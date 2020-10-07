Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під Рязанню вибухають склади боєприпасів на території колишньої військової частини. Вибухи такої сили, що земля трясеться. Жителів сусідніх сіл евакуювали. Увага! Ненормативна лексика!
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Очевидці повідомляють, що "стіни двигтять навіть у сусідніх селах".
Жителів сіл евакуювали.
За інформацією Міністерства оборони РФ, вибухи сталися на складі з артилерійськими снарядами, розташованому біля населеного пункту Желтухине. У пресслужбі Західного військового округу кажуть, що вогонь на майданчик зберігання боєприпасів перекинувся з палаючої трави.
"Постраждалих немає, окремі вибухи тривають, йде гасіння. Вибухи не загрожують сусіднім населеним пунктам", - додали в Міноборони РФ.
В мавзолее как Ленин !
https://youtu.be/3uZoyOc2aKo Момент взрыва на заводе Кристалл в Дзержинске. 01.06.2019
Большой. Могучий. Дорогой. Бесполезный. Убыточный. И регулярно убивающий своих…
ЗЕбил и по совместительству юлебот
не обращаем внимания
У нас есть ответственные люди в государстве, которые получают достойную зарплату и пенсию? Только вот ответственность они не получают! 5 взорванных складов остались безнаказанными! Шестерки, назначенными виновными, никого не волнуют.
Мало.
ТРЕБА ЩОБ ТАКЕ БУЛО ПО ВСІЙ РАСЄЇ