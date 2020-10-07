У Києві на коронавірус хворіють 410 школярів і 302 педагоги, на карантин закрито три школи, - Кличко. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті на коронавірус хворіють 410 школярів і 302 педагоги.

Про це сказав Кличко під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо навчального процесу в Києві. Ситуація в школах і дитячих садках поки що контрольована. Але динаміка негативна. На сьогодні в місті закрито на карантин три школи - через випадки захворювання серед учителів. Дві школи в Печерському районі й одна в Оболонському. На жаль, збільшилася кількість класів, які відправили на самоізоляцію через хворобу учнів", - сказав Кличко.

Загалом сьогодні в столиці на дистанційному навчанні 377 класів у 152 школах. Загалом хворих на COVID-19 школярів у Києві 410, педагогів - 302.

"У дитячих садках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закрито 47 груп у 41 садку. Три садки закрито на карантин. Наповнюваність дітей у дитсадках столиці - понад 58%", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу на коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві захворіли ще 383 людини, шестеро хворих померли. За добу в Києві також збільшилася кількість видужалих - 349 осіб.

