Степанов закликав політиків чесно інформувати людей про COVID-19: "Перестаньте поширювати фейки!". ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав політичних діячів припинити розповсюдження неправдивої інформації щодо COVID-19, спекулювання на темі хвороби та запропонував краще долучитися до інформування щодо небезпеки, яку становить для людей коронавірус.

Про це під час свого щоденного брифінгу зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ви дійсно можете допомогти у боротьбі з COVID-19 та зробити так, щоб кількість хворих була меншою. Для цього перестаньте розповсюджувати фейки. Краще звертайтеся до своїх виборців із закликом дотримуватися правил, які були встановлені у зв'язку з пандемією та небезпекою, пов'язаною з COVID-19. У такий спосіб ви точно врятуєте багато життів", - зазначив очільник МОЗ.

Він також додав, що за пів року МОЗ втричі збільшило кількість ліжок в лікарнях, визначених для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19, а також збільшило кількість тестувань методом ПЛР з 200 до 35 тисяч на добу.

"На початку епідемії ми отримали повністю зруйновану систему лабораторних центрів. Це стосувалось і обладнання, і дефіциту спеціалістів, яких просто звільнили. Ми робили 200 тестів на добу. МОЗ відкрито заявило про цю ситуацію та проінформувало щодо того, як нарощувати потужності. Нам було потрібно закупити обладнання, облаштувати приміщення та підготувати спеціалістів. Ми поставили собі за мету збільшити кількість тестів до 30 тисяч на кінець вересня. Зараз ми робимо 32-35 тисяч тестів на добу. І зараз ми готуємось до того, щоб до грудня збільшити цю кількість до 50 тисяч", - зазначив очільник МОЗ.

Крім цього, Максим Степанов повідомив, що за кілька місяців роботи міністерству вдалося втричі збільшити кількість ліжок для прийому пацієнтів з діагнозом "коронавірус".

"МОЗ кожного ранку об'єктивно інформує суспільство щодо ситуації в країні. Це стосується й інформації щодо заповненості ліжок. Ми чесно говоримо про кількість ліжок. Я про це особисто комунікую вже 5 місяців. До речі, ми починали у квітні з того, що у нас для пацієнтів з COVID-19 були готові всього лише 12 тисяч ліжок. Зараз це — 37 тисяч ліжко-місць, і цифра ця за потреби збільшується", - підсумував Максим Степанов.