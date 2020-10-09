"Байрактари" завдають нові удари - розстріляно чотири вірменські танки і два зенітно-ракетні комплекси. ВIДЕО

Чотири танки і два зенітно-ракетні комплекси армії Вірменії уразили безпілотники "Байрактар" азербайджанської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікувало Міністерство оборони Азербайджану на своїй сторінці на youtube.

