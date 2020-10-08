У мережі оприлюднили відео з чергою "швидких" під київською лікарнею. У КМДА заперечують, що це в інфекційне відділення. ВIДЕО
У мережі оприлюднили відео, на якому біля приймального відділення Київської клінічної лікарні №9, де лікують пацієнтів із коронавірусом, утворилася черга з більш ніж 13 машин швидкої медичної допомоги. У КМДА заявили, що черга утворилася не в інфекційне відділення.
Відео опублікувала в Facebook "Муніципальна варта Києва", передає Цензор.НЕТ.
"Коронавірусу немає!" - говорили вони. Київська клінічна лікарня №9. Черга карет швидкої допомоги в інфекційне відділення. У кожному з автомобілів інфікований COVID-19", - сказано у підписі до відео.
Як повідомляє "Укрінформ", в Департаменті охорони здоров'я КМДА заявляють, що черги швидких біля приймального відділення Київської клінічної лікарні №9 утворилися не в інфекційний корпус.
"За інформацією головного лікаря, швидкі - не в інфекційний корпус. Лікарня була чергова, приймала пацієнтів із різними патологіями", - повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.
Цензор.НЕТ намагався отримати коментар у головного лікаря лікарні, однак поки його не надали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так никаких больниц не хватит
По-перше, побажаю кузенові одужання (ми однолітки, 41 рік - тож не все жахливо... видужуй, брате).
По-друге, пом'яну незлим тихим словом "довбойопи" усіх ковід-дисидентів. Ну що, дятли? "Никакой короны нет"? "Глобальный фейк", ідіоти? "Обычный ОРВИ", щоб вас підкинуло та ґепнуло? Як там зона комфорту, мудозвони? Догулялися без "намордників"?
Дебіли, блть