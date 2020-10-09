Біля кордону з Польщею українські прикордонники зупинили вантажівку з 287 ящиками горілки, прихованими в тюках сіна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Львівщині у вантажівці Iveco із сіном співробітники прикордонного загону "Сянки" виявили 5740 пляшок горілки з підробленими акцизними марками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Учора надвечір, отримавши інформацію від оперативників Львівського загону, наряд за 500 м до лінії державного кордону зупинив вантажівку Iveco, якою везли сіно. Перевірка транспортного засобу була немарною. Під тюками із сіном правоохоронці виявили 287 ящиків (5740 пляшок) горілки з підробленими акцизними марками", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місце затримання прибула група реагування, а згодом і співробітники ДФС, яким передали контрафактний вантаж.
"Разом з тим прикордонники направили до ДФС повідомлення за ознаками злочину, передбаченого ст.204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів". Транспортний засіб арештували та доставили у Львів представники Нацполіції", - йдеться в повідомленні.
