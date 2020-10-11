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Азербайджанські війська зайняли село Горадіз, під яким відбувалися важкі бої. ВIДЕО

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відеокадри села Горадіз Фізулінського району, зайнятого під час наступу азербайджанської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на haqqin.az.

Також дивіться: У центрі Києва відбувся автопробіг із прапорами Азербайджану та Туреччини, учасники скандували "Карабах!" і стріляли (оновлено) ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+64
Развалины 30-ти летней давности...
Скоты ары захватили территорию и как собака на сене...сам не гам и другому не дам...
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11.10.2020 19:53 Відповісти
+60
не заняли, а освободили
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11.10.2020 19:53 Відповісти
+38
Это как раз картинка для чего захватывали. Это азербайджанское село. Людей выгнали, село разрушили. Так по всему Карабаху.
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11.10.2020 20:02 Відповісти
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Меньше 30. Село разрушено армяшками, после изгнания из него Азербайджанцев.
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11.10.2020 20:39 Відповісти
Всякие ивановы и соколовы тоже разбирают шахты, заводы, рельсы на металлолом на оккупированном Донбассе. Это национальная традиция у них.
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11.10.2020 20:40 Відповісти
Андрюша, "попустись"... Иди спать... Тебя тут "поимели во все щели", с наждачной бумагой...
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11.10.2020 20:41 Відповісти
Оно для этого сюда и ходит....
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11.10.2020 20:47 Відповісти
Чё то я не слышал чтобы президент Азербайджана говорил ,что мы один народ с народом Нагорного Карабаха,даже кремлёвский Фюрер не подсказывает что делать Алиеву,хотя втихаря посылает в бой людей с ЛДНР, чтобы защищали свою землю в Н. Карабахе
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11.10.2020 20:36 Відповісти
Как говорит один конченый ган..дон (Джангиров) - эпическая битва за домик лесника...
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11.10.2020 20:38 Відповісти
Але і в нас все буде добре.
Сини, зяті, куми, брати - Ющенків, Порошенків, Луценків, Тимошенків, Бойків, Медведчуків і інших ху.. енків - з часом підуть в атаку і вівдоюють українські землі.
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11.10.2020 20:42 Відповісти
В домах кустарник...но сейчас роспропагандоны его "подрежут" и покажут зверства азербайджана, а так же как армяне стойко защищают каждую улочку и каждый дом...особенно когда им засовывают стоя...
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11.10.2020 20:43 Відповісти
мне показывает правильно - Азербайджан.

https://www.google.com/maps/place/Horadiz,+Azerbaid%C5%BE%C4%81na/@39.4549008,47.2567025,11.65z/data=!4m5!3m4!1s0x403daf85505b21d1:0x53d42e1ca26d7e6b!8m2!3d39.4510814!4d47.3398839
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11.10.2020 20:52 Відповісти
Расия Крым оккупировала ... и в разрытые старые могилы подкидывает монеты московской Орды датированные 1390 годом до нашей эры.
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11.10.2020 20:51 Відповісти
Заспокойся... Коли вони будуть ними хвалиться, їх спитають:
- В якому році ви потрапили під монголо-татарське іго?
- У 1242-му...
- А в якому році Ви перестали платить данину хану Кримському? Можете не казать, ми знаємо - при Петрі І... А ці гроші входили в склад данини...
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11.10.2020 20:59 Відповісти
Вся беда в том,что на Расии и на Западе верят телевизору и деньгам
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11.10.2020 21:03 Відповісти
Там просто щє один нуль затерто.13900 до нашої ери... Чеканка. Плутоній. Аверс "Сонце встає над Нібіру". Реверс "Герб" (колосья боярьішника, лазерная балалайка, излучатель Калашникова).
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11.10.2020 21:03 Відповісти
Шото там путин язык в жо..у затянул . Перед турками обоссался и поделом . Нада , пора свой народ газом наделывать , а то в губерниях валежника на зиму не фатит . ))
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11.10.2020 20:57 Відповісти
Смерть окупантам.
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11.10.2020 21:44 Відповісти
Полагаю, что его не сегодня и не вчера взяли. Если до Джебраила дошли, то это километров за 20 до него, прямохонько на границе с Ираном. На Джебраил как раз через него вероятно шли.
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11.10.2020 21:48 Відповісти
От би нам так…((((
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11.10.2020 22:35 Відповісти
буде
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11.10.2020 23:29 Відповісти
На видео развалины древнего поселения. Может быть 19 века. Фоток Горадиза в сети хватает, обитаемое село с приличными домами.
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11.10.2020 23:40 Відповісти
Уточню. Деревня умерла в 60-е, к 1970 там видимо одни старики остались.

Азербайджанські війська зайняли село Горадіз, під яким відбувалися важкі бої - Цензор.НЕТ 8855
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11.10.2020 23:51 Відповісти
Уточнювач, в Армянському селі на яке ти скріниш https://en.wikipedia.org/wiki/Horadis до цих пір люди живуть. І до чого тут воно, якщо мова йде про результат окупаціїї з 1993 року. https://www.google.com.ua/maps/place/Horadiz/@39.4531436,47.2274566,3228m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x403dbae16079284f:0x4491e3956242224f!8m2!3d39.4512992!4d47.2372949?hl=uk&authuser=0
Мабуть в тебе загострення по вихідних, відпочинь трішки, завтра попустить.
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12.10.2020 00:38 Відповісти
Что то ты запутался. В том селе в 1970 году оставалось 55 жителей. И судя по видео азеров, деревню давно покинули люди. Одни развалины. Есть ещё город Горадиз в 7-8 км, как написал, от заброшенного села.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B7_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) https://ru.wikipedia.org/wiki/Горадиз_(город)

Население 7,1 тыс. человек (2012) Конфессии мусульмане-шииты Официальный язык азербайджанский
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12.10.2020 07:33 Відповісти
Не попустило. Спробую ще раз.
Ти наводиш дані з таблицею, де в 1970 році залишилось 55 жителів, про Вірменське село ГорадіС https://en.wikipedia.org/wiki/Horadis Яке на зараз непогано почувається.
В Азербайджані є місто Горадіз, і західніше нього 7-8 км. є село Горадіз https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B7 Місто і село Горадіз
В статті мова йде про село ГорадіЗ, яке з 1993 року в окупаціїї. і в ньому нікого немає, одні руїни https://www.google.com.ua/maps/place/Horadiz/@39.4531426,47.2187232,6456m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x403dbae16079284f:0x4491e3956242224f!8m2!3d39.4512992!4d47.2372949?hl=uk&authuser=0 Село Горадіз .
І якщо ти троль - я тобі співчуваю, якщо ти не вмієш читати, а тільки писати - йди в школу довчись, а якщо просто тупий - то я тобі не дохтор, прощавай)
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12.10.2020 13:37 Відповісти
Какую мысль ты хочешь донести? Если о селе Горадиз, оно ещё в советское время прекратило существование. Остались одни руины. ГорадиС и ГорадиЗ одно и то же заброшенное село. Детализация ссылок с гугл-мап показывают одни руины. Там давно нет жилых домов.
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12.10.2020 13:50 Відповісти
Мова йде про село в окупації, західніше від Азербайджанського одноіменного містечка, пр.7-8 км.
https://www.google.com.ua/maps/@39.4512586,47.2353428,807m/data=!3m1!1e3?hl=uk&authuser=0
Пусто там, ні хат, ні жителів.
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12.10.2020 00:25 Відповісти
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