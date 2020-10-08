УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3692 відвідувача онлайн
Новини Відео
5 759 60

Провокація проти партії "Наш Край": вночі проникли в офіс і підкинули пакет з грошима. ВIДЕО

У ніч на 8 жовтня зловмисники зламали офіс Сумської організації партії "Наш Край" та підкинули пакет з грошима.

Про це повідомив співголова партії "Наш край" Олександр Мазурчак, інформує пресслужба партії.

За словами співголови партії "Наш край", вранці 8 жовтня співробітники офісу партії у Сумах помітили сліди проникнення.

"Прийшовши сьогодні вранці в офіс "Нашого Краю" у Сумах співробітники виявили, що вхідні двері важко відчиняються. Під час перегляду відео з камер спостереження помітили людину, яка вночі проникла в офіс та підкинула пакет. Цей пакет був виявлений партійцями під час огляду приміщення. У пакеті були пачки з доларами та російськими рублями в обгортці "Сбєрбанку Росії". Була викликана поліція та запрошені журналісти", - повідомив Олександр Мазурчак.

Провокація проти партії Наш Край: вночі проникли в офіс і підкинули пакет з грошима 01

"Наш край" назвав проникнення в офіс і підкинутий пакет провокацією проти політичної сили.

"Це провокація проти партії "Наш край". Хтось з наших опонентів намагається підставити партію перед днем голосування на місцевих виборах. Імовірно, цей пакет з російськими рублями мали виявити не наші партійці, а силовики. Очевидно, що все було організовано заради брехливої картинки: "російські гроші, маски шоу, проросійська партія". Але ми вчасно виявили цю провокацію та, найімовірніше, зірвали плани опонентів. Ідеологія партії "Наш край" – україноцентризм, наш патріотизм виражається в справах, а не в гаслах. І ніхто нас не зможе зробити "п'ятою колоною", – наголосив Мазурчак.

У "Нашому краї" пов’язують цю провокацію з діями опонентів.

"Минулого тижня народний депутат, член Політради партії Андрій Деркач звернувся із заявою до голови СБУ Івана Баканова. У заяві згадувалося про зухвалий виклик на розмову заступником начальника управління СБУ у Сумській області Лопаткіним кандидата на голову Конотопської ОТГ від партії "Наш край" Івана Огрохіна. Він вимагав від нашого однопартійця знятися з виборчих перегонів на користь кандидата від "Європейської Солідарності" Сергія Завгороднього", – підсумував Олександр Мазурчак.

Провокація проти партії Наш Край: вночі проникли в офіс і підкинули пакет з грошима 02



Провокація проти партії Наш Край: вночі проникли в офіс і підкинули пакет з грошима 03

Провокація проти партії Наш Край: вночі проникли в офіс і підкинули пакет з грошима 04
Провокація проти партії Наш Край: вночі проникли в офіс і підкинули пакет з грошима 05
Провокація проти партії Наш Край: вночі проникли в офіс і підкинули пакет з грошима 06

Автор: 

провокація (790) Наш Край (19)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Провокация против партии "Наш Край": ночью проникли в офис и подбросили пакет с деньгами - Цензор.НЕТ 1920
показати весь коментар
08.10.2020 15:01 Відповісти
+20
Почему мне не подкинули?
показати весь коментар
08.10.2020 15:05 Відповісти
+14
Чого тільки не зробиш для власного піару коли рейтінг падає до рівня плинтусу...
показати весь коментар
08.10.2020 15:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Провокация против партии "Наш Край": ночью проникли в офис и подбросили пакет с деньгами - Цензор.НЕТ 1920
показати весь коментар
08.10.2020 15:01 Відповісти
Не вистачає ще Степана Сраки))
показати весь коментар
08.10.2020 15:08 Відповісти
А значить є шанс для кандидатів з прізвищами ПІХВА й ПРУТЕНЬ
показати весь коментар
08.10.2020 15:23 Відповісти
Та чогож Рашка Срака зам посла Сербії в РФ
показати весь коментар
08.10.2020 15:47 Відповісти
Словенії
показати весь коментар
08.10.2020 18:29 Відповісти
"Это провокация против партии "Наш край". Кто-то из наших оппонентов пытается подставить партию перед днем ​​голосования на местных выборах

===================================
це ківа пакет підкинув.опзж-конкуренти
показати весь коментар
08.10.2020 20:48 Відповісти
Кожному краю по дупі )))
показати весь коментар
08.10.2020 15:09 Відповісти
Збудуємо Дупу в своїй громаді.
показати весь коментар
08.10.2020 15:20 Відповісти
Провокація проти партії "Наш Край": вночі проникли в офіс і підкинули пакет з грошима - Цензор.НЕТ 4052
показати весь коментар
08.10.2020 15:58 Відповісти
Провокація проти партії "Наш Край": вночі проникли в офіс і підкинули пакет з грошима - Цензор.НЕТ 2479
показати весь коментар
08.10.2020 15:59 Відповісти
а насильна русифікація його влаштовує====1864 рік- прийняття Статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитись лише російською мовою.1914, 1916 - кампанії русифікації на Західній Україні; заборона українського слова, освіти, церкви.----1926 - лист Сталіна "Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У" з санкцією на боротьбу проти "національного ухилу", початок переслідування діячів "українізації".----1970 - наказ про захист дисертацій тільки російською мовою------1984 - початок в УРСР виплат підвищеної на 15% зарплатні вчителям російської мови порівняно з вчителями мови української=====1984 - наказ Міністерства культури СРСР про переведення діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на російську мову.
показати весь коментар
08.10.2020 16:25 Відповісти
смешно
показати весь коментар
08.10.2020 15:01 Відповісти
Украина богатая страна, можем себе позволить и такое...
показати весь коментар
08.10.2020 15:02 Відповісти
Роздайте людям, не викидати ж.
показати весь коментар
08.10.2020 15:04 Відповісти
Русские рубли и трогательная надпись: "На карманные расходы, с любовью" . Подпись : "Владимир Владимирович". Балаган на выборах у нас не истребим
показати весь коментар
08.10.2020 15:04 Відповісти
Почему мне не подкинули?
показати весь коментар
08.10.2020 15:05 Відповісти
Влізь у болото під назвою "українська політику"- грошей буде навалом. От тільки спати будеш погано.
показати весь коментар
08.10.2020 15:10 Відповісти
Теж заздрю, я би й двері не зачиняв.
показати весь коментар
08.10.2020 18:05 Відповісти
Ктоб ко мне залез и подбросил
показати весь коментар
08.10.2020 15:06 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 15:07 Відповісти
К вам не залезут, вы не рыговская прос...тка.
показати весь коментар
08.10.2020 15:11 Відповісти
то есть, утром утырки пришли в офис, нашли деньги и позвали полицию и журналистов?!
Какие журналисты?!
А как тайна следствия?!
И еще: сигнализация не сработала, штоле?
показати весь коментар
08.10.2020 15:08 Відповісти
Я також згідний на таку провокацію
І побільше !
показати весь коментар
08.10.2020 15:09 Відповісти
"Ув" провокаторы, в моей квартире№ 15, находится штаб ВСЕХ парий! Прошу устроить такую провокацию в моей квартире!
показати весь коментар
08.10.2020 15:10 Відповісти
С шабашем и оргией? Или можно просто?
показати весь коментар
08.10.2020 15:12 Відповісти
можно просто подкинуть такие пачки для каждой партии)))) не стоит шуметь))
показати весь коментар
08.10.2020 15:16 Відповісти
Чого тільки не зробиш для власного піару коли рейтінг падає до рівня плинтусу...
показати весь коментар
08.10.2020 15:10 Відповісти
Візьміть експерта із справи Шеремета, він впізнає у цьому чуваку Авакова!
показати весь коментар
08.10.2020 15:11 Відповісти
А в чем, собственно, проблема? Пустите на развитие нашего края.
показати весь коментар
08.10.2020 15:13 Відповісти
Гроші підкинули, в штани насрали, далі буде.
показати весь коментар
08.10.2020 15:15 Відповісти
ох і посміявся......... .
тільки ніяк не збагну де більші дибіли, в їхньому краї чи в нашому краї?
показати весь коментар
08.10.2020 16:17 Відповісти
Мне забросьте, сделайте провокацию!
показати весь коментар
08.10.2020 15:17 Відповісти
А чому мені в квартиру не підкинули?
Не знаю, як х рублями, що з ними роьити; але доларам (якщо вони не фальшиві) - я би дав раду...
показати весь коментар
08.10.2020 15:18 Відповісти
Провокація проти партії "Наш Край": вночі проникли в офіс і підкинули пакет з грошима - Цензор.НЕТ 8202
показати весь коментар
08.10.2020 15:18 Відповісти
Кучер вже пустився берега, так хочеться з губернаторів опуститися в міські мерини. Він не усвідомлює, що це - пониження в посаді?
показати весь коментар
08.10.2020 15:23 Відповісти
В Україні немає ані губерній , ані губернаторів
.
показати весь коментар
08.10.2020 16:51 Відповісти
Кучер теж це вчасно зрозумів. Думав, що буде губернатором, а його всі посилають. Тепер хоче в міські голови.
показати весь коментар
09.10.2020 08:11 Відповісти
Прочитав в кінці: А.Деркач і заматюкався, ну нахрена потратив 10 хвилин на цього рашиста..
показати весь коментар
08.10.2020 15:19 Відповісти
Край, наш рідний край Черемоша й Прута,
а тут гоп і повна ДУПА (можно фото показувати і казати це я),
але як-то мовиться: гроші не пахнуть.
И сума какая-то кривая, наверняка "округлили"
показати весь коментар
08.10.2020 15:19 Відповісти
Самопиар от сраного края
показати весь коментар
08.10.2020 15:19 Відповісти
дуже дорого ,бабки треба віддать слідству
показати весь коментар
08.10.2020 15:32 Відповісти
Воаховуючи службістське минуле Деркача, на 99% впевнений, що підкинули собі самі, а потім викликали поліцію і журналістів. Оперативна комбінація з метою підставити опонентів
показати весь коментар
08.10.2020 15:20 Відповісти
Готов предоставить свою квартиру под офис этой чудесной партии.Для провокаторов с мешками денег двери открыты 24/7.
показати весь коментар
08.10.2020 15:21 Відповісти
може це кур.єр ?
показати весь коментар
08.10.2020 15:31 Відповісти
Ви там дурня не валяйте. Підкинули гроші? Перерахували і всі до останньої копійчини на благодійність і номер рахунку в мережу, щоб можна було перевірити. Інакше буде підстава зняти вас з перегонів за шахрайство.
показати весь коментар
08.10.2020 15:36 Відповісти
Наш край скрізь засіває округа. І це знають усі.
показати весь коментар
08.10.2020 15:38 Відповісти
Мне, мне подкиньте!
показати весь коментар
08.10.2020 15:40 Відповісти
"злоумышленники взломали офис Сумской организации партии "Наш Край" и подбросили пакет с деньгами" - и так 10 раз по всем офисам партии и по всем квартирам кандидатов
показати весь коментар
08.10.2020 15:48 Відповісти
та ну...от звідки у ЕС можуть буть рублі... там же одна біднота зібралась та селфісти з сорок сьомої лінії АТО...
показати весь коментар
08.10.2020 15:55 Відповісти
12000 уе и 500000 рос рублей.... Дорогая провокация! Обращение к партии "Наш край". Опубликуйте список ВСЕХ офисов партии и такими провокациями оппонентов пополнится бюджет Украины и страна откажется от помощи МВФ.
показати весь коментар
08.10.2020 16:10 Відповісти
Надіюсь що гроші конфіскували на користь держави.
показати весь коментар
08.10.2020 16:14 Відповісти
На их месте должен был быть я !
показати весь коментар
08.10.2020 16:25 Відповісти
У тебя не получится. В этой "партии" одни отбросы общества. Не удивлюсь если это они сами и устроили "провокацию" ради дешевого пиара.
показати весь коментар
08.10.2020 18:55 Відповісти
"который ночью проник в офис и подбросила пакет" а нашло оно, партийное человеко.
показати весь коментар
08.10.2020 16:45 Відповісти
Це якийсь круглосуточний піздец
показати весь коментар
08.10.2020 16:51 Відповісти
Велика дяка коментаторам!!!
...ну і "Нашому Краю" - побіжно))
показати весь коментар
08.10.2020 17:17 Відповісти
ой ***...без ансам*** !
идиот деньги подбросил - лучше бы в столы н*срал! дешевле б было
показати весь коментар
08.10.2020 17:41 Відповісти
Спровоцируйте так же и меня, причем посильнее.
показати весь коментар
08.10.2020 18:52 Відповісти
Ваш край - за Уралом
показати весь коментар
08.10.2020 19:35 Відповісти
 
 