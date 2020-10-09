УКР
Біля кордону з Польщею українські прикордонники зупинили вантажівку з 287 ящиками горілки, прихованими в тюках сіна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Львівщині у вантажівці Iveco із сіном співробітники прикордонного загону "Сянки" виявили 5740 пляшок горілки з підробленими акцизними марками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Учора надвечір, отримавши інформацію від оперативників Львівського загону, наряд за 500 м до лінії державного кордону зупинив вантажівку Iveco, якою везли сіно. Перевірка транспортного засобу була немарною. Під тюками із сіном правоохоронці виявили 287 ящиків (5740 пляшок) горілки з підробленими акцизними марками", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місце затримання прибула група реагування, а згодом і співробітники ДФС, яким передали контрафактний вантаж.

"Разом з тим прикордонники направили до ДФС повідомлення за ознаками злочину, передбаченого ст.204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів". Транспортний засіб арештували та доставили у Львів представники Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З контрабандою сигарет не можуть впоратися через відсутність кримінальної відповідальності

Фото: сайт Держприкордонслужби

алкоголь (1261) Держприкордонслужба ДПСУ (6439) контрабанда (1834) Львівська область (2563)
+1
Палёнка !!!)))
09.10.2020 13:39 Відповісти
+1
Шашлик-машлик !!))
09.10.2020 13:39 Відповісти
+1
что вы понимаете, ее вывозили от нас, что бы мы не спились.
09.10.2020 18:39 Відповісти
В Польщі сухий закон?
09.10.2020 13:35 Відповісти
Поляки - затяті поціновувачі алкогольних напоїв. За статистикою, один поляк випиває більше ніж 93 літри пива на рік, себто одну пляшку алкоголю за два дні. Такий показник - один із рекордних у Європі.
09.10.2020 14:11 Відповісти
Тю, пацаны на пикник собрались и что?
09.10.2020 13:38 Відповісти
Шашлик-машлик !!))
09.10.2020 13:39 Відповісти
Палёнка !!!)))
09.10.2020 13:39 Відповісти
Катанка.
09.10.2020 13:53 Відповісти
Ну меня бы тоже насторожила перевозка сена через границу в фуре.
09.10.2020 13:48 Відповісти
09.10.2020 13:49 Відповісти
Сено в Польшу типо везли? Это для не лохов история? Режиссёры походу в совсем отупели
09.10.2020 14:09 Відповісти
что вы понимаете, ее вывозили от нас, что бы мы не спились.
09.10.2020 18:39 Відповісти
ОК, це зрозуміло. Не зрозуміло, як спиртне польського виробництва може коштувати в Україні дешевше вітчизняного?
09.10.2020 23:53 Відповісти
там ПДВ менше платять,різні ставки є і 5% і навіть 0%.
10.10.2020 11:13 Відповісти
 
 