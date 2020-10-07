УКР
Більшість медзакладів вже отримали доплати для медпрацівників, затримок більше не буде, - Степанов. ВIДЕО

Більшість медзакладів вже отримали доплати для працівників за вересень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 7 жовтня.

"Є медичні установи, що фінансуються НСЗУ, і кошти переводяться за відповідними договорами. Станом на вчорашній вечір кількість лікарень, яким були вже перераховані кошти за укладеними договорами, дорівнювало 1379 з 1594, тобто понад 80% було повністю закрито. Решта повинні отримати кошти сьогодні", - повідомив він.

Глава МОЗ також зазначив, що тепер затримок з виплатами медичним працівникам не буде.

"Затримка на 1-2 дня в лікарнях виникла тільки в цьому місяці. Коли договір вже укладено, то відповідно далі вже ніяких затримок не буде. Крім того, є лікарні, які в підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я (101) або фінансуються через відповідні субвенції (272) - вони отримали кошти 24-25 вересня", - повідомив Степанов.

Міністр також нагадав про розмір доплат медпрацівників:

- Лікар повинен отримати 3560 грн.

- Медсестри - 2500 грн.

- Молодший медичний персонал - 1250 грн.

Степанов також додав, що на наступний рік міністерство пропонує збільшити заробітну плату для медиків.

"У тарифах, які ми закладаємо на наступний рік пропонуємо радикальне збільшення заробітної плати в 2,5-3 рази з запуском нової Програми медичних гарантій", - розповів глава відомства.

Виборы 25 октября все видели что в бюлетне небольшой ребус будет ? Ребус таков: ставить + и цифры как в индексе на конверте
показати весь коментар
07.10.2020 11:47 Відповісти
Не прошло и полгода.
показати весь коментар
07.10.2020 11:51 Відповісти
Это какой-то абсурд,когда врачи в принципе копейки получают, но не доплачивать ещё и во время такой пандемии - это просто верх ценизма
показати весь коментар
07.10.2020 11:56 Відповісти
Понимая, что на посту министра ему осталось недолго, Степанов развернул открытое лоббирование интересов коммерческих структур, выбивая для них бюджетное финансирование. На следующее заседание Кабмина Минздрав готовит документ на использование мощностей коммерческих организаций для проведения анализов на COVID-19, при том безо всякого тендерного механизма. В перечень протокола лечения COVID-19 вносится "Биовен", который реально даже не прошел процедуру клинического тестирования. (с)
показати весь коментар
07.10.2020 12:21 Відповісти
И все дружно поверили окончательно завравшемуся Степе.
показати весь коментар
07.10.2020 13:18 Відповісти
Ну до выборов наверно таки да......
показати весь коментар
07.10.2020 18:32 Відповісти
 
 