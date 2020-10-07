УКР
До кінця жовтня в Раду винесуть проєкт закону, який унеможливить шахрайство із забудовами, - заступник голови МВС Геращенко. ВIДЕО

До кінця жовтня на розгляд Верховної Ради буде винесено антишахрайський законопроєкт, щоб шахраї-забудовники не могли безкарно забирати кошти інвесторів, а також, щоб допомогти тим інвесторам, які вже вклали свої кошти, але не отримали житло вчасно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заступник міністра Антон Геращенко заявив під час засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань сприяння постраждалим інвесторам в добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва.

"До 10 жовтня ми чекаємо від депутатських фракцій та груп пропозицій до законопроєкту народної депутатки Олени Шуляк, який покликаний врегулювати відносини між забудовниками та інвесторами, захистити інтереси інвесторів, а також посилити відповідальність забудовників за невиконання договірних умов або шахрайських дій. До кінця жовтня він буде доопрацьований та винесений на розгляд Верховної Ради", - зазначив Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський створив Координаційну раду з вирішення проблем у сфері містобудування

ВР (15235) законопроєкт (3717) шахрайство (1156) будівництво (3079) Геращенко Антон (935)
+6
Пока в Ураине суды продажные, - невозможного нет.
07.10.2020 12:10 Відповісти
+3
А что у нас Геращенко уже законотворец?
07.10.2020 12:05 Відповісти
+1
ой не радуйся так антоха!
никогда не говори никогда... ибо коррупция как и мафия бессмертны (и они найдут лазейку)
07.10.2020 12:06 Відповісти
А что у нас Геращенко уже законотворец?
07.10.2020 12:05 Відповісти
и жнец и швец и на...дуде игрец))))
07.10.2020 12:07 Відповісти
ой не радуйся так антоха!
никогда не говори никогда... ибо коррупция как и мафия бессмертны (и они найдут лазейку)
07.10.2020 12:06 Відповісти
Обсуждать нужно ТЕКСТ.
07.10.2020 12:07 Відповісти
Пока в Ураине суды продажные, - невозможного нет.
07.10.2020 12:10 Відповісти
- проект закона, который сделает невозможным мошенничество - - с застройками
07.10.2020 12:11 Відповісти
Просто дозволити продавати лише готові квартири після введення будинку у експлуатацію.
Так, вони стануть трохи дорожчими, але тоді буде 100% гарантія.
Чому цього не зробили досі - загадка.
07.10.2020 12:19 Відповісти
Так строятся дома, в основном, на деньги долевых вкладчиков... хотя, поиск средств должен быть головной болью застройщика... некоторые вообще, кроме котлована и не собирались ничего строить..
07.10.2020 12:26 Відповісти
А некоторые даже кроме забора с красивыми картинками новостройки.
07.10.2020 13:35 Відповісти
Да не "трохи" В условия Киева это может быть процентов 20-30 на этапе котлована. При стоимости квартиры в тысяч 100, разница будет существенная. Плюс у многих компаний нет своих средст для строительства,от того и привлекают на начальном этапе инвесторов.
07.10.2020 13:39 Відповісти
А кто защитит Украину от застройщиков, которые застроили и продолжают застраивать каждый клочок земли в нарушение всех норм.
07.10.2020 12:35 Відповісти
Еще и на старых, не рассчитаных на новостройку коммуникациях. Когда вместо частного дома с огородиком и четырьмя жителями строят многоэтажку квартир на сто. И подключается это к водоводу в три четверти на весь кагал.
07.10.2020 13:43 Відповісти
ну вот что мешало им внести его в 2014м?
07.10.2020 13:21 Відповісти
Внесут в октябре,рассмотрят лет через 10.
07.10.2020 13:36 Відповісти
 
 