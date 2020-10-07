Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Рязанню вибухають склади боєприпасів на території колишньої військової частини. Вибухи такої сили, що земля трясеться. Жителів сусідніх сіл евакуювали. Увага! Ненормативна лексика!

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Очевидці повідомляють, що "стіни двигтять навіть у сусідніх селах".

Жителів сіл евакуювали.

За інформацією Міністерства оборони РФ, вибухи сталися на складі з артилерійськими снарядами, розташованому біля населеного пункту Желтухине. У пресслужбі Західного військового округу кажуть, що вогонь на майданчик зберігання боєприпасів перекинувся з палаючої трави.

"Постраждалих немає, окремі вибухи тривають, йде гасіння. Вибухи не загрожують сусіднім населеним пунктам", - додали в Міноборони РФ.





