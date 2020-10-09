УКР
Степанов закликав політиків чесно інформувати людей про COVID-19: "Перестаньте поширювати фейки!". ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав політичних діячів припинити розповсюдження неправдивої інформації щодо COVID-19, спекулювання на темі хвороби та запропонував краще долучитися до інформування щодо небезпеки, яку становить для людей коронавірус.

Про це під час свого щоденного брифінгу зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ви дійсно можете допомогти у боротьбі з COVID-19 та зробити так, щоб кількість хворих була меншою. Для цього перестаньте розповсюджувати фейки. Краще звертайтеся до своїх виборців із закликом дотримуватися правил, які були встановлені у зв'язку з пандемією та небезпекою, пов'язаною з COVID-19. У такий спосіб ви точно врятуєте багато життів", - зазначив очільник МОЗ.

Він також додав, що за пів року МОЗ втричі збільшило кількість ліжок в лікарнях, визначених для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19, а також збільшило кількість тестувань методом ПЛР з 200 до 35 тисяч на добу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалах COVID-19: Шмигаль дав доручення на нараді з регіонами, серед яких збільшення ліжкомісць та контроль за заходами

"На початку епідемії ми отримали повністю зруйновану систему лабораторних центрів. Це стосувалось і обладнання, і дефіциту спеціалістів, яких просто звільнили. Ми робили 200 тестів на добу. МОЗ відкрито заявило про цю ситуацію та проінформувало щодо того, як нарощувати потужності. Нам було потрібно закупити обладнання, облаштувати приміщення та підготувати спеціалістів. Ми поставили собі за мету збільшити кількість тестів до 30 тисяч на кінець вересня. Зараз ми робимо 32-35 тисяч тестів на добу. І зараз ми готуємось до того, щоб до грудня збільшити цю кількість до 50 тисяч", - зазначив очільник МОЗ.

Крім цього, Максим Степанов повідомив, що за кілька місяців роботи міністерству вдалося втричі збільшити кількість ліжок для прийому пацієнтів з діагнозом "коронавірус".

"МОЗ кожного ранку об'єктивно інформує суспільство щодо ситуації в країні. Це стосується й інформації щодо заповненості ліжок. Ми чесно говоримо про кількість ліжок. Я про це особисто комунікую вже 5 місяців. До речі, ми починали у квітні з того, що у нас для пацієнтів з COVID-19 були готові всього лише 12 тисяч ліжок. Зараз це — 37 тисяч ліжко-місць, і цифра ця за потреби збільшується", - підсумував Максим Степанов.

а политики тут при чем? ты министр здравохранения, тебе и отвечать
09.10.2020 14:41 Відповісти
Перестаньте заниматься коммерцией , на БЕДЕ ! Барыги во время «чумы «
09.10.2020 14:46 Відповісти
Да главный фейк -- это вы сами.
09.10.2020 14:59 Відповісти
Повторю вчерашнее

Позавчера "Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов.
Сегодня "Поставки аппаратов ИВЛ начнутся в конце октября, - Минздрав"

Вопрос "Когда врет власть Зеленского?" Ответ "Как только открывает рот"
09.10.2020 15:01 Відповісти
НАЧНИ С СЕБЯ!
И, мать твою, одень долбанную маску в закрытом помещении!!!
Ты же не на улице, нет? И не в учебном классе в школе?
Давай-давай! Сделай то, что ты требуешь от нас с самого начала!
09.10.2020 15:58 Відповісти
Он также добавил, что за пол года Минздрав втрое увеличил количество коек в больницах, определенных для лечения пациентов с COVID-19, а также увеличил количество тестирований методом ПЦР с 200 до 35 000 в сутки.- разве это увеличение лечит COVID?А если лечит.то как именно? Самый страшный вирус в стране это алчный шарлатан- делитант в кресле министра здравохранения,который зарабатывает на распространении увеличением вирусных фейков в многомилионной стране...
09.10.2020 16:39 Відповісти
 
 