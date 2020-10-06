Гіоргі Каландадзе, комбриг 4-ї бригади Грузії, генерал, про напад Росії у 2008-му. ВIДЕО

Георгій Каландадзе - колишній командир 4-ї піхотної бригади Грузії, який 12 років тому опинився в епіцентрі подій "серпневої війни" 2008 року проти Росії. Його бригада зазнала найбільших втрат. У новій серії проєкту "Своя війна" проведемо After action review російсько-грузинської війни і боїв за Цхінвалі.

Сьогодні Гіоргі Каландадзе - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

Підписуйтесь на Youtube-канал Юрія Бутусова

00:00 - В гостях у Юрія Бутусова - Гіоргі Каландадзе, ексглава Генштабу Грузії

03:04 - Гіоргі Каландадзе: "візитка"

04:00 - Обстановка на момент російської агресії у 2008-му

07:20 – "Росіяни постійно накопичували нову техніку і нарощували сили в Південній Осетії"

09:10 – "До 2008-го росіяни обстрілювали школи і влаштовували провокації"

13:10 – Про початок реформ у грузинській армії у 1998-му

15:30 – "У 2003-му у командира взводу зарплата була 20 доларів"

16:10 - Про зміни після приходу до влади Міхеіла Саакашвілі у 2004-му

19:45 - Чи можна збудувати армію за 4 роки?

21:10 – "Наша проблема була в неготовності до відкритої війни з Росією"

25:05 - Переваги грузинської армії над російською та успіхи в розбудові армії

28:50 - Як Грузія модернізувала танки, закуплені в Україні

30:30 - Про ефективність грузинських безпілотників

34:10 - Про систему керування вогнем на момент російської агресії

36:45 - "Росіяни почали мінометні обстріли 1 серпня"

40:00 - Захід російських військ через Рокський тунель

43:55 - Про наказ йти вперед і відповідати на вогонь

48:35 – Як перекривали дзарську дорогу

53:50 - Бої 8 серпня 2008 року

55:40 - Перший наліт російської авіації біля Дубових рощ

01:01:20 - Як підлеглі Каландадзе відреагували на наліт

01:05:50 - Плани евакуації сіл і закриття Цхінвалі

01:09:30 - Прохід через Цхінвалі: як російські війська прикинулися миротворцями і відкрили вогонь

01:14:50 - Розклад бойових сил під командуванням Каландадзе під час заходу в Цхінвалі

01:17:20 - Як Каландадзе зазнав поранення під час нальотів

01:21:30 - Зміна обстановки станом на 9 серпня

01:24:20 - Про наказ організувати прикриття грузинських сіл у районі Цхінвалі

01:28:30 - Як відбувався відхід до Тбілісі

01:31:12 - Скільки всього було дезертирів у грузинській армії і що з ними зробили

01:32:34 – "Втрати командного складу були 45%"

01:34:00 - Яким міг би бути сценарій звільнення Самачабло?

01:36:55 - Висновки та поради для Збройних сил України

Георгій Каландадзе - бригадний генерал у відставці. Закінчив Військову академію в Грузії, школу рейнджерів у США, штабне командне училище в Естонії, проходив підготовку в Форт-Бенінг, Airborn, Instruktor infantry officer basic school (США). Брав участь у миротворчих місіях в Іраку та Афганістані. Учасник російсько-грузинської війни 2008 року (командир 4-ї піхотної бригади). 2010-2011 - командувач сухопутних військ. У 2012 році - начальник Об'єднаного штабу Збройних Сил Грузії.

Влітку 2014 року, разом з невеликою групою грузинських військових, приїхав в Україну як доброволець. З жовтня 2014 року разом з інструкторами Міжнародного проєкту "Центр підготовки "PATRIOT" навчав українських бійців у зоні АТО. Також проводить підготовку військовослужбовців у Німеччині. Позаштатний радник глави Національної гвардії України.