"Зеленський - все, треба шукати щось інше", - експрем'єр Гончарук. ВIДЕО

Якщо найближчим часом президент Володимир Зеленський не виправдає покладених на нього надій, люди розчаруються.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки", яке вийшло 7 жовтня, заявив колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський був надією для дуже багатьох людей. Вони голосували за надію, і вони досі багато хто не хоче розлучатися з цією надією. Вони ще дають якийсь шанс. Тому підтримка президента це зараз підтримка надії. І якщо найближчим часом не буде змін у правоохоронній системі, з судами, то люди цю надію остаточно втратять. У моєму оточенні багато людей, яких я знаю і поважаю, все частіше задають питання: "А що після Зеленського?" І для мене це дуже серйозний маркер того, що для багатьох Зеленський - все, треба шукати щось інше", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експрем'єр Гончарук про кадрову кризу в команді Зеленського: Величезна кількість людей просто не хочуть з ними працювати

Гончарук Олексій (1103) Зеленський Володимир (25558)
Правила форума Рада форумчан
Крысы в банке начинаю поедать друг друга, о чем вы...
показати весь коментар
10.10.2020 03:12 Відповісти
Конкуренция в политике между Трампом и Байденом отменена... по причине короны вируса
показати весь коментар
10.10.2020 03:23 Відповісти
По причине "медвежьей болезни" Трампа.
показати весь коментар
10.10.2020 08:49 Відповісти
Да народ тупой и голосовал за этого полудурка, потому что посмотрел сериал. Народ тупой по определению. Всегда таким был есть и будет.
Ситуацию меняет меньшинство, которое не будет продавать друг друга за 3 копейки при первом удобном случае.
От ты например, шо сделал, кроме как строчить остроумные комментарии на цензоре?
показати весь коментар
10.10.2020 06:38 Відповісти
Пробую вдовбати голобородькам, що вони поступили невірно й погано. І щоб думати пробували наступного разу.
показати весь коментар
10.10.2020 08:54 Відповісти
"Зеленський - все, треба шукати щось інше", - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 3379
показати весь коментар
10.10.2020 07:50 Відповісти
