Росія виконувала, виконує і виконуватиме свої зобов'язання перед Вірменією в межах ОДКБ, - Путін. ВIДЕО
Президент РФ Володимир Путін стверджує, що Росія виконує перед Вірменією всі взяті на себе зобов'язання в рамках Організації Договору про колективну безпеку.
Про це Путін заявив в інтерв'ю держканалу "Росія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Русскую службу Би-Би-Си".
"Як відомо, Вірменія є членом ОДКБ. І у нас перед Вірменією є певні зобов'язання в рамках цього договору. Бойові дії тривають і досі, на превеликий наш жаль. Вони ведуться не на території Вірменії. Що стосується виконання Росією своїх зобов'язань в рамках цього договору - ми виконували, виконуємо і виконуватимемо свої зобов'язання", - заявив Путін.
За його словами, він перебуває "в постійному робочому контакті з прем'єром Вірменії".
"І ніяких питань у керівництва Вірменії з приводу якості виконання Росією своїх союзницьких зобов'язань не виникає", - додав Путін.
Какая Путину нахрен разница, на какой земле?