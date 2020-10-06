Дефіциту апаратів ШВЛ для хворих на коронавірус у лікарнях немає, - Степанов. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що в лікарнях немає дефіциту апаратів ШВЛ для пацієнтів із COVID-19, а нові ШВЛ будуть закуповуватися для опорних лікарень.
Про це сказав Степанов в ефірі програми "Свобода слова" увечері 5 жовтня, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні для лікування пацієнтів із COVID-19 задіяні 372 апарати ШВЛ з майже 4000 апаратів, які є. Апарати, які ми сьогодні закуповуємо, йтимуть в опорні лікарні, в приймальні відділення екстреної медичної допомоги, дітям", - сказав він.
Степанов зазначив, що у МОЗ "не стоїть завдання швидше списати кошти з казначейського рахунку".
"Кошти на апарати ШВЛ справді були виділені у травні, були запущені відповідні процедури, зараз уже укладено договори, чекаємо поставку апаратів ШВЛ", - сказав він.
Степанов підкреслив, що стоїть завдання "купити сучасне обладнання для 210 опорних лікарень". Кошти для цих закупівель було виділено в липні.
"Це буде сучасне обладнання, яке ефективно працюватиме, ми говоримо про КТ, про ангіографи, про інше обладнання. Нині триває процедура закупівель, вже було розкриття пропозицій та відповідні терміни поставки. Згідно з умовами договору, списання коштів (з казначейського рахунку. - Ред.) відбувається, в тому числі, після поставки. Тому нема про що говорити", - сказав він.
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Или факина?
И зели кадровый голод. Лучшие из лучших работают!)))
Обеспечьте для начала больницы кислородными концетраторами!!!
Чтобы раздать кислород, мы с помощью переходников (некоторые я покупал в зоомагазине - для аквариумного фильтра) делили 10-литровый концентратор на двоих, а то и троих пациентов. Или еще вариант, брали банку из-под физраствора, наливали воду, чтобы увлажнить кислород, втыкали три подключичные иглы (у них больше диаметр), к одной игле - трубка от концентратора, от двух других - к пациентам.
Моя знайома захворіла на ковід(тест зробила чекала 3 доби результати), температура 39 не збивается поїхала в лікарню (Переяслав) послухали сказали запалення нема лікуйтеся вдома бо нема місць. Вона вдома побула ще два дні, стало неможливо дихати зробили кт легенів двостороннє запалення, в лікарню не госпіталізують...
Есть еще такой аппарат, как ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), "искусственные легкие", который помогает тяжелобольным с пневмонией, но в Украине их насчитывают не более 21.
Хватает ли на самом деле ИВЛ и почему в Украине может возникнуть проблема с аппаратами - читайте в материале https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL .https://www.obozrevatel.com/society/ivl-ne-zakupili-na-ekmo-rabotat-nekomu-kak-v-ukraine-lechat-tyazhelyih-bolnyih-na-koronavirus.htm
А он, как попка-дурак, бубнит одно и тоже - все хорошо, все под контролем. Да мне наплевать, умру я от КОВИД под твоим контролем или без него!