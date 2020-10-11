У центрі Києва відбувся автопробіг із прапорами Азербайджану та Туреччини, учасники скандували: "Карабах!" і стріляли (оновлено) ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Майдані Незалежності в Києві група азербайджанців провела автопробіг з прапорами Азербайджану та Туреччини і скандувала: "Карабах".У поліції повідомили, що під час руху автоколони на вул. Грушевського були чутні постріли.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Як повідомили в поліції Києва, близько 17-ї години надійшло повідомлення про те, що в центрі столиці рухається колона автомобілів з символікою інших держав і чути постріли. За попередньою інформацією, рухаючись вулицею Грушевського, невідомі скоїли кілька пострілів. Зараз правоохоронці на місці події знайшли 4 стріляні гільзи.
Шість автомобілів поліцейські зупинили в Солом'янському районі столиці. В автомобілях було 14 осіб - всі громадяни іншої держави.
Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення свободи
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Одной из причин приведших к армянской резне 1915 года стало разжигание конфликта на Кавказе московитами.
І повинен залишити цю територію.
Разница в том, что москалям это очень не нравилось, а тут половина готова разрешить пришлым срать себе на голову с криками " Азера и турки - наши братья !!!"