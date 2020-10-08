У Сумах посилюють карантин: 100-відсотковий масковий режим, збільшення перевірок та закриття підприємств у разі порушень. ВIДЕО
Мер Сум Олександр Лисенко заявив, що в місті посилять карантин, зокрема запровадять 100-відсотковий масковий режим. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це він розповів під час трансляції у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Глава міста зазначив, що сьогодні після обіду відбудеться засідання виконкому, на якому ухвалять рішення про 100-відсотковий обов'язковий масковий режим на території Сум.
Крім того, буде обмеження на проведення масових заходів; збільшено кількість груп, які перевірятимуть роботу закладів харчування та відпочинку всіх форм власності і транспорт. Кількість таких груп зросте в 10 разів - з 3 до 30.
Мер також анонсував закриття закладів в разі системних порушень (більш як три рази).
Всі ці обмеження міська комісія ТЕБ та НС рекомендує схвалити виконкому.
Крім того, комісія вважає за необхідне проведення в триденний термін, починаючи з 12 жовтня, дезінфекції місць загального користування в житлових будинках (далі - згідно із затвердженими графіками) і на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування.
А з 8 жовтня пропонується обмежити прийом і обслуговування фізичних та юридичних осіб суб'єктами господарювання, установами, які забезпечують життєдіяльність міста.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль