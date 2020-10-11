Boomer-Верещук: кандидатка у мери Києва від "Слуги народу" знову знялася у ролику з парасолькою. ВIДЕО

Нардепка і кандидатка в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук знялася в ролику, де вона, озброївшись парасолькою, незвично захищає від дощу хлопця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей ролик вона 10 жовтня виклала в TikTok.

Під фрагмент пісні "Аче я звезда ютуб" політик "відрощує" собі руку, щоб захистити від дощу хлопця.

"У Києві важливий кожен", - сказано в описі до ролика.

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Нагадаємо, раніше Верещук помітили на зйомках незвичайного відеоролика: її підняли в повітря над пішохідним мостом до Володимирської гірки. У руках Верещук тримала зелену парасольку.