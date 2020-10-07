УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7482 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
66 971 285

Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Рязанню вибухають склади боєприпасів на території колишньої військової частини. Вибухи такої сили, що земля трясеться. Жителів сусідніх сіл евакуювали. Увага! Ненормативна лексика!

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Очевидці повідомляють, що "стіни двигтять навіть у сусідніх селах".

Жителів сіл евакуювали.

За інформацією Міністерства оборони РФ, вибухи сталися на складі з артилерійськими снарядами, розташованому біля населеного пункту Желтухине. У пресслужбі Західного військового округу кажуть, що вогонь на майданчик зберігання боєприпасів перекинувся з палаючої трави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На будівлях адміністрації Путіна і ФСБ в Москві вивісили ЛГБТ-прапори. ФОТОрепортаж

"Постраждалих немає, окремі вибухи тривають, йде гасіння. Вибухи не загрожують сусіднім населеним пунктам", - додали в Міноборони РФ.

Військові склади вибухають під Рязанню: Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться! 01

Військові склади вибухають під Рязанню: Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться! 02
Військові склади вибухають під Рязанню: Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться! 03
Військові склади вибухають під Рязанню: Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться! 04

Автор: 

вибух (4621) пожежа (4425) росія (67841) склад (185)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+144
Военные склады взрываются под Рязанью: "Тут, короче, п#здец, катастрофа конкретная. #башит со всех сторон. Снаряды, осколки осыпаются!" - Цензор.НЕТ 3633
показати весь коментар
07.10.2020 16:04 Відповісти
+97
Военные склады взрываются под Рязанью: "Тут, короче, п#здец, катастрофа конкретная. #башит со всех сторон. Снаряды, осколки осыпаются!" - Цензор.НЕТ 6550
показати весь коментар
07.10.2020 16:15 Відповісти
+92
Енота в студию!!! ))
показати весь коментар
07.10.2020 16:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Копієчка до копієчки
показати весь коментар
07.10.2020 22:41 Відповісти
с днем ражденья, ху...ло! шоб ты **** здох!
показати весь коментар
07.10.2020 18:12 Відповісти
нет я не согласен ! Пусть живет вечно ! ! ! ! ! ............
В мавзолее как Ленин !
показати весь коментар
08.10.2020 15:07 Відповісти
Визитку Яроша нашли? Должна быть.
показати весь коментар
07.10.2020 18:14 Відповісти
Украинский след уже нашли?
показати весь коментар
07.10.2020 18:16 Відповісти
да .. дым желто голубого цвета подымается в небо
показати весь коментар
07.10.2020 20:32 Відповісти
Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!" - Цензор.НЕТ 8006
показати весь коментар
07.10.2020 18:18 Відповісти
Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!" - Цензор.НЕТ 585
показати весь коментар
07.10.2020 18:20 Відповісти
Завтрат пуйло и скабеева будут трандеть на всех каналах, что это сделали хохлы!!
показати весь коментар
07.10.2020 18:25 Відповісти
А кто нам мешает загадочно "шаркать ножкой"? Пусть бесятся и бздят...
показати весь коментар
08.10.2020 03:53 Відповісти
Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!" - Цензор.НЕТ 7547
показати весь коментар
07.10.2020 18:35 Відповісти
Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!" - Цензор.НЕТ 3960
показати весь коментар
08.10.2020 15:30 Відповісти
))) вчора вже https://censor.net/ru/comments/locate/3223450/019214b2-d545-73b2-b069-4a00e7b21695 - у новині, де ***** "привітали" з днем його виверження з хмизди у світ, вивісивши ************ прапори
показати весь коментар
08.10.2020 17:37 Відповісти
молодец сварщик, сработал
показати весь коментар
07.10.2020 18:36 Відповісти
Какой кайф читать такие новости,безумное блаженство!!!
показати весь коментар
07.10.2020 18:42 Відповісти
Ухти! Яка чудова новина!
показати весь коментар
07.10.2020 18:46 Відповісти
згадав оце відео теж із приємною подією минулого року... і з епічними жіночими коментами... ця кацапка може озвучувати порно ))) я хз, як вона на вигляд - але якщо привабливого європеоїдного типу, взяв би її у секс-рабині:

https://youtu.be/3uZoyOc2aKo Момент взрыва на заводе Кристалл в Дзержинске. 01.06.2019
показати весь коментар
08.10.2020 17:43 Відповісти
Виходить, що ху@ло мародер і підриває свої склади? Так 73% дебілів?
показати весь коментар
07.10.2020 18:55 Відповісти
Щось там гарне "гупає"... Якщо евакуація до 50 км, то це точно не артснаряди, навіть 203 мм, а щось серйозніше... Не виключено, що ракети для "Ураганів" чи "Смерчів". А може, і "Точки"... І щось не віриться про "просрочені" **********, "покинуті на складах...". Знаючи армію, не вірю... "На крайняк" - "база зберігання", ДІЮЧА, на базі колишніх складів - снаряди залишились для утилізації, але грошей, на це, нема... От там точно, "бардак"... Фінансування - "по остаточному принципу", особового складу - "кіт наплакав", за КСП та мінералізованою смугою ніхто не слідкує, і вона заросла травою, у охорону наймають алкашів з ближніх сіл, всім все "похрєн", бо нормальні офіцери переведені до інших місць служби...
показати весь коментар
08.10.2020 09:30 Відповісти
Оооо, хоть что то радостное за целый год) изволю злорадствовать мокшанам)
показати весь коментар
07.10.2020 18:56 Відповісти
Опять по воронежу не попали
показати весь коментар
07.10.2020 18:57 Відповісти
Вундер вафлі пішли з димом А потім найдуть візитки Яроша
показати весь коментар
07.10.2020 19:08 Відповісти
********* на своем шоу стонут, что вокруг Раши полыхают очаги протестов, воин и гражданских конфликтов - наконец-то настоящие искры долетели до поджигателей
показати весь коментар
07.10.2020 19:10 Відповісти
Гарна в москалів пісня є для такої події : "Гори , гори ясно, чтобы не погасло !"
показати весь коментар
07.10.2020 19:14 Відповісти
Вот так как на видео должно е#башить на красной площади на москве на россии (на параше).
показати весь коментар
07.10.2020 19:35 Відповісти
Хто знає скільки там зберігалось?
показати весь коментар
07.10.2020 19:35 Відповісти
на морях у кацапов "Кузя" - символом эРиФреи.
Большой. Могучий. Дорогой. Бесполезный. Убыточный. И регулярно убивающий своих…
показати весь коментар
07.10.2020 19:36 Відповісти
Кілька років тому ***** поздоровило Порошенко з Днем народження,взірвавши склади під Калинівкою.Сьогодні день народження *****, цікаво,хто ж це його так привітав?...
показати весь коментар
07.10.2020 19:37 Відповісти
Ні!!! Ну що скажеш----ЯРОШ МОЛОДЕЦЬ!!!!!!
показати весь коментар
07.10.2020 19:44 Відповісти
пам'ятаю як на день народження соєвого гетьмана були феєрверки на Вінниччині...а сьогодні в честь дня народження президента шишкостану в народі ...ло,теж феєрверки...гуляє братва...)))
показати весь коментар
07.10.2020 19:46 Відповісти
Наша ракета нептун огибая рельеф....
показати весь коментар
07.10.2020 19:59 Відповісти
мольфари миротворця працюють )))
показати весь коментар
07.10.2020 20:20 Відповісти
салюти в честь фуйла
показати весь коментар
07.10.2020 20:20 Відповісти
За упокой.
показати весь коментар
08.10.2020 01:15 Відповісти
Після такої ескапади з одного матюччя автора відео хочеться ще більш потужніших вибухів.
показати весь коментар
07.10.2020 20:22 Відповісти
Ну хоч одна добра новина!
показати весь коментар
07.10.2020 20:27 Відповісти
Это камни с неба. Просто - промазали слегка...
показати весь коментар
07.10.2020 20:33 Відповісти
Все зрозуміло, Путін продав снаряди зі складів і щоб замести сліди підпалив їх. Одним словом - вирішив нажитись на війні. Це вам не Зеленський який просто все здає не маскуючісь.
показати весь коментар
07.10.2020 20:36 Відповісти
Ярош визитку оставил?
показати весь коментар
07.10.2020 20:48 Відповісти
Ярош всё. Снюхался с Порошенко.
показати весь коментар
07.10.2020 23:40 Відповісти
Какой смысл ты вкладываешь в эту фразу?
показати весь коментар
08.10.2020 01:45 Відповісти
не с клоуном же ему снюхиваться
показати весь коментар
08.10.2020 07:26 Відповісти
я тоже хотел спросить
показати весь коментар
08.10.2020 00:39 Відповісти
Жаль,далеко от Москвы.
показати весь коментар
07.10.2020 20:53 Відповісти
Мне эта " песня жить и строить помогает" и подымает настроение.https://www.youtube.com/watch?v=-dB2PCegJR8
показати весь коментар
07.10.2020 21:30 Відповісти
5:1 на користь паРаші. Пєця висадив у повітря 5(п'ять) найбільших українських арсеналів.
показати весь коментар
07.10.2020 20:57 Відповісти
Кому що, а Порох і тут винен
показати весь коментар
07.10.2020 21:14 Відповісти
Он же https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-nagradil-poltraka-ordenom-bogdana-hmelnickogo-pervoy-stepeni-425451.html наградил Полторака за службу! 5 уничтоженных складов Украины находились на совести Полторака! Значит ему нравилась такая служба, но явно не Украине.
показати весь коментар
07.10.2020 23:48 Відповісти
Це ж https://censor.net/ru/user/98956
ЗЕбил и по совместительству юлебот
не обращаем внимания
показати весь коментар
08.10.2020 07:27 Відповісти
Та не дивуйся ти цьому придурку... Перше, що він робить зранку - мацає свої штани, перевіряючи, скільки і чого туди насрав "Порох"... Якщо не знаходить, то дивується і, невдоволений, сере туди сам... А потім ходить цілий день в обісраних штанях, звинувачуючи в цьому "Пороха" і "порохоботів"...
показати весь коментар
08.10.2020 09:35 Відповісти
Пуккин взрывает склады оружия, открыть уголовное дело на Пукина!
показати весь коментар
07.10.2020 23:48 Відповісти
Когда педофил насилует детей в 2 часа ночи,потому что родителям пофигу на детей, то это вина не только педофила, а и родителей.
У нас есть ответственные люди в государстве, которые получают достойную зарплату и пенсию? Только вот ответственность они не получают! 5 взорванных складов остались безнаказанными! Шестерки, назначенными виновными, никого не волнуют.
показати весь коментар
07.10.2020 23:52 Відповісти
Почему безнаказанно? Кого то наградили однозначно!
показати весь коментар
08.10.2020 08:13 Відповісти
Яюля?
показати весь коментар
08.10.2020 01:10 Відповісти
чи Янелох?
показати весь коментар
08.10.2020 01:11 Відповісти
Ярош вiтае хутiна з днюхою !
показати весь коментар
07.10.2020 21:06 Відповісти
испытали Циркон на Рязани ))
показати весь коментар
07.10.2020 21:07 Відповісти
точно попадание
показати весь коментар
07.10.2020 23:58 Відповісти
гиперпиперзуковое..в яблочко
показати весь коментар
08.10.2020 00:00 Відповісти
Дмитро Анатолійович,а чого без фейєрверків?)
показати весь коментар
07.10.2020 21:09 Відповісти
рикошетом от наших террактов прилетело
показати весь коментар
07.10.2020 21:13 Відповісти
Под Рязанью взрываются склады боеприпасов на территории бывшей военной части. Взрывы такой силы, что земля трясется. Жителей соседних деревень эвакуируют. Источник: https://censor.net/ru/v3223492

Мало.
ТРЕБА ЩОБ ТАКЕ БУЛО ПО ВСІЙ РАСЄЇ
показати весь коментар
07.10.2020 21:13 Відповісти
Рязанский сахар?
показати весь коментар
07.10.2020 21:33 Відповісти
хто заперечить ,що день вдався ?
показати весь коментар
07.10.2020 21:43 Відповісти
Ніхто. Єто день ражденія карлика поєтому і салют.
показати весь коментар
07.10.2020 22:24 Відповісти
Та Нихто цикрон гипер в яблочко попал
показати весь коментар
08.10.2020 00:03 Відповісти
это не цикрон летает -это Земля вертится ..
показати весь коментар
08.10.2020 00:11 Відповісти
гарно, бажано , це все побачити на всій кацапії..
показати весь коментар
07.10.2020 21:46 Відповісти
Высокопоставленные военные армии рф до взрыва складов видели НЛО над ними
показати весь коментар
07.10.2020 21:51 Відповісти
Надеюсь кацапы читают эти коменты и гордятся своей заслугой-приобретением все больше врагов их недоимперии-помойки.
показати весь коментар
07.10.2020 21:56 Відповісти
Цензор в РФ заблокирован.
показати весь коментар
08.10.2020 06:36 Відповісти
Судя по количеству кацапе*долочей на сайте--кто хочет заходит с помойки
показати весь коментар
08.10.2020 08:47 Відповісти
А шо це там так бумкнуло, шо рязанське бидло злякалось? А у нас шість років так бумкають на сході кацарилі, тому це вам карміческа отвєтка прилетіла.
показати весь коментар
07.10.2020 21:57 Відповісти
а ща прибавится позитива, после Карабаха.
показати весь коментар
08.10.2020 01:14 Відповісти
Неизвестная "третья сила" поздравила ***** с неуклонным приближением последнего к могиле.
показати весь коментар
07.10.2020 23:00 Відповісти
Может это Циркон непредсказуемо траекторнулся туда?
показати весь коментар
07.10.2020 23:30 Відповісти
Все по плану!

Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!" - Цензор.НЕТ 3496
показати весь коментар
08.10.2020 01:25 Відповісти
Ляпота !
показати весь коментар
08.10.2020 01:37 Відповісти
Отлично!
показати весь коментар
08.10.2020 01:39 Відповісти
не только в Украине военным складам взрываться, под Рязанью обнадеживает ,что все еще впереди !
показати весь коментар
08.10.2020 02:47 Відповісти
Это склад отходов.

Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!" - Цензор.НЕТ 9225
показати весь коментар
08.10.2020 03:26 Відповісти
В ********** склады с боеприпасами должны взрываться регулярно и системно. К каждому празднику. Вместо салюта.Есть люди которые должны это организовывать и они за это уже давно получают зарплату. Пусть отрабатывают! Развели аж 57 спецназов и уже шестой год их усиленно тренируют. Ну ладно! Не убиваете кацапов, не освобождаете оккупированные территории, так хоть боезапас ********** взрывайте, дармоеды!!!
показати весь коментар
08.10.2020 04:01 Відповісти
Не вспіли вивезти на Донбас-дорого а так дешевше.Донбасці,радійте а то б все у вас було б в хаті.
показати весь коментар
08.10.2020 10:23 Відповісти
Так этим татаро-монголам и надо!! Бог не фраер!! Вспомните как эти ******** скабеевы и поповы радовались горению наших складов с боеприпасами!! почаще бы так!!
показати весь коментар
08.10.2020 11:37 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 