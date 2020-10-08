Провокація проти партії "Наш Край": вночі проникли в офіс і підкинули пакет з грошима. ВIДЕО
У ніч на 8 жовтня зловмисники зламали офіс Сумської організації партії "Наш Край" та підкинули пакет з грошима.
Про це повідомив співголова партії "Наш край" Олександр Мазурчак, інформує пресслужба партії.
За словами співголови партії "Наш край", вранці 8 жовтня співробітники офісу партії у Сумах помітили сліди проникнення.
"Прийшовши сьогодні вранці в офіс "Нашого Краю" у Сумах співробітники виявили, що вхідні двері важко відчиняються. Під час перегляду відео з камер спостереження помітили людину, яка вночі проникла в офіс та підкинула пакет. Цей пакет був виявлений партійцями під час огляду приміщення. У пакеті були пачки з доларами та російськими рублями в обгортці "Сбєрбанку Росії". Була викликана поліція та запрошені журналісти", - повідомив Олександр Мазурчак.
"Наш край" назвав проникнення в офіс і підкинутий пакет провокацією проти політичної сили.
"Це провокація проти партії "Наш край". Хтось з наших опонентів намагається підставити партію перед днем голосування на місцевих виборах. Імовірно, цей пакет з російськими рублями мали виявити не наші партійці, а силовики. Очевидно, що все було організовано заради брехливої картинки: "російські гроші, маски шоу, проросійська партія". Але ми вчасно виявили цю провокацію та, найімовірніше, зірвали плани опонентів. Ідеологія партії "Наш край" – україноцентризм, наш патріотизм виражається в справах, а не в гаслах. І ніхто нас не зможе зробити "п'ятою колоною", – наголосив Мазурчак.
У "Нашому краї" пов’язують цю провокацію з діями опонентів.
"Минулого тижня народний депутат, член Політради партії Андрій Деркач звернувся із заявою до голови СБУ Івана Баканова. У заяві згадувалося про зухвалий виклик на розмову заступником начальника управління СБУ у Сумській області Лопаткіним кандидата на голову Конотопської ОТГ від партії "Наш край" Івана Огрохіна. Він вимагав від нашого однопартійця знятися з виборчих перегонів на користь кандидата від "Європейської Солідарності" Сергія Завгороднього", – підсумував Олександр Мазурчак.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
===================================
це ківа пакет підкинув.опзж-конкуренти
Какие журналисты?!
А как тайна следствия?!
И еще: сигнализация не сработала, штоле?
І побільше !
тільки ніяк не збагну де більші дибіли, в їхньому краї чи в нашому краї?
Не знаю, як х рублями, що з ними роьити; але доларам (якщо вони не фальшиві) - я би дав раду...
.
а тут гоп і повна ДУПА (можно фото показувати і казати це я),
але як-то мовиться: гроші не пахнуть.
И сума какая-то кривая, наверняка "округлили"
...ну і "Нашому Краю" - побіжно))
идиот деньги подбросил - лучше бы в столы н*срал! дешевле б было