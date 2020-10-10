Уродженка РФ Ольга Сімонова воює за Україну в 24-й ОМБр: Наші бійці та укріплення кращі за російські

Ольга Сімонова, яка народилася і прожила більшу частину свого життя в Росії, приїхала в Україну, щоб дати відсіч терористам і найманцям, які захопили Донбас.

Про неї розповідають у сюжеті програми "Факти" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 24-ї ОМБр.

"Сержант Ольга Сімонова на початку війни була парамедиком, а нині - командир бойової машини піхоти. Вона з упевненістю стверджує: "Якщо я ще тут досі, то це вже справа мого життя", - йдеться в коментарі до ролика.

