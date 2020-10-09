Некерований реактивний снаряд РС-80 пройшов успішні випробування і готовий для поставок Міноборони, - "Укроборонпром". ВIДЕО
Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" завершила випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80, виготовлених для потреб державного замовника - Міністерства оборони України.
Про це повідомляє "Укроборонпром", інформує Цензор.НЕТ.
"Вогневі випробування пройшли успішно, підтвердивши відповідність продукції технічним вимогам та високим стандартам якості. Вироби готові до дострокової передачі замовнику. В компанії очікують збільшення державного замовлення на цей перспективний вид боєприпасів", - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю вранці повідомленні.
PC-80 – некерований реактивний снаряд повітряного базування з кумулятивно-осколковою бойовою частиною. Призначений для ураження броньованих цілей, танків, бронетранспортерів, САУ, а також неброньованих наземних цілей, ракет, пускових установок, радіолокаційних станцій, літаків на стоянках, живої сили противника, фортифікаційних споруд та інших цілей.
Ракети РС-80 можуть застосовуватися не тільки для комплектації авіації, а також у складі озброєння перспективних наземних платформ, і навіть на десантно-штурмових катерах.
Тут денег едва хватает на ручки Паркер с золотым пером а вы Квитнык, калибр 155....Вы еще за ольху с Громом спросите!!!
Даже у Рашки есть управляемые боеприпасы. В Сирии обострение Турция-Раша началось после того как бункер в котором прятались турецкие солдаты был взорван самонаводящимся боеприпасом предназначенным для пробития бетонных укреплений.
Хотя даже на Цензоре писалось про атаку нефтебазы в Саудовской Аравии - как несколько армий дронов (больше сотни штцк) пролетели кучу километров обходя зоны ПВО, 14 сентября 2019. Ущерб - несколько миллиардов долларов. Системы ПВО США (включвя Пэтриот) оказались неэффективными.
Туркам до этого расти и расти.
Управляемы боеприпас это головка наведения, блоки управления, сервоприводы, другие двигатели...уменьшенная боевая часть.
Для современной армии конечно нужны именно они, но у нас есть проблема - главнокомандующий Клоун, который ложил на пианино, на армию, на Конституцию....и вообще он устал!!!
http://www.luch.kiev.ua/ukr/produktsiya/aviatsijne-**********/korigovana-aviatsijna-raketa-ar-8l
Тупой клоун. Двух слов связать не способен.
У Порошенко кстати судостроительный завод был....почему его кораблестроителем не называете?!
А нада чтобы все!
Словарь воровского жаргона - воротила - Тот, кто ворочает большими делами, делец
Словарь воровского жаргона - барыга - Скупщик и торговец краденым
Чего такого краденного он скупал и продавал?
Ели же вы намекаете на его "конфентный бизнес", то он
во первых: не совсем и бырыга поскольку не просто продает, но и сам производит
во вторых: если всех кто зарабатывает на продаже товаров именовать барыгами, нужно пойти дальше и всех кто торгует собственными услугами (например выступая на корпоративчиках) именовать проститутками
Ну Ок, Ок...Я не психиатр...медитируйте дальше!
Первые 10 выстелили, пока выстрелят остальные три десятки, первая уже перезарядится
Управляемые - класс ! Но это еденичный пуск и одна цель ...
Школы, больницы, д.сады?
А нам нужно площадЯ с окопами накрывать .
А можно было бы какой-нибудь ракеткой с ГСН, прямо в дырочку вставить. И в окопах всё хорош, на площадЯх крыши бы были целы и не горело бы ничего
https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/rs-80-oskol-vid-dahk-artem-vogneve-zastosuvannya-bombarduvalnykom-su-24m-video.html
ГАРНА НОВИНА, а от погана це те що зараз у владі Зе дебіли СЛУГИ КРЕМЛЯ