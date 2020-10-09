УКР
Навчальні заклади потрібно переводити на дистанційну форму, а також впроваджувати карантин вихідного дня, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

В Україні необхідно змінювати критерії карантинного зонування, впроваджувати дистанційне навчання і карантин "вихідного дня".

Про це заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ.

Необхідно змінювати постанову Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 № 641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", тому що сьогодні ВООЗ вже змінила критерії запровадження карантину, зонування.

"Ми маємо, про це буде нарада у суботу у президента, змінювати цю постанову, переходити на вже сучасні карантинні зонування. Друге, моя пропозиція і підтримує РНБО, сподіваюсь, що підтримає президент, це те, що зробив університет Шевченка. Він відправив навчатися на дистанційку", - зазначив нардеп

Радуцький вважає, що навчальні заклади треба відправляти на дистанційне навчання.

"Жорсткий карантин ми не можемо запровадити, ми це розуміємо. Але ми можемо ввести карантин вихідного дня. Коли родина на вихідний день залишається в себе в родині, нікуди не їздить – ні на концерти, ні в ресторани, ні ще кудись. Це можна витримати, це не закриття підприємств, це не зупинка", - пояснив глава комітету Ради.

Крім того, за словами Радуцького, вже наступного тижня в Україну заходить перша партія швейцарських експрес-тестів, які мають сертифікат 99%.

"Вони будуть за 15 хвилин робити ПЛР, не ІФА, а саме ПЛР. Вони дуже не дорогі. Точність у них більша, ніж у ПЛР, які ми зазвичай робимо", - резюмував він.

карантин (18172) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+31
Тупые "Зебилы"! Так в этом то и заключается основная суть карантина! Что бы растянуть эпидемию во времени. Что бы было время подготовить учреждения для приема больных, что бы подготовить персонал, что бы провести те же кислородопроводы. Уже больше полугода прошло с момента "жесткого карантина" и уже давно нету Супрун, но у вас дегенератов виноваты "папередники"... Может стоило уже научиться оказывать медицинскую помощь с помощью новых дорог, на которые потрачены были деньги?
показати весь коментар
09.10.2020 01:30 Відповісти
+25
Да, да... А там и выборы можно отменять) Ведь они тоже в выходной)))
показати весь коментар
09.10.2020 01:07 Відповісти
+24
Ты ещё Сталина вспомни!
Враги народа сегодня, это те кто сегодня сидят в ВР, КМ. и АП.
показати весь коментар
09.10.2020 01:42 Відповісти
Кучей прививок так исковекали человеческий иммунитет, что теперь человечество уже болеет от всего подряд. Скоро прививки от поноса будут делать
показати весь коментар
09.10.2020 15:31 Відповісти
