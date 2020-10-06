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Новини Відео Революція в Білорусі
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Білоруські силовики 4 жовтня затримали 317 осіб: "розібрав водомет", "закидав спецтехніку камінням", "заклеїли камеру зовнішнього спостереження". ВIДЕО

Під час маршів на підтримку політв'язнів у Білорусі 4 жовтня "за порушення законодавства про масові заходи" затримали 317 осіб, 258 з них заарештовані до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС РБ.

"У Мінську щодо агресивно налаштованих громадян, які в порушення ПДР виходили на проїжджу частину і блокували рух транспорту, застосовувалися водомети. У Вітебську для відтиснення натовпу, який намагався відбити затриманого, а в Гродно для затримання п'яного протестувальника, який чинив непокору міліціонерам, застосовувався газ", - йдеться в повідомленні.

За підрахунками силовиків, напередодні по країні відбулися десять протестних акцій. За підрахунками відомства, в обласних центрах у них взяли участь від 20 до 100 осіб, у Мінську на акцію прийшли приблизно 10 тисяч осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бабусі проти насильства, дідусі проти ОМОНу": в Білорусі відбувається акція протесту пенсіонерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пізніше в МВС уточнили, що п'ятеро учасників недільного маршу в Мінську підозрюються в "грубому порушенні громадського порядку": вони нібито "координували натовп, а також брали участь у зчепленні і блокуванні дорожнього руху".

За даними відомства, 27-річний мешканець Столінського району розібрав водомет, 26-річний мінчанин закидав спецтехніку камінням, два 21-річні юнаки із Несвіжа і Могильова заклеїли об'єктив камери зовнішнього спостереження на будівлі Центру ізоляції правопорушників. Силовики з'ясовують особу їхнього третього спільника.

Усі п'ятеро - в ізоляторі тимчасового тримання. Щодо них складено адміністративні протоколи за порушення порядку організації або проведення масових заходів.

Також дивіться: На марш у Мінську 4 жовтня вийшли понад 100 тисяч осіб, по всій Білорусі затримали щонайменше 225 учасників акцій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7970) затримання (4355) силовики (2515)


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Топ коментарі
+14
Смотрел с ненавистью
Издевательски ухмылялся...
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06.10.2020 00:05 Відповісти
+13
Киргистан - антипод Беларуси.
В Беларуси, несогласные в фальсификациями на выборах президента уже месяцами по выходным мирно ходят по Минску, ничего добится не могут, их хватает полиция, бьёт, пакует в автозаки... остальные расходятся по домам. Лукашенко остался на троне.
В Киргистане сегодня прошли выборы в парламент, обьявили предварительные результаты выборов. Через час на улицах столицы - люди начали столкновения с полицией, закидывать полицию коктейлями молотова, полиция бежит от народа ( в прямом смысле).
Власть уже через пару часов протестов людей, согласилась провести перевыборы.
Видео - сейчас в Бишкеке толпа гоняет полицию, спецназ убегает.
https://twitter.com/i/status/1313148455855030276 https://twitter.com/i/status/1313148455855030276
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06.10.2020 00:12 Відповісти
+9
Киргизы имеют арийское происхождение: они ведь вообще за всю историю никогда не были рабами, кроме коротких 40-45 советских лет. Воевали против советской власти аж до 1930-х годов.
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06.10.2020 02:00 Відповісти
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Не, ну один камеру заклеивает, а другой на камеру снимает и в интернет выкладывает. Головы вообще есть на плечах?
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06.10.2020 00:04 Відповісти
да нет у вас в Беларуси голов, всё жопой...
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06.10.2020 00:13 Відповісти
що цвети и обнимашки закончились ?
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06.10.2020 10:35 Відповісти
Смотрел с ненавистью
Издевательски ухмылялся...
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06.10.2020 00:05 Відповісти
и тайно бунтовал.
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06.10.2020 00:23 Відповісти
Помял дубинку об свою голову...изнасиловал бутылку следователя...
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06.10.2020 09:49 Відповісти
Киргистан - антипод Беларуси.
В Беларуси, несогласные в фальсификациями на выборах президента уже месяцами по выходным мирно ходят по Минску, ничего добится не могут, их хватает полиция, бьёт, пакует в автозаки... остальные расходятся по домам. Лукашенко остался на троне.
В Киргистане сегодня прошли выборы в парламент, обьявили предварительные результаты выборов. Через час на улицах столицы - люди начали столкновения с полицией, закидывать полицию коктейлями молотова, полиция бежит от народа ( в прямом смысле).
Власть уже через пару часов протестов людей, согласилась провести перевыборы.
Видео - сейчас в Бишкеке толпа гоняет полицию, спецназ убегает.
https://twitter.com/i/status/1313148455855030276 https://twitter.com/i/status/1313148455855030276
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06.10.2020 00:12 Відповісти
Киргизы имеют арийское происхождение: они ведь вообще за всю историю никогда не были рабами, кроме коротких 40-45 советских лет. Воевали против советской власти аж до 1930-х годов.
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06.10.2020 02:00 Відповісти
Про арийцев это вы загнули. Почему все пытаются натянуть на себя родство с арийцами
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06.10.2020 09:54 Відповісти
Следует заметить, "цветные революции" в Бишкеке уже пару раз были. С кровью. Но , судя по всему, ничего не меняется, как и у нас.
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06.10.2020 04:16 Відповісти
Того що люди завжди виходять тільки коли прийде месія який багато наобітцяє, ну і координатори потрібні а так звані активісти координатори самі по собі не бувають, ану попробуйте незалежно створити протести бути активістом і мати групу під собою, вам або по голові дадуть конкуренти активісти або органи вами займуться..
У нас в місті на попередній революції незалежні активісти почали виясняти куди по дорозі в Києв пропадає частина зібраних грошей возила одна патріотична партія яка має більшість в західному регіоні, так йому вечером голову розбили і сперли все на тітушок, хоча перед тим як бити йому чітко сказали не в те корито ніс пхаєш... Те саме моя родичка ходила плести сітки для армії, а потім ті сітки знайшлись в сусідньому місті в продажі...
На пострадянському просторі немає незалежних організацій як в європі.. Є тільки кимось оплачені.. А люди самі без оганізатора не вийдуть, а коли організатор вклався в революцію відповідно потім хоче гроші відбити
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06.10.2020 10:09 Відповісти
Глядя на протесты в Белоруссии многие задаются вопросом: а где же мужчины? Почему вы видим в основном женщин, пенсионеров, детей?

Да вот же они: в масках, с дубинками. Никуда не делись. При деле: бьют женщин.

Равно как и в Беслане мужчины куда-то все подевались… Только матерям есть дело до убитых детей…

А что мужчины, которым не повезло и их не взяли бить женщин?

Да все то же: «Да ладно, да хватит уже… Ничего вы никому не докажете… Проехали… Так можно и неприятности себе на голову получить, а толку все равно не будет…» И т.д.

Альфр
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06.10.2020 00:23 Відповісти
Херня, а не протест. Псы по одному всех перебьют
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06.10.2020 01:02 Відповісти
Могут же. Взяли и на ходу водомет разобрали.
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06.10.2020 05:37 Відповісти
Мені от цікаво - якби цим "протестувальникам" сказали:"Гаразд. Нехай буде по вашому. Але фіксуєм всі ваші дані і ставим президентом тихановську. Якщо вона не справиться - всі ваші дані будуть оприлюднені в інтернеті" - чи багато з них в такому разі продовжили б майданувати. Адже тоді б всі мали б змогу сказати їм велике "спасибі" за такого президента.
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06.10.2020 05:48 Відповісти
Тут справа не в Тихановській, а в праві білорусів обрати собі іншого Президента, окрім Лукашенка.
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06.10.2020 07:16 Відповісти
Скоро менты будут признавать свою вину
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06.10.2020 08:44 Відповісти
Дорогие братья белорусы! Сколько вы будете аплодировать ОМНу, столько они вас будут бить, на бис. Вместо того, чтобы вставать на колени перед ними, дайте им лучше в морду. В Хабаровске ходят уже третий месяц! И шо! Свободу никто не дает, ее нужно завоевывать и брать. Это больно, но иначе не бывает. Киргизы, очень быстро это поняли, а до вас, никак не доходят элементарные вещи.
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06.10.2020 11:18 Відповісти
04.10.2020г. - Выборы в Киргизии.
07.10.2020г. - «ЦИК Киргизии принял решение о признании недействительными итогов парламентских выборов» - белорусам, на заметку!
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06.10.2020 12:01 Відповісти
 
 