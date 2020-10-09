Порівнювати "успішний" переворот у Киргизстані і "невдалий" у Білорусі абсолютно непрофесійно, - Лукашенко. ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що порівнювати події в Білорусі та Киргизстані абсолютно непрофесійно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Останнім часом прийнято порівнювати події в Білорусі (невдалий переворот) з "успішним" переворотом у Киргизстані. Мушу зауважити, що це абсолютно непрофесійне порівняння, і нам не слід проводити тут паралелі. Єдине, що доречно, це заява про те, що може бути у нас на прикладі Кавказу і центральноазіатської країни, за розміром приблизно такий же, як і Білорусь. Все інше порівнювати ні в якому разі не можна", - сказав Лукашенко.

За словами Лукашенка, Білорусь від подій в Киргизстані врятувала "жорстко критикована з боку його опонентів вертикаль влади".

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Під час протестів постраждала понад тисяча осіб.

Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова.

Місце перебування чинного президента Сооронбая Жеенбекова і колишнього прем'єр-міністра Кубатбека Боронова зараз невідоме.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

Також читайте: Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.