27 085 98

"Байрактари" знищили вірменський радар ППО П-18 і другу новітню станцію РЕБ "Репелент" з РФ. ВIДЕО

Азербайджанські "Байрактари" знищили вірменський радар ППО П-18 і другу новітню станцію РЕБ Репелент з РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки безпілотників опублікувало Міністерство оборони Азербайджану.

Байрактари знищили вірменський радар ППО П-18 і другу новітню станцію РЕБ Репелент з РФ 01
Байрактари знищили вірменський радар ППО П-18 і другу новітню станцію РЕБ Репелент з РФ 02

Також дивіться: "Байрактари" завдають нові удари - розстріляно чотири вірменські танки і два зенітно-ракетні комплекси. ВIДЕО

Автор: 

Азербайджан (887) Вірменія (751) Нагірний Карабах (466)
Топ коментарі
+52
Такие хорошие новости и видосики в конце трудовой недели!
09.10.2020 17:30 Відповісти
+46
Новини гарні, але чомусь не по Україні(
Я радий за людей, які таки змогли...

Залишилося почути - СЬОГОДНІ БУЛИ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД МОСКАЛІВ ТА ЇХ ПОСІПАК НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ...

Мрії, мрії.. Не з нашим вибором( хоч я і не обирав зебіла.
09.10.2020 17:35 Відповісти
+25
Если бы ты был немного умнее, то знал, что война в Карабахе длится уже 30 лет. И до этого времени Азербайджан, не смог выбить Армян из Карабаха. За 30 лет, при продаже своей нефти и активной поддержке Турции, Азербайджан предпринимает уже вторую попытку освободить захваченные территории (первая была в 2016 и не принесла победы).

А у Порошенко была пустая казна, разграбленная и небоеспособная армия, и противник с ядерным арсеналом и второй армией в Мире. И при этом агрессора остановили, армию возродили, экономику подняли.
Даже про пенсионеров не забыли и провели пенсионную реформу, при которорй те кто много зарабатывал и платил налогов стали, существенно больше получать пенсии.

Если бы в стране небыло 73-х процентов дебилов, то на сегодня продолжили бы территорию понемногу освобождать, а не сдавать.
09.10.2020 18:09 Відповісти
09.10.2020 17:30 Відповісти
09.10.2020 17:35 Відповісти
Просто украинцы выбрали мир стоя раком. Раком стоять конечно безопаснее и не так страшно, чем встать и дать врагу по морде.
09.10.2020 17:39 Відповісти
Ти відокремлюєш себе від Українців?

Консолідація нації, це шлях не тільки знизу, але й знагори.
За твоїми словами - Ми україньці ХЗ що.
Тоді хто ти?
09.10.2020 17:51 Відповісти
Ви дописувач мабуть новий, але ж сподіваюсь, що тут не всі забули, як Суров всю весну 2019 протопив тут на форумі проти Порошенка на користь Зєлємойського. Змінювати риторику Суров почав вже черз півроку після виборів за принципом "аби тільки не свинарчуки". Він і досі з піною у рота: "аби тільки не Порошенко". Так ви копніть трохи глибше його і зрозумієте, що такі як Суров і привели сьогоднішніх кловунів до влади. Тому Ваше запитання до нього здебільшого риторичне.
09.10.2020 19:24 Відповісти
Шановний, я тут мабуть довше ніж ви.
Просто знаходжу час для цього болота рідко, але на тиждень, два.
Я бачу ви вже визначилися хто я, звідки я, та інше...
А про риторичність запитання ви вгадали. Ваша кмітливість мене просто вражає.
Усього Вам найкращого)
09.10.2020 19:30 Відповісти
Вам також всього найкращого.
09.10.2020 22:00 Відповісти
Реальность в том, что до этого было 30 лет переговоров в минске. Потому что 30 лет назад у Азейбаржана не было сих выгнать оккупантов.
09.10.2020 18:23 Відповісти
Не говорите так. Украина великая страна и она тоже дождется момента освобождения всех своих территории! Наверно просто пока мало у нее сил для того, но обязательно Украина это сделает! Слава Украине!
09.10.2020 21:27 Відповісти
Не хочу щоб моя країна була "вєлікой".Одна вже "вєлікая" з грязною сракою є по сусідству,хай їй грець!Хочу,щоб Україна стала нарешті просто європейською і цивілізованою.
09.10.2020 23:09 Відповісти
Ай МАЛАДЦА!!!!
09.10.2020 17:31 Відповісти
вы все врете...
09.10.2020 17:31 Відповісти
Ну прямо праздник какой-то, видосики подъехали. Ребят, а где там те шпесиалисты, которые кукарекали об ошибочности покупки нами Байрактаров? Куда они делись?
09.10.2020 17:31 Відповісти
Касьянов и его "брат по разуму" Цви Ариели? Здрыснули...
09.10.2020 18:44 Відповісти
Насолода
09.10.2020 17:32 Відповісти
09.10.2020 17:33 Відповісти
З тієї ж причини, що і ти і я
Я себе не відділяю від наріда, навіть тоді, коли розхожуся у виборі, та думках.
Країна в нас одна
09.10.2020 17:39 Відповісти
Я ніколи не був президентом України
09.10.2020 17:58 Відповісти
Цікава відповідь. Може ти і громадянином ніколи не був?

Наскільки я знаю, преЗЕденти вміють тільки ігнорувати військову службу
09.10.2020 18:03 Відповісти
А було чим? "Байактари" прийшли наприкінці його терміну.
09.10.2020 17:46 Відповісти
По той же причине, почему Азейбаржан так не воевал в 94 году. И почему почти 30 лет территории были оккупированы.
09.10.2020 18:24 Відповісти
👏👏👏👏👏
09.10.2020 18:56 Відповісти
Что то *новейший* Реппилент не увидел беспилотники Байрактары? Кстати интересный факт, что за пару секунт перед каждым попаданием живые мишени разбегаются по сторонам. Неужели высокоточная авиабомба создает звуковой ефект или свист? Или просто визуально замечают беспилотники
09.10.2020 17:36 Відповісти
Там дрон-камикадзе израильский. Оно квадрокоптер. Его нормально слышно на подлёте. Он на координату летит и ему пох все эти РЭБ.
09.10.2020 17:48 Відповісти
Первый раз видео с ним было из Сирии.
Там он приземлялся на крышу "Панцыря" с ихтамнетами.
09.10.2020 17:49 Відповісти
двигатель слышно, а планер нет
09.10.2020 17:52 Відповісти
Взагалі-то "Репеллент" - це станція електронної боротьби. Вона створю або направлені, або зональні радіохвилі, які подавляють хвилі, що керують наприклад тим же безпілотником, чи радіохвилі, на які налаштовані засоби зв'язку, скажімо, піхоти супротивника. Тобто основна фішка цієї вундервпілі - це не виявлення, а блокування засобів керування і зв'язку. Це я дуже по простому. Оскільки Байрактари відбомбилися, а персонал встиг чкврнути у різні боки, то цей Репеллент дрона виявив, але знешкодити не зміг.
09.10.2020 19:02 Відповісти
наведение по лазеру а сам бпла где то с 8 км стреляет . если израильский хароп то ему это рэб вообще до дупы при потере связи с оператором сам ищет цель . может и оптически определять - приоритет системы пво если их нет. то техника . я их ттх читал когда евреи только выпустили под названием барражирующй боеприпас
10.10.2020 01:41 Відповісти
Загалом Ви праві. Але щодо конкретного випадку, то це не камікадзе і не з 8 кілометрів. Зйомка навіть після вибуху і параметрищцомки показують, що дрон підійшов мінімум на 3 кілометри і РЕБ вірмен йому ніяк не завадила.
10.10.2020 01:53 Відповісти
Просто земля кривая, климат не тот и поп РПЦ недостаточно качественно освятил
09.10.2020 23:05 Відповісти
Это из какой-то игры.
09.10.2020 17:36 Відповісти
"Байрактары" вроде "кушал" рос. РЭБ весьма эффективно? По крайней мере, об этом писал Бутусов. Они ("байрактары") эффективны были(при наличии РЭБ у противника в конкретном бою) только в связки с израильскими аналогами(которых рос. РЭБ не мог кушать).
09.10.2020 17:38 Відповісти
А хто сказав, що не можна чавити (подавлять - щоб не було зайвих коментарів) РЕБ?
09.10.2020 17:46 Відповісти
Ну хіба що, коли їм електрику відключити. Подавити їх можна тільки бомбою, ракетою, гранатою чи диверсантом.
09.10.2020 21:11 Відповісти
Ай, да радары - работают, видать, как маяки-целеуказатели...
09.10.2020 17:41 Відповісти
Активные радары и РЭБы, это и есть маяки, так же светятся
09.10.2020 17:49 Відповісти
нужно в Рашку отправить Касьянова.. он кацапов своим унынием доведет до самоликвидации..
09.10.2020 17:42 Відповісти
Касьянов предлагал развивать свою программу беспилотников. Оно так и осталось на энтузиастах-волонтёрах. Причём денег нужно было меньше чем стоимость одного байрактара. Но было принято решение профинансировать турков.
09.10.2020 18:06 Відповісти
Я предлагаю создать аннигиляционное оружие (так как мы подписали отказ от ядерного). Когда начнём финансирование? А чё, предложение же хорошее?
09.10.2020 18:14 Відповісти
Предложение хорошее, но попробуй его удержи в замкнутом пространстве.
09.10.2020 18:38 Відповісти
Какая разница (известно чей копирайт), главное предложение хорошее!
09.10.2020 18:44 Відповісти
чтоб иметь такое оружие, или подобное, для начала нужно финансировать науку, долго и постоянно,а то все талантьі разьежаются, а тебе вьінь и положь супертехнологичное оружие, а так не бьівает
09.10.2020 21:38 Відповісти
Сарказм? Не, не слышал!
10.10.2020 18:20 Відповісти
хм... а дійсно, не факт що буде анігулювати ворога, а ось кошти на нього виділені таки анігулює.
09.10.2020 19:18 Відповісти
Ну вот Вам ответ про всю доморощенную ударную беспилотную авиацию. Создать тактический ударный БПЛА, это не на али-экспрессе дрон купить.
10.10.2020 18:26 Відповісти
Це була іронія на анігілятор. Зробити можливо все. Головне мотивація.
10.10.2020 19:11 Відповісти
это неправда! .. большинство беспилотников, эксплуатируемых Армией - это волонтерское и частное производство, и только небольшой процент, это американские военные..
просто у Касьянова рогакорона на голове мешает ему входить в кабинеты и общаться с людьми.. Касьянов это человек с большими комуникативными личными проблемами, и так было еще до 2014 года.. у меня есть знакомые, которые знают его много лет, это очень сложный в общении человек.. я уже писал об этом, в том числе лично Касьянову в его блоге..
Но Касьянов видит себя белым и пушистым на розовом единороге, а все кто вокруг него, это монстры и ублюдки..
Касьянов не просто предлагал программу БПЛА, он требовал неограниченное финансирование и очень обижался, когда его спрашивали: "А на что потрачены деньги?!"..
а с таким подходом, с ним естественно никто работать не стал..
отсюда, обида на весь мир!
09.10.2020 18:14 Відповісти
Проблема в РЛС , рассчитанньіх на другие цели и "не видящих" тихоходньіе и малоотражающие беспилотники. Вопрос решаемьій , после єти цели станут легкой добьічей не только фронтовьіх ЗРК , но и "Шилок" с "Тунгусками". Думаю , что россияне уже с год работают над проблемой , после потерь "Панцирей" в Ливии и Сирии.
09.10.2020 17:43 Відповісти
Поверте радару все равно какая скорость цели. На индикаторе видно сброшенную бомбу. А вот высота цели влияет на обнаружение.
09.10.2020 17:53 Відповісти
Просто летают низко. Потом, есть множество приемов против радара. Одна из них металлическая пыль (фактически дымовая завеса). Пустил пыль и лети себе.
09.10.2020 17:56 Відповісти
Думаю что разработчики дронов во всем мире тоже не стоят на месте. Наше время ждет еще война дронов. Будут скоро дроны-истребители, новые дроны-камикадзе. Микродроны кототорые будут незаметны даже глазу и будут только наводить на цель управляемый артснаряд или авиабомбу сброшенную с высоты вне радиуса действия ПВО врага и тд.
09.10.2020 18:01 Відповісти
Первей всех, появятся дроны-истребители. Тупо по аналогии(историей) развития воен. авиации(сначала тоже различные летательные средства использовались для бомбардировке с воздуха). Потом появились истребители. "Против лома нет приёма, если нет другого лома". Думаю над этим уже во всю работают.
09.10.2020 21:05 Відповісти
Ага, шилкою на висоті 7 км.
09.10.2020 21:13 Відповісти
А хто сказав, що не можна чавити (подавлять - щоб не було зайвих коментарів) РЕБ?
09.10.2020 17:43 Відповісти
Можна, танком, наприклад.
09.10.2020 21:13 Відповісти
Что творят, что творят ??? Это же руссофобия какая-то
09.10.2020 17:43 Відповісти
А вот, как азеры мочат технику противника.
https://www.youtube.com/watch?v=Qh4u3PzQiGA
Методично, один за другим.
Сегодня мне тут писали, мол неуправляемые ракеты тоже хорошо. Ничего хорошего. Тут один выстрел - гарантированный минус у врага. Высокоточные ракеты/снаряды с лихвой окупаются.
09.10.2020 17:50 Відповісти
П-18 - это модернизировання П-12 от 1971 года. Стоило ли заряд тратить?
09.10.2020 17:51 Відповісти
Стоило. П18 слишком далеко ,,видит,,
09.10.2020 18:40 Відповісти
Это метровый диапазон. Видит размером с аэробус.
10.10.2020 09:27 Відповісти
"Байрактари" знищили вірменський радар ППО П-18 і другу новітню станцію РЕБ "Репелент" з РФ - Цензор.НЕТ 7266
09.10.2020 17:54 Відповісти
09.10.2020 17:57 Відповісти
Если бы ты был немного умнее, то знал, что война в Карабахе длится уже 30 лет. И до этого времени Азербайджан, не смог выбить Армян из Карабаха. За 30 лет, при продаже своей нефти и активной поддержке Турции, Азербайджан предпринимает уже вторую попытку освободить захваченные территории (первая была в 2016 и не принесла победы).

А у Порошенко была пустая казна, разграбленная и небоеспособная армия, и противник с ядерным арсеналом и второй армией в Мире. И при этом агрессора остановили, армию возродили, экономику подняли.
Даже про пенсионеров не забыли и провели пенсионную реформу, при которорй те кто много зарабатывал и платил налогов стали, существенно больше получать пенсии.

Если бы в стране небыло 73-х процентов дебилов, то на сегодня продолжили бы территорию понемногу освобождать, а не сдавать.
09.10.2020 18:09 Відповісти
Ага, Петя пенсію з 150 доларів підняв до 60. Це всі пам`ятають добре.
09.10.2020 18:32 Відповісти
Ты потерялся, дорогой. В нашей стране пенсию платят гривнами.
09.10.2020 18:45 Відповісти
Якби ти був розумніший, то знав би поняття еквівалент
09.10.2020 19:11 Відповісти
Якби ти був розумніший і не продавався за 3 коп. за слово, то не писав би свою чепуху.
09.10.2020 21:16 Відповісти
Вася, посчитаем эквивалент зарплаты за 19-й год по отношению к продуктам питания и коммуналке и сравним с сегодняшним? А то, что пенсы впервые за всю историю Украины начали получать ту сумму, на которую они смогли жить и откладывать, факт неоспоримый со времён реформы. Правда всегда всплывали говноеды, которые рассказывали как тяжело прожить на минимальную, забывая вспомнить, что именно такую они заработали. И постоянно затягивали заунывную про зубожиння та геноцыд, про которую сразу забыли после выборов, хотя ни продукты не подешевели а подорожали, ни зарплаты не увеличились, а уменьшились согласно эквивалента упавшему курсу доллара, ни комуналка не только не упала, а успела возрасти.

Так что развивай извилину, есть шанс поумнеть.
10.10.2020 18:35 Відповісти
То Марикуца. Что за редкая глупость?! За армянами стояла Рашка, и в 2016 именно Путин позвонил Алиеву и "попросил" остановиться. Наверное, спрашивал: не притесняют ли в Баку русских. А сейчас за Баку вписалась Турция, влоть до посылки своих частей в случае вмешательства третьей силы. Вот и все.
09.10.2020 19:22 Відповісти
А за донбасскими ордиловскими сепарами, типа, стоят марсиане? Эльдарчик, не пори чушь, и научись анализировать прочитанное, если взялся комментировать.
10.10.2020 18:24 Відповісти
Как-то очень гуманно попали, бегающие и плящущие человечки не разлетаются в клочья как в предидущих сериях.
09.10.2020 18:01 Відповісти
Похоже настало время надувных танков.
09.10.2020 18:16 Відповісти
Похоже подгорают пердаки у ************
09.10.2020 18:23 Відповісти
"Репелент" отрепелентил по полной программе.
09.10.2020 18:23 Відповісти
Сила новых технологий!
Похоже наступает новая эра. Эра москитного летучего флота... Можно себе только представить, что будет, когда начнется совершенствоваться подобная летающая аппаратура И похоже кое кому нет места в этом мире, он навсегда отстал... за дутыми проектами. А Штаты двигаются здесь семимильными шагами... вперед. Давай, догоняй курилка плешивый!.
09.10.2020 18:29 Відповісти
Байрактар Акбар!
09.10.2020 18:29 Відповісти
.....скоро повидимому БУДУТ воздушные БЕСПИЛОТНЫЕ бои !!!!
09.10.2020 18:47 Відповісти
Армении тоже дроны нужны. И средства борьбы с ними.
09.10.2020 18:47 Відповісти
Добре діло.
09.10.2020 18:53 Відповісти
Яка чудова станція РЕБ, що не тільки не може завадити дрону себе знищіти, але навіть не може завадити дрону передати чудову картинку знищення себе? Як мені це нагадує "мій" підрозділ РЕБ кінця 80х, коли 4 стійки лампових приборів насправді не здатні були ні на що, крім підігріву приміщення. Але "несли бойове чергування". Ех, чи дочекаюся я, коли в України нежить зі ЗЕ-шмарклями пройде, і вона так само буде той мотлох знищувати наче в тирі?
09.10.2020 19:05 Відповісти
У тебе мізки кольору щоколада. Але не шоколад.
09.10.2020 19:42 Відповісти
А як воно, зовсім без мізків, не важко жити? Чомусь Раневська згадалася.
09.10.2020 19:48 Відповісти
Відкрию тобі велику таємницю. "Хорошим" бути набагато тяжче чим "поганим". "Без мізків" жити набагато простіше ніж тим у кого "є мізок". Нажаль ото воно таке життя. Так що жити не легко, пока такі довбні як ти є поряд.
09.10.2020 20:11 Відповісти
Що це за словесна діарея була? Я нічого не зрозумів, крім того, що ти визнав, що тобі без мізків дуже подобається. Ну тоді йди собі, насолоджуйся життям, чого до мене пристібався?
09.10.2020 20:19 Відповісти
Не приписуй свою діарею іншим. Оце так у тебе життя, мізки гуано, аж прорвало знизу. Удачі тобі.
09.10.2020 20:44 Відповісти
09.10.2020 19:13 Відповісти
Тебе уже раз 10 ответили почему, но ты тупой.
09.10.2020 19:37 Відповісти
За что, вообще таким дебилам пригожин деньги платит? Шлак.
09.10.2020 19:38 Відповісти
То яка користь з Петі?
09.10.2020 19:45 Відповісти
Очень большая польза. Хотя бы ваша непроходящая диарея. Пети полтора года нет у власти а вы все́ скулите забавно скрежича гнилыми зубами в Его сторону в каджом своем никчемном посте.
09.10.2020 22:16 Відповісти
Зелений ідіот взагалі не хоче воювати, захищати країну, але в тебе до нього питань немає.
09.10.2020 19:45 Відповісти
З окопу пишеш?
09.10.2020 19:47 Відповісти
это второй уничтоженный репеллент?
09.10.2020 21:13 Відповісти
Армяне! Счетверенные зенитные пулеметы легко и дешево сбивают "Байрактары"
10.10.2020 01:35 Відповісти
 
 