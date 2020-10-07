Із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом Дмитром Донцем, Миколою Микитченком і Олегом Козаченком попрощалися на Чернігівщині. ВIДЕО

На Чернігівщині попрощалися з трьома загиблими в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом. Це двоє курсантів - Дмитро Донець, Микола Микитченко - і офіцер Олег Козаченко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, загиблих поховали 7 жовтня в рідних містах і селах.

"Його забрала мрія", - так про 19-річного Дмитра Донця говорять його однокурсники з Харківського національного університету Повітряних сил. Сьогодні хлопця проводили в останню путь у Чернігові. Народився він у Харкові, в родині військових. У 2018 році закінчив чернігівську школу №9. Бабуся хлопця розповідає, що він із дитинства мріяв стати льотчиком. Поховали Дмитра в селі Городище Менського району, поруч із родичами.

Зі старшим лейтенантом Олегом Козаченком попрощалися в Городні. Там його і поховали. Він понад 10 років підкорював небо. Працював бортовим авіаційним техніком і навчав інших. 40-річний Олег Козаченко. Останні 20 років Олег Козаченко жив у Харкові разом з дружиною і сином Матвієм. Там його планували і поховати. Однак його матері наснився сон: "Уже поїхали вибрали місце. Мама приїхала додому і лягла спати. Їй приснився сон. Вона веде його в садочок, а він так упирається, плаче і просить зібрати його додому. Я хочу додому".





Попрощалися сьогодні в Журавці Варвинського району і з курсантом Миколою Микитченком.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.