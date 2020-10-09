Кличко просить Кабмін дозволити лікувати хворих на COVID-19 у відомчих лікарнях, розташованих у Києві: "Заповнення ліжок вже понад 70%". ВIДЕО
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра охорони здоров'я Максима Степанова надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на COVID-19 у державних медзакладах, розташованих у столиці.
"Місто зробило все можливе, щоб медичну допомогу могли отримати всі хворі на коронавірус. Ми діємо на випередження. І поступово збільшували кількість ліжок для прийому хворих, які потребують госпіталізації. На сьогодні це понад 2,5 тис. ліжок у 20 медзакладах столиці. Заповненість цих ліжок - уже понад 70%", - сказав Кличко в ході онлайн пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що наразі збільшується кількість хворих, що потребують госпіталізації. Так, на сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікують 1 675 хворих на COVID-19, із них 36 дітей.
Зокрема, 338 пацієнтів - у важкому стані, 527 отримують кисневу підтримку, 46 - під апаратами ШВЛ, ще 140 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус. Крім того, пневмонію в столичних медзакладах лікують у 574 хворих.
"Я звертаюся до прем'єр-міністра і міністра охорони здоров'я виконати задекларовані обіцянки. І надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медзакладах, розташованих у Києві. Йдеться про заклади Національної академії медичних наук, МОЗ і відомчі медзаклади. Ці заклади, наголошу, розташовані в столиці і не можуть залишатися осторонь та не надавати киянам необхідну допомогу ", - зазначив мер столиці.
Також Кличко наголосив, що необхідно розуміти, що, окрім хворих на COVID-19, медзаклади столиці надають допомогу всім пацієнтам, які потребують стаціонарного лікування.
