Ексслідчий Астапович, який утік із Білорусі: Тікав від КДБ лісом п'ять днів, спав під ялинкою, ходив по болоту, у мене пішла інфекція на лівій нозі. ВIДЕО

Андрій Астапович працював старшим слідчим СК Партизанського району Мінська. 16 серпня він звільнився, не бажаючи "брати участь у приховуванні злочинів" і виконувати "злочинні накази". Після цього йому довелося тікати з Білорусі, він опинився в руках ФСБ, сховався в лісі і, нарешті, в'їхав в ЄС.

В інтерв'ю Радіо "Свобода" він розповів про вихід зі Слідчого комітету, поневіряння після звільнення і "непростий вибір" співробітників правоохоронних органів, передає Цензор.НЕТ.

Саме Астапович займався справою водія машини, якого звинуватили в наїзді на силовиків під час акцій протесту. За словами колишнього слідчого, на відео видно, як "до машини підбігли співробітники ОМОНу, почали вчиняти бандитські дії, безпричинно бити скло в машині". Водій у відповідь на агресію виїхав, нікого не торкнувшись.

"Коли ти присутній при цьому, коли є "постраждалі", коли все при тобі, якщо ти бачиш реакцію людей, це сильно б'є по тобі. Я не погодився, записав все як було, зібрав відповідний матеріал. Доля цього матеріалу мені невідома. Я все повідомив начальству, але нормальної відповіді не було. Я пропонував порушити кримінальну справу за фактом тортур 16-річного хлопчика, якому засунули кийок в рот і зламали щелепу. І не тільки я. Але це не дозволили зробити. Я зрозумів, що все це буде тривати, і вирішив піти", - розповів він.

"16 серпня я пішов на марш, а наступного дня подзвонив на роботу і сказав, що погано почуваюся. У вівторок вранці я був уже в Москві. Через день мені повідомили, що все серйозно, що мене вже шукають і навіть знають, що я в Москві. Я вирішив поїхати туди, де мене не видадуть. У посольстві Латвії мені пояснили, що в моєму випадку візу можна отримати прямо на кордоні. Я пішов на найближчий перехід, але російські прикордонники мене не випустили, пославшись на коронавірус і відсутність спеціальної візи для в'їзду в таких умовах. Я поїхав в консульство Латвії в Пскові, але отримання візи затягнулося на три дні. У ці дні мене затримали російські служби", - додав Астапович.

"Пізніше я дізнався, що з приводу мого затримання йшов прямий контакт між КДБ і ФСБ. Офіційних документів не було, вони просто зідзвонювалися. Мене вивезли з Росії в Білорусь, в чорних окулярах з тканиною, щоб нічого не було видно, з наручниками і 32 -кілограмовою гирею. Думки були різні, навіть що кинуть з цією гирею в річку. Вони висадили мене на території Білорусі і чекали, коли я зв'яжуся з друзями і повідомлю, що мене випустили. Як тільки я це зробив, з нашого боку з'явився бусик, мабуть, з нашими службами", - розповів він.

"Я почав тікати в ліс. Як я пізніше з'ясував, це були співробітники КДБ. У них не було ні собак, ні тепловізорів. Були такі моменти, що вони проходили недалеко від мене, коли я заліг. Але мені вдалося втекти. Я був у джинсах, сорочці і кросівках. На плечах була сумка. Телефони я викинув. П'ять днів ночував у лісі. Іноді виходив у населені пункти. Спав під ялинкою, а ще погода зіпсувалася, йшов дощ. Я пройшов близько 70 км лісом, заблукав, ходив по болоту і, врешті-решт, пішла інфекція на лівій нозі. Пішла внутрішня кровотеча", - зазначив він.

"Перед тим як приїхати до Польщі, я побував в декількох країнах. Я ніколи раніше не був в Європі, фінансова ситуація не дозволяла. Перші дні я ночував на вокзалах. Все не так просто, ніхто тебе тут не шукає і не намагається завербувати абощо. Це повна нісенітниця. Подав документи на політичний притулок. У Варшаві допоміг Білоруський центр солідарності. Це просто місцеві білоруси, які допомагають з формальностями, з мовними школами, щось підказують. Допоміг By_Sol, виплатив обіцяну фінансову підтримку", - розповів Астапович.

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"У Варшаві я відповідаю за проєкт By_Pol. Ми допомагаємо колишнім силовикам, які були змушені виїхати. Все за рахунок солідарних людей, навіть простих поляків. Один поляк прочитав мою історію в газеті і знайшов нас. Сам він живе на Заході, а тут у нього залишилася квартира. І він запропонував її центру. Ми туди заселимо одну сім'ю з двома дітьми колишнього співробітника Слідчого комітету. Я зробив свій вибір, нехай вони роблять свій. Звинувачувати когось я не хочу. Не можна всіх людей об'єднувати в одне. У кожного свій мозок і своя життєва ситуація. Знайти одну причину нереально. Хтось дійсно підтримує владу, хтось вважає, що за всім стоять інші держави, хтось хоче об'єднатися з Росією, у когось є компромат на когось, хтось просто боїться. Вони сидять тихо, тому що бояться втратити пенсію, роботу, квартиру, зарплату, службу. У мене огида до таких людей. Так, я розумію, що можна багато чого втратити, але якби люди виступили єдиним фронтом, все б миттєво змінилося. Я знаю, що таких людей багато. Але ніхто не думає про загальне благо, щоб що-небудь міняти. У нас створили такий менталітет: погоджуйся або втратиш все. Але не думайте, що там просто працювати. Піти звідти не просто, але і залишитися там не так і просто", - додав він.

"Це нормально, коли у тебе залишилося пів року до пенсії, але ти пройшовся по місту в футболці з символікою, тебе помітили і звільнили. І ти втратив все. Немає профспілок, вони заборонені. Добові чергування безкоштовні, у мене їх було по 4 на місяць. Ніхто не веде ніякого обліку годин. Когось виганяють і наймають своїх синів, які нічого не розуміють. Люди навіть всередині не хочуть це міняти. Але настав момент, коли можна змінити країну в різних сферах, створити нормальну правову державу, де ця система буде працювати. А поки там головне - цифри і палички. Для них головне, щоб результат у району був високим, а що і як розслідують, їм не цікаво. Головне - швидше закінчити справу і відправити до суду, отримати за це бал. І ніхто не хоче це міняти. Не хочете - будете так жити далі. Якщо влада зміниться, тих, хто у всьому брав безпосередню участь, будуть шукати. Важливо розуміти, що таких в органах не більшість. Якщо вони думають, що їх не можна буде знайти, нехай згадають історію Ізраїлю, як він діяв проти німців після війни. Вони знаходять їх через 40 і 60 років і по-своєму чинять правосуддя. Рано чи пізно уряд зміниться і буде створений спеціальний відділ, який буде розслідувати всі нюанси. Мене вчили, що правду не можна приховати. Рано чи пізно вона вийде", - резюмував Астапович.

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