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Новини Відео Місцеві вибори-2020
19 142 116

Boomer-Верещук: кандидатка у мери Києва від "Слуги народу" знову знялася у ролику з парасолькою. ВIДЕО

Нардепка і кандидатка в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук знялася в ролику, де вона, озброївшись парасолькою, незвично захищає від дощу хлопця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей ролик вона 10 жовтня виклала в TikTok

@irynavereschuk

У Києві важливий кожен😉 ##іринаверещук ##панімер

♬ аче я звезда ютуб - Абажаб😈

Під фрагмент пісні "Аче я звезда ютуб" політик "відрощує" собі руку, щоб захистити від дощу хлопця.

"У Києві важливий кожен", - сказано в описі до ролика.

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Нагадаємо, раніше Верещук помітили на зйомках незвичайного відеоролика: її підняли в повітря над пішохідним мостом до Володимирської гірки. У руках Верещук тримала зелену парасольку.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Верещук Ірина (685)


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Топ коментарі
+74
Господи,спаси и сохрани Україну...
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11.10.2020 12:56 Відповісти
+44
Столько вбахивать бабла в эту дуру с нулевыми шансами ...
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11.10.2020 12:57 Відповісти
+44
Boomer-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снова снялась в ролике с зонтом - Цензор.НЕТ 9769
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11.10.2020 13:05 Відповісти
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как мыло ! значит,по закону жанра она и будет мер...

"Мы перестали удивляться,мы стали лишь Оху.вать!"
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11.10.2020 15:43 Відповісти
Дебілка якась...
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11.10.2020 15:45 Відповісти
Леню-Космоса Киев с трудом пережил,но в сравнении с ЭТОЙ Черновецкий человек с некоторыми отклонениями. Число проголосовавших за это больное но амбициозное создание даст точное количество конченных идиотов в Киеве.
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11.10.2020 16:00 Відповісти
Дура дурой....
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11.10.2020 16:56 Відповісти
ДЕБІЛКА - воно і в Раві ДЕБІЛКА,і у Києві...
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11.10.2020 16:56 Відповісти
ДЕГРАДАЦИЯ !!!
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11.10.2020 17:36 Відповісти
Як ди вона не пнулась, а її сухий напівзашитий чорний рот-найкраща антиреклама!!!
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11.10.2020 17:51 Відповісти
Мэром Киева должен быть тот,кто в нем родился и вырос,не донецкий,не луганский не львовский и не харьковский и т.д.
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11.10.2020 18:28 Відповісти
це насправді маячня. До чого тут де хто народився, якщо ти працюєш на благо міста, маєш тут репутацію?
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12.10.2020 07:00 Відповісти
Треба ще то місто знати,знати його проблеми з середини,любити його.
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12.10.2020 08:27 Відповісти
Так звичайно, але для цього необов'язково тут народжуватися. Я маю на увазі що людина має жити в місті певний час, може років 5-10 і бути активним діячем його житті. Те що приїздить ведмедчуківська хвойда і за рік йде вже йде на голову столиці це звісно ганьба.
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12.10.2020 09:52 Відповісти
Просто тупая зеленая дура ой жаба
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11.10.2020 19:35 Відповісти
О, какие у Сучки-Верещучки длиннющие и загребущие ручища - каждому залезет в карман, каждому.
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12.10.2020 09:13 Відповісти
Днищане
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12.10.2020 16:33 Відповісти
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