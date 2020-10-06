УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7528 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 159 26

Дефіциту апаратів ШВЛ для хворих на коронавірус у лікарнях немає, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що в лікарнях немає дефіциту апаратів ШВЛ для пацієнтів із COVID-19, а нові ШВЛ будуть закуповуватися для опорних лікарень.

Про це сказав Степанов в ефірі програми "Свобода слова" увечері 5 жовтня, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні для лікування пацієнтів із COVID-19 задіяні 372 апарати ШВЛ з майже 4000 апаратів, які є. Апарати, які ми сьогодні закуповуємо, йтимуть в опорні лікарні, в приймальні відділення екстреної медичної допомоги, дітям", - сказав він.

Степанов зазначив, що у МОЗ "не стоїть завдання швидше списати кошти з казначейського рахунку".

"Кошти на апарати ШВЛ справді були виділені у травні, були запущені відповідні процедури, зараз уже укладено договори, чекаємо поставку апаратів ШВЛ", - сказав він.

Степанов підкреслив, що стоїть завдання "купити сучасне обладнання для 210 опорних лікарень". Кошти для цих закупівель було виділено в липні.

"Це буде сучасне обладнання, яке ефективно працюватиме, ми говоримо про КТ, про ангіографи, про інше обладнання. Нині триває процедура закупівель, вже було розкриття пропозицій та відповідні терміни поставки. Згідно з умовами договору, списання коштів (з казначейського рахунку. - Ред.) відбувається, в тому числі, після поставки. Тому нема про що говорити", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виборцям із COVID-19 допоможуть проголосувати виїзні бригади, - Степанов

Автор: 

МОЗ (5401) Степанов Максим (2198)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Больницы обеспечены ИВЛ на 100%, просто в больницах нет мест
показати весь коментар
06.10.2020 11:59 Відповісти
+5
Степанов! Ты справился иди на пенсию!
показати весь коментар
06.10.2020 11:53 Відповісти
+5
Логіка на кшталт цього...
Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов - Цензор.НЕТ 587
показати весь коментар
06.10.2020 11:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Степанов! Ты справился иди на пенсию!
показати весь коментар
06.10.2020 11:53 Відповісти
Маша, готова на этой должности видеть сиваху?
Или факина?
И зели кадровый голод. Лучшие из лучших работают!)))
показати весь коментар
06.10.2020 12:03 Відповісти
Дефіциту апаратів ШВЛ для хворих на коронавірус у лікарнях немає, - Степанов - Цензор.НЕТ 2141дефіциту нема ніде
показати весь коментар
06.10.2020 17:02 Відповісти
покійники скаржитися не посьміють...
показати весь коментар
06.10.2020 11:54 Відповісти
Логіка на кшталт цього...
Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов - Цензор.НЕТ 587
показати весь коментар
06.10.2020 11:55 Відповісти
Дефицита нет, потому что их просто нет.
показати весь коментар
06.10.2020 11:56 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/7/7269014/ Здесь живет COVID-19. Один день больницы в "желтой" зоне: записки врача Максимов врет, как дышит. В Киевской области, да и в самом Киеве, есть точно такие больницы.
показати весь коментар
07.10.2020 08:24 Відповісти
Больницы обеспечены ИВЛ на 100%, просто в больницах нет мест
показати весь коментар
06.10.2020 11:59 Відповісти
Поэтому строим дороги!
показати весь коментар
06.10.2020 12:01 Відповісти
В Киевской городской больнице № 7 для пациентов с COVID-19 необходим кислород, а кислородные концетраторы отсутствуют.

Обеспечьте для начала больницы кислородными концетраторами!!!
показати весь коментар
06.10.2020 12:08 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/7/7269014/ На первом этаже палаты заняты. Лифта нет - на руках поднимаем пациентку на второй этаж. К этому моменту у нее уже крайне тяжелое состояние. Кладем ее на мои "любимые" панцирные кровати. Проводить на них сердечно-легочную реанимацию просто невозможно. Чтобы придать полусидячее положении, подкладываем под матрас пару подушек и одеял. Кислородный разводки нет, включаем кислородный концентратор. Высота кровати не регулируется. Медсестра, стоя на коленях, пытается поставить внутривенный катетер.
Чтобы раздать кислород, мы с помощью переходников (некоторые я покупал в зоомагазине - для аквариумного фильтра) делили 10-литровый концентратор на двоих, а то и троих пациентов. Или еще вариант, брали банку из-под физраствора, наливали воду, чтобы увлажнить кислород, втыкали три подключичные иглы (у них больше диаметр), к одной игле - трубка от концентратора, от двух других - к пациентам.
показати весь коментар
07.10.2020 08:27 Відповісти
степашка говорит что и лекарств для больных ВИЧ на местах полно.....
показати весь коментар
06.10.2020 12:13 Відповісти
И не будет. С такой диагностикой. Результаты анализов приходят в течении 10-15 дней, когда человек либо выздоровел либо умер.
показати весь коментар
06.10.2020 12:17 Відповісти
Ага, так і є...
Моя знайома захворіла на ковід(тест зробила чекала 3 доби результати), температура 39 не збивается поїхала в лікарню (Переяслав) послухали сказали запалення нема лікуйтеся вдома бо нема місць. Вона вдома побула ще два дні, стало неможливо дихати зробили кт легенів двостороннє запалення, в лікарню не госпіталізують...
показати весь коментар
06.10.2020 12:36 Відповісти
В Министерстве здравоохранения отчитались, что Украина существенно нарастила количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - до 4 тыс. штук, а коек с подведенным кислородом стало 9,5 тыс. Однако в Счетной палате уверяют, что с ИВЛ как раз проблема. Мол, тендеры на их покупку огласили, но самих торгов не было до сих пор. По мнению врачей, затруднения могут быть не с самими аппаратами, а с недостатком медперсонала: если количество больных коронавирусом будет расти - их некому будет лечить.
Есть еще такой аппарат, как ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), "искусственные легкие", который помогает тяжелобольным с пневмонией, но в Украине их насчитывают не более 21.
Хватает ли на самом деле ИВЛ и почему в Украине может возникнуть проблема с аппаратами - читайте в материале https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL .https://www.obozrevatel.com/society/ivl-ne-zakupili-na-ekmo-rabotat-nekomu-kak-v-ukraine-lechat-tyazhelyih-bolnyih-na-koronavirus.htm
показати весь коментар
06.10.2020 12:39 Відповісти
Канешна нет, как нет и самих аппаратов
показати весь коментар
06.10.2020 13:01 Відповісти
"гладко было на бумаге, да забыли про овраги...."
показати весь коментар
06.10.2020 13:27 Відповісти
Может быть ,но в Харькове сутки на аппарате ИВЛ стоит 4500 грн. А иначе говорят ,бесплатных нет или не хватает ,Так как же Моника ты же говорила ,что лечение и содержание больных бесплатно....?
показати весь коментар
06.10.2020 15:52 Відповісти
Не знаю, підтверджувати, чи заперечувати. З мого брата у харківській лікарні дерли в середньому 2 тис. грн на добу протягом 14 днів. Здав 5 тестів. по 1 тис. Всього 33 тис.
показати весь коментар
06.10.2020 16:34 Відповісти
Нехай відповість, чому деруть з хворих по 2 тисячі за добу в лікарні. І по 1 тис. за тест. Яких треба пройти 4 - 5 шт.
показати весь коментар
06.10.2020 16:31 Відповісти
Брешет пес!
показати весь коментар
06.10.2020 17:23 Відповісти
брыхло.
показати весь коментар
06.10.2020 18:14 Відповісти
средсва были выделены в мае, и они растаскивались по ноябрь ,не закупая апараты...
показати весь коментар
06.10.2020 20:51 Відповісти
Виродок. Апарати ШВЛ не можна використовувати при інтерстиційній (коронавірусній) пневмонії.
показати весь коментар
06.10.2020 21:30 Відповісти
Ему волонтеры и общественники в сотый раз повторяют: "В КОВИД-фонде средств нет, мобильных бригад катастрофически не хватает, больных уже даже с тяжелой формой заболевания не госпитализируют, больные вырывают друг у друга маски ИВЛ!".
А он, как попка-дурак, бубнит одно и тоже - все хорошо, все под контролем. Да мне наплевать, умру я от КОВИД под твоим контролем или без него!
показати весь коментар
07.10.2020 08:42 Відповісти
 
 