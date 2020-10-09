УКР
Кличко просить Кабмін дозволити лікувати хворих на COVID-19 у відомчих лікарнях, розташованих у Києві: "Заповнення ліжок вже понад 70%". ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра охорони здоров'я Максима Степанова надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на COVID-19 у державних медзакладах, розташованих у столиці.

"Місто зробило все можливе, щоб медичну допомогу могли отримати всі хворі на коронавірус. Ми діємо на випередження. І поступово збільшували кількість ліжок для прийому хворих, які потребують госпіталізації. На сьогодні це понад 2,5 тис. ліжок у 20 медзакладах столиці. Заповненість цих ліжок - уже понад 70%", - сказав Кличко в ході онлайн пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що наразі збільшується кількість хворих, що потребують госпіталізації. Так, на сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікують 1 675 хворих на COVID-19, із них 36 дітей.

Зокрема, 338 пацієнтів - у важкому стані, 527 отримують кисневу підтримку, 46 - під апаратами ШВЛ, ще 140 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус. Крім того, пневмонію в столичних медзакладах лікують у 574 хворих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На карантин у Києві закрито 5 шкіл, 2 дитсадки й університет. Збільшилася кількість відправлених на самоізоляцію класів, - Кличко

"Я звертаюся до прем'єр-міністра і міністра охорони здоров'я виконати задекларовані обіцянки. І надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медзакладах, розташованих у Києві. Йдеться про заклади Національної академії медичних наук, МОЗ і відомчі медзаклади. Ці заклади, наголошу, розташовані в столиці і не можуть залишатися осторонь та не надавати киянам необхідну допомогу ", - зазначив мер столиці.

Також Кличко наголосив, що необхідно розуміти, що, окрім хворих на COVID-19, медзаклади столиці надають допомогу всім пацієнтам, які потребують стаціонарного лікування.

Кличко просит Кабмин разрешить лечить больных COVID-19 в ведомственных больницах, расположенных в Киеве: "Заполненность коек уже более 70%" - Цензор.НЕТ 7973
09.10.2020 12:31 Відповісти
хм.. так значить проблемы с койко-местами в Киеве все-же есть, как и очереди скорых в больницы больных с ковидом !!!
09.10.2020 12:53 Відповісти
Где ? В упор не вижу … В феофании лечите
09.10.2020 12:33 Відповісти
Зате у нас красіві дороги.
09.10.2020 12:30 Відповісти
Где ? В упор не вижу … В феофании лечите
09.10.2020 12:33 Відповісти
То значить, що Ви не ті відосікі дивитесь.
09.10.2020 12:41 Відповісти
Зеленский изобрел способ лечения КОВИД у украинцев - закатывание в теплый асвальт
09.10.2020 13:12 Відповісти
Ви не дивитеся відосіків від прєзєдєнта?
09.10.2020 14:43 Відповісти
09.10.2020 12:31 Відповісти
То може треба розпочати для таких, виробляти маски, як на правому малюнку?
показати весь коментар
1. Закон Дарвіна, це закон природи. «Відмінити» його неможливо.
2. «Інтелект - здатність суб'єкта адаптувати свою поведінку до навколишнього середовища з метою свого збереження (виживання)»

09.10.2020 12:38 Відповісти
Популизм оголтелый - а где будут депутаты лечится ? Этот кличко совсем крышей поехал
показати весь коментар
Если бы страдали только люди которые не верят в корону или им пофиг, то было бы не так стремно. В случае пандемии, нужен коллективный иммунитет, так что быдланов и фантастов надо максимально прессовать, что бы люди не страдали
показати весь коментар
Для вироблення коллективного імунітету, потрібно якомога надовше розтягнути залучення нових суб'єктів у цей процес.
показати весь коментар
100 % - в городе все маски под носом носят - стадо дегенератов
показати весь коментар
Ещё вопрос, возможен ли коллективный иммунитет. К сожалению количество антител у переболевших со временем снижается
показати весь коментар
хм.. так значить проблемы с койко-местами в Киеве все-же есть, как и очереди скорых в больницы больных с ковидом !!!
показати весь коментар
Конечно есть,я две недели назал лежал в Октябрьской больнице с короной в отделении офтальмологии.Гинекология и урология так же уже работала на корону.
показати весь коментар
Пусть Кличко и МОЗ ещё фотографии тех коек покажет с продавленными матрасами
показати весь коментар
Раніше це називали поточний ремонт і виділяли відповідні кошти. Тепер за ті ж кошт проводять "велике будівництво", а гроші з так званого короновірусного фонду просто роздерибанили!
Навть ті що нібито на МВС, один мент зізнався що у їх відділку тільки чули про якісь доплати і закупівлі
09.10.2020 12:54 Відповісти
А почему Кличко молчит про питание в больницах? Вон на Красном хуторе кормят ТОЛЬКО ОВСЯНКОЙ БЕЗ СОЛИ И САХАРА. А перевезли больного Ковид в другую больницу - там вообще не кормят
ВЫ ЦУКИ СОВСЕМ СДУРЕЛИ , люди всю жизнь с зарплат перечисляли на здравоохранение налоги !!!!!
показати весь коментар
Мариечка! Наша новая власть урезала бюджет на медицину в два раза, по сравнению с прошлым годом. По всей стране на медицину пошло в два раза меньше денег, чем было при Порошенко. Ну вот вам и результат. Жри-ТЕ!
показати весь коментар
Кличко мер не знет законов и спрошивает у шмыгаля разрешение на то что сам должен решать. Кияни нахрена вам мер который под колпаком у проходимцев . Или на крючке или в
доле,вам с ним жить.
показати весь коментар
А может вы не знаете?

"Речь идет об учреждениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях.
Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице, и не могут оставаться в стороне и не предоставлять киевлянам необходимую помощь ", - отметил мэр столицы."

09.10.2020 13:12 Відповісти
"Киев уже почти в "очень зеленой"зоне. Ведущий ТВ по ковиду Педаля, понимаю что к выборам ситуация может стать катастрофической запел плачь Ярославны, а так как он ежедневно светился со своими брифингами как "говорящий попугай" ( при чем хре-овый), то видимо допускает что его таким образом попытаются очередной раз кинуть. Как в свое время Петя , теперь вот Зеля. Ну а что он хотел,, его максимум ( не спортивный конечно и то это в прошлом) это вышибала в дешевом кабаке. Да уж простят меня истинно верующие адепты БоксЭра.
показати весь коментар
Час скоро закривати метро, так Кличко?
показати весь коментар
О,налицо прогресс!На Цензоре явно уменьшилось колличество шизонутых короноатэистов.☺ Жареный петух близко!
показати весь коментар
Та ты шо, а как же кафешки и жёлтая зона
показати весь коментар
