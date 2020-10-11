Азербайджанські війська зайняли село Горадіз, під яким відбувалися важкі бої. ВIДЕО
Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відеокадри села Горадіз Фізулінського району, зайнятого під час наступу азербайджанської армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на haqqin.az.
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+64 Привет
показати весь коментар11.10.2020 19:53 Відповісти Посилання
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+38 Maxim Ak-Murza
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Сини, зяті, куми, брати - Ющенків, Порошенків, Луценків, Тимошенків, Бойків, Медведчуків і інших ху.. енків - з часом підуть в атаку і вівдоюють українські землі.
https://www.google.com/maps/place/Horadiz,+Azerbaid%C5%BE%C4%81na/@39.4549008,47.2567025,11.65z/data=!4m5!3m4!1s0x403daf85505b21d1:0x53d42e1ca26d7e6b!8m2!3d39.4510814!4d47.3398839
- В якому році ви потрапили під монголо-татарське іго?
- У 1242-му...
- А в якому році Ви перестали платить данину хану Кримському? Можете не казать, ми знаємо - при Петрі І... А ці гроші входили в склад данини...
Мабуть в тебе загострення по вихідних, відпочинь трішки, завтра попустить.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B7_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) https://ru.wikipedia.org/wiki/Горадиз_(город)
Население 7,1 тыс. человек (2012) Конфессии мусульмане-шииты Официальный язык азербайджанский
Ти наводиш дані з таблицею, де в 1970 році залишилось 55 жителів, про Вірменське село ГорадіС https://en.wikipedia.org/wiki/Horadis Яке на зараз непогано почувається.
В Азербайджані є місто Горадіз, і західніше нього 7-8 км. є село Горадіз https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B7 Місто і село Горадіз
В статті мова йде про село ГорадіЗ, яке з 1993 року в окупаціїї. і в ньому нікого немає, одні руїни https://www.google.com.ua/maps/place/Horadiz/@39.4531426,47.2187232,6456m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x403dbae16079284f:0x4491e3956242224f!8m2!3d39.4512992!4d47.2372949?hl=uk&authuser=0 Село Горадіз .
І якщо ти троль - я тобі співчуваю, якщо ти не вмієш читати, а тільки писати - йди в школу довчись, а якщо просто тупий - то я тобі не дохтор, прощавай)
https://www.google.com.ua/maps/@39.4512586,47.2353428,807m/data=!3m1!1e3?hl=uk&authuser=0
Пусто там, ні хат, ні жителів.