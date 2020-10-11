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Boomer-Верещук: кандидатка у мери Києва від "Слуги народу" знову знялася у ролику з парасолькою. ВIДЕО
Нардепка і кандидатка в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук знялася в ролику, де вона, озброївшись парасолькою, незвично захищає від дощу хлопця.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей ролик вона 10 жовтня виклала в TikTok.
@irynavereschuk
У Києві важливий кожен😉 ##іринаверещук ##панімер♬ аче я звезда ютуб - Абажаб😈
Під фрагмент пісні "Аче я звезда ютуб" політик "відрощує" собі руку, щоб захистити від дощу хлопця.
"У Києві важливий кожен", - сказано в описі до ролика.
Нагадаємо, раніше Верещук помітили на зйомках незвичайного відеоролика: її підняли в повітря над пішохідним мостом до Володимирської гірки. У руках Верещук тримала зелену парасольку.
Топ коментарі
+74 Georg Lotar Georg Lotar
показати весь коментар11.10.2020 12:56 Відповісти Посилання
+44 Агамемнон
показати весь коментар11.10.2020 12:57 Відповісти Посилання
+44 Шрек Баблокат
показати весь коментар11.10.2020 13:05 Відповісти Посилання
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