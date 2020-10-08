УКР
Маленька Іра потребує допомоги через ризик назавжди втратити слух без можливості його відновлення, - волонтер Мудрак. ВИДЕО

Маленька Ірина Гуляєва гостро потребує двох слухових апаратів, які наполегливо рекомендують їй лікарі.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив волонтер Олег Мудрак, інформує Цензор.НЕТ.

"Лихо в родину Гуляєвих підкралося непомітно, звідти, звідки його ніхто не чекав. Маленька донька Ірина на другому році свого життя почала стрімко втрачати слух, і сьогодні рівень його втрати балансує між 4 і 5 ступенем, поступово наростаючи. П'ята ступінь глухоти - це повна його втрата назавжди, без можливості відновлення", - зазначив волонтер.

Дівчинка має гостру потребу в двох слухових апаратах, які наполегливо рекомендують їй лікарі. Апарати змусять вуха дитини залишатися чутливими і працювати. Це вкрай необхідно для мінімального збереження слуху, забезпечення функціонування вух у її віці і є неодмінною умовою підготовки до операції, яка через рік-два може відбутися.

"Не буде слухових апаратів – на дитину чекає повна втрата слуху назавжди і жодна операція вже не виправить ситуацію. За словами мами Іри, в місті існує якась черга на отримання слухових апаратів. У цій черзі 165 дітей, але місто зазвичай не виділяє більш як 20 апаратів на рік, що в ситуації з маленькою Іринкою неприпустимо і згубно. Несміливі спроби тата у вигляді звернень через соціальні мережі та особисті контакти в спільнотах відео-блогерів - не принесли бажаного результату - допомога не прийшла. Рекомендовані лікарями моделі слухових апаратів коштують у межах від 47 до 80 тисяч грн, яких у родини немає. Потрібно два апарати, щоб зберегти хоча б мінімальну працездатність обох вушок", - наголосив Мудрак.

Волонтер просить допомогти небайдужих: Номер карти Приватбанку мами Ірини - Кудринської Ірини Миколаївни 4149 4991 1052 8047.

Сподіваюсь що всі хто не написав коментар перевели гроші.
Я - виключення.
08.10.2020 11:08 Відповісти
100.00 UAH

Переказ через Приват24 Одержувач: Кудринська Ірина Миколаївна

Картка/рахунок з

51*381

Дата та час

2020-10-08 12:37:51

Комісія

0.5
08.10.2020 12:38 Відповісти
За вчера собрано 30 тыс. Вау! Спасибо. Идем к цели!
09.10.2020 06:54 Відповісти
+
09.10.2020 15:01 Відповісти
Только, занимать очередь И ДЕЛАТЬ кохлеарную имплантацию ( СРОЧНО ) и проходить реабилитацию в ВІДЧУЙ
https://vidchui.org/
09.10.2020 21:09 Відповісти
 
 