УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9709 відвідувачів онлайн
Новини Відео
20 479 96

Некерований реактивний снаряд РС-80 пройшов успішні випробування і готовий для поставок Міноборони, - "Укроборонпром". ВIДЕО

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" завершила випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80, виготовлених для потреб державного замовника - Міністерства оборони України.

Про це повідомляє "Укроборонпром", інформує Цензор.НЕТ.

"Вогневі випробування пройшли успішно, підтвердивши відповідність продукції технічним вимогам та високим стандартам якості. Вироби готові до дострокової передачі замовнику. В компанії очікують збільшення державного замовлення на цей перспективний вид боєприпасів", - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю вранці повідомленні.

Також дивіться: "Укроборонпром" відремонтував партію танків для військовослужбовців ООС. ФОТО

PC-80 – некерований реактивний снаряд повітряного базування з кумулятивно-осколковою бойовою частиною. Призначений для ураження броньованих цілей, танків, бронетранспортерів, САУ, а також неброньованих наземних цілей, ракет, пускових установок, радіолокаційних станцій, літаків на стоянках, живої сили противника, фортифікаційних споруд та інших цілей.

Ракети РС-80 можуть застосовуватися не тільки для комплектації авіації, а також у складі озброєння перспективних наземних платформ, і навіть на десантно-штурмових катерах.

Автор: 

випробування (405) Міноборони (7679) ракети (4183) Укроборонпром (1745)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
А за клоуна голосувати не стидно....
показати весь коментар
09.10.2020 10:32 Відповісти
+18
кб луч уже из неуправляемой РС-80, сделало управляемую ракету АР-8Л (летит в цель по лазерному лучу, подсвечивающему цель).. на гос испытания пойдет в 2021 году..
http://www.luch.kiev.ua/ukr/produktsiya/aviatsijne-**********/korigovana-aviatsijna-raketa-ar-8l

Некерований реактивний снаряд РС-80 пройшов успішні випробування і готовий для поставок Міноборони, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7316
показати весь коментар
09.10.2020 10:24 Відповісти
+16
Китайцы такие штуки еще 1000 лет назад придумали. В 21 веке пора бы уже и управляемые снаряды придумывать. Турция показала в Сирии и Нагорном Карабахе как управляемые боеприпасы на несколько порядков ефективнее неуправляемых.
показати весь коментар
09.10.2020 10:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
РС-82 звучало бы лучше
показати весь коментар
09.10.2020 10:16 Відповісти
А толку ? « ту сторону « трогать нельзя , « ополченцы» - убийцы для 🤢🤡🎪💩 зегнид родные ! ВСУ - мишень 🎯
показати весь коментар
09.10.2020 10:17 Відповісти
А.управляемый???....Квитнык прошел сертификацию? А калибр 155 мм прошел???
показати весь коментар
09.10.2020 10:17 Відповісти
Всё прошло, вот только до выпуска не дошло...
показати весь коментар
09.10.2020 10:26 Відповісти
Одно дело пройти испытания, другое дело поставить на вооружение и совсем другое дело ЗАКУПИТЬ!
Тут денег едва хватает на ручки Паркер с золотым пером а вы Квитнык, калибр 155....Вы еще за ольху с Громом спросите!!!
показати весь коментар
09.10.2020 11:01 Відповісти
Бред..
показати весь коментар
09.10.2020 14:15 Відповісти
Китайцы такие штуки еще 1000 лет назад придумали. В 21 веке пора бы уже и управляемые снаряды придумывать. Турция показала в Сирии и Нагорном Карабахе как управляемые боеприпасы на несколько порядков ефективнее неуправляемых.
показати весь коментар
09.10.2020 10:19 Відповісти
а до Турции никто не показывал? США не показывала? Заколебади вы своей Турцией.
Даже у Рашки есть управляемые боеприпасы. В Сирии обострение Турция-Раша началось после того как бункер в котором прятались турецкие солдаты был взорван самонаводящимся боеприпасом предназначенным для пробития бетонных укреплений.
показати весь коментар
09.10.2020 10:24 Відповісти
Я пример привел Турции как страна которая в реальном времени показывает как воюет с высокоточным оружием. Да у всех стран есть управляемые боеприпасы. Даже в Украине еще лет 20 назад на выставках показывали управляемые минметные мины к 120мм минометам способным уничтожать точными попаданиями танк и блиндажи врага. И не перестает бесить как нам пафосно показывают китайские игрушки, которыми они еще в средневековье от набегов монголов защищались.
показати весь коментар
09.10.2020 10:37 Відповісти
Наши минометчики обычной неуправляемой миной попадали точно в дымоход дома с сепарами, так что и старые боеприпасы не исчерпали себя, ведь они несравнимо дешевле. Главное уметь пользоваться.
показати весь коментар
09.10.2020 12:10 Відповісти
Пропаганда хорошо а реальность ето другое. В большинстве случаев в цель попадали с 3-5 раза когда враг уже ретировался оттуда. А насчет дороговизны высокоточных боеприпасов так война дело не дешовое. Не хочешь тратиться на боеприпасы- становись в позу *зю* и готовься принимать окупантов в своем доме. Да и вообще если высокоточный боеприпас стоимостью $100тыс убьет хотя бы одного врага ето уже большой успех и сильный удар по врагу. Например танк стоит в десятки раз дороже, а до поля боя может даже не доехать и быть уничтоженным по дороге или выстрелить всего один раз и то в молоко.
показати весь коментар
09.10.2020 12:45 Відповісти
Турция впервые гоняет беспилотниками не туземцев, как США а реальную армию Армении (считай РФ).
показати весь коментар
09.10.2020 10:42 Відповісти
какую РФ??? Скажи еще марсиан гоняет.
показати весь коментар
09.10.2020 11:53 Відповісти
на аэродромы полетят ракеты и планирующие бомбы, а не беспилотники. Кацапы кроме тупых глушилок в разных диапазонах частот ничего не делают. А эти глушилки прекрасная мишень для противорадиолокационных ракет. Или опять слушать сказку про посаженный зоопарком дрон США в Иране
показати весь коментар
09.10.2020 15:43 Відповісти
Вообще-то Турция первая страна которая масштабно применила беспилотники в ходе боевых действий, а не как те же американцы для поражения точечных целей. Потому что американскими беспилотниками оказалось дорого воевать. Технологически они напичканы под завязку но и потерять такую машину - дорогое удовольствие. Турки наши золотую середину между ценой и эффективностью. Байрактар не самый передовой венец в эволюции БПЛА но при этом не дорогой и свои функции выполняет а все 100. Так что да, такое применение ударных БПЛА пока никто не показывал - факт. п.с. И к тому же одно дело бомбить аборигенов хелфайрами без риска быть сбитым и совсем другое дело щелкать танки и пво.
показати весь коментар
09.10.2020 10:56 Відповісти
Ну если ты кроме Цензора ничего не читаешь, то простительно.
Хотя даже на Цензоре писалось про атаку нефтебазы в Саудовской Аравии - как несколько армий дронов (больше сотни штцк) пролетели кучу километров обходя зоны ПВО, 14 сентября 2019. Ущерб - несколько миллиардов долларов. Системы ПВО США (включвя Пэтриот) оказались неэффективными.
Туркам до этого расти и расти.
показати весь коментар
09.10.2020 12:03 Відповісти
Керовані ********** виготовити не так і складно . Набагато складніше придумати де взяти гроші на виготовлення керованих снарядів , які в багато разів дорожчі за некеровані . .
показати весь коментар
09.10.2020 10:56 Відповісти
На несколько порядков? т.е. в 100, 1000 и больше раз? Ты и в математике дебил?
показати весь коментар
09.10.2020 11:03 Відповісти
выстрел 155 мм фугас - 600 дол. 155 мм управляемый - 50.000 дол. в ценах начала 2000-ных . это снаряды . в авиабомбах и ракетах разница в ценах по более всегда была
показати весь коментар
09.10.2020 12:35 Відповісти
Неуправляемы в разы дешевле (если не в десятки раз).
Управляемы боеприпас это головка наведения, блоки управления, сервоприводы, другие двигатели...уменьшенная боевая часть.
Для современной армии конечно нужны именно они, но у нас есть проблема - главнокомандующий Клоун, который ложил на пианино, на армию, на Конституцию....и вообще он устал!!!
показати весь коментар
09.10.2020 11:06 Відповісти
Современная война ето маневренность и точность. Уже никто в атаку не ходит шеренгами под бой барабанов. Как показывает практика в современных войнах, один точный выстрел пускай даже меньшим зарядом ефективнее и дешевле нескольких кассет выпущенных в молоко по всему полю. Да и часто бывает что у тебя есть один шанс выстрелить первым попав точно в цель и уйти, потому что если промахнулся ответка прилетит очень быстро. Да и не забываем что большое количество неуправляемых боеприпасов нужно постоянно подвозить на фронт. А здесь нападение на караваны, диверсии и уничтожение авто колон. Легче же доставить один снаряд чем сотню
показати весь коментар
09.10.2020 11:15 Відповісти
и еще большая проблема: постоянный пиз-деж и нытье безмозглых балаболов-порохоботов!! ну таких как ты!!!
показати весь коментар
09.10.2020 13:07 Відповісти
Дивно, ракети некеровані, а ватанам прям в пукани влучили.
показати весь коментар
09.10.2020 10:22 Відповісти
кб луч уже из неуправляемой РС-80, сделало управляемую ракету АР-8Л (летит в цель по лазерному лучу, подсвечивающему цель).. на гос испытания пойдет в 2021 году..
http://www.luch.kiev.ua/ukr/produktsiya/aviatsijne-**********/korigovana-aviatsijna-raketa-ar-8l

Некерований реактивний снаряд РС-80 пройшов успішні випробування і готовий для поставок Міноборони, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7316
показати весь коментар
09.10.2020 10:24 Відповісти
уровень партизан...стыдно в 21 веке, 40-ка миллионной Стране такое испытывать....
показати весь коментар
09.10.2020 10:26 Відповісти
А за клоуна голосувати не стидно....
показати весь коментар
09.10.2020 10:32 Відповісти
А чем клоун отличается от шоколадного повара?
показати весь коментар
09.10.2020 10:38 Відповісти
ну дурнэ...
показати весь коментар
09.10.2020 10:43 Відповісти
а тем что вы выбирая его кричали на каждом углу шо он лучше . а теперь вот неожиданность . выясняется что он такой как все
показати весь коментар
09.10.2020 10:43 Відповісти
Некерований реактивний снаряд РС-80 пройшов успішні випробування і готовий для поставок Міноборони, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3165
показати весь коментар
09.10.2020 10:44 Відповісти
Уровнем интеллекта. Но, кому я это говорю? Чтобы это понимать этот же интеллект и надо иметь.
показати весь коментар
09.10.2020 10:48 Відповісти
Как раз тем, что он клоун.
Тупой клоун. Двух слов связать не способен.
показати весь коментар
09.10.2020 10:49 Відповісти
Тем же, чем гавно отличается от шоколада Попробуй вместо гавна есть шоколад - сразу поймешь разницу
показати весь коментар
09.10.2020 11:00 Відповісти
Тем, что по факту он не повар и даже не кондитер...а вот Клоун по факту клоун.
У Порошенко кстати судостроительный завод был....почему его кораблестроителем не называете?!
показати весь коментар
09.10.2020 11:09 Відповісти
Барыга он.
показати весь коментар
09.10.2020 11:20 Відповісти
нет чтоб с тобой в мусорных баках ковыряться - так он в перчаточках ходит...
А нада чтобы все!
показати весь коментар
09.10.2020 11:41 Відповісти
Именно. Страшно далеки они от народа. Но мимикрируют, суки...
показати весь коментар
09.10.2020 11:43 Відповісти
И чем барыжит?
показати весь коментар
09.10.2020 11:46 Відповісти
Ну тогда уж воротила, а не барыга. Потому что:
Словарь воровского жаргона - воротила - Тот, кто ворочает большими делами, делец

Словарь воровского жаргона - барыга - Скупщик и торговец краденым

Чего такого краденного он скупал и продавал?
показати весь коментар
09.10.2020 11:47 Відповісти
Шо, не уж то распродавал маски за буго в момент пандемии?! Или может ******* 2,7 тыс. вагонов зерна из госрезерва?!....
Ели же вы намекаете на его "конфентный бизнес", то он
во первых: не совсем и бырыга поскольку не просто продает, но и сам производит
во вторых: если всех кто зарабатывает на продаже товаров именовать барыгами, нужно пойти дальше и всех кто торгует собственными услугами (например выступая на корпоративчиках) именовать проститутками
показати весь коментар
09.10.2020 11:51 Відповісти
Дядя, держите себя в руках.)) Барыга он.
показати весь коментар
09.10.2020 11:56 Відповісти
Это у вас мантра такая, для успокоения?! "Порошенко-барыга", "Свинарчуки", "Бизнес на крови", "Обогатился в 5 раз"....
Ну Ок, Ок...Я не психиатр...медитируйте дальше!
показати весь коментар
09.10.2020 12:01 Відповісти
PS Для справки: Я Порошенко на выборах не поддерживал. Однако голосовал за него во 2 туре (поскольку я вменяемый человек и понимал, что Клоуна ко власти допускать нельзя - это худшее что могло случиться)
показати весь коментар
09.10.2020 12:03 Відповісти
Я в первом туре голосовал за Смешко. Во втором - испортил бюлетень. Соглашусь в одном - Барыга лучше клоуна, но это не повод голосовать за обоих.
показати весь коментар
09.10.2020 14:16 Відповісти
Тем, что незамечен в коррупции. Пока. В остальном, Порошенко посильнее будет.
показати весь коментар
09.10.2020 19:43 Відповісти
Я так розумію мова йде про виготовлення **********, який стоїть на озброєнні, але нами раніше не вироблявся? Тоді це класно. Звісно керовані краще, але і значно дорожчі. Якщо маємо з чого їх пускати, то це +
показати весь коментар
09.10.2020 10:42 Відповісти
абсолютно верно . так сказать наше импортозамещение
показати весь коментар
09.10.2020 10:45 Відповісти
Имеются в виду системы залпового огня.
показати весь коментар
09.10.2020 10:45 Відповісти
Если 40 Т-72 соединить проводами или через вай-фай с одним пультом, то получится восемьсот восьмидесяти зарядная система залпового огня - одновременный залп каждого 4-го танка позволит вести непрерывный огонь до окончания боекомплекта.
Первые 10 выстелили, пока выстрелят остальные три десятки, первая уже перезарядится
показати весь коментар
09.10.2020 12:15 Відповісти
Танки стреляют НУРСами? Смело! Хотя тут показывали авиацонные системы НУРС установленные на самоходные шасси. Голь на выдумки хитра.
показати весь коментар
09.10.2020 12:34 Відповісти
Неуправляемые тоже нужны, они намного дешевле. Когда я служил, то для вертолётов были НУРСы 57мм, а эти естественно будут мощнее. 57мм ракета в противотанковом варианте для поражения современных танков слабовата, а 80мм уже лучше. Когда вертолёт ипашит НУРСами с шести подвесных блоков, то это впечатляет.
показати весь коментар
09.10.2020 10:51 Відповісти
Где они дешевле? Ты можешь выпустить 24 неуправляемых снаряда и не один не попадут в цель. Не лучше и дешевле запустить один управляемый снаряд, который с 99% вероятностью поразит цель?
показати весь коментар
09.10.2020 10:56 Відповісти
А площадЯ чем "накрывать" ? - управляемыми снарядами ?
Управляемые - класс ! Но это еденичный пуск и одна цель ...
показати весь коментар
09.10.2020 11:26 Відповісти
В общем надо всего и побольше.
показати весь коментар
09.10.2020 12:11 Відповісти
Я конечно извиняюсь, здесь все спецы,профи.. Но для поражения защищённых целей или одиночного танка, нужно управляемые оружие, а для площадей неуправляемые самое то. Те же Грады, например. Наш лагерь у Зеленодольска кацапня накрыла градами эффективно, вот для этого и нужны неуправляемые. А теперь ваше слово ,,эксперды".
показати весь коментар
09.10.2020 12:30 Відповісти
Он думает, что условный противник - это один человек на одном БТРе ))
показати весь коментар
09.10.2020 12:14 Відповісти
А площадЯ чем "накрывать" ?

Школы, больницы, д.сады?
показати весь коментар
09.10.2020 12:19 Відповісти
Это у кацапов - школы,больницы,д.сады ....
А нам нужно площадЯ с окопами накрывать .
показати весь коментар
09.10.2020 12:49 Відповісти
Некерований реактивний снаряд РС-80 пройшов успішні випробування і готовий для поставок Міноборони, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2029

А можно было бы какой-нибудь ракеткой с ГСН, прямо в дырочку вставить. И в окопах всё хорош, на площадЯх крыши бы были целы и не горело бы ничего
показати весь коментар
09.10.2020 13:19 Відповісти
А зачем площадя накрывать? Стирать с лица земли города с мирными и инфраструктуру? Так ето только тактика *****. Тем более мы же воюем на нашей земле в отличии от рашистов и нам уничтожать наши города никчему.
показати весь коментар
09.10.2020 12:47 Відповісти
А противник только в городе сидит ?
показати весь коментар
09.10.2020 12:50 Відповісти
Противник сидит в ДОТах бетонных и ему на твои площадЯ как-то фиолетово. Чтобы ДОТ не мешал продвигаться вперед, ему нужно как белке - в глаз попасть. Чем, площадями?
показати весь коментар
09.10.2020 13:24 Відповісти
Площадя- это когда надо накрыть базу ВВС с самолетами и инфраструктурой, пакетами Града или Смерча. Управляемыми и дорого и не так эффективно
показати весь коментар
09.10.2020 19:47 Відповісти
Ну вы как дети И в какой ето стране вам дадут подойти градами или другой артиллерией на расстояние выстрела (10-20км) до базы ВВС противника, где будут стоять самолеты ровными рядами?
показати весь коментар
09.10.2020 19:57 Відповісти
На сколько км Смерч бьет, не подскажешь?
показати весь коментар
09.10.2020 20:09 Відповісти
Война в Карабахе доказала одно: Неуправляемые ракеты и снаряды это середина 20-го века и их владельцы неминуемо проиграют войну тому, у кого управляемые, включая боевые дроны.
показати весь коментар
09.10.2020 10:53 Відповісти
Есть такое понятие как артподготовка, для нее неуправляемые снаряды незаменимы.
показати весь коментар
09.10.2020 12:38 Відповісти
Армия нуждается в разных боеприпасах. "Неуправляемая" -означает ,что после выстрела коррекция наведения не производится. Таких целей в боевой обстановке предостаточно. Очень здорово,что мы наладим производство таких ракет у себя. Слава Украине !
показати весь коментар
09.10.2020 10:53 Відповісти
Абсолютно точно!
показати весь коментар
09.10.2020 19:49 Відповісти
Фигня, лучше бы деньги в производство беспилотников-камикадзе вложили.
показати весь коментар
09.10.2020 10:59 Відповісти
Вложили. Точнее купили. Лежат на складах как и байрактары.
показати весь коментар
09.10.2020 11:09 Відповісти
Да сколько их там купили, а нужно налаженное свое производство.
показати весь коментар
09.10.2020 11:15 Відповісти
По пехоте и площадям бить самое оно. Навелся отстрелялся и ушел. Для грузовиков и легкой брони более чем достаточно. Самонаводящимся колону можно пол дня обстреливать.
показати весь коментар
09.10.2020 11:08 Відповісти
Самонаводящимся, гарантировано первую и последнюю жахнул, а потом колонну расстреливай как в тире, особенно если дорога промеж горами, сопками и т.п. ...
показати весь коментар
09.10.2020 13:44 Відповісти
эта новость от 18.09.2018
https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/rs-80-oskol-vid-dahk-artem-vogneve-zastosuvannya-bombarduvalnykom-su-24m-video.html
показати весь коментар
09.10.2020 11:15 Відповісти
Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" завершила испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80 Источник: https://censor.net/ru/v3223900

ГАРНА НОВИНА, а от погана це те що зараз у владі Зе дебіли СЛУГИ КРЕМЛЯ
показати весь коментар
09.10.2020 11:59 Відповісти
Шакалюги виють,а караван потихенько впевнено так іде своєю дорогою!
показати весь коментар
09.10.2020 12:30 Відповісти
Хорошая новость , но гонка таких вооружений поля боя бесперспективна , в РФ их все-равно наклепают больше. Для ВСУ необходим качественньій рьівок , изменяющий стратегическое соотношение сил. Єто баллистические и крьілатьіе ракетьі средней дальности , способньіе точечно поражать обьектьі противника на всей европейской территории РФ. Само испьітание таких ракет способно коренньім образом изменить агрессивньіе планьі соседа , угрозой нанесения неприемлемого ущерба ответньім ударом. Пока Украина не в НАТО , собственньій ракетньій щит жизненно необходим стране. Имхо
показати весь коментар
09.10.2020 16:03 Відповісти
 
 