У центрі Києва відбувся автопробіг із прапорами Азербайджану та Туреччини, учасники скандували: "Карабах!" і стріляли (оновлено) ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності в Києві група азербайджанців провела автопробіг з прапорами Азербайджану та Туреччини і скандувала: "Карабах".У поліції повідомили, що під час руху автоколони на вул. Грушевського були чутні постріли.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.









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Як повідомили в поліції Києва, близько 17-ї години надійшло повідомлення про те, що в центрі столиці рухається колона автомобілів з символікою інших держав і чути постріли. За попередньою інформацією, рухаючись вулицею Грушевського, невідомі скоїли кілька пострілів. Зараз правоохоронці на місці події знайшли 4 стріляні гільзи.

Шість автомобілів поліцейські зупинили в Солом'янському районі столиці. В автомобілях було 14 осіб - всі громадяни іншої держави.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення свободи

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ