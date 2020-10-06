Білоруські силовики 4 жовтня затримали 317 осіб: "розібрав водомет", "закидав спецтехніку камінням", "заклеїли камеру зовнішнього спостереження". ВIДЕО
Під час маршів на підтримку політв'язнів у Білорусі 4 жовтня "за порушення законодавства про масові заходи" затримали 317 осіб, 258 з них заарештовані до суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС РБ.
"У Мінську щодо агресивно налаштованих громадян, які в порушення ПДР виходили на проїжджу частину і блокували рух транспорту, застосовувалися водомети. У Вітебську для відтиснення натовпу, який намагався відбити затриманого, а в Гродно для затримання п'яного протестувальника, який чинив непокору міліціонерам, застосовувався газ", - йдеться в повідомленні.
За підрахунками силовиків, напередодні по країні відбулися десять протестних акцій. За підрахунками відомства, в обласних центрах у них взяли участь від 20 до 100 осіб, у Мінську на акцію прийшли приблизно 10 тисяч осіб.
Пізніше в МВС уточнили, що п'ятеро учасників недільного маршу в Мінську підозрюються в "грубому порушенні громадського порядку": вони нібито "координували натовп, а також брали участь у зчепленні і блокуванні дорожнього руху".
За даними відомства, 27-річний мешканець Столінського району розібрав водомет, 26-річний мінчанин закидав спецтехніку камінням, два 21-річні юнаки із Несвіжа і Могильова заклеїли об'єктив камери зовнішнього спостереження на будівлі Центру ізоляції правопорушників. Силовики з'ясовують особу їхнього третього спільника.
Усі п'ятеро - в ізоляторі тимчасового тримання. Щодо них складено адміністративні протоколи за порушення порядку організації або проведення масових заходів.
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Издевательски ухмылялся...
В Беларуси, несогласные в фальсификациями на выборах президента уже месяцами по выходным мирно ходят по Минску, ничего добится не могут, их хватает полиция, бьёт, пакует в автозаки... остальные расходятся по домам. Лукашенко остался на троне.
В Киргистане сегодня прошли выборы в парламент, обьявили предварительные результаты выборов. Через час на улицах столицы - люди начали столкновения с полицией, закидывать полицию коктейлями молотова, полиция бежит от народа ( в прямом смысле).
Власть уже через пару часов протестов людей, согласилась провести перевыборы.
Видео - сейчас в Бишкеке толпа гоняет полицию, спецназ убегает.
https://twitter.com/i/status/1313148455855030276 https://twitter.com/i/status/1313148455855030276
У нас в місті на попередній революції незалежні активісти почали виясняти куди по дорозі в Києв пропадає частина зібраних грошей возила одна патріотична партія яка має більшість в західному регіоні, так йому вечером голову розбили і сперли все на тітушок, хоча перед тим як бити йому чітко сказали не в те корито ніс пхаєш... Те саме моя родичка ходила плести сітки для армії, а потім ті сітки знайшлись в сусідньому місті в продажі...
На пострадянському просторі немає незалежних організацій як в європі.. Є тільки кимось оплачені.. А люди самі без оганізатора не вийдуть, а коли організатор вклався в революцію відповідно потім хоче гроші відбити
Да вот же они: в масках, с дубинками. Никуда не делись. При деле: бьют женщин.
Равно как и в Беслане мужчины куда-то все подевались… Только матерям есть дело до убитых детей…
А что мужчины, которым не повезло и их не взяли бить женщин?
Да все то же: «Да ладно, да хватит уже… Ничего вы никому не докажете… Проехали… Так можно и неприятности себе на голову получить, а толку все равно не будет…» И т.д.
Альфр
07.10.2020г. - «ЦИК Киргизии принял решение о признании недействительными итогов парламентских выборов» - белорусам, на заметку!