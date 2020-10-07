УКР
Росія виконувала, виконує і виконуватиме свої зобов'язання перед Вірменією в межах ОДКБ, - Путін. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що Росія виконує перед Вірменією всі взяті на себе зобов'язання в рамках Організації Договору про колективну безпеку.

Про це Путін заявив в інтерв'ю держканалу "Росія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Русскую службу Би-Би-Си".

"Як відомо, Вірменія є членом ОДКБ. І у нас перед Вірменією є певні зобов'язання в рамках цього договору. Бойові дії тривають і досі, на превеликий наш жаль. Вони ведуться не на території Вірменії. Що стосується виконання Росією своїх зобов'язань в рамках цього договору - ми виконували, виконуємо і виконуватимемо свої зобов'язання", - заявив Путін.

За його словами, він перебуває "в постійному робочому контакті з прем'єром Вірменії".

Також читайте: Припинення залученості Туреччини і виведення терористів, - Пашинян назвав умови для припинення вогню в Карабасі

"І ніяких питань у керівництва Вірменії з приводу якості виконання Росією своїх союзницьких зобов'язань не виникає", - додав Путін.

Вірменія (751) ОДКБ (102) путін володимир (24825) Нагірний Карабах (466)
+57
Россия исполняла, исполняет и будет исполнять свои обязательства перед Арменией по ОДКБ, - Путин - Цензор.НЕТ 8767
07.10.2020 13:12 Відповісти
07.10.2020 13:12 Відповісти
+39
Росія виконувала, виконує і виконуватиме свої зобов'язання перед Вірменією в межах ОДКБ, - Путін - Цензор.НЕТ 349
07.10.2020 13:34 Відповісти
07.10.2020 13:34 Відповісти
+37
путин бьіл, єсть і будет *****!
07.10.2020 13:00 Відповісти
07.10.2020 13:00 Відповісти
То ж, якщо Азербайджан не почне вторгнення чи обстріл території Арменії то, ***** сраку не підніме.
07.10.2020 15:42 Відповісти
07.10.2020 15:42 Відповісти
Федеральную дорогу «Каспий» на Волгоград и Астрахань перекрыли из-за взрывов на военном арсенале в Рязанской области. Об этом в среду, 7 октября, сообщает пресс-служба МЧС России.
07.10.2020 15:58 Відповісти
07.10.2020 15:58 Відповісти
Да не может он помочь ....Общей границы нет и по воздуху не пускают.Остается одно -строить из себя "миротворца".
07.10.2020 16:40 Відповісти
07.10.2020 16:40 Відповісти
Ну как дети, чесслово!
Какая Путину нахрен разница, на какой земле?
07.10.2020 17:00 Відповісти
07.10.2020 17:00 Відповісти
Це який з силіконових двійників Х.ла тільки що давав коментар?
07.10.2020 17:22 Відповісти
07.10.2020 17:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fcxTiG2NNAo И вот тут некоторые стали позволять накладные карманы...и обуживать рукав
07.10.2020 19:38 Відповісти
07.10.2020 19:38 Відповісти
у путина с пашиняном тесный абочий контакт. кто сверху - оно понятно.
07.10.2020 20:38 Відповісти
07.10.2020 20:38 Відповісти
Бажаю всім, щоб цьогорічний день народження х...йла став для цього покидька останнім і воно нарешті здохло.
07.10.2020 21:21 Відповісти
07.10.2020 21:21 Відповісти
08.10.2020 16:43 Відповісти
08.10.2020 16:43 Відповісти
В том то и дело, у ***** оговорка по фрейду- именно " исполняем" а не " выполняем". Испонять- это совсем другое, солисты хреновые, вы уже "доисполнялись", и очень скоро- прейдется " отвечать".
07.10.2020 21:48 Відповісти
07.10.2020 21:48 Відповісти
А, 2 года же уже скоро пройдёт после 2014, клаааааасс
08.10.2020 08:02 Відповісти
08.10.2020 08:02 Відповісти
Оно только может 0тс0сать у Турции... и все!
07.10.2020 23:15 Відповісти
07.10.2020 23:15 Відповісти
вбоге обісране пуйло...

Росія виконувала, виконує і виконуватиме свої зобов'язання перед Вірменією в межах ОДКБ, - Путін - Цензор.НЕТ 4130
08.10.2020 12:35 Відповісти
08.10.2020 12:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 