 Відповісти
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Давно в Кыргызстане ничего "веселого" не происходило.
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05.10.2020 22:23 Відповісти
Киргизы свободолюбивый народ. Постоянно бастуют и стараются ставить власть на место в случае чего. Этакие азиатские украинцы).
Беларусь, вы так и не решились на активные действия, а тут уже в первый день камни в ход пошли.
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05.10.2020 22:28 Відповісти
Каждому клану нужно своего депутата протащить. Пилить бюджет в свою пользу, чтобы даже маленькому Гоги на конфеты досталось....
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05.10.2020 22:39 Відповісти
Поэтому этим кланам и камни по башке прилетают по итогу. Значит народ не терпилы какие- "Барин приехал".
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05.10.2020 22:43 Відповісти
бендеровцы?
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06.10.2020 01:15 Відповісти
Проигрывать надо достойно, а не камнями бросаться.
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05.10.2020 22:28 Відповісти
На диване как вы,пока жен менты пинают?
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05.10.2020 22:33 Відповісти
На выборах всегда есть проигравшие, значит программа плохая, или лидеры негожие.Таковы азы демократии.
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05.10.2020 22:52 Відповісти
А у Лукашеску видать программа очинь харошая, раз 80% получил, скажи?
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05.10.2020 23:22 Відповісти
Нормальная. Говорит, работать надо, вот бездельники и бесятся.
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05.10.2020 23:24 Відповісти
Ты готов войти в кацапию достойным хорошовоспитанным рабом. И если это произойдет,то конкретно тебя мне не будет жалко. Жалко будет красивейшую страну Белорусь. Потрясающе красивую древнюю и певучую мову. Историю Белоруси будет жалко. Тебя нет.
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05.10.2020 23:55 Відповісти
та що ви тут співаєте, він просто звичайний совковий пенсіонер, що на дачі живе та бульбу копає і ніде не робить, а ви "рабом, рабом"
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06.10.2020 00:07 Відповісти
він боїться потрясінь, аби б чого не трапилось такого, що пенсію відберуть, чи знецінять вщент інфляцією, і його можна зрозуміти, хоч і не погоджуватись частково
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06.10.2020 00:27 Відповісти
Тогда ,сидящему на ж..ровно,наверное не стоит давать поучительные советы,тем более когда о них никто не просит?
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06.10.2020 01:36 Відповісти
а че ж бацька достойно не проиграл?
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05.10.2020 22:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/239211 молчали бы терпилы!!! если б так омон киргизов убивал насиловал по дворах они б спалили полиц участки нахрен чем то похожи на украинцев учитесь как надо хотябы пытатся отстаивать свой выбор в первый же день коктейли молотова гнались за полицией штурмовали резиденцию и заметте там не 100 или 200 000 как белорусов импотентов устраивали воскресные карнавалы и хлопать и дарить цветы там в Бишкеке несколько тысяч но очень активные https://www.youtube.com/watch?v=e9NiKnsGybE Кыргызстан восстал! Беларусы, учитесь защищать свой выбор!
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05.10.2020 22:39 Відповісти
В этом плане мы учимся у украинцев. Сторонники Порошенко проиграли, однако достойно приняли поражение, а не стали камнями бросаться в административные здания. .
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05.10.2020 22:49 Відповісти
потому что было без фальсификаций, все по честному впервые, поэтому достойно приняли поражение, и заслуга как раз Порошенко , а при Януковиче все иначе, скажи еще что Лука выигал по честному и 80% набрал а люди проплаченые
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05.10.2020 22:54 Відповісти
Судя по опросам населения. которые публиковались на Цензоре, Лукашенко и в Украине выиграл бы в легкую.
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05.10.2020 22:58 Відповісти
3 года назад
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05.10.2020 23:01 Відповісти
Спасибо,оставте хитрозачесанного себе.
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05.10.2020 23:35 Відповісти
Тут дело не в том кто проиграл или выиграл. А все дело в честности процесса. У вас его нет. И все разговоры,что ,,надоработать,, это отмазки терпилы. Иди греби на песке на галере,делая вид что у вас есть море.
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05.10.2020 23:39 Відповісти
Совет раба свободному человеку звучит глупо.
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05.10.2020 23:40 Відповісти
В Бишкеке протестующие строят баррикады и забрасывают спецназ коктейлями молотова.
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05.10.2020 22:29 Відповісти
вообще то все поменялось уже..
Цензор запаздывает..

https://twitter.com/naumpag
https://twitter.com/naumpag
https://twitter.com/naumpag
https://twitter.com/naumpag Анатоль Наўмовіч
https://twitter.com/naumpag

@naumpag

·https://twitter.com/naumpag/status/1313156904932253699 2 ч

В Бишкеке полиция решила не убивать свой народ и отказались выполнять преступные приказы.
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1313156904932253699


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05.10.2020 22:37 Відповісти
https://twitter.com/Torsy_2
https://twitter.com/Torsy_2

Торси ....

@Torsy_2

·https://twitter.com/Torsy_2/status/1313201382321782793 2 мин

После "коктейлев Молотова" лидирующая на выборах в Киргизии партия "Биримдик" выразила готовность к повторным выборам в парламент в случае их назначения.
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05.10.2020 22:38 Відповісти
Киргизы -люди простые ,и анархисты.Они любую власть не признают.Оружия у них -завались!А заводилы -женщины.У них очень сильны родоплеменные отношения
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05.10.2020 22:45 Відповісти
Правоохранители везде в мире живут за счет налогов налогоплательщиков. Если прекратятся налоговые поступления, насколько их всех хватит. дармоедов?
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05.10.2020 22:49 Відповісти
Совок территория бесконечных майданов.
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05.10.2020 23:01 Відповісти
Там где идет борьба совка с цивилизацией - да. В странах Балтии все Ок. Они в ЕС и НАТО. На расии, Туркменистане и иже с ними нет никакой борьбы, т.к. там полный совок.
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05.10.2020 23:26 Відповісти
Страны Балтии это не совок. К тому же эти слишком маленькие страны под присмотром.
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05.10.2020 23:34 Відповісти
Я выше об этом и написал, что страны Балтии уже давно не совок, иначе они не были бы в ЕС и НАТО. А то, что слишком маленькие, так это отмазка импотентов. И лучше быть под присмотром дяди Сэма, чем кремлядей. История доказала: Там где дядя Сэм люди живут хорошо, а там где кремлядь - война, бедность и разруха. А ну-ка возрази мне в этом.
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06.10.2020 00:58 Відповісти
все совки должны развалиться по причине утопичности социализьма
как неисправный автомобиль однажды приедет
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06.10.2020 01:18 Відповісти
кыргызы не болотные хороняки и не дикая кацапня и не позволят чтобы их обманывали и забирали их выбор.
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05.10.2020 23:05 Відповісти
Киргизы - самые крутые и продвинутые в деле демократии не только в Средней Азии но и на первых ролях в бывшем совке.
Две революции, куча президентов и премьеров там сменилось. Двоих президентов свергли, оба убежали, один в рашку, другой в Беларусь. Третьего президента посадили за воровство.
Если киргизам что то не нравится, то они сразу мочат власть в лице полиции, судей, прокуроров, депутатов, премьеров, президентов.
Один только вопрос, почему именно киргизы самые продвинутые в бывшем совке?
Ведь никакие казахи, узбеки, туркмены, таджики, даже белорусы в подметки киргизам не годятся, ибо у них всех - там вечные диктаторы сидят и правят до смерти, никаких революций, итд.?
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05.10.2020 23:10 Відповісти
Вы лукавите, не называете страны где не хотите революций. Украина, Азербайджан, Грузия. Вы хотите майдан только врагам Украины.
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05.10.2020 23:20 Відповісти
майданить могут только свободдные люди. рабы типа кацапни этого не могут.
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05.10.2020 23:24 Відповісти
В Україні вже були по факту дві революції.
Перша, антикомуністична: 2004-2005, друга, антколоніальна: 2013-2014.
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05.10.2020 23:26 Відповісти
скажу вам так, це є приклад "божого суддівства" за древніми традиціями, менти б"ють громадян, громадяни б"ють ментівню, хто переможе - той і прав
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06.10.2020 00:18 Відповісти
бо кожний народ заслуговує ту владу, що в нього панує
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06.10.2020 00:19 Відповісти
за свої гріхи та прегрішиння...
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06.10.2020 00:21 Відповісти
Почему то есть уверенность,что в Бишкеке за вечер добьются большего,чем в Беларуси за два месяца хоровода получения люлей.
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06.10.2020 01:31 Відповісти
 
 