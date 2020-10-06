Дефіциту апаратів ШВЛ для хворих на коронавірус у лікарнях немає, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що в лікарнях немає дефіциту апаратів ШВЛ для пацієнтів із COVID-19, а нові ШВЛ будуть закуповуватися для опорних лікарень.

Про це сказав Степанов в ефірі програми "Свобода слова" увечері 5 жовтня, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні для лікування пацієнтів із COVID-19 задіяні 372 апарати ШВЛ з майже 4000 апаратів, які є. Апарати, які ми сьогодні закуповуємо, йтимуть в опорні лікарні, в приймальні відділення екстреної медичної допомоги, дітям", - сказав він.

Степанов зазначив, що у МОЗ "не стоїть завдання швидше списати кошти з казначейського рахунку".

"Кошти на апарати ШВЛ справді були виділені у травні, були запущені відповідні процедури, зараз уже укладено договори, чекаємо поставку апаратів ШВЛ", - сказав він.

Степанов підкреслив, що стоїть завдання "купити сучасне обладнання для 210 опорних лікарень". Кошти для цих закупівель було виділено в липні.

"Це буде сучасне обладнання, яке ефективно працюватиме, ми говоримо про КТ, про ангіографи, про інше обладнання. Нині триває процедура закупівель, вже було розкриття пропозицій та відповідні терміни поставки. Згідно з умовами договору, списання коштів (з казначейського рахунку. - Ред.) відбувається, в тому числі, після поставки. Тому нема про що говорити", - сказав він.

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