До кінця жовтня в Раду винесуть проєкт закону, який унеможливить шахрайство із забудовами, - заступник голови МВС Геращенко. ВIДЕО

До кінця жовтня на розгляд Верховної Ради буде винесено антишахрайський законопроєкт, щоб шахраї-забудовники не могли безкарно забирати кошти інвесторів, а також, щоб допомогти тим інвесторам, які вже вклали свої кошти, але не отримали житло вчасно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заступник міністра Антон Геращенко заявив під час засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань сприяння постраждалим інвесторам в добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва.

"До 10 жовтня ми чекаємо від депутатських фракцій та груп пропозицій до законопроєкту народної депутатки Олени Шуляк, який покликаний врегулювати відносини між забудовниками та інвесторами, захистити інтереси інвесторів, а також посилити відповідальність забудовників за невиконання договірних умов або шахрайських дій. До кінця жовтня він буде доопрацьований та винесений на розгляд Верховної Ради", - зазначив Геращенко.

