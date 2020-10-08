У мережі оприлюднили відео з чергою "швидких" під київською лікарнею. У КМДА заперечують, що це в інфекційне відділення. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відео, на якому біля приймального відділення Київської клінічної лікарні №9, де лікують пацієнтів із коронавірусом, утворилася черга з більш ніж 13 машин швидкої медичної допомоги. У КМДА заявили, що черга утворилася не в інфекційне відділення.

Відео опублікувала в Facebook "Муніципальна варта Києва", передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірусу немає!" - говорили вони. Київська клінічна лікарня №9. Черга карет швидкої допомоги в інфекційне відділення. У кожному з автомобілів інфікований COVID-19", - сказано у підписі до відео.

Як повідомляє "Укрінформ", в Департаменті охорони здоров'я КМДА заявляють, що черги швидких біля приймального відділення Київської клінічної лікарні №9 утворилися не в інфекційний корпус.

"За інформацією головного лікаря, швидкі - не в інфекційний корпус. Лікарня була чергова, приймала пацієнтів із різними патологіями", - повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

Цензор.НЕТ намагався отримати коментар у головного лікаря лікарні, однак поки його не надали.

