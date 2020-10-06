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Гіоргі Каландадзе, комбриг 4-ї бригади Грузії, генерал, про напад Росії у 2008-му. ВIДЕО

Георгій Каландадзе - колишній командир 4-ї піхотної бригади Грузії, який 12 років тому опинився в епіцентрі подій "серпневої війни" 2008 року проти Росії. Його бригада зазнала найбільших втрат. У новій серії проєкту "Своя війна" проведемо After action review російсько-грузинської війни і боїв за Цхінвалі.

Сьогодні Гіоргі Каландадзе - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

Підписуйтесь на Youtube-канал Юрія Бутусова

00:00 - В гостях у Юрія Бутусова - Гіоргі Каландадзе, ексглава Генштабу Грузії

03:04 - Гіоргі Каландадзе: "візитка"

04:00 - Обстановка на момент російської агресії у 2008-му

07:20 – "Росіяни постійно накопичували нову техніку і нарощували сили в Південній Осетії"

09:10 – "До 2008-го росіяни обстрілювали школи і влаштовували провокації"

13:10 – Про початок реформ у грузинській армії у 1998-му

15:30 – "У 2003-му у командира взводу зарплата була 20 доларів"

16:10 - Про зміни після приходу до влади Міхеіла Саакашвілі у 2004-му

19:45 - Чи можна збудувати армію за 4 роки?

21:10 – "Наша проблема була в неготовності до відкритої війни з Росією"

25:05 - Переваги грузинської армії над російською та успіхи в розбудові армії

28:50 - Як Грузія модернізувала танки, закуплені в Україні

30:30 - Про ефективність грузинських безпілотників

34:10 - Про систему керування вогнем на момент російської агресії

36:45 - "Росіяни почали мінометні обстріли 1 серпня"

40:00 - Захід російських військ через Рокський тунель

43:55 - Про наказ йти вперед і відповідати на вогонь

48:35 – Як перекривали дзарську дорогу

53:50 - Бої 8 серпня 2008 року

55:40 - Перший наліт російської авіації біля Дубових рощ

01:01:20 - Як підлеглі Каландадзе відреагували на наліт

01:05:50 - Плани евакуації сіл і закриття Цхінвалі

01:09:30 - Прохід через Цхінвалі: як російські війська прикинулися миротворцями і відкрили вогонь

01:14:50 - Розклад бойових сил під командуванням Каландадзе під час заходу в Цхінвалі

01:17:20 - Як Каландадзе зазнав поранення під час нальотів

01:21:30 - Зміна обстановки станом на 9 серпня

01:24:20 - Про наказ організувати прикриття грузинських сіл у районі Цхінвалі

01:28:30 - Як відбувався відхід до Тбілісі

01:31:12 - Скільки всього було дезертирів у грузинській армії і що з ними зробили

01:32:34 – "Втрати командного складу були 45%"

01:34:00 - Яким міг би бути сценарій звільнення Самачабло?

01:36:55 - Висновки та поради для Збройних сил України

Георгій Каландадзе - бригадний генерал у відставці. Закінчив Військову академію в Грузії, школу рейнджерів у США, штабне командне училище в Естонії, проходив підготовку в Форт-Бенінг, Airborn, Instruktor infantry officer basic school (США). Брав участь у миротворчих місіях в Іраку та Афганістані. Учасник російсько-грузинської війни 2008 року (командир 4-ї піхотної бригади). 2010-2011 - командувач сухопутних військ. У 2012 році - начальник Об'єднаного штабу Збройних Сил Грузії.

Влітку 2014 року, разом з невеликою групою грузинських військових, приїхав в Україну як доброволець. З жовтня 2014 року разом з інструкторами Міжнародного проєкту "Центр підготовки "PATRIOT" навчав українських бійців у зоні АТО. Також проводить підготовку військовослужбовців у Німеччині. Позаштатний радник глави Національної гвардії України.

Автор: 

Грузія (1852) Кавказ (14) росія (66175) Бутусов Юрій (3618) Своя війна (33) Каландадзе Гіоргі (3)


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Топ коментарі
+13
Есть ГРУЗИНЫ, как ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ Грузии, а есть Михуилы Карлсоновичи, люди без паспорта, гражданства, чести и совести, как паразитирующий гниющий гемморойный глист в теле Украины.
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06.10.2020 13:13 Відповісти
+8
Тебе на диване видней что там в Грузии и что там в Киеве ,а сам сидиш в дырявых носках и делаеш соавнения космических масштабов
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06.10.2020 13:31 Відповісти
+2
А вы знаете, таки да, украл. Ну, а КАК лично оно воевало мы в курсе.
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06.10.2020 16:17 Відповісти
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Есть ГРУЗИНЫ, как ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ Грузии, а есть Михуилы Карлсоновичи, люди без паспорта, гражданства, чести и совести, как паразитирующий гниющий гемморойный глист в теле Украины.
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06.10.2020 13:13 Відповісти
Тебе на диване видней что там в Грузии и что там в Киеве ,а сам сидиш в дырявых носках и делаеш соавнения космических масштабов
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06.10.2020 13:31 Відповісти
Не судите по СЕБЕ о других людях.
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06.10.2020 13:33 Відповісти
Миша у вас кусок хлеба украл??, та хотя бы за то что он с Рашей воевал, уж помолчали бы...
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06.10.2020 16:12 Відповісти
А вы знаете, таки да, украл. Ну, а КАК лично оно воевало мы в курсе.
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06.10.2020 16:18 Відповісти
Троляка. Судячи з усього - бюджетний дармоїд.
Георгій у Юрія в інтерв'ю розповідає про стрімке покращення в армії Грцзії після приходу Саакашвілі. Так, і при Порошенку в нашій армії справи пішли краще. Але Порошенко всі роки незалежності у владі, а Саакашвілі лиш в на початку 2000-х став президентом і одразу результат.
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07.10.2020 16:11 Відповісти
Йой! А ігдєж єті прастіє рєшєнія?!
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06.10.2020 17:00 Відповісти
Где где, в Караганде. Ну может ещё у Бени который не сидит, как обещал этот батон. Или у Авакова. так, что бе бе бе бе, с ним вот так и разговаривайте.
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06.10.2020 20:49 Відповісти
Рокский тоннель, пардон. Ущелье там тоже есть, но местность называется Рокский перевал.
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06.10.2020 17:50 Відповісти
У меня он ничего не украл, да а воюет он с молодухами зачетно))).
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06.10.2020 20:43 Відповісти
Протестую!
Он получает зряплату из бюджета страны в который я плачу налоги, но при этом, с 7 мая, с назначения его на госдолжность, ни черта не делает, значит крадёт и у вас.
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06.10.2020 20:47 Відповісти
а шо?, юля уже молодуха???
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06.10.2020 21:17 Відповісти
Да, Юля М-кая, начальница (при нём)одесской таможни таки молодуха, а сейчас из Зе клоуманды новая фаворитка чернявенькая.
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06.10.2020 22:50 Відповісти
А вы знаете, таки да, украл. Ну, а КАК лично оно воевало мы в курсе.
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06.10.2020 16:17 Відповісти
Партия Саакашвили сейчас единственная антироссийская партия в Грузии.
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06.10.2020 21:02 Відповісти
Так то партия, а этот деятель давно на подсосе у Параши.
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06.10.2020 21:04 Відповісти
Да и каким боком его кража из моего кармана денег, что я плачу в бюджет, имеет отношение к его партии? К слову, большевики то же были против буржуазии и капиталистов, но ВСЯ верхушка жила в пошлой буржуазной роскоши и пользовалась с размахом всеми благами за счёт эксплуатации населения СССР.
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06.10.2020 21:06 Відповісти
Да какая там роскошь, самый роскошный наверно жил как мелкий барыга сейчас, тот же Андропов всю жизнь прожил как нищий.
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06.10.2020 23:29 Відповісти
Ага, нищий. Жил на личной даче и имел четырехкомнатную квартиру в доме на Кутузовском, где жила только партийная верхушка.
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07.10.2020 07:48 Відповісти
Пример армян которые воюют сей час против азеров армия которых в разы сильнее , но они их не бояться , по тому в горах сводят все их преимущество к минимому , показывает , что грузины боялись кацапов до усрачки , по тому кацапня за пару дней легко могла Тбилиси взять . По тому рассказывать какие грузины охренительные войны , совсем не обязательно , это видно не вооруженным взглядом.
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07.10.2020 10:03 Відповісти
 
 