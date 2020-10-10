"Свободу в'язням Кремля": у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві відбувається Всеукраїнська акція "Нагадай про кожного" на підтримку полонених, які досі перебувають в полоні у Росії і на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук Цензор.НЕТ
Учасники заходу зібралися поруч з пам'ятником князю Ярославу Мудрому. Після чого сформували колону і рушили через СБУ до Кабміну, ВР і Офісу Президента. У колоні разом з родичами полонених і зниклих безвісти, також колишні полонені, зокрема Олександр Грищенко та Ігор Козловський.
Люди тримають портрети полонених і плакати з написом "Свободу в'язням Кремля".
Крім головної вимоги - забезпечити роботу Комісії Кабміну з питань зниклих безвісти, яка вже не функціонує близько двох років, і дати можливість представникам сімей зниклих безвісти брати участь в засіданнях - рідні, колишні ув'язнені та громадські активісти висунули ще кілька вимог до влади. Вони вимагають також прийняття закону про полонених і закону про військові злочини, що дозволить імплементувати норми міжнародного права.
Активісти вимагають також визначити відповідальну особу при Офісі Президента з питань полонених і зниклих безвісти для поліпшення комунікації і координації між сім'ями полонених і зниклих безвісти, експолоненими і державними органами; забезпечити працівникам СБУ ефективну роботу в питанні збору інформації з обміну та правову оцінку дій звільнених.
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Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
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Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
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В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
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Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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...
Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.
Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .
Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.
Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.
Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.
Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...
Відповідь з ОПи:
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