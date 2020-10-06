Білоруські силовики 4 жовтня затримали 317 осіб: "розібрав водомет", "закидав спецтехніку камінням", "заклеїли камеру зовнішнього спостереження". ВIДЕО

Під час маршів на підтримку політв'язнів у Білорусі 4 жовтня "за порушення законодавства про масові заходи" затримали 317 осіб, 258 з них заарештовані до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС РБ.

"У Мінську щодо агресивно налаштованих громадян, які в порушення ПДР виходили на проїжджу частину і блокували рух транспорту, застосовувалися водомети. У Вітебську для відтиснення натовпу, який намагався відбити затриманого, а в Гродно для затримання п'яного протестувальника, який чинив непокору міліціонерам, застосовувався газ", - йдеться в повідомленні.

За підрахунками силовиків, напередодні по країні відбулися десять протестних акцій. За підрахунками відомства, в обласних центрах у них взяли участь від 20 до 100 осіб, у Мінську на акцію прийшли приблизно 10 тисяч осіб.

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Пізніше в МВС уточнили, що п'ятеро учасників недільного маршу в Мінську підозрюються в "грубому порушенні громадського порядку": вони нібито "координували натовп, а також брали участь у зчепленні і блокуванні дорожнього руху".

За даними відомства, 27-річний мешканець Столінського району розібрав водомет, 26-річний мінчанин закидав спецтехніку камінням, два 21-річні юнаки із Несвіжа і Могильова заклеїли об'єктив камери зовнішнього спостереження на будівлі Центру ізоляції правопорушників. Силовики з'ясовують особу їхнього третього спільника.

Усі п'ятеро - в ізоляторі тимчасового тримання. Щодо них складено адміністративні протоколи за порушення порядку організації або проведення масових заходів.

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