УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10272 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
6 674 47

"Окопна війна": У росіян нема мотивації вести війну, тому нам потрібно гнати їх, а не вести з ними переговори, - командир взводу 24-ї бригади на псевдо Моряк. ВIДЕО

Рубрика "Окопна війна" веде сьогодні свій репортаж з району Світлодарської дуги і наш співрозмовник, боєць Збройних сил України Андрій, який з 2014 року воює проти російських окупантів.

В той час, як президент України Зеленський, разом з ворогами нашої країни Медведчуком і йому подібними заявляє, що з російським агресором потрібно домовлятися, справжні патріоти нашої Батьківщини, які виступили проти російських терористів і їхніх найманців – говорять зовсім інше, зазначає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Люди, котрі воюють уже не перший рік, знають, як можна боротися з окупантом. Ті ж самі люди – знають ціну російського перемир’я і довіри до них, тому єдиний вихід в нашій ситуації – це боротися і перемогти. У всіх інших випадках, нас чекає ганебна капітуляція.

Андрій приїхав на Майдан, щоб протистояти злочинному режиму Януковича, який здавав країну в рабство Росії.

Читайте також: "Окопна війна": Як можуть терористи "інспектувати" позиції українських воїнів, маючи при тому паспорти неіснуючої "ДНР"? - волонтерка Толмачова. ВIДЕО

Одного разу, після довгого стояння на барикадах, хлопець прийшов біля Михайлівського собору, щоб відпочити і пообідати. Перше, що йому кинулося в очі – це тіла розстріляних майданівців, які лежали там. З того моменту його світогляд повністю змінився і тепер, коли стає зовсім важко, хлопець згадує вбитих активістів і продовжує воювати.

Як тільки росіяни окупували український півострів Крим, Андрій зрозумів, що боротьба з Києва переноситься у східні регіони України. Хлопець пішов на фронт, спочатку він воював в рядах Національної гвардії України, далі в морській піхоті, згодом перейшов у 24 Королівську бригаду.

Також читайте: "Окопна війна": "У мій день народження в селищі Піски загинув брат, а нас росіяни бомбили під Дебальцевим", - офіцер 28 ОМБр ЗСУ Василь Стефурак. ВIДЕО

Я довго вмовляв Андрія, щоб той розказав на камеру про свої воєнні будні, адже він з тих бійців, які не світяться у соціальних мережах, а навпаки тихо роблять свою роботу. І результат перевершив мої сподівання..

Я дуже рекомендую проглянути відео до кінця і зрозуміти, що думають про перемир’я ті, хто знає, як боротися з окупантами і знищувати їх.

Дивіться рубрику "Окопна війна" на Цензор.НЕТ і дізнавайтеся правду першими.

Автор: 

Донбас (22366) військовослужбовці (4941) 24 ОМБр імені короля Данила (271) Ухман Михайло (237)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Командир взвода прав. Но предатели предпочитают играть с врагом в поддавки.
показати весь коментар
08.10.2020 16:18 Відповісти
+26
Свинорусов нужно уничтожать, планете только лучше будет без этих ушлепков
показати весь коментар
08.10.2020 16:17 Відповісти
+18
Дякую захисникам.
показати весь коментар
08.10.2020 16:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если победит Байден, то всё изменится в нашу пользу, и оккупанты будут последний сапог доедать - пуйлу будет не до Донбасса, это точно...
показати весь коментар
08.10.2020 16:16 Відповісти
Байдену далеко до Трампа.
показати весь коментар
08.10.2020 17:39 Відповісти
Трамп путлеровский « щенок».
показати весь коментар
08.10.2020 18:56 Відповісти
Трамп зубами будет держаться за власть. Если уж, не долечившись, приперся вести предвыборную кампанию, то допускаю, что он не исключает и факта фальсификаций со своей стороны. пАбеда любой ценой!
показати весь коментар
09.10.2020 09:43 Відповісти
Ага, ага. Чжоу байден з обамою вже допомогли Україні в 2014 році. Спасібо, більше нє нада.
показати весь коментар
08.10.2020 17:46 Відповісти
Свинорусов нужно уничтожать, планете только лучше будет без этих ушлепков
показати весь коментар
08.10.2020 16:17 Відповісти
Жрал бы ты рязанские кизяки да помалкивал, "львовянин"
показати весь коментар
08.10.2020 16:39 Відповісти
Ты не краб, ты раб! Брысь в будку, собака прокацапская!
показати весь коментар
08.10.2020 16:44 Відповісти
Пшло отсюда, чмо кацапское!
показати весь коментар
08.10.2020 16:51 Відповісти
Командир взвода прав. Но предатели предпочитают играть с врагом в поддавки.
показати весь коментар
08.10.2020 16:18 Відповісти
Дякую захисникам.
показати весь коментар
08.10.2020 16:20 Відповісти
По аналогії з Карабахм, Україна може довбонути по ордло, і фуйло, мовчки, це схаває. Ось тільки для цього потрібен Верховний Головнокомандувач, а не бубочка.
показати весь коментар
08.10.2020 16:21 Відповісти
Рязанского говноеда забыли спросить, что делать.
показати весь коментар
08.10.2020 16:41 Відповісти
Все вірно. Потрібен Головнокомандувач. А у нас главнюк. Хоч він і думає, що він нелох, по цьому питанню потрібен референдум. І балачками у ********* мілітарному світі території не будуть повертатись. Їх силою і хитрістю забирали, так же треба і повертати.
показати весь коментар
09.10.2020 09:51 Відповісти
Референдум про мир чи війну? Нарід вибире "мир". Зеленський же не лох, щоб попереджати, що "мир" буде "гуззкій".
показати весь коментар
09.10.2020 10:21 Відповісти
У россиян нет мотивации вести войну, поэтому нам нужно гнать их, а не вести с ними переговоры/ Правящий Украиной кодлан Коломойского думает иначе. Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
показати весь коментар
08.10.2020 16:26 Відповісти
Знают, если ты, рязанский говноед, тут
показати весь коментар
08.10.2020 16:42 Відповісти
Россияне вообще в курсе, что с ними Украина воюет?/ Сомневаешься в Коломойском? Гражданине Израиля, военного союзника Путина.Который растолковал : Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский
показати весь коментар
08.10.2020 16:53 Відповісти
Гнати бєню сраною мітлою, разом з бубочкою.
показати весь коментар
08.10.2020 17:45 Відповісти
Если-бы .патриоты взяли за жабры это кодло , с их Гёббельс 📺 пропагандой и арестовать все счета с награбленными миллиардами , но не так как 2014 г , слишком добренькими были с убийцами украинцев
показати весь коментар
08.10.2020 19:04 Відповісти
Правильно, надо гнать аж за поребрик, пока они отвлеклись на другой шмат добычи.
показати весь коментар
08.10.2020 16:41 Відповісти
Гнать треба в першу чергу нинішнього президента імпічментом. Потім гнать всіх його слуг. А вже потім ніхто не заважатиме нашій армії гнати ворога.
показати весь коментар
08.10.2020 16:43 Відповісти
Імпічментом не вийде, хіба що зробити, як Єльцин.
.
показати весь коментар
08.10.2020 17:48 Відповісти
Нужно так , как в Туркмении - молниеносно ,результативно !
показати весь коментар
08.10.2020 19:06 Відповісти
Може, в Киргізії?
показати весь коментар
09.10.2020 09:53 Відповісти
Є національні інтереси і військові , які терплять в тилу зрадників, кротів, шпигунів і колаборантів є такіж мерзенні, як і зрадники. Чому одні повинні внутрішні органи розвішувать сушитись по деревах від вибуху снарядів і мін, а інші вільно їздити до Криму до Москви здавати території за які вони не пролили і краплі крові? Генерали де чи вони всі займаються контрабандою і їм пофіг зелені сині чи орда?
показати весь коментар
08.10.2020 16:51 Відповісти
В окопах - Герои, при власти - гамно !
показати весь коментар
08.10.2020 16:52 Відповісти
Но Герои не должны , быть МИШЕНЬЮ В ТИРЕ ,если их начальство выполняет преступные приказы «троянского коня» зеленского, который сказал , что договорится по-средине , а про Крым лучше не вспоминать
показати весь коментар
08.10.2020 19:10 Відповісти
И так и будет делать!Гнать и выжигать под корень кацапов и ватников!до самой границы!
показати весь коментар
08.10.2020 17:08 Відповісти
При зебильной мрази этого не будет....
показати весь коментар
08.10.2020 17:21 Відповісти
А чому, жижки трусяться?
показати весь коментар
08.10.2020 17:52 Відповісти
Потому что зебилы мразь и предатели,которых надо убивать как всранную кацапскую падаль и лугандонов.)))
показати весь коментар
12.10.2020 13:41 Відповісти
Зебилы, чуетэ! воин кажэ - трэба стриляты. очи заплющуйтэ, вуха закрывайтэ, будуть сэпарив и москалив мочити.

1
показати весь коментар
08.10.2020 18:02 Відповісти
Стратегия действий одиночного солдата на стыке двух фронтов при поддержке днепро-дунайской флотилии.
показати весь коментар
08.10.2020 23:52 Відповісти
зебіли обрали мир і капітуляцію.
їм набридла війна.
показати весь коментар
08.10.2020 20:35 Відповісти
Люди, которые воюют уже не первый год, знают, как можно бороться с оккупантом. Эти же люди - знают цену российского перемирия и доверия к ним, поэтому единственный выход в нашей ситуации - это бороться и победить. Во всех остальных случаях, нас ждет позорная капитуляция. Источник: https://censor.net/ru/v3223741

ЗОЛОТІ СЛОВА
показати весь коментар
08.10.2020 21:33 Відповісти
У кремля проблемы Белоруссия, Сирия, Карабах, Киргизия.
А в это время зеленский даёт врагу передышку и спокойствие.
показати весь коментар
08.10.2020 22:09 Відповісти
Пока наши прячутся в окопах и тушат траву, кацапы готовятся к новым методам ведения войны, все по плану, кремлевскому...
показати весь коментар
09.10.2020 07:52 Відповісти
гнать их конечно надо,но пусть гонят те которие их приглашали,они же кричал рассея,приди вот она и пришла ,нормально ,а как теперь вам живется при матушке рассеи ,так что то чмо ,сивохо ,пусть едет и избавляется от кацапской чуми ,а потом ,отстраивает д н р и л н р ,после пришельцов ига моксельского,а ми не разрушали, и нашей вини там нет ,, и ненадо кричать что ми должни помогать ,что посеяли ,то и пожнали, вперед сивохо или их там нет,,,,,,
показати весь коментар
08.10.2020 22:38 Відповісти
Підпишіть петицію:
Про надання сержанту ЗСУ, Журавлю Ярославу Сергійовичу, звання «Герой України» (посмертно)

https://petition.president.gov.ua/petition/102944
показати весь коментар
08.10.2020 22:47 Відповісти
"Окопна війна": У росіян нема мотивації вести війну, тому нам потрібно гнати їх, а не вести з ними переговори, - командир взводу 24-ї бригади на псевдо Моряк - Цензор.НЕТ 1071
показати весь коментар
09.10.2020 00:45 Відповісти
Слава воину. Мы победим. Предатели зеленские-ермаки-кравчуки будут покараны.
показати весь коментар
09.10.2020 00:50 Відповісти
 
 