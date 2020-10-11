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У центрі Києва відбувся автопробіг із прапорами Азербайджану та Туреччини, учасники скандували: "Карабах!" і стріляли (оновлено) ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності в Києві група азербайджанців провела автопробіг з прапорами Азербайджану та Туреччини і скандувала: "Карабах".У поліції повідомили, що під час руху автоколони на вул. Грушевського були чутні постріли.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У центрі Києва відбувся автопробіг із прапорами Азербайджану та Туреччини, учасники скандували: Карабах! і стріляли (оновлено) 01
У центрі Києва відбувся автопробіг із прапорами Азербайджану та Туреччини, учасники скандували: Карабах! і стріляли (оновлено) 02
У центрі Києва відбувся автопробіг із прапорами Азербайджану та Туреччини, учасники скандували: Карабах! і стріляли (оновлено) 03
У центрі Києва відбувся автопробіг із прапорами Азербайджану та Туреччини, учасники скандували: Карабах! і стріляли (оновлено) 04

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У центрі Києва відбувся автопробіг із прапорами Азербайджану та Туреччини, учасники скандували: Карабах! і стріляли (оновлено) 05
У центрі Києва відбувся автопробіг із прапорами Азербайджану та Туреччини, учасники скандували: Карабах! і стріляли (оновлено) 06
У центрі Києва відбувся автопробіг із прапорами Азербайджану та Туреччини, учасники скандували: Карабах! і стріляли (оновлено) 07
У центрі Києва відбувся автопробіг із прапорами Азербайджану та Туреччини, учасники скандували: Карабах! і стріляли (оновлено) 08
У центрі Києва відбувся автопробіг із прапорами Азербайджану та Туреччини, учасники скандували: Карабах! і стріляли (оновлено) 09

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У центрі Києва відбувся автопробіг із прапорами Азербайджану та Туреччини, учасники скандували: Карабах! і стріляли (оновлено) 10

Як повідомили в поліції Києва, близько 17-ї години надійшло повідомлення про те, що в центрі столиці рухається колона автомобілів з символікою інших держав і чути постріли. За попередньою інформацією, рухаючись вулицею Грушевського, невідомі скоїли кілька пострілів. Зараз правоохоронці на місці події знайшли 4 стріляні гільзи.

Шість автомобілів поліцейські зупинили в Солом'янському районі столиці. В автомобілях було 14 осіб - всі громадяни іншої держави.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення свободи

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Азербайджан (858) акція (1461) Київ (19788) Нагірний Карабах (466) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+74
враг моего врага мой друг...Армения признала Крым кацапским а значит она мой мраг
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11.10.2020 19:09 Відповісти
+36
Не не айзера, езжайте к себе или в карабах и проводите там свои манифесты, нам в Украине ни турция с турками ни азербаджан ни армения с их жителями не нужна... гоу хом
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11.10.2020 19:05 Відповісти
+26
Как в рашке, кавказцы ездят на машинах по улицам и стреляют. Армения оккупант, но это не даёт право азерам в Украине бесчинствовать. Чемодан, вокзал, Баку.
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11.10.2020 21:04 Відповісти
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Ну, вы ещё забили добавить, что за долго до Ротшильдов русские цари страдали мечтаниями о захвате Босфора и Дарданел, а так же о освобождении Константинополя от турок. Ради достижения своих мечтаний они лезли на Балканы и киросинили на Кавказе.
Одной из причин приведших к армянской резне 1915 года стало разжигание конфликта на Кавказе московитами.
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12.10.2020 10:51 Відповісти
Конфликты разжигаются всегда и везде. А геноцид произошел когда Ротшильды заменяли султана и царя своими масонами.
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12.10.2020 11:04 Відповісти
А-а-а, царя подменили!
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12.10.2020 11:32 Відповісти
Хто захопив територію офіційно визнану як територія іншоі держави, той звісно - агресор.
І повинен залишити цю територію.
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12.10.2020 15:11 Відповісти
Де мусульмани-там хаос завжди...
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12.10.2020 15:16 Відповісти
Звери совсем нюх потеряли....
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12.10.2020 16:04 Відповісти
Шота тут все возбудились, не имеют права, они в гостях...А может это украинцы азербайджанского происхождения? Почему не возмущаетесь когда геи носят свои флаги и пропагандируют ********** в Украине?
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12.10.2020 17:56 Відповісти
а когда-то ржали над москалями, что чеченцы в Москве стреляют на дорогах и баранов на улицах режут. Так что все еще впереди
Разница в том, что москалям это очень не нравилось, а тут половина готова разрешить пришлым срать себе на голову с криками " Азера и турки - наши братья !!!"
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12.10.2020 18:01 Відповісти
Это очень опасная тенденция. Такие вещи нужно пресекать сразу. Чуркам черножопым нужно очень доходчиво объяснить, что Украина, не россия (параша), а Киев не москвабад и рассекать по городу в мирное время, стреляя по приколу из оружия у нас в Украине никто не будет.
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13.10.2020 13:27 Відповісти
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