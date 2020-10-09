УКР
Порівнювати "успішний" переворот у Киргизстані і "невдалий" у Білорусі абсолютно непрофесійно, - Лукашенко. ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що порівнювати події в Білорусі та Киргизстані абсолютно непрофесійно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Останнім часом прийнято порівнювати події в Білорусі (невдалий переворот) з "успішним" переворотом у Киргизстані. Мушу зауважити, що це абсолютно непрофесійне порівняння, і нам не слід проводити тут паралелі. Єдине, що доречно, це заява про те, що може бути у нас на прикладі Кавказу і центральноазіатської країни, за розміром приблизно такий же, як і Білорусь. Все інше порівнювати ні в якому разі не можна", - сказав Лукашенко.

За словами Лукашенка, Білорусь від подій в Киргизстані врятувала "жорстко критикована з боку його опонентів вертикаль влади".

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Під час протестів постраждала понад тисяча осіб.

Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова.

Місце перебування чинного президента Сооронбая Жеенбекова і колишнього прем'єр-міністра Кубатбека Боронова зараз невідоме.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

Також читайте: Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.

Білорусь (8083) Киргизстан (149) Лукашенко Олександр (2695)
+20
Сцытся усатое *****.
09.10.2020 15:43 Відповісти
+14
Короче, этот самозванец сказал, что сравнивать кыргыза с белорусом - это как член с пальцем, который белорусы засунули себе в зад....
09.10.2020 15:47 Відповісти
+12
Ну да, хождения по воскресеньям и цветочки очень трудно вообще назвать переворотом, тут он прав.
09.10.2020 15:44 Відповісти
Сцытся усатое *****.
09.10.2020 15:43 Відповісти
Ну да, хождения по воскресеньям и цветочки очень трудно вообще назвать переворотом, тут он прав.
09.10.2020 15:44 Відповісти
белорусы - северный народ, они, как правило, очень долго расскачиваются...
но когда расскачаются, будет мама не горюй
09.10.2020 16:21 Відповісти
колхозник что то начал подозревать, твое счастье что твои граждане такие политкорректные. Иначе бульбой уже была бы нафарширована жопа последнего диктатора Европы
09.10.2020 15:45 Відповісти
Короче, этот самозванец сказал, что сравнивать кыргыза с белорусом - это как член с пальцем, который белорусы засунули себе в зад....
09.10.2020 15:47 Відповісти
"Партизаны" Беларуси в подметки не годятся "басмачам" Киргизстана
09.10.2020 15:49 Відповісти
Мудило, в Білорусі відбувся дуже успішний ^переворот^ твоїми зусиллями.

Як завжди злочиньці скидають проблеми з хворої голови на здорову.
09.10.2020 15:50 Відповісти
Лука если бы в Минске было 500 киргизов , ты бы уже из Барвихи давал интервью про легитимность
09.10.2020 15:51 Відповісти
А шо там, в Беларуси?
показати весь коментар
Порядок, не бардак!
09.10.2020 17:20 Відповісти
Ну, у Лукавого ще все в майбутньому.
показати весь коментар
Конечно мы не киргизы.
09.10.2020 15:58 Відповісти
ну и получайте по графику регулярных люлей...)))
показати весь коментар
Лкашеску, хватит разглагольствовать. Встречай коллегу из Киргизстана, который тоже имеет "80%" народной любви))
PS/ Балабол Лукашенко- каких поискать! Заявил(*только что), что он дал 15тыс. баксов Тихоновской на первое время в Литве и она кинулась ему на шею со слезами благодарности)) Говорит, спас её дуру, от уготованной ей роли "сакральной жертвы")))))
09.10.2020 15:59 Відповісти
Насильно мил не будешь. От того и перевороты. В успешных странах их нет.
показати весь коментар
ну чому ж невдавшийся в Білорусі? вусатому падлу цілком вдалося влаштувати держпереворот
показати весь коментар
...это был не переворот, а зигзаг удачи...
показати весь коментар
Конечно, сравнивать ненужно! Ты то, за 26 лет, успел подмять под себя все ветви и органы в стране. А тот- не опытный и "зелёный" ещё, не марафонец, короче. А киргизы молодцы, что не допустили такой ситуации, чтобы президент смог превратить себя в царька, а народ в холопов.
09.10.2020 16:06 Відповісти
Порівнювати "успішний" переворот у Киргизстані і "невдалий" у Білорусі абсолютно непрофесійно, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4135
09.10.2020 16:12 Відповісти
а колюня где?Поди пыня и ему - уже по пупчик?
показати весь коментар
Лукашенко логично с его колокольни делает упор на силу власти; не на слабость протестующих, как многие. Начало событий абсолютно идентично. И там, и там 'силовики' вооруженные газом, светошумовыми гранатами, резиновыми пулями открыли огонь по толпе. Киргизы победили, белорусы, увы, нет. А ведь в Киргизии на улицы вышли сторонники нескольких оппозиционных партий, в Беларуси 97% населения не справились с 3%.
09.10.2020 16:13 Відповісти
Никого и ничего киргизы не победили... ...киргизский бунт -- бессмысленный и безнадёжный...
показати весь коментар
Они прогнали омон, заняли правительственные здания. Белорусы не умеют изобразить мастер-класс в уличных боях. Каждые выходные вяжут яко овец.
показати весь коментар
Допустим, прогнали и заняли.

Дальше что и кто? -- кто киргизов переселит из хижин во дворцы?
Где Национальные Герои и Экономисты и Политики? -- и в Беларуси где?
09.10.2020 16:28 Відповісти
В Беларуси в тюрьме все лидеры. Все против, хотят свергнуть таракана, но чужими руками. Нет пехоты революции, исполнителей 'грязной' работы. Хабаровск и Минск - 2 близнеца овощных протестов.
показати весь коментар
Так я ж про то и говорю: не рождает Система Поэтов и Героев... -- всё в прошлом, которое и привело к сегодняшнему результату.
показати весь коментар
Менталитет такой. Многие приезжие отмечают безопасность в Беларуси. Ночью можно гулять безо всяких опасений нападений хулиганов. Иногда положительные качества становятся минусом. Вот не дерутся белорусы с 'силовиками' и ничо с этим не поделаешь. Как бы оппозиционные СМИ не пытались накручивать ситуацию.
показати весь коментар
Менталитет такой
...менты тоже беларусы...*)
показати весь коментар
И что. Им приказ отдали - задержали. Без драк.
показати весь коментар
...некому только отдать приказ, шо б Луку задержали. Без драк...
показати весь коментар
Давления улицы не хватает. Силовики ничем не рискуют. Много гневных комментов, пыхтения в фэйсбуках. Выхлопа ноль. А Васька слушает, да ест...
показати весь коментар
Пока шо Ваську бьют, гоняют, унижают и убивают -- свои же -- беларуские мусора и гебня.
показати весь коментар
А что? -- 26 лет, Лука кропотливо и целеустремлённо готовился именно к данному событию -- к собственному свержению.

Можно смело, хоть и с прискорбием признать, что Лукашенко успешный, последовательный и бескомпромиссный политик европейского масштаба, на европейской территории.
А кому не нравится -- тот увольняется.
показати весь коментар
Otstali vo vremeni vot kto jest Lukosenko vo glazax Evropejskix liderov.V sssr takix durakov mnogo bylo,no vet vremena tak meniajetsia i nemozno vatinkami xodit i secas
показати весь коментар
европского- ну ты и засадилллл..........!!!- ЗИМБАБВИЙСКОГО политика мог и очень плохо сыграл этот недоделанный колхозник... ни более, а именно менее)))
убогое, необразованное, гнило-совковое существо, вкусившее волею игры судьбы власти и цепляющееся за неё до упора само непонимающее зачем... - такие кончают плачевно вместе со своим выводком...)))
показати весь коментар
Ой, как страшно лУКЕ! Не ровен час, и у беларусов урветься терпець, и возьмутся за бутылки... Говорят, брусчатки у них на дорогах нет, так что камнями бросаться не станут. А вот бензина много...
показати весь коментар
Вот наоборот. Весь Минск в брусчатке, только кидать третий месяц некому..
показати весь коментар
Тут докидались на свою голову...
показати весь коментар
В Беларуси нет Донбасса и Крыма. Как раз бросок по месту... Но нету.
показати весь коментар
On ot etoj demogogiji legativnim prezidentom nestal i uze nestanet.Bedni narod sociustvuju im
показати весь коментар
Из видео ясно, что Лукашенко очень уверенный в себе человек. И что бы ни говорили украинские диванные предсказатели, но такой человек никогда не отдаст Беларусь ни под Восток ни под Запад. И ещё можно сделать вывод, что в Беларуси фактически все закончилось.
показати весь коментар
Davno on otdal po vostok.
показати весь коментар
ЛКШ ПНХ
показати весь коментар
Очень креативно... Очень.
показати весь коментар
непрофессионально это то, что ты еще до сих пор жив и что-то там варнякаешь.
показати весь коментар
Как раз всё на оборот. У батьки переворот удался. Тихановская даже не была объявлена президентом.
показати весь коментар
Успешный?
Не кажи "Гоп" ...
показати весь коментар
картофельный дуче на самом деле циничный, хитрый и изворотливый властитель - самодур и кроме как с кровью, сковырнуть его не получится. Поэтому он и философствует о государственных устройствах разных стран, причем с явной издевкой.
показати весь коментар
