"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін. ВIДЕО

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін назвав компанію Ілона Маска фінансовою пірамідою, а запуски ракет SpaceX досягненням, яке здійснили ще в радянські часи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Рогозін заявив, що компанія Маска переоцінена в сто разів.

"Що вони зробили? Вони тепер мають таку ж можливість як Росія - доставляти своїх космонавтів на борт МКС. І що тут такого геніального? Ми давно це зробили. Ще за радянських часів ... Я серйозно кажу – що вони зробили? Зробили те ж саме, що у нас давно існує. Ну, просто красивий корабель. Пофарбований у білий колір. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо ... Маск вміло використовував цікаве інженерне рішення для залучення колосальних інвестицій. Причому не в компанію SpaceX, а в іншу свою компанію "Tesla". І вона переоцінена у понад 100 разів. Це - піраміда", - сказав Рогозін.

Рогозін Дмитро (129) Роскосмос (109) Маск Ілон (709)
Топ коментарі
+77
"Чего они сделали? Красивый, в белое покрашен, корабль. Ну, давайте свой под хохлому распишем. Компания Маска - это пирамида", - глава Роскосмоса Рогозин - Цензор.НЕТ 5139
08.10.2020 12:49 Відповісти
+67
"Чего они сделали? Красивый, в белое покрашен, корабль. Ну, давайте свой под хохлому распишем. Компания Маска - это пирамида", - глава Роскосмоса Рогозин - Цензор.НЕТ 306
08.10.2020 12:45 Відповісти
+59
"Чего они сделали? Красивый, в белое покрашен, корабль. Ну, давайте свой под хохлому распишем. Компания Маска - это пирамида", - глава Роскосмоса Рогозин - Цензор.НЕТ 5669

Хохлома не получится
08.10.2020 12:46 Відповісти
"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 2733
08.10.2020 13:51 Відповісти
я понимаю ваш патриотизм, но тем не менее в 2018 и 2019 годах лидером являлся ни США, россия, ни тем более Европа, а Китай. США на втором месте, россия на 3-м
08.10.2020 14:44 Відповісти
Тут не про лидерство а про выпендреж пустого места, читай рф.
09.10.2020 08:37 Відповісти
я все понимаю, но не стоит опускаться до уровня раша сми и в качестве аргументов использовать заведомо неверные данные. Просто сказав что доля россии на рынке космических запусков значительно упала было бы куда более сильное утверждение и соответствовало бы истине, в отличии от приведенной красивой картинка с неверными цифрами.
09.10.2020 14:43 Відповісти
На якому Китай місці і по яким запускам, якщо можна детальніше. На сьогоднішній день жодна страхова компанія світу(можливо окрім китайських) пуски китайців НЕ *********.
14.10.2020 18:35 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_in_spaceflight
14.10.2020 19:40 Відповісти
Посилання "бите".
14.10.2020 20:29 Відповісти
"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 7591
08.10.2020 13:54 Відповісти
"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 3098
08.10.2020 13:55 Відповісти
"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 280
08.10.2020 14:00 Відповісти
У кацапов технологии столетиями не меняются ... горшки для параши детского сада тоже хохломой расписывают. О дизайне лаптей, так эдак, 800 лет не слышно, с тех пор как сплагиатили у чуди... Чудики какие-то.
08.10.2020 14:01 Відповісти
Не знаю во сколько раз переоценена компания Маска, но то, что Рогозин переоценивает свои умственные способности и способности Росапокалипсиса в сто раз - это аксиома !!!
08.10.2020 14:05 Відповісти
Там походу переоценивает умственные способности пыня... Получается , яке iхало, таке й здибало.
08.10.2020 14:08 Відповісти
Кацапстан страна фейк.
08.10.2020 14:08 Відповісти
А яйца Рогозина расписаны под хохлому ?
08.10.2020 14:24 Відповісти
рогозин ты полный мудак
08.10.2020 14:26 Відповісти
"Нє полний" - жирний і тупий.
08.10.2020 17:58 Відповісти
Не надо на рог'Оземя телегу гнать!!!
Он, на своём месте! Дай бог, ему подольше "Кацапкосмасом" руководить! =)
08.10.2020 20:43 Відповісти
ПОГОДЖУЮСЬ, інколи мені здається, що вони не відають, що творять, про те, говорять, я вже мовчу.
08.10.2020 20:49 Відповісти
Гнилая нация все хреновые все тупые все враждебные все враги не говорят по рашистки одна раша все придумала все что есть вокруг а все идеи и изобретения украли просто маразм
08.10.2020 14:27 Відповісти
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.
Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир».

Іван ІЛЬЇН (1883-1954), профессор, російський філософ
08.10.2020 14:40 Відповісти
Ой дурак....
08.10.2020 15:05 Відповісти
А чо, батут, расписанный под хохлому может стать окрасой любого международного аэрокосмического салона. И попрыгать можно, и поржать.
08.10.2020 15:15 Відповісти
SpaceX - 8 000
Рос-непонятно-что - 200 000
Даже если приплюсовать сюды NASA всеравно количество несоизмеримо! Там мудаки еще хотели "посчитать сюды Boeing" который на минуточку является КОНКУРЕНТОМ Маска и никак не может быть включен - кацапы как всегда тупы ...
08.10.2020 15:20 Відповісти
З.ы. даже с Боингом меньше ...
08.10.2020 15:21 Відповісти
дайте ему селедки! (с)
08.10.2020 15:42 Відповісти
башку себе и плешь кремлевскому сурикату под хохлому пусть распишет
08.10.2020 15:51 Відповісти
Рогозін, перестань бухати, а то ї.ало і так як буряк
08.10.2020 15:54 Відповісти
Сказочный!
08.10.2020 16:20 Відповісти
не, под хохлому не то! Вот из говна вылепить - то да, то есть круто!
08.10.2020 16:25 Відповісти
гжелевский идиот. его фаберже надо в хохлому
08.10.2020 16:25 Відповісти
Оно пьяное вроде. А хотя...в каком состоянии ещё мести подобную пургу?
08.10.2020 17:24 Відповісти
Ні, під хохлому буде не кошерно.
Гімном вимазати - саме те.
І за змістом, і за виглядом.
08.10.2020 17:51 Відповісти
фі, "гівном" писати не культурно і не політкоректно - треба писати "скрєпами"
09.10.2020 09:15 Відповісти
господи, какой идиот....
хотя не думаю, что он верит в то, что говорит. просто осознанно порет чушь, дабы скрыть свою никчемность.
08.10.2020 18:03 Відповісти
Збрехав вкотре, немає у вас кацапи, навіть, натяку на Space X схожого. У вас повер ають на Землю ЛИШЕ спускаємий апарат. А у Маска - 1-ступінь і 3-тя ступінь повністю, себто, близько (60-70)% по вартості чвсієї запускаємої ракети. Навіть зв'язка Буран-Енергія не повертала і половини від вартості стартового носія.
08.10.2020 18:11 Відповісти
Рогозин !!Ты дебил окончательный и конченный !! И это сегодня даже не смешно!! Россия отстала от США , в космонавтике,на сто лет!! И наконец: "Рогозин, батуты всё таки летают"!! И хорошо летают, блин!! Назло мировому террористу путину и козлу рогозину!!
08.10.2020 18:20 Відповісти
Саме цікаве те, що коли закриють програму МКС (а її закриють!), то "союзи" нах...й нікому не будуть потрібні разом із "роскосмосом"! Скоро запрацює МКС за новою програмою НАСА на орбіті Місяця, а туди рогозіна та "роскосмос" не запрошували бо вони там точно нах...й не потрібні!
08.10.2020 18:56 Відповісти
не скоро, але плани дійно є
08.10.2020 20:01 Відповісти
Так і є! І це просто питання часу! Думаю, що навіть більше - час може прискоритися завдяки тому ж самому І.Маску, який хоче за своє життя колонізувати Марс (принаймі бути першим, хто відправить туди людину). НАСА хоче Місяць, Маск - Марс! Починається освоєння Сонячної системи! А раша "йде лісом"!
08.10.2020 20:24 Відповісти
I шо, ви думаете кацапи ************. Зберуть навкруги себе таукитайцiв та iндусiв, будуть вчитися медетувати аж до Альфи Центаври...
09.10.2020 03:53 Відповісти
Ані палєтят на Вєнєру...
14.10.2020 15:51 Відповісти
Ну Венера це навіть для них "скрєпна" планета - "а ві знаєтє скока савєцкіх рокєт туда лєтало?". А по факту вс едосить просто - всі совкові космічні програми до науки ніякого відношення не мали бо єдина ціль у них одна була - бути першими і утерти носа США. Тому зараз "роскосмось" перпебуває у "глибокій космічній сраці"! Єдине що триває їх на плаву - це потреба місцевих мобільних операторів та розпил "руБля" із бюджету!
14.10.2020 18:39 Відповісти
«Мы больше не можем мириться с отставанием от мирового
уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь неспециалист или разнузданный либерал?
Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).

Давайте лучше о батутах (или таксах…).
08.10.2020 19:01 Відповісти
Головне шоб цей кнур подовше залишився керувати Роскосмосом. Ось тоді я буду впевнений, шо кацапському космосу буде пи№№а.
08.10.2020 20:03 Відповісти
Дебил.
08.10.2020 20:11 Відповісти
После батута от него можно ожидать и не такого 😊
08.10.2020 20:28 Відповісти
Цього упоротого кацапа слід запхати в "армату" і люк заварити.
08.10.2020 20:34 Відповісти
пусте, рептух лайна i так, без допомоги з зовнi, не вилiзе з тоi срамaты.
09.10.2020 03:48 Відповісти
Вот клоун))) Летают на модернизированной ФАУ-2, в танки ставят модернизированный двигатель от Т-34)
08.10.2020 21:02 Відповісти
еще и получают зашквар от амеров в Сирии, с модернизированным ШМАЙСЕРОМ.
09.10.2020 03:45 Відповісти
Реакция рынка ценных бумаг наглядно продемонстрирует стоимость слова Рогозина. Если акции SpaceX не упадут, значит его слово и мнение такое же ценное, как кусок собачьего говна.
08.10.2020 21:18 Відповісти
пустьна москвиче ездит тогда
08.10.2020 21:44 Відповісти
Есть две вещи, которые умеют и любят делать кацапы:
1. Воровать чужие достижения.
2. Обсирать чужие достижения.
08.10.2020 22:18 Відповісти
Третья веСЧ: у кацапов не то шо чужие достижения, в их руках даже собственное лайно ржавеет.
09.10.2020 03:15 Відповісти
хочу послушать ответ Маска рогозину
Маск, не томи !
08.10.2020 23:18 Відповісти
МАСК:" Кацапы , вы для начала в хохлому свою космическую станцию перекрасьте. Ей богу, шо ложка с дыркой за дальним столом на киче".
09.10.2020 03:19 Відповісти
Зачем послушать-можно даже посмотреть--ракеты Маска летают на орбиту как трамваи,по расписанию. Причем во много раз дешевле и эфективней. Пожтому мокшу и корежит.
09.10.2020 07:46 Відповісти
Красномордый долбоuoб
08.10.2020 23:44 Відповісти
Америка молится на таких людей - уничтожать космическую программу РФ абсолютно бесплатно, без задания ЦРУ... Россия элементарно самосдохнет, как организм считающий себя заполненным посторонними, вредными клетками.
09.10.2020 03:20 Відповісти
Вы имеете ввиду протухшую лишнехромосомность?
09.10.2020 03:22 Відповісти
А пынин стерхолет в хохлому - слабо?
09.10.2020 03:23 Відповісти
Бг-ггг... кокцапский тришкин кафтан - хохлома на весь мир... И мир в курсе , шо это хохлома - всех времен и народов...ХЕХ...
09.10.2020 03:26 Відповісти
Хохлома, тамбовские волки, подкованая блоха, бо их на кацапах пруд пруди, аж буксуют, - чем иСЧЕ кокцапы могут блеснуть... Тю чуть не забыл анеГдот... Летит в хохломе, с ноля, канолевая роисракета(испытательный полет), главный конструктор верхом , развесил портянки - сушит... Вдруг ракета шасть, с курса... Главный конструктор взмолился , мол ляг на прежни й курс, а то меня уволят. Ракета: " Не-а". Конструктор: " А хошь я завтра пить брошу". Ракета в безнадеге -шасть в штопор.
09.10.2020 03:37 Відповісти
А как насчет тех космонавтов которые погибли и их имена не были включены в торжественный перечень тех кто посетил космос? И таких немало....Им давали Героев за это но никакая побрякушка не стоит человеческой жизни. Что ты тужишься,Рагозин, пытаясь сравнивать Роскосмос и компанию Маска? У Маска все открыто и по честному...в Роскосмосе пацакская ложь и вранье...
09.10.2020 03:39 Відповісти
Бг-ггг... в каазлабаде Красная площадь, главный цвынтар страны - вся в роискосмосе...ХЕХ...
09.10.2020 03:40 Відповісти
Думается , шо амеры не против принять почин, хохломить на корпусе своей ракеты звездочкой, по случаю очередной гавкнувшейся кокцапнедоракеты.
09.10.2020 03:39 Відповісти
Если в советские времена то уже не " мы давно сделали". Пафоса как всегда, обосраться.
09.10.2020 07:28 Відповісти
НЕ ВСЁ ТАК ОДНОЗНАЧНО!
Путин, конечно, сволочь, но далеко не идиот. А глава Роскосмоса - не директор весьегонской бани. И дурака туда бы он не назначил. И вся эта клоунада имеет какую-то цель, мне не очень понятную.....
09.10.2020 09:50 Відповісти
Цель одна - засирать мозги подольше.
09.10.2020 11:06 Відповісти
У вати є мозок? Це щось нове...
09.10.2020 12:45 Відповісти
Кацапы до сих пор летают на модернизированных ФАУ2. Зато весь мир нужно обосрать на словах.
09.10.2020 09:58 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3223820/rossiya_vnov_vyshla_na_pervoe_mesto_po_postavkam_diztopliva_v_ukrainu

08.10.20 20:14
Россия вновь вышла на первое место

по поставкам дизтоплива в Украину.Белорусские НПЗ, удерживавшие лидерство по импорту дизтоплива в летние месяцы, сократили поставки в сентябре на треть - до 223,3 тыс. Источник: https://biz.censor.net/n3223820
Бинарная война приматов !
Англия переводит Армию на электромобили .
"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 4476
09.10.2020 10:11 Відповісти
"Красный Tesla Roadster Илона Маска пролетел вблизи Марса"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 8404
время публикации: 8 октября 2020 г., 12:19
последнее обновление: 8 октября 2020 г., 12:19

"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 8404

https://www.flickr.com/photos/spacex/40110304192/

Принадлежавший основателю компании SpaceX Илону Маску красный электромобиль Tesla Roadster, который https://hitech.newsru.com/article/06feb2018/falheavylaunch был отправлен в космос в феврале 2018 года в ходе первого запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, пролетел на минимальном расстоянии от Марса.
Сближение установленного на второй ступени ракеты-носителя электрокара с Красной планетой произошло 7 октября, в 9 часов 25 минут по московскому времени. Об этом сообщили в своих микроблогах создатель https://hitech.newsru.com/article/19feb2018/whereisroadster сайта , отслеживающего полет автомобиля, инженер Бен Пирсон и астрофизик Джонатан МакДауэлл.
09.10.2020 10:56 Відповісти
"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 6830
09.10.2020 11:10 Відповісти
Проте немає "піраміди"!!
"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 6434
09.10.2020 12:14 Відповісти
Правильно мислить рагозін! Скрєпно! Головно, не забути ще попиків з кропилами запросити!
09.10.2020 12:43 Відповісти
Ну да пирамида,пирамида которая запускает свои изделия в космос чаще чем кацапы поезда из Москвы во Владивосток.
09.10.2020 12:55 Відповісти
Возможно у Маска и пирамида но почемуто эта пирамида работает на развитие а не на оббираловку как МММ и как подобные на постсоветском пространстве.Маск авантюрист внедряющий в жизннь свои мечты и авантюры.Про то что теоретически мечтали фантасты-ученые всего мира он осуществил и осуществляет за каких-то 10 лет.Даже НАСА из государственным бюджетом США невсостоянии за ним угнаться а роскосмос можно рассмартивать на уровне сперматозоида выпущеного в тряпку.
09.10.2020 13:04 Відповісти
"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 2205"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін - Цензор.НЕТ 2205
10.10.2020 14:29 Відповісти
Посилання "бите".
14.10.2020 20:44 Відповісти
