"Окопна війна": У росіян нема мотивації вести війну, тому нам потрібно гнати їх, а не вести з ними переговори, - командир взводу 24-ї бригади на псевдо Моряк. ВIДЕО

Рубрика "Окопна війна" веде сьогодні свій репортаж з району Світлодарської дуги і наш співрозмовник, боєць Збройних сил України Андрій, який з 2014 року воює проти російських окупантів.

В той час, як президент України Зеленський, разом з ворогами нашої країни Медведчуком і йому подібними заявляє, що з російським агресором потрібно домовлятися, справжні патріоти нашої Батьківщини, які виступили проти російських терористів і їхніх найманців – говорять зовсім інше, зазначає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Люди, котрі воюють уже не перший рік, знають, як можна боротися з окупантом. Ті ж самі люди – знають ціну російського перемир’я і довіри до них, тому єдиний вихід в нашій ситуації – це боротися і перемогти. У всіх інших випадках, нас чекає ганебна капітуляція.

Андрій приїхав на Майдан, щоб протистояти злочинному режиму Януковича, який здавав країну в рабство Росії.

Читайте також: "Окопна війна": Як можуть терористи "інспектувати" позиції українських воїнів, маючи при тому паспорти неіснуючої "ДНР"? - волонтерка Толмачова. ВIДЕО

Одного разу, після довгого стояння на барикадах, хлопець прийшов біля Михайлівського собору, щоб відпочити і пообідати. Перше, що йому кинулося в очі – це тіла розстріляних майданівців, які лежали там. З того моменту його світогляд повністю змінився і тепер, коли стає зовсім важко, хлопець згадує вбитих активістів і продовжує воювати.

Як тільки росіяни окупували український півострів Крим, Андрій зрозумів, що боротьба з Києва переноситься у східні регіони України. Хлопець пішов на фронт, спочатку він воював в рядах Національної гвардії України, далі в морській піхоті, згодом перейшов у 24 Королівську бригаду.

Також читайте: "Окопна війна": "У мій день народження в селищі Піски загинув брат, а нас росіяни бомбили під Дебальцевим", - офіцер 28 ОМБр ЗСУ Василь Стефурак. ВIДЕО

Я довго вмовляв Андрія, щоб той розказав на камеру про свої воєнні будні, адже він з тих бійців, які не світяться у соціальних мережах, а навпаки тихо роблять свою роботу. І результат перевершив мої сподівання..

Я дуже рекомендую проглянути відео до кінця і зрозуміти, що думають про перемир’я ті, хто знає, як боротися з окупантами і знищувати їх.

Дивіться рубрику "Окопна війна" на Цензор.НЕТ і дізнавайтеся правду першими.