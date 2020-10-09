Некерований реактивний снаряд РС-80 пройшов успішні випробування і готовий для поставок Міноборони, - "Укроборонпром". ВIДЕО

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" завершила випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80, виготовлених для потреб державного замовника - Міністерства оборони України.

"Вогневі випробування пройшли успішно, підтвердивши відповідність продукції технічним вимогам та високим стандартам якості. Вироби готові до дострокової передачі замовнику. В компанії очікують збільшення державного замовлення на цей перспективний вид боєприпасів", - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю вранці повідомленні.

PC-80 – некерований реактивний снаряд повітряного базування з кумулятивно-осколковою бойовою частиною. Призначений для ураження броньованих цілей, танків, бронетранспортерів, САУ, а також неброньованих наземних цілей, ракет, пускових установок, радіолокаційних станцій, літаків на стоянках, живої сили противника, фортифікаційних споруд та інших цілей.

Ракети РС-80 можуть застосовуватися не тільки для комплектації авіації, а також у складі озброєння перспективних наземних платформ, і навіть на десантно-штурмових катерах.