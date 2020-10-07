Вірмени зібрали тіла 10 азербайджанських солдатів після бою в горах. ВIДЕО
Вірменські військові після бою в горах зібрали тіла 10 загиблих бійців армії Азербайджану і спалили на їхньому тлі азербайджанський прапор.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, на якому зафіксовано цей фрагмент, вірменські військові плескають у долоні, а дехто стріляє в повітря з автоматів.
Теперь хачиковских мразей не будет жалеть никто.
Слишком по-русски у них все получается...
например, сжигания в печи живьем женщин и детей
забивание людей насмерть кувалдами
и т.д.
и все это вагнеры с довольным гоготом снимают на телефоны...
https://www.youtube.com/watch?v=z4MAS8VW6ZI
Тьфу, противно.
Честно не умеют воевать, глумятся над трупами в мокшанских традициях.
Ну, чтож, тогда их будут живыми сжигать, и удивляться никто не будет.
Думаю, отгеноцидят турки и азербайджанцы тех армян по-полной в течении непродолжительного времени.
ЗНАЯ ДРУЖБУ КАЦАПІВ І АРМЯН НЕ ЗДИВУЮСЬ ЯК ЩО ЦЕ АРМЯНСЬКІ МЕРТВІ ВІЙСЬКОВІ.
1. У війнах не буває переможців, у війнах всі учасники зазнають поразки.
2. Немає нічого дорожчого і важливішого за людське життя.
треш і відраза .............
і шо з того шо вони православні? навіть пса вбили .....
шок просто шок
єтотакпарускі