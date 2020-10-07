Більшість медзакладів вже отримали доплати для медпрацівників, затримок більше не буде, - Степанов. ВIДЕО

Більшість медзакладів вже отримали доплати для працівників за вересень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 7 жовтня.

"Є медичні установи, що фінансуються НСЗУ, і кошти переводяться за відповідними договорами. Станом на вчорашній вечір кількість лікарень, яким були вже перераховані кошти за укладеними договорами, дорівнювало 1379 з 1594, тобто понад 80% було повністю закрито. Решта повинні отримати кошти сьогодні", - повідомив він.

Глава МОЗ також зазначив, що тепер затримок з виплатами медичним працівникам не буде.

"Затримка на 1-2 дня в лікарнях виникла тільки в цьому місяці. Коли договір вже укладено, то відповідно далі вже ніяких затримок не буде. Крім того, є лікарні, які в підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я (101) або фінансуються через відповідні субвенції (272) - вони отримали кошти 24-25 вересня", - повідомив Степанов.

Міністр також нагадав про розмір доплат медпрацівників:

- Лікар повинен отримати 3560 грн.

- Медсестри - 2500 грн.

- Молодший медичний персонал - 1250 грн.

Степанов також додав, що на наступний рік міністерство пропонує збільшити заробітну плату для медиків.

"У тарифах, які ми закладаємо на наступний рік пропонуємо радикальне збільшення заробітної плати в 2,5-3 рази з запуском нової Програми медичних гарантій", - розповів глава відомства.