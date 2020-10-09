УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6331 відвідувач онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
24 039 77

"Байрактари" завдають нові удари - розстріляно чотири вірменські танки і два зенітно-ракетні комплекси. ВIДЕО

Чотири танки і два зенітно-ракетні комплекси армії Вірменії уразили безпілотники "Байрактар" азербайджанської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікувало Міністерство оборони Азербайджану на своїй сторінці на youtube.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алієв заявляє, що армія Азербайджану взяла під контроль кілька населених пунктів у Нагірному Карабасі

Автор: 

Азербайджан (887) Вірменія (751) Нагірний Карабах (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+75
Сейчас у ***** и евролибералов начнется истерика. Оказывается окупированные земли можно вернуть за месяц военным путем, если захотеть, а не вечными переговорами.
показати весь коментар
09.10.2020 16:58 Відповісти
+61
Да. Если есть нормальный союзник. А не унылое говно , типа Макрона и продажная Меркель...
показати весь коментар
09.10.2020 17:01 Відповісти
+46
На ветке чуть ниже нам експерды рассказывают что Украине нужно развивать залповую реактивную артиллерию вместо высокоточной. Так как обычные снаряды дешевле высокоточных. А теперь представьте каким образом и сколько нужно выпустить тонн реактивных снарядов и на какую стоимость, чтобы поразить одиночные цели притом движущиеся.
показати весь коментар
09.10.2020 17:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сейчас у ***** и евролибералов начнется истерика. Оказывается окупированные земли можно вернуть за месяц военным путем, если захотеть, а не вечными переговорами.
показати весь коментар
09.10.2020 16:58 Відповісти
Да. Если есть нормальный союзник. А не унылое говно , типа Макрона и продажная Меркель...
показати весь коментар
09.10.2020 17:01 Відповісти
кто вам сказал что меркель и особенно макрон НАШ союзник??? по моему они на стороне питорашки....
показати весь коментар
09.10.2020 17:38 Відповісти
Успех доктрины Ильхама Алиева: «война в обмен на территории» https://haqqin.az/news/191222
показати весь коментар
09.10.2020 17:01 Відповісти
одного не пойму. почему техника стоит, даже когда одна единица подбита, понятно, что стреляют с неба. чому даже люди не выбегают. странно. может она брошена. или макеты...
показати весь коментар
09.10.2020 17:43 Відповісти
уже разбежались .хрен его знает чем пуляют с турецких. но израильские дроны камикадзе имеют сирену воющую при атаке . евреи специально так сделали . что бы арабы имеющие привычку 12 летних детей ставить впереди себя успели убежать вместе с ними .а уничтожается матчасть.
показати весь коментар
09.10.2020 18:24 Відповісти
мабуть повтікали ще до першого попадання - зразу як тільки почули звук дронів
показати весь коментар
09.10.2020 18:32 Відповісти
Може презіки надули
показати весь коментар
09.10.2020 19:56 Відповісти
Дрон корректировщик ведь почти над ними нависает. Как вариант - увидели, поняли, что сейчас прилетит, разбежались. Там видимо негде укрыть технику, а человеку легче нычку найти и переждать. Ну а что им делать, ни с автомата, ни с танка по ударному дрону не постреляешь. Если бы это была брошенная техника, смысла ее мочить не было, так бы захватили: и плюс вооружение, и ракеты сэкономлены.
показати весь коментар
09.10.2020 21:05 Відповісти
Ари підмивайтеь !! Пісець підкрався непомітно !!))
показати весь коментар
09.10.2020 17:01 Відповісти
На ветке чуть ниже нам експерды рассказывают что Украине нужно развивать залповую реактивную артиллерию вместо высокоточной. Так как обычные снаряды дешевле высокоточных. А теперь представьте каким образом и сколько нужно выпустить тонн реактивных снарядов и на какую стоимость, чтобы поразить одиночные цели притом движущиеся.
показати весь коментар
09.10.2020 17:01 Відповісти
А где здесь на видео движущаяся цель?
показати весь коментар
09.10.2020 17:25 Відповісти
Сдается мне, что беспилотник на этом видео используется в качестве наводчика.
показати весь коментар
09.10.2020 17:46 Відповісти
Наводчики. На некоторых видео, из других новостей, видно, как снаряды или ракеты сбоку прилетают в цель. А вот мост взорвали израильской ракетой, которая сверху вниз перпендикулярно земле вошла. Разные у них там возможности бить цели.
показати весь коментар
09.10.2020 21:17 Відповісти
Ну я так и подумал. Потому как нет характерного засвета если бы ракета летела с БПЛА. Если бы бомба, то тоже видно было бы как отделяется. А так только наведение и потом через несколько секунд взрыв.
показати весь коментар
09.10.2020 21:20 Відповісти
Это так, если не предполагть наступательные действия. К ним артподготовка просто жизненно необходима, либо, по опыту Советской Армии, прийдется положить массу бойцов. Или вы приверженец жуковсого "Бабы ещё нарожают"?
показати весь коментар
09.10.2020 17:49 Відповісти
Туман развеялся...и арам опять прилетело....это радует...
показати весь коментар
09.10.2020 17:02 Відповісти
И что тебя дебила так радует блд? **...нат задроч...ный.
показати весь коментар
10.10.2020 00:52 Відповісти
Они тебе в борщ насрали? дурко.
показати весь коментар
10.10.2020 00:53 Відповісти
Интересно, чо там за ЗРК стояли.
показати весь коментар
09.10.2020 17:03 Відповісти
Это не просто возвращают оккупированный Нагорный Карабах, эти события показали полную неспособность России вести современную войну, отсталость, деградацию. Скоро сама Россия начнет распадаться. Ждем с нетерпением
показати весь коментар
09.10.2020 17:03 Відповісти
Руйнація імперіі , це довготривалий , але незворотній , історичний процес !! За останні 100 років РІ втратила понад 25% територій та понад 50% населення, процес триває !! Євроінтеграція України , це каталізатор прискорення руйнаціі РІ !!!))
показати весь коментар
09.10.2020 17:12 Відповісти
Ну так, але слідуючий етап за народами північного кавказу, казанськими татарами, народами сибіру, та практично тотально зрусифікованими фінськими народами.

Потрібно якось знайти спосіб підтримати національне відродження цих народів.
показати весь коментар
09.10.2020 17:24 Відповісти
А РФ воюет с армянами или азербайджанцами ?
показати весь коментар
09.10.2020 19:33 Відповісти
йой ,як файно
показати весь коментар
09.10.2020 17:08 Відповісти
Вперёд ,на моцкву !!!
показати весь коментар
09.10.2020 17:08 Відповісти
Азербайджанские дроны летят не спега,
И в Пекло летит Хачикяна душа.
- Зачем ты, дурашка, к ним в дом их залез?
При встрече в Аду, спросил его бес.
показати весь коментар
09.10.2020 17:09 Відповісти
А ведь это ещё и психологическое давление. Технику бросают и убегают. 6 подбили, а ещё больше 'затрофеили'. Короче, Карабах новый вызов военным теоретикам. Как воевать когда много БЛА в небе.
показати весь коментар
09.10.2020 17:11 Відповісти
а никак..и отступать пешком и в рассыпную Больше трех не собираться иначе ракета прилетит
показати весь коментар
09.10.2020 17:16 Відповісти
Походу росийское ЗРК бесполезно против беспилотников если их не видит. Кроме того турки применяют интересную тактику. Было замечено что один беспилотник только наводит на цель а управляемую бомбу выпускает другой. К тому же походу еще беспилотники наводят на цель управляемые снаряды выпущены из артсистем.
показати весь коментар
09.10.2020 17:14 Відповісти
Не только? А ложные цели? Сначала запускаешь кучу пустышек, эти прозластные ЗРК отстреливаются, а потом сразу бери их голенькими.
Получается ЗРК бесполезны.
показати весь коментар
09.10.2020 17:18 Відповісти
Почему бесполезно? Очень полезно! Не преуменьшайте достижения пацакского оборонпрома. Вы только подумайте - пока дроны уничтожают ЗРК, они заняты и не уничтожают танки. Просто надо чтоб было ЗРК больше, чем бомб у противника и дело в шляпе.
показати весь коментар
09.10.2020 17:22 Відповісти
Авто и танки почему-то без движения. Военных нет. Ну и видос.
показати весь коментар
09.10.2020 17:23 Відповісти
А ты бы КОНЕЧНО на башне сидел! С диваном не путай!
показати весь коментар
09.10.2020 17:28 Відповісти
Ученик дяди васи и пети, где ты видел, чтобы стояли авто и танки без маскировки, на открытой местности?
показати весь коментар
09.10.2020 17:32 Відповісти
Кинули техніку і потікали, коли отримали інфу про виліт Байтакарів, в 1941 тисячами кидали.
показати весь коментар
09.10.2020 17:37 Відповісти
Как-то по-детски звучит.
показати весь коментар
09.10.2020 17:45 Відповісти
Это только в копьютерных играх херачатся, пока не завалят, а в реальной войне все бросают и бегут в блиндажи, окопы, укрытия или просто подальше. Или безславно дохнут, как ********** вагнеровцы в прошлом году в Сирии, когда отхватили от дяди Сэма
показати весь коментар
09.10.2020 19:21 Відповісти
В инсте МО армян правдоподобней. Огонь по движущимся целям.

https://www.instagram.com/p/CGHq_m3HbP8/
показати весь коментар
09.10.2020 17:30 Відповісти
И неправда - отнюдь не правдоподобнее. Откуда кадры?
показати весь коментар
09.10.2020 20:45 Відповісти
Машины чьи то взрывают. На МАЗы похожи. Азеровские.
показати весь коментар
09.10.2020 20:53 Відповісти
Куда двигаться ночью? Видео с ночной съемкой, очевидно. Что , боевую технику противника эффективно уничтожать на ходу? или ВСА должны были дождаться движения техники армянских террористов ?
показати весь коментар
09.10.2020 17:36 Відповісти
Ну да и все военные дрыхнут, не выставив посты, если уж приспичило начевку на открытой местности устроить
показати весь коментар
09.10.2020 17:52 Відповісти
А кто сказал, что постов нет. Тебе что ,кто то обязан детально все показывать? Для ВСА важно уничтожение боевой техники армянских террористов. Есть куча видео , где уничтожаются боевые посты врага и наблюдательные пункты, в том числе уничтожение живой силы. 1 / https://www.youtube.com/watch?v=3vmn_s46Z4A 2/ https://www.youtube.com/watch?v=Sn90NyhtH7U 3/ https://www.youtube.com/watch?v=-WBGiTLE3IQ 4/ https://www.youtube.com/watch?v=mAHWU-Cynag 5/ https://www.youtube.com/watch?v=H5SFWv8hpmY 6/ https://www.youtube.com/watch?v=4IRCDEulxOY&bpctr=1602257824 и другие.
показати весь коментар
09.10.2020 18:09 Відповісти
Ага - посты против дронов, на драконах или орлах. И потом - у них рам очень лесистая местность, как в сибирской тайге
показати весь коментар
09.10.2020 20:47 Відповісти
Наверно потому что эти атаки ночные, а ночью все спят.Кроме Байрактар.
показати весь коментар
09.10.2020 21:39 Відповісти
Азербайджан показывает на деле , как нужно воевать в современной войне. Тем более , боевые действия проходят в горных, труднодоступных рельефом местностях.
показати весь коментар
09.10.2020 17:31 Відповісти
Коли вірмени навчаться не стояти в чистому полі?
показати весь коментар
09.10.2020 17:36 Відповісти
Вже не встигнуть так як не буде чим. Особливості рельефу зосереджують бойові зіткнення у суто низинних місцях як і саме зберігання техніки.
показати весь коментар
09.10.2020 18:09 Відповісти
"байрактар" пали
"Байрактари" завдають нові удари - розстріляно чотири вірменські танки і два зенітно-ракетні комплекси - Цензор.НЕТ 3642
показати весь коментар
09.10.2020 17:53 Відповісти
Впечатляющая "реклама" для кацапских систем ПВО...
показати весь коментар
09.10.2020 18:41 Відповісти
Армении тоже дроны нужны. И средства борьбы с ними.
показати весь коментар
09.10.2020 18:45 Відповісти
Угу,коньяк на позиции разносить. Им трезвым страшно воевать,как тебе в зеркало заглядывать
показати весь коментар
09.10.2020 19:02 Відповісти
Им не страшно воевать, а я в зеркало смотрю с удовольствием, потому, что красивый и умный. А вот лично тебе тебе в зеркало без коньяка заглядывать, *********.
показати весь коментар
09.10.2020 19:21 Відповісти
У тебя прокся отвалилась, кацап
показати весь коментар
09.10.2020 19:25 Відповісти
хорошо ты само себе лишь о себе написало.
на вот, прочти само себе а себе: "У тебя прокся отвалилась, кацап "
показати весь коментар
09.10.2020 19:41 Відповісти
"Байрактари" завдають нові удари - розстріляно чотири вірменські танки і два зенітно-ракетні комплекси - Цензор.НЕТ 1986
показати весь коментар
09.10.2020 20:16 Відповісти
ты красивый.
показати весь коментар
09.10.2020 20:36 Відповісти
Особенно крестик
показати весь коментар
09.10.2020 20:48 Відповісти
красота! прям как в тире армян раскатывают.
показати весь коментар
09.10.2020 19:26 Відповісти
как игра компютерна пиу пиу
показати весь коментар
09.10.2020 19:38 Відповісти
армян-шашлык?
показати весь коментар
09.10.2020 19:45 Відповісти
зелёные балалайки - артисты трёпа
показати весь коментар
09.10.2020 20:28 Відповісти
У нас президенты одни патриоты, один аж 6 штук купил и не применял ваабще, а второй вообще запретил их, жуть но вы держитесь
показати весь коментар
09.10.2020 22:09 Відповісти
Сейчас той стороне даже стремно помогать защищать Карабах.
Может оказаться, что все ее наработки - морально устарели и просто не актуальны против турецкой авионики, китайско/израильской электроники и чего-то там еще.
показати весь коментар
10.10.2020 02:26 Відповісти
Да, поставленные Турцией Азербайджану ударные БПЛА-грозное оружие.
И вообще, без поддержки Эрдогана Алиев не решился бы начать наступательные боевые действия в Нагорном Карабахе. Сотни азербайджанцев и армян остались бы живы.
показати весь коментар
10.10.2020 11:01 Відповісти
 
 