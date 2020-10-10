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"Свободу в'язням Кремля": у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувається Всеукраїнська акція "Нагадай про кожного" на підтримку полонених, які досі перебувають в полоні у Росії і на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук Цензор.НЕТ

Учасники заходу зібралися поруч з пам'ятником князю Ярославу Мудрому. Після чого сформували колону і рушили через СБУ до Кабміну, ВР і Офісу Президента. У колоні разом з родичами полонених і зниклих безвісти, також колишні полонені, зокрема Олександр Грищенко та Ігор Козловський.

Люди тримають портрети полонених і плакати з написом "Свободу в'язням Кремля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нагадай про кожного": у Києві сьогодні відбудеться акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців

Крім головної вимоги - забезпечити роботу Комісії Кабміну з питань зниклих безвісти, яка вже не функціонує близько двох років, і дати можливість представникам сімей зниклих безвісти брати участь в засіданнях - рідні, колишні ув'язнені та громадські активісти висунули ще кілька вимог до влади. Вони вимагають також прийняття закону про полонених і закону про військові злочини, що дозволить імплементувати норми міжнародного права.

Активісти вимагають також визначити відповідальну особу при Офісі Президента з питань полонених і зниклих безвісти для поліпшення комунікації і координації між сім'ями полонених і зниклих безвісти, експолоненими і державними органами; забезпечити працівникам СБУ ефективну роботу в питанні збору інформації з обміну та правову оцінку дій звільнених.

Відео іСвободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 01
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 02
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 03
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 04
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 05
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 06
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 07
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 08
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 09
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 10
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 11
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 12
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 13
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 14
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 15
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 16
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 17
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 18
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 19
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 20
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 21
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 22
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 23
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 24
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 25
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 26
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 27
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 28
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 29
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 30
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 31
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 32
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 33
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 34
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 35
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 36
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 37
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 38
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 39
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 40
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 41
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 42
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 43
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 44
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 45
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 46
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 47
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 48
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 49
Свободу вязням Кремля: у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців 50
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

акція (1461) військовополонені (1016) політв’язні (1359) полонені (2314)


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Топ коментарі
+7
Свободу в"язням зеленої шмарклі!
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10.10.2020 20:55 Відповісти
+5
Кацапью пофик...эта гнилая гэбэшная система даже свой народ за стадо баранов держит.проще разорвать дипломатические отношения как турки и азербоны с арменией
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10.10.2020 20:57 Відповісти
+4
Скажите спасибо Ермаку который сдал ***** операцию по задержанию вагнеровцев на которых можно было обменять ваших родных.
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10.10.2020 22:33 Відповісти
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Свободу в"язням зеленої шмарклі!
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10.10.2020 20:55 Відповісти
Звільняй вже ,Зеля, усіх,яких та поросяча падла в полоні жму руку обнимаю лишила,бо злочинця на місце злочину так і тягне-піар на крові для вбивць-понад усе!
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11.10.2020 00:04 Відповісти
НЕ підгорай дурачок ти зєсциканий
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11.10.2020 07:34 Відповісти
Кацапью пофик...эта гнилая гэбэшная система даже свой народ за стадо баранов держит.проще разорвать дипломатические отношения как турки и азербоны с арменией
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10.10.2020 20:57 Відповісти
Скільки біди,горя,смертей принесли нам "братьє"! А ви ще й "какаєте" по-їхньому.Ну не ганьба?
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10.10.2020 22:33 Відповісти
"Свободу узникам Кремля": в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев - Цензор.НЕТ 6059"Свободу узникам Кремля": в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев - Цензор.НЕТ 9411"Свободу узникам Кремля": в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев - Цензор.НЕТ 2629"Свободу узникам Кремля": в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев - Цензор.НЕТ 4084"Свободу узникам Кремля": в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев - Цензор.НЕТ 3888
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10.10.2020 21:00 Відповісти
"Свободу узникам Кремля": в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев - Цензор.НЕТ 4942

...
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10.10.2020 21:03 Відповісти
почему нет среди идущих наших патриотов "Нацкорпус" и "Свобода"?
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10.10.2020 21:08 Відповісти
"Свободу узникам Кремля": в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев - Цензор.НЕТ 1723
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10.10.2020 21:08 Відповісти
А поросячі по інакшому не вміють-зелень пожерти і на неї в корито покакати.Люди вийшли від горя,а ці не тільки на полонених при баризі піаряться,а й усіх незгідних з мародером у спам відправляють.Скотиняки-що з них візьмеш?
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11.10.2020 00:15 Відповісти
"Свободу в'язням Кремля": у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців - Цензор.НЕТ 3797
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10.10.2020 21:27 Відповісти
Респект людям!
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10.10.2020 21:32 Відповісти
П О П Р И К О Л У
.
Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
.
Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
.
В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
.
Без прикола, мой друг, без прикола…
.
ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
.
Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
.
Без прикола, мой друг, без прикола…
.
.
...
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10.10.2020 21:41 Відповісти
Асеев говорит что Зеленский освободил троих извергов которые издевались над пленными, где Правый сектор, Азов, Схидный легион или только стройки могут бомбить патриоты э вы где Свобода, Тягныбок Илиенко Тетерук или вы .....
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10.10.2020 21:42 Відповісти
Скажите спасибо Ермаку который сдал ***** операцию по задержанию вагнеровцев на которых можно было обменять ваших родных.
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10.10.2020 22:33 Відповісти
"Свободу в'язням Кремля": у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців - Цензор.НЕТ 815
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10.10.2020 23:02 Відповісти
Война 1941 - 45 годов была внутренним гражданским конфликтом в СССР.

Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.

Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .

Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.

Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.

Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.

Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...
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10.10.2020 23:47 Відповісти
Для кого это все? Что это даст? Очередной флэшмоб, коих за шесть лет уже проводилось бесчисленное множество. Толку ноль...
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11.10.2020 00:41 Відповісти
"Свободу в'язням Кремля" ©
Відповідь з ОПи:
- А какая разніца?! © Зе
- Наша стратєгія - нє абвінять Расію в наших бєдах. © дЄрьмак
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11.10.2020 08:52 Відповісти
 
 