Нічні артудари армії Азербайджану по штабу вірменських підрозділів і складах боєприпасів. ВIДЕО
Міністерство оборони поширило відеокадри артилерійських ударів по штабу військової частини, інфраструктурі і складах боєприпасів противника в ході нічних боїв.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з запису на інфраструктуру військової частини було випущено більш як два десятки снарядів.
