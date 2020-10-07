УКР
У трьох молодих киян вилучили наркотики на 3,5 млн грн, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дівчата 19 і 22 років і 24-річний хлопець отримували наркотики поштою, фасували їх удома і розсилали замовникам. Тепер їм загрожує від 6 до 10 років за ґратами.

Про це повідомляє департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"19-річну дівчину затримали після чергової незаконної оборудки з наркотичними засобами. В отриманій фігуранткою посилці поліцейські виявили таблетки екстазі, заховані в зварювальному апараті. А у відправлених нею посилках виявлено та вилучено амфетамін, марихуану і екстазі", - сказано в повідомленні.

Вдома у фігурантів вилучили 5 кг марихуани, 2 кг псилоцибінових грибів, 2 кг "PVP", 1,5 кг амфетаміну та метамфетаміну, понад 2000 таблеток екстазі та мефедрон. Також у зловмисників правоохоронці знайшли ваги, фасувальні пакети, чорнові записи та комп'ютерну техніку.

Тепер молодим людям загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.

Також дивіться: Поліцейські вилучили на Херсонщині 45 кг марихуани на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

У трьох молодих киян вилучили наркотики на 3,5 млн грн, - поліція 01
У трьох молодих киян вилучили наркотики на 3,5 млн грн, - поліція 02
У трьох молодих киян вилучили наркотики на 3,5 млн грн, - поліція 03
У трьох молодих киян вилучили наркотики на 3,5 млн грн, - поліція 04

