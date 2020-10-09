Льотчики ЗСУ закликають політиків і блогерів не використовувати трагедію з Ан-26 під Чугуєвом як привід для маніпуляцій. ВIДЕО

Військовослужбовці Повітряних сил Збройних сил України просять політиків, блогерів і ЗМІ "обійтися без домислів і маніпуляцій", не використовувати жахливу трагедію під Чугуєвом у власних інтересах і дочекатися офіційних результатів розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відеозвернення опубліковано на сторінці Командування ЗС в мережі Facebook.

"Я - військовий льотчик першого класу. Брав участь у розслідуванні двох катастроф, де загинули мої друзі. Але я ніколи не втручався в розслідування і не звинувачував нікого, поки комісія не ухвалить відповідне рішення. Будь ласка, кожен на своєму місці розкажіть, що ви зробили для того, щоб цього не сталося ... Ця трагедія не оминула й нашу частину. Серед загиблих - син нашого військовослужбовця", - зазначив військовослужбовець 7-ї бригади тактичної авіації.

Військовослужбовець 456-ї бригади транспортної авіації підкреслив, що важко чути в такий складний для Повітряних сил момент, як деякі політики і так звані експерти дозволяють собі необґрунтовані звинувачення на адресу військових-авіаторів.

"Свобода слова - це безумовна цінність будь-якого суспільства, але дуже погано, коли окремі посадові особи дозволяють собі заробляти політичні дивіденди буквально на крові наших товаришів по службі", - додав льотчик 456-ї бригади тактичної авіації.

Військовослужбовці закликають всіх дотримуватися коректності та дочекатися завершення роботи державної комісії.

"Тільки компетентні люди вміють компетентно поводитися", - підсумували в ЗСУ.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузуоприлюднили список загиблих.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.