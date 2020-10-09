"Зеленський - все, треба шукати щось інше", - експрем'єр Гончарук. ВIДЕО

Якщо найближчим часом президент Володимир Зеленський не виправдає покладених на нього надій, люди розчаруються.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки", яке вийшло 7 жовтня, заявив колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський був надією для дуже багатьох людей. Вони голосували за надію, і вони досі багато хто не хоче розлучатися з цією надією. Вони ще дають якийсь шанс. Тому підтримка президента це зараз підтримка надії. І якщо найближчим часом не буде змін у правоохоронній системі, з судами, то люди цю надію остаточно втратять. У моєму оточенні багато людей, яких я знаю і поважаю, все частіше задають питання: "А що після Зеленського?" І для мене це дуже серйозний маркер того, що для багатьох Зеленський - все, треба шукати щось інше", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експрем'єр Гончарук про кадрову кризу в команді Зеленського: Величезна кількість людей просто не хочуть з ними працювати