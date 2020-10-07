Вірмени зібрали тіла 10 азербайджанських солдатів після бою в горах. ВIДЕО

Вірменські військові після бою в горах зібрали тіла 10 загиблих бійців армії Азербайджану і спалили на їхньому тлі азербайджанський прапор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, на якому зафіксовано цей фрагмент, вірменські військові плескають у долоні, а дехто стріляє в повітря з автоматів.

Читайте: Ми готові піти на взаємні поступки, - Пашинян про війну в Карабасі