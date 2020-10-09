"Байрактари" завдають нові удари - розстріляно чотири вірменські танки і два зенітно-ракетні комплекси. ВIДЕО
Чотири танки і два зенітно-ракетні комплекси армії Вірменії уразили безпілотники "Байрактар" азербайджанської армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікувало Міністерство оборони Азербайджану на своїй сторінці на youtube.
Потрібно якось знайти спосіб підтримати національне відродження цих народів.
И в Пекло летит Хачикяна душа.
- Зачем ты, дурашка, к ним в дом их залез?
При встрече в Аду, спросил его бес.
Получается ЗРК бесполезны.
https://www.instagram.com/p/CGHq_m3HbP8/
на вот, прочти само себе а себе: "У тебя прокся отвалилась, кацап "
Может оказаться, что все ее наработки - морально устарели и просто не актуальны против турецкой авионики, китайско/израильской электроники и чего-то там еще.
И вообще, без поддержки Эрдогана Алиев не решился бы начать наступательные боевые действия в Нагорном Карабахе. Сотни азербайджанцев и армян остались бы живы.