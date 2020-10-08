УКР
14 184 59

У мережі оприлюднили відео з чергою "швидких" під київською лікарнею. У КМДА заперечують, що це в інфекційне відділення. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відео, на якому біля приймального відділення Київської клінічної лікарні №9, де лікують пацієнтів із коронавірусом, утворилася черга з більш ніж 13 машин швидкої медичної допомоги. У КМДА заявили, що черга утворилася не в інфекційне відділення.

Відео опублікувала в Facebook "Муніципальна варта Києва", передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірусу немає!" - говорили вони. Київська клінічна лікарня №9. Черга карет швидкої допомоги в інфекційне відділення. У кожному з автомобілів інфікований COVID-19", - сказано у підписі до відео.

Як повідомляє "Укрінформ", в Департаменті охорони здоров'я КМДА заявляють, що черги швидких біля приймального відділення Київської клінічної лікарні №9 утворилися не в інфекційний корпус.

"За інформацією головного лікаря, швидкі - не в інфекційний корпус. Лікарня була чергова, приймала пацієнтів із різними патологіями", - повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

Цензор.НЕТ намагався отримати коментар у головного лікаря лікарні, однак поки його не надали.

карантин (18172) КМДА (2401) медицина (2165) черга (231) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+39
Больше ходите без масок,отмечайте дни рождения в кабаках на 40 человек,и очередь уже будет скоро из 50 машин,а потом они просто перестанут ездить как в Италии,будут спрашивать сколько лет?
08.10.2020 16:33 Відповісти
08.10.2020 16:33 Відповісти
+13
Во Франции сегодня 19 тысяч заболевших за сутки
Так никаких больниц не хватит
08.10.2020 16:29 Відповісти
08.10.2020 16:29 Відповісти
+9
Зедебил?
08.10.2020 16:43 Відповісти
08.10.2020 16:43 Відповісти
Тоді в дурку!
08.10.2020 16:25 Відповісти
08.10.2020 16:25 Відповісти
"мы чемпионы по ковид-19!"(с) вова-шмаркля...
08.10.2020 16:31 Відповісти
08.10.2020 16:31 Відповісти
Во Франции сегодня 19 тысяч заболевших за сутки
Так никаких больниц не хватит
08.10.2020 16:29 Відповісти
08.10.2020 16:29 Відповісти
У нас в реальности больше
08.10.2020 23:05 Відповісти
08.10.2020 23:05 Відповісти
ЗЕврались до ручки.
08.10.2020 16:29 Відповісти
08.10.2020 16:29 Відповісти
Это врачи приехали за зарплатой 4000$, они так каждый месяц приезжают! Не то что при барыге!!!
08.10.2020 16:57 Відповісти
08.10.2020 16:57 Відповісти
Больше ходите без масок,отмечайте дни рождения в кабаках на 40 человек,и очередь уже будет скоро из 50 машин,а потом они просто перестанут ездить как в Италии,будут спрашивать сколько лет?
08.10.2020 16:33 Відповісти
08.10.2020 16:33 Відповісти
ты дурачок?
08.10.2020 16:39 Відповісти
08.10.2020 16:39 Відповісти
Зедебил?
08.10.2020 16:43 Відповісти
08.10.2020 16:43 Відповісти
Жаба, шо он дома сидит, а жизнь проходит мимо него.
08.10.2020 16:44 Відповісти
08.10.2020 16:44 Відповісти
Извечный вопрос что лучше: "Прожить счастливо, но не долго или долго, но несчастливо" ?
08.10.2020 16:56 Відповісти
08.10.2020 16:56 Відповісти
Мы ни от чего не застрахованы.
08.10.2020 17:05 Відповісти
08.10.2020 17:05 Відповісти
Тю, зебилы дали ответ на этот вопрос: "недолго, но несчастливо".
08.10.2020 19:10 Відповісти
08.10.2020 19:10 Відповісти
Вони й зараз старих людей не хочуть брати, іронія в тому що якраз вони найбільше вірять в те що це казочка і страшилка гнилого заходу.
08.10.2020 17:35 Відповісти
08.10.2020 17:35 Відповісти
Где Вы, масочники, беретесь? А как в /Италии? Вы когда последний раз там были? А очередь потому что всех больных( и меня тоже с сердцем) пропускают через одно приемное отделение( инфекционное) Там где настоящая инфекция. Там где общий туалет гриппозных и остальных. А Вы продолжайте носить бестолковую маску, Вас это успокоит ровно до той поры когда Вы не заболеете.
08.10.2020 21:03 Відповісти
08.10.2020 21:03 Відповісти
Не нервуйте ! Бережіть своє серце ! (( А маски чемні люди носять для того , щоб вас , "оптиміста " , не заразити і ви потім у реанімації без кисню якого на всіх не вистачить , не загнулися ((((
09.10.2020 00:48 Відповісти
09.10.2020 00:48 Відповісти
Я уже переболел, и приготовил кислород домой, потому как столкнулся с нашей медециной. И вам рекомендую по настоящему защититься от проблем, а не переживать за выторг продавцов бестолковых масок Повторюсь - в масках заражаются и заражают. Это все равно что шапочки из фольги от астероида
10.10.2020 14:27 Відповісти
10.10.2020 14:27 Відповісти
Не потрібно повторюватися - потрібно зрозуміти , що маски не рятують від зараження - вони перешкоджають носію вірусу заразити оточення ! Саме тому той хто носить маску за правилами - вихована людина , бо він її носить з поваги до оточення ( щоб у разі якщо він уже хворий - не заразити інших ) . А от коли маску не носять у місцях скупчення людей , висувають з-під неї свого довгого носа , або взагалі десь на бороду приткнуть -то це не люди , а невиховані свині ((( і ніякі аргументи про розмір частинок які маска пропускає і т.д. і т.п. мене у іншому не переконають . Іще одне - ніхто вас не заставляє купувати за кучу грошей кучу одноразових масок - пошийте багаторазові і носіть на здоров"я ! Ну а щодо ефективності маски - ви ж чомусь не проти того щоб хірурги маски під час операції одягали , чи стоматолог коли вам до рота зазирає туди свої соплі не сьорбав ((( чи торт який іноді смакуєте смачніший якщо кондитер туди начхає ? Чим носіння маски у наведених прикладах відрізняється від її використання під час епідемії ?
10.10.2020 22:49 Відповісти
10.10.2020 22:49 Відповісти
переболел я этой штукой еще в марте, вполне возможно ,что это все ковид ,но это еще не сильно много, он набирает обороты
08.10.2020 16:34 Відповісти
08.10.2020 16:34 Відповісти
А вполне возможно, шо обычная ОРВИ, возможно даже какая-нибудь корона. Кто там знает, из какого вируса праймер в тестах, особенно в расеянских по 1,5 тыщи грн?
08.10.2020 16:40 Відповісти
08.10.2020 16:40 Відповісти
Есть и по 800 но стоял 1,5 часа в очереди, в общей толпе, на солцепеке. С больным сердцем. Но иначе в больницу не принимают
10.10.2020 14:30 Відповісти
10.10.2020 14:30 Відповісти
Ну посадите два, три врача, пусть оформляют те истории быстрее, у нас чуть нестандартно, - все, руки расставили, стопор. Ну сколько ее писать, ту историю вновь поступившего, быстрее, капельницу подключайте и пусть лежит уже
08.10.2020 16:34 Відповісти
08.10.2020 16:34 Відповісти
тут скорее вопрос решается по каждому - куда ложить и дело не в истории болезни..и очередь похоже в опрную больницу. Через недельку (очень хочу ошибаться ) начнется в Харькове участники концерта Билік и Поляковой поступать.
08.10.2020 16:44 Відповісти
08.10.2020 16:44 Відповісти
Нет худа, без добра! Зато Билык и Полякова бабла подгребли, если чё, в "Шарите" подлечится смогут. Тем более клинику Гепа, уже апробировал!..
08.10.2020 17:54 Відповісти
08.10.2020 17:54 Відповісти
В харькове например сейчас в коридорах койки устанавливают и очередь в холле из ожидающих на койку тех кто выписывается
08.10.2020 16:45 Відповісти
08.10.2020 16:45 Відповісти
Пусть больных тестируют не раз в 2 недели, а чаще, вполне вероятно, шо многие через 3 дня "выздоровеют" и не запихивают в больницы группу риска, которые на данный момент в помощи не нуждаются, а получили направление из-за приказа МОЗа лечить их исключительно в стационаре. Интересно, шо будет, если откажешься - в тюрьму шоли?
08.10.2020 16:50 Відповісти
08.10.2020 16:50 Відповісти
Думаю,заставят написать расписку,что от предложенной помощи отказался и дальнейших претензий иметь не будешь...три раза подумаешь,ложиться или подписать.
08.10.2020 17:06 Відповісти
08.10.2020 17:06 Відповісти
Ну хоть так. Тогда ничего не изменилось.
08.10.2020 17:08 Відповісти
08.10.2020 17:08 Відповісти
3 дні на лікування пневмонії? Це так цікаво.
08.10.2020 19:27 Відповісти
08.10.2020 19:27 Відповісти
Де лежить? Місць немає.
08.10.2020 17:11 Відповісти
08.10.2020 17:11 Відповісти
Доставити ліжок. Панцирні сітки закінчились? Витягувати з санаторіїв, санаторії і так закриті, нащо маринувати людей, капати потрібно, рухатися
08.10.2020 17:16 Відповісти
08.10.2020 17:16 Відповісти
Там не в ліжках справа. Там кисень потрібен.
08.10.2020 19:24 Відповісти
08.10.2020 19:24 Відповісти
Ви писали історію хвороби? А якщо щось не так напишеш, а хворій піде, чию писанину будуть читати? Точно не Вашу на цензорі..
08.10.2020 18:01 Відповісти
08.10.2020 18:01 Відповісти
Меня привезли в инфекционку с миокардитом, и отрицательным ПЦР тестом на руках. Почему очереди? Да потому что всех, даже заведомо не вирусных везут через инфекционку. Очередь не потому что ковид, а потому что все через задницу
08.10.2020 21:36 Відповісти
08.10.2020 21:36 Відповісти
До кримационных огненных печей - они Все думали - что Вирус это фейк и выдумки врачей ....
08.10.2020 16:59 Відповісти
08.10.2020 16:59 Відповісти
Астанавитесь! бальницы не резиновые!
08.10.2020 17:06 Відповісти
08.10.2020 17:06 Відповісти
В стране началась эпидемия, у меня родственники почти все переболели в Сумской обл. Никого не тестируют, отправляют домой лечится, антибиотики если не помогают тогда могут взять, если есть деньги на лекарства, а это от 500 грн в сутки, так что думайте, и плюйте в лицо, на тех кто кричит что это фейк
08.10.2020 17:32 Відповісти
08.10.2020 17:32 Відповісти
В мене такий фейк був декілька років тому - вірусна пневмонія, і не тіки в мене. І - шо? Віруси завжди небезпечні.
08.10.2020 17:41 Відповісти
08.10.2020 17:41 Відповісти
Что ты пи..лишь ,что в Израиле происходит а, какой штраф, или там тоже дебилы?
08.10.2020 23:01 Відповісти
08.10.2020 23:01 Відповісти
В Израиле хренеют от карантинов.
08.10.2020 23:06 Відповісти
08.10.2020 23:06 Відповісти
Київ, заходиш в супермаркет - кашель на кожному кроці, при тому кашляючі без масок бо задихаються. Всі забили на карантин, а жахливіше за все ті хто хворіє в легкій формі просто забивають на лікування і заражають всіх навколо.
08.10.2020 17:43 Відповісти
08.10.2020 17:43 Відповісти
Где этот кашель? Я каждый день в магазине- покажите. Боже, что за бред. Задыхаются без масок? Вы в своем уме? Чем больше читаешь цензор, тем больше понимаешь, сколько тут ботов
08.10.2020 21:39 Відповісти
08.10.2020 21:39 Відповісти
Вибачте , ви читати українською мовою умієте ? Людина написала : "при тому кашляючі без масок бо задихаються " - это на русском " при этом все кашляющие без масок потому что задыхаются "....... то хто бот ? А якщо так цензор не подобається , то чого ви тут ? Та іще і коменти пишете ?
09.10.2020 00:56 Відповісти
09.10.2020 00:56 Відповісти
Вы когда последний раз в магазине были? Довожу до Вашего сведения что в Киеве в магазин без масок не пускают. Стоит пугало на входе в малярном костюме и делает вид что проверяет у всех температуру подобием пирометра. Зарплата пугала естественно включена в ценник. В общепите входишь в маске, потом снимаешь. Бред сумашедшего
09.10.2020 08:42 Відповісти
09.10.2020 08:42 Відповісти
Ви знаєте - важко комусь пояснити очевидне , якщо цього очевидного ваш співрозмовник не бажає бачити (((( ніхто не заперечував те , що на вході до торгівельного закладу вимагають одіти маску , але подивіться навколо як уже в середині магазину ідіоти ці маски на бороду сунуть , скидають взагалі -за ними ж за кожним охорону не ставлять ((( ось про це людина і написала . А щодо "бреду в закладах харчування " - маска на офіціантові повинна бути постійно , столи стояти на безпечній дистанції , приміщення провітрюватися - за таких умов отримати заразу коли будете вживати їжу нереально або майже нереально . Якщо у закладі харчування не дотримуються цих вимог - поїжте вдома - і дешевше , і корисніше )))) Здоров"я вам ! І нам теж ))))
09.10.2020 10:11 Відповісти
09.10.2020 10:11 Відповісти
Я тоже об очевидном. Маски бестолковые напрочь. Есть множество подтвержденных случаев заболеваний в масках, одетым по всем правилам. И нет ни одного подтвержденного случая когда маска помогла. Это бестолковый кусок полипропилена с завышенной в сотню раз стоимостью. Оденьте маску и зайдите ко мне на малярный участок. Через пару минут Вы попросите настоящее средство защиты дыхания. А вирус еще меньше чем пары краски. А про маски на подбородке- да, все делают вид потому что понимают абсурдность ситуации. Больше всех против этого абсурда люди, как и я, переболевшие этим
10.10.2020 12:33 Відповісти
10.10.2020 12:33 Відповісти
У мережі оприлюднили відео з чергою "швидких" під київською лікарнею. У КМДА заперечують, що це в інфекційне відділення - Цензор.НЕТ 9689
10.10.2020 12:37 Відповісти
10.10.2020 12:37 Відповісти
Все что нужно знать про маски))
10.10.2020 12:38 Відповісти
10.10.2020 12:38 Відповісти
толпы имбецылов по улице носица не соблюдая элементарных норм безопасности что же вы хотели? особенно который день умиляют тупые малолетние дебилы которые бычки с пола курят ппц. родители вы ******* в рот, уши и в жопу постоянно вам некогда объяснить элементарное?
08.10.2020 18:44 Відповісти
08.10.2020 18:44 Відповісти
Щойно подзвонив двоюрідний братуха. Вже кілька днів як звалився із двосторонньою пневмонією. Сьогодні прийшов результат тесту. Підтверджено COVID-19.
По-перше, побажаю кузенові одужання (ми однолітки, 41 рік - тож не все жахливо... видужуй, брате).
По-друге, пом'яну незлим тихим словом "довбойопи" усіх ковід-дисидентів. Ну що, дятли? "Никакой короны нет"? "Глобальный фейк", ідіоти? "Обычный ОРВИ", щоб вас підкинуло та ґепнуло? Як там зона комфорту, мудозвони? Догулялися без "намордників"?
Дебіли, блть
08.10.2020 19:58 Відповісти
08.10.2020 19:58 Відповісти
печалько, но массовые крысоловы та довбозяблыкы играя на "эго", создали в этом вопросе толпу. а толпа не обладает критичностью. стадный инстинкт взял верх. и верхи показали низам в нём пример ((.
08.10.2020 21:03 Відповісти
08.10.2020 21:03 Відповісти
машины стоят четко в инфекционку
08.10.2020 21:04 Відповісти
08.10.2020 21:04 Відповісти
Да, машины со всеми неинфекционными больными проходят через инфекционку. Бред? Да бред. Сам стоял там в очереди с промлемой с сердцем
08.10.2020 21:41 Відповісти
08.10.2020 21:41 Відповісти
А то,шо персонал скорых стоит возле машин в защитных костюмах-это не доказ ,шо очередь в инфекционку?
09.10.2020 00:03 Відповісти
09.10.2020 00:03 Відповісти
это инфекционное отделение александровской больницы. Туда свозят всех по скорой- гриппозных, сердечников и тд. Всех в одну кучу. Принцип работы костюма- одноразовость. Но медикам их не меняют по неделе, я спрашивал.
10.10.2020 12:46 Відповісти
10.10.2020 12:46 Відповісти
верю абсолютно . именно в таких защитных костюмчиках сейчас встречают пациентов с травмой или перитонитом... Главное- верить)))
09.10.2020 00:34 Відповісти
09.10.2020 00:34 Відповісти
А куда тогда? Это очереди сразу в морг?
09.10.2020 00:46 Відповісти
09.10.2020 00:46 Відповісти
 
 