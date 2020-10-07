УКР
Вірмени зібрали тіла 10 азербайджанських солдатів після бою в горах. ВIДЕО

Вірменські військові після бою в горах зібрали тіла 10 загиблих бійців армії Азербайджану і спалили на їхньому тлі азербайджанський прапор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, на якому зафіксовано цей фрагмент, вірменські військові плескають у долоні, а дехто стріляє в повітря з автоматів.

Азербайджан (887) Вірменія (751) смерть (6828) Нагірний Карабах (466)
+60
Сьогодні ви збирали, завтра вас збирають.
07.10.2020 09:58 Відповісти
+42
Глумиться над пленными и убитыми это как то уж слишком по-русски. "С кем поведешься того и наберешься".
07.10.2020 10:16 Відповісти
+36
По этим дикарям трибунал плачет
07.10.2020 09:58 Відповісти
Обезьяны!
07.10.2020 10:54 Відповісти
Навіть собаку вбили. І справді, ставлення до загиблих якесь кацапське
07.10.2020 11:07 Відповісти
Скоты...ары это скоты..точно такие же как и кацапы..
07.10.2020 11:07 Відповісти
Эти ублюдки уже трупы, выживет из этих дикарей очень мало .
07.10.2020 11:07 Відповісти
Хорошо, что показали.
Теперь хачиковских мразей не будет жалеть никто.
Слишком по-русски у них все получается...
07.10.2020 11:16 Відповісти
Ой какие все нежные. Наберите в ютубе "зверства ИГИЛ" в Сирии или Ираке. Это те же люди которые воюют со стороны Айзербайджана сегодня, присланные Турцией. Вот там действительно зверства.
07.10.2020 11:24 Відповісти
Эти слова ничем не подтверждены (про войну на стороне Азербайджана)
07.10.2020 11:45 Відповісти
зверства - прежде всего у посланных твоим любимым царем ****** в сирию и ливию вагнеров
например, сжигания в печи живьем женщин и детей
забивание людей насмерть кувалдами
и т.д.
и все это вагнеры с довольным гоготом снимают на телефоны...
07.10.2020 11:46 Відповісти
в ИГИле со стороны Росиси не меньше воюет!!!
07.10.2020 17:03 Відповісти
Да, да... Напомните мне, чьи это слова: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот, что произошло».?
08.10.2020 03:59 Відповісти
Ну и что хорошего в демонстрации такого видео? Поиздеватся над мертвыми? Ведь его наверняка покажут в Турции - и турки захотят устроить новый геноцид. Армяне сами роют себе яму
07.10.2020 11:35 Відповісти
100%
07.10.2020 12:35 Відповісти
Глупые ары.После таких видео их в плен брать не будут.
07.10.2020 11:40 Відповісти
Схоже, що ніхто там в полон нікого не бере. Бо жодного полоненого вірмянина і айзербайджанця досі нема. Це війна на знищення.
07.10.2020 11:58 Відповісти
Є відео міноборони AZ.5 армян здались.Не знаю як з ними там поводяться,але відео не викладають як їх катують.Типу кцпня з нашими.
07.10.2020 12:18 Відповісти
Схоже для вірмен в Карабаху полон - єдиний порятунок.
07.10.2020 13:32 Відповісти
А вот видео, где азера освободили село. Послушайте, что говорит армянка.
https://www.youtube.com/watch?v=z4MAS8VW6ZI
07.10.2020 11:58 Відповісти
Кацапы трубят в своей манере "победобесия" сил т.н. Карабаха, которые якобы уничтожили крупную базу горюче-смазочных материалов Азербайджана. Причем выглядит это, как личный вклад эрэфии в эту операцию.
Тьфу, противно.
07.10.2020 12:07 Відповісти
Вот и вся их армянская сущность...
Честно не умеют воевать, глумятся над трупами в мокшанских традициях.
Ну, чтож, тогда их будут живыми сжигать, и удивляться никто не будет.

Думаю, отгеноцидят турки и азербайджанцы тех армян по-полной в течении непродолжительного времени.
07.10.2020 12:38 Відповісти
Ничего удивительного, у армян большой опыт делать геноциды - они вырезали всех, когда делали свою великую империю. И сейчас камеру отключат и будут трупы резать - 100%. Даже при совке они были злые, как собаки и постоянно с претензиями - что все и всё им должны. Это было как на уровне армении, так и на уровне отдельных армян.
07.10.2020 12:40 Відповісти
В советское время (1982) с приятелем решил съездить в Ереван к знакомому. Загуляли конкретно и пропили все денежки. Приятель отправил домой телеграмму чтоб ему выслали, а мне стыдно было просить у родителей и пошел я на базар и попросил работу чтоб заработать на билет. Злых армян не видел. Видел нормальных адекватных людей которые выслушали, вошли, так сказать, в мое положение, помогли заработать, кормили и даже на дорогу собрали по рядам "торбу на Киев".
07.10.2020 14:51 Відповісти
Вірмени зібрали тіла 10 азербайджанських солдатів після бою в горах - Цензор.НЕТ 7715
07.10.2020 12:44 Відповісти
Сразу видна кацаппсинская школа. Звери.
07.10.2020 14:00 Відповісти
Армянские военные после боя в горах собрали тела 10 погибших бойцов армии Азербайджана и сожгли на их фоне азербайджанский флаг. Источник: https://censor.net/ru/v3223359

ЗНАЯ ДРУЖБУ КАЦАПІВ І АРМЯН НЕ ЗДИВУЮСЬ ЯК ЩО ЦЕ АРМЯНСЬКІ МЕРТВІ ВІЙСЬКОВІ.
07.10.2020 14:05 Відповісти
У деяких вбитих зв'язані ноги, деякі роздягнені, певно вбили полонених.
07.10.2020 14:08 Відповісти
я теж на це звернув увагу . навіть пса вбили.
07.10.2020 14:34 Відповісти
вірмени це ************** підстилки, тварюки. І. Алієв з мерзотою вірменською ніяких перемовин. Це як наші придурки перемовілялися з *************** ********, до чого це приводить? Тільки вбивати цих мерзенних тварюк і бажано без жалю і соплів! Пам'ятайте, що ці вилупки вірменські робили з Вами 30 років тому у Карабасі, те саме вони творитимуть завжди.
07.10.2020 18:02 Відповісти
Нет никакого уважения к людям другой национальности. Это армянский фашизм.
07.10.2020 18:03 Відповісти
За тисячі років свого існування людство так і не затямило собі дві простих істини:
1. У війнах не буває переможців, у війнах всі учасники зазнають поразки.
2. Немає нічого дорожчого і важливішого за людське життя.
07.10.2020 19:11 Відповісти
глумление над телами мертвых это мерзко и низко Фу, недостойно!. Древние римляни с почетом хоронили своих противников, а их полководцам устраивали пышные и достойные похороны с почестями!
07.10.2020 19:54 Відповісти
не розумію на що розраховують вірмени після таких відео?
треш і відраза .............
і шо з того шо вони православні? навіть пса вбили .....
шок просто шок
07.10.2020 20:11 Відповісти
А на что рассчитывала понаехавшая российская мразь выкладывая подобные видео в 2014 году ? Запугать родственников военнослужащих, тут за версту воняет российской пропагандой
08.10.2020 07:30 Відповісти
походу рускі в лугандонії теж любили відосіки на фоні трупів
єтотакпарускі
07.10.2020 20:13 Відповісти
шашлыкама якшый нямка..
07.10.2020 22:03 Відповісти
Идет русификация войны. Армяне научились у мокшан очень нехорошим вещам.Разучивать придется всем мировым сообществом.Немцы уже прошли эту школу.
08.10.2020 00:33 Відповісти
обе стороны ведут себя одинаково. война выдохнется. никто не победит.
08.10.2020 02:40 Відповісти
вот такие они армянские христиане
11.10.2020 20:00 Відповісти
