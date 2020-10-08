"І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін. ВIДЕО

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін назвав компанію Ілона Маска фінансовою пірамідою, а запуски ракет SpaceX досягненням, яке здійснили ще в радянські часи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Рогозін заявив, що компанія Маска переоцінена в сто разів.

"Що вони зробили? Вони тепер мають таку ж можливість як Росія - доставляти своїх космонавтів на борт МКС. І що тут такого геніального? Ми давно це зробили. Ще за радянських часів ... Я серйозно кажу – що вони зробили? Зробили те ж саме, що у нас давно існує. Ну, просто красивий корабель. Пофарбований у білий колір. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо ... Маск вміло використовував цікаве інженерне рішення для залучення колосальних інвестицій. Причому не в компанію SpaceX, а в іншу свою компанію "Tesla". І вона переоцінена у понад 100 разів. Це - піраміда", - сказав Рогозін.

