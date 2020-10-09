"Байрактари" знищили вірменський радар ППО П-18 і другу новітню станцію РЕБ "Репелент" з РФ. ВIДЕО
Азербайджанські "Байрактари" знищили вірменський радар ППО П-18 і другу новітню станцію РЕБ Репелент з РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки безпілотників опублікувало Міністерство оборони Азербайджану.
Топ коментарі
+52 Старый зольдат
показати весь коментар09.10.2020 17:30 Відповісти Посилання
+46 Да-это-я
показати весь коментар09.10.2020 17:35 Відповісти Посилання
+25 Сергей Марикуца
показати весь коментар09.10.2020 18:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я радий за людей, які таки змогли...
Залишилося почути - СЬОГОДНІ БУЛИ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД МОСКАЛІВ ТА ЇХ ПОСІПАК НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ...
Мрії, мрії.. Не з нашим вибором( хоч я і не обирав зебіла.
Консолідація нації, це шлях не тільки знизу, але й знагори.
За твоїми словами - Ми україньці ХЗ що.
Тоді хто ти?
Просто знаходжу час для цього болота рідко, але на тиждень, два.
Я бачу ви вже визначилися хто я, звідки я, та інше...
А про риторичність запитання ви вгадали. Ваша кмітливість мене просто вражає.
Усього Вам найкращого)
Я себе не відділяю від наріда, навіть тоді, коли розхожуся у виборі, та думках.
Країна в нас одна
Наскільки я знаю, преЗЕденти вміють тільки ігнорувати військову службу
Там он приземлялся на крышу "Панцыря" с ихтамнетами.
просто у Касьянова
рогакорона на голове мешает ему входить в кабинеты и общаться с людьми.. Касьянов это человек с большими комуникативными личными проблемами, и так было еще до 2014 года.. у меня есть знакомые, которые знают его много лет, это очень сложный в общении человек.. я уже писал об этом, в том числе лично Касьянову в его блоге..
Но Касьянов видит себя белым и пушистым на розовом единороге, а все кто вокруг него, это монстры и ублюдки..
Касьянов не просто предлагал программу БПЛА, он требовал неограниченное финансирование и очень обижался, когда его спрашивали: "А на что потрачены деньги?!"..
а с таким подходом, с ним естественно никто работать не стал..
отсюда, обида на весь мир!
https://www.youtube.com/watch?v=Qh4u3PzQiGA
Методично, один за другим.
Сегодня мне тут писали, мол неуправляемые ракеты тоже хорошо. Ничего хорошего. Тут один выстрел - гарантированный минус у врага. Высокоточные ракеты/снаряды с лихвой окупаются.
А у Порошенко была пустая казна, разграбленная и небоеспособная армия, и противник с ядерным арсеналом и второй армией в Мире. И при этом агрессора остановили, армию возродили, экономику подняли.
Даже про пенсионеров не забыли и провели пенсионную реформу, при которорй те кто много зарабатывал и платил налогов стали, существенно больше получать пенсии.
Если бы в стране небыло 73-х процентов дебилов, то на сегодня продолжили бы территорию понемногу освобождать, а не сдавать.
Так что развивай извилину, есть шанс поумнеть.
Похоже наступает новая эра. Эра москитного летучего флота... Можно себе только представить, что будет, когда начнется совершенствоваться подобная летающая аппаратура И похоже кое кому нет места в этом мире, он навсегда отстал... за дутыми проектами. А Штаты двигаются здесь семимильными шагами... вперед. Давай, догоняй курилка плешивый!.