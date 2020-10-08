УКР
Нічні артудари армії Азербайджану по штабу вірменських підрозділів і складах боєприпасів. ВIДЕО

Міністерство оборони поширило відеокадри артилерійських ударів по штабу військової частини, інфраструктурі і складах боєприпасів противника в ході нічних боїв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з запису на інфраструктуру військової частини було випущено більш як два десятки снарядів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ураження гармати МТ-12 "Рапіра" ЗС Азербайджану пострілом вірменських артилеристів. ВIДЕО

Азербайджан (887) Вірменія (751) Нагірний Карабах (466)
Топ коментарі
+30
Судячи з того що безпілотник шастає, як на турнірі літальних апаратів, протиповітряна оборона, всі ті "Оси" і інше кацапські барахло - "фсьо".
показати весь коментар
08.10.2020 13:29 Відповісти
+16
"Лє-по-тааа!!!"(с)
показати весь коментар
08.10.2020 13:26 Відповісти
+16
Вот бы по днрОВЦАМ так вжарить. например по параду на 9е моя
показати весь коментар
08.10.2020 13:34 Відповісти
підкацапників спасає тільки погана погода та низька хмарність
показати весь коментар
08.10.2020 13:57 Відповісти
Б'ють з декількох сторін.
показати весь коментар
08.10.2020 13:29 Відповісти
Нє, не можна. Там житлові будинки. Хіба що десь за містом на базі.
показати весь коментар
08.10.2020 15:49 Відповісти
Красивий вигляд військового містечка - все засаджене кипарисами... А кипарис - дерево кладовищ у Малій Азії... Якраз те, що треба, для вірмен, після удару дронів...
показати весь коментар
08.10.2020 13:37 Відповісти
Флаг Азербайджана водрузили над Джебраилом

https://haqqin.az/comics/191114

Ночные артудары армии Азербайджана по штабу армянского подразделени и складам боеприпасов - Цензор.НЕТ 4370
показати весь коментар
08.10.2020 13:38 Відповісти
Советник Пашиняна: "Наша цель - удары по гражданскому населению Азербайджана"

https://haqqin.az/news/191045
показати весь коментар
08.10.2020 13:38 Відповісти
свежие трофеи азери

https://www.youtube.com/watch?v=EsjaKMYYK7Q
показати весь коментар
08.10.2020 13:40 Відповісти
Реджеп, а по Мацквє?
показати весь коментар
08.10.2020 14:08 Відповісти
 
 