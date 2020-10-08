Житель Тернопільщини з-за ґрат організував продаж наркотиків у 3 областях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік за допомогою смартфона знайшов спільників, організував канал постачання наркотиків і налагодив збут через Telegram.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, інформує Цензор.НЕТ.

Організатор незаконного бізнесу перебуває в Чортківській установі виконання покарань.

У травні цього року він через інтернет знайшов чотирьох спільників на свободі.

Вони отримували наркотики поштою на вигадані імена, фасували їх і розміщували "закладки" в Тернополі, Хмельницькому та Вінниці.

"У середньому за день вони могли заробляти від тридцяти до сорока тисяч гривень, залежно від кількості збуту. Під час проведення заходів ми зрозуміли, що готується нова партія наркотичних речовин. Ми прийняли рішення про ліквідацію злочинної діяльності", - розповів начальник управління стратегічних розслідувань Василь Джиджора.

У наркоторговців вилучили понад кілограм наркотиків - амфетаміну, ПВП-солей і марихуани. Також у них знайшли скретч-картки, банківські картки, записні книжки з клієнтською базою.

Трьом учасникам і організатору повідомили про підозру згідно зі статтею 307 частина 2 і 3 КК. Двом обрано запобіжний захід, ще одного затримали згідно зі статтею 208 КПК, питання щодо четвертого ще вирішується.

Зараз слідчі з'ясовують, хто передав організатору угруповання телефон у місце позбавлення волі.







