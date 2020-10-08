"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін. ВIДЕО
Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін назвав компанію Ілона Маска фінансовою пірамідою, а запуски ракет SpaceX досягненням, яке здійснили ще в радянські часи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Рогозін заявив, що компанія Маска переоцінена в сто разів.
"Що вони зробили? Вони тепер мають таку ж можливість як Росія - доставляти своїх космонавтів на борт МКС. І що тут такого геніального? Ми давно це зробили. Ще за радянських часів ... Я серйозно кажу – що вони зробили? Зробили те ж саме, що у нас давно існує. Ну, просто красивий корабель. Пофарбований у білий колір. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо ... Маск вміло використовував цікаве інженерне рішення для залучення колосальних інвестицій. Причому не в компанію SpaceX, а в іншу свою компанію "Tesla". І вона переоцінена у понад 100 разів. Це - піраміда", - сказав Рогозін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он, на своём месте! Дай бог, ему подольше "Кацапкосмасом" руководить! =)
Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир».
Іван ІЛЬЇН (1883-1954), профессор, російський філософ
Рос-непонятно-что - 200 000
Даже если приплюсовать сюды NASA всеравно количество несоизмеримо! Там мудаки еще хотели "посчитать сюды Boeing" который на минуточку является КОНКУРЕНТОМ Маска и никак не может быть включен - кацапы как всегда тупы ...
Гімном вимазати - саме те.
І за змістом, і за виглядом.
хотя не думаю, что он верит в то, что говорит. просто осознанно порет чушь, дабы скрыть свою никчемность.
уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь неспециалист или разнузданный либерал?
Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).
Давайте лучше о батутах (или таксах…).
1. Воровать чужие достижения.
2. Обсирать чужие достижения.
Маск, не томи !
Путин, конечно, сволочь, но далеко не идиот. А глава Роскосмоса - не директор весьегонской бани. И дурака туда бы он не назначил. И вся эта клоунада имеет какую-то цель, мне не очень понятную.....
08.10.20 20:14
Россия вновь вышла на первое место
по поставкам дизтоплива в Украину.Белорусские НПЗ, удерживавшие лидерство по импорту дизтоплива в летние месяцы, сократили поставки в сентябре на треть - до 223,3 тыс. Источник: https://biz.censor.net/n3223820
Бинарная война приматов !
Англия переводит Армию на электромобили .
время публикации: 8 октября 2020 г., 12:19
последнее обновление: 8 октября 2020 г., 12:19
https://www.flickr.com/photos/spacex/40110304192/
Принадлежавший основателю компании SpaceX Илону Маску красный электромобиль Tesla Roadster, который https://hitech.newsru.com/article/06feb2018/falheavylaunch был отправлен в космос в феврале 2018 года в ходе первого запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, пролетел на минимальном расстоянии от Марса.
Сближение установленного на второй ступени ракеты-носителя электрокара с Красной планетой произошло 7 октября, в 9 часов 25 минут по московскому времени. Об этом сообщили в своих микроблогах создатель https://hitech.newsru.com/article/19feb2018/whereisroadster сайта , отслеживающего полет автомобиля, инженер Бен Пирсон и астрофизик Джонатан МакДауэлл.