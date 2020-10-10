"Свободу в'язням Кремля": у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувається Всеукраїнська акція "Нагадай про кожного" на підтримку полонених, які досі перебувають в полоні у Росії і на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук Цензор.НЕТ

Учасники заходу зібралися поруч з пам'ятником князю Ярославу Мудрому. Після чого сформували колону і рушили через СБУ до Кабміну, ВР і Офісу Президента. У колоні разом з родичами полонених і зниклих безвісти, також колишні полонені, зокрема Олександр Грищенко та Ігор Козловський.

Люди тримають портрети полонених і плакати з написом "Свободу в'язням Кремля".

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Крім головної вимоги - забезпечити роботу Комісії Кабміну з питань зниклих безвісти, яка вже не функціонує близько двох років, і дати можливість представникам сімей зниклих безвісти брати участь в засіданнях - рідні, колишні ув'язнені та громадські активісти висунули ще кілька вимог до влади. Вони вимагають також прийняття закону про полонених і закону про військові злочини, що дозволить імплементувати норми міжнародного права.

Активісти вимагають також визначити відповідальну особу при Офісі Президента з питань полонених і зниклих безвісти для поліпшення комунікації і координації між сім'ями полонених і зниклих безвісти, експолоненими і державними органами; забезпечити працівникам СБУ ефективну роботу в питанні збору інформації з обміну та правову оцінку дій звільнених.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ