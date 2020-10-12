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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Лікарі італійського Бергамо про першу хвилю коронавірусу: Це було схоже на апокаліпсис - в лікарню привозили один за одним десятки пацієнтів у важкому стані. ВIДЕО

Відоме тепер на весь світ містечко Бергамо досі називають ковідним цвинтарем Європи.

Європу накриває друга хвиля пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Тисячі нових випадків фіксують у Польщі, Бельгії, Франції, Великій Британії. І знов потерпає Італія. Країна, яка першою в Європі прийняла навесні хвилю невідомої загрози. Коли весь світ побачив черги до крематоріїв. А Україна поки впритул наблизилися до італійських антирекордів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень, передає Цензор.НЕТ.

Відоме тепер на весь світ містечко Бергамо досі йменують ковідним цвинтарем Європи.

Наразі на вулицях міста у масках майже всі. Навіть, коли цього ніхто не вимагає.

"Ми в Бергамо носимо маски та дотримуємося безпечної відстані у всіх зачинених приміщеннях, в барах, ресторанах, якщо навколо нікого немає, маску можна зняти, але після 18:00 маску носити обов’язково", - каже радник мера Бергамо Стефано Роветта.

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Темпераментних італійців, для яких тісне спілкування та великі компанії – національна риса, вірус вчив жорстоко. Те, що прийшло на вулиці Бергамо, не можливо порівняти навіть з природною катастрофою.

"Багато з наших медиків працювали у зонах потерпілих від стихій, але, зазвичай, після стихійного лиха робота невідкладної швидкої допомоги триває два-три дні, а потім пацієнтів розподіляють, кого додому, кого у відділення. А тут, навпаки, день за днем ситуація повторювалася і ми не бачили їй кінця краю", - згадує директор відділення швидкої допомоги Роберто Козентіні.

"Тієї ночі різко почали прибувати пацієнти, які задихалися. От тоді мене вперше налякало. Це бо здавалося, що знімають якийсь нереальний фільм про війну. Було жахливе відчуття", - ділиться жителька передмістя Бергамо, працівниця лікарні Ярослава Вишневська.

Провінція Бергамо прийняла на себе перший удар вірусу в Європі. Ані люди, ані медики, ані влада не розуміли з чим мають справу. Веселе і сповнене життя Бергамо раптом стало декорацією для знімання апокаліптичних фільмів - безлюдні вулиці, пронизлива тиша і тільки сирени швидкої.

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"Були такі дні, коли кожні 5 хвилин ти чув сирени. Це дуже діє на психіку. Бо ти розумієш, що когось повезли, до когось або їдуть або вже забрали", - згадує Ярослава Вишневська.

Лікарі помітили, що людям ставало зле у певні пікові години.

"Ми назвали цей період інфекційним землетрусом, оскільки після дванадцятої, як раз коли піднімається температура, до лікарні привозили один за одним десятки пацієнтів у важкому стані. Для нас особисто це було схоже на апокаліпсис, бо ми ніколи такого не переживали в минулому, як лікарня і власне не були готовими до такої ситуації", - каже директор відділення швидкої допомоги Роберто Козентіні.

В Італії COVID-19 заразився кожен п'ятий медик.

В лікарні Бергамо з'явилося нововведення - телефонний контроль. Коли фізично людей і часу бракувало, волонтери контролювали ситуацію дистанційно.

"Від самих перших днів пандемії ми організували телефонний сервіс, який моніторив тих хворих, яких відправили додому. Дякуючи приватним та державним спонсорам, ми забезпечили всіх сатуриметром, який вимірює рівень кисню в крові. Ми продзвонювали всіх щодня, щоб моніторити показники і втрутитися у будь-який момент", - розповів директор відділення швидкої допомоги Роберто Козентіні.

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Друга хвиля пандемії накриває Європу. Тисячі нових випадків у Польщі, Бельгії, Франції, Британії. І знов потерпає Італія. У відомому тепер на весь світ містечку Бергамо люди носять маски навіть на вулиці. Як італійці з туристичного міста згадують весняну хвилю пандемії та чи навчить чогось українців досвід "ковідного центру Європи" – у сюжеті. Більше про коронавірус

У Бергамо тепер всі знають, що смерть від коронавірусу самотня. Родичів побачити не можна. Не попрощаєшся, не потримаєш за руку. Останні, кого бачили тяжкохворі, – це медики. Точніше – їхні очі, бо тільки їх було видно з-під костюму хімзахисту.

Художник Франко Ріволлі намалював на стіні госпіталю в місті Бергамо фреску - сучасну італійську Мадонну. На обличчі – маска, за спиною – крила, на руках вона заколисує всю Італію. Мурал з‘явився у березні, коли лікарня Папи Іоанна 23 відбивала найсильнішу хвилю вірусу у всій країні.

Місцеві газети тоді стали суцільним некрологом: "Помер від COVID-19. Любимо, пам'ятаємо". Фотографії померлих показували на площах. Через перенавантаження ніхто не знав, в який саме крематорій регіону повезуть тіло. Швидка забирала рідного, а потім десь треба було шукати урну з прахом.

Поки Італії вдається тримати вірус під контролем. На 60 мільйонів італійського населення в країні за добу уперше за місяці зафіксували 5 тисяч недужих. Лікарні до другої хвилі готуються, утім, головний козир - свідомість людей.

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"Лікарня вже не перебуває у тих умовах, в яких перебувала в лютому. Зараз ми більш захищені. Хоч і не всі, але більшість зрозуміла, берегтися — це важливо. Я сподіваюся, превентивні заходи допоможуть послабити розповсюдження коронавірусу та й простого ГРВІ. Тому я думаю, що друга хвиля зовсім не буде схожа на першу", - каже директор відділення швидкої допомоги Роберто Козентіні.

Епідемію італійці бачили надто близько, щоби нехтувати своєю і чужою безпекою. Коли в Німеччині проти карантинних обмежень на вулицях протестували десятки тисяч людей, найчисельніша демонстрація в Італії зібрала ледве дві тисячі протестувальників. Сумніви розігнали страх. Туристичне Бергамо принишкло і залишається дуже обережним.

Автор: 

Італія (1590) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Украинцы настолько уже деградировали , что выбирают себе в президенты такого идиота , который вместо того , что бы спасать людей , он деньги с фонда ковидного отдал на строительство дорог . Вот приоритет в человека .
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12.10.2020 00:57 Відповісти
+3
Ты настолько тупой и бредовый , что такою хрень несёшь , не зная даже какой флаг в Норвегии
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12.10.2020 00:59 Відповісти
+3
Заказушний сюжет. Коломойша та ********* через Г+Г готує нас до карантину. Де вони найшли в Італії Мар'яну Москву? Це шо за прикол такий?
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12.10.2020 01:05 Відповісти
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хм.. та знаем и помним...но возник у меня вопросик - это нас так просто запугивают, или подготавливают к "итальянскому сценарию" в Украине !?...чет немного не по себе от всего этого.
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12.10.2020 00:50 Відповісти
а СН купят кацабскую вакцину...и большой вопрос-от чего больше людей погибнет-от "коронки" или от "вакцины"...?!!!
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12.10.2020 00:55 Відповісти
Головне в таких ситуаціях - не кіпішувати. Зайвий раз помити руки теж не нашкодить. Висипайтесь, не істеріть , їжте корисну їжу (борщь), і закарпатські чаї вам в помічь.
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12.10.2020 01:01 Відповісти
Запугивают, потому что понимают, что "итальянский сценарий" уже неминуем и его избежать уже нельзя.
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12.10.2020 04:20 Відповісти
приблизно те ж саме сьогодні привозять і в наші лікарні.
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12.10.2020 00:50 Відповісти
Вы в это верите?
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12.10.2020 00:52 Відповісти
На 1 000 000 %
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12.10.2020 00:53 Відповісти
Не знаю как у вас в Норвегии, в Украине многим приписывают коронавирус, когда не знают от чего человек умер.
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12.10.2020 00:56 Відповісти
Ты настолько тупой и бредовый , что такою хрень несёшь , не зная даже какой флаг в Норвегии
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12.10.2020 00:59 Відповісти
Протупил, извиняюсь, Данию с Норвегией перепутал, только оскорблять ненадо, с кем не бывает.
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12.10.2020 01:01 Відповісти
с теми, кто не тупит
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12.10.2020 01:24 Відповісти
Вот херню же несешь, диагноз "коронавирус" могут поставить только на основании положительных анализов из лаборатории, которая хрен знает где и с твоим врачем вот вообще никак не связана. Другое дело, что родственники обычно как-то не очень понимают, почему пишут, что человек умер от ковид, если у него была тромбоэмболия, тут что-то нечисто, наверно всемирный заговор. А врачам облом в 100500-й раз объяснять одно и то же. Вот и ходят такие слухи...
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12.10.2020 04:26 Відповісти
А от чего же умирают люди?
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12.10.2020 00:54 Відповісти
По коронавирусу статистика смертей меньше, чем от рака и туберкулеза.
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12.10.2020 00:57 Відповісти
Угу, меньше. Но от заболеваний, которые триггерует коронавирус, умирают намного быстрее, чем от рака или тубика.
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12.10.2020 01:03 Відповісти
А при чем рак и туберкулёз? Этими больными забиты реанимации? От туберкулёз а есть и вакцины и лекарства. Или вы считаете, что подохли, да и хер с ними , меня не коснется?
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12.10.2020 01:03 Відповісти
ну вот нет же, это сознательно раздуваемая ложь. Покажи мне список из двух сотен туберкулезников, которые вчера умерли, тогда я тебе поверю.
PS Про рак не спорю, у нас всё плохо с онкологией.
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12.10.2020 04:28 Відповісти
моя сестра - зав.відділеням, цим самим, менінгітно-респіраторним. Я їй вірю. Да, самі важкі - в реанімації; але і їй вистачає...
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12.10.2020 01:16 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1602405915-vlasti-sobirayutsya-uzhestochit-karantin-smi.html

они за нас уже всё "парешали"...а вот интересно-"велюры" и "Эпицентры" -их это тоже каснётся или как...?!!!
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12.10.2020 00:53 Відповісти
Украинцы настолько уже деградировали , что выбирают себе в президенты такого идиота , который вместо того , что бы спасать людей , он деньги с фонда ковидного отдал на строительство дорог . Вот приоритет в человека .
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12.10.2020 00:57 Відповісти
В Норвегии карантин есть?
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12.10.2020 00:58 Відповісти
Не знаю
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12.10.2020 00:59 Відповісти
Пардон, ошибся, с Дании, флаги просто сильно похожи.
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12.10.2020 00:59 Відповісти
Заказушний сюжет. Коломойша та ********* через Г+Г готує нас до карантину. Де вони найшли в Італії Мар'яну Москву? Це шо за прикол такий?
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12.10.2020 01:05 Відповісти
Дивилась сьогодні відео із Італії, там з вчорашнього дня примусили всіх носити маски. В державній школі кожній дитині видають 50 масок та наполягають на щоденній зміні маски, ніякого повторного використання. Але людей на вулицях повно, великі компанії випивають та спілкуються, нічне життя теж бурхливе, молодь не дуже то й заморачується.
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12.10.2020 01:11 Відповісти
Где фото забитых палат и реанемаций? Где видео? У всех есть телефоны с камерами, а фото и видео нет. Где это всё?
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12.10.2020 01:41 Відповісти
Вам недостатньо інтервью з Мар'яною Москва? Де вони її взагалі знайшли з такими бровима?
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12.10.2020 03:17 Відповісти
Шо, сумніви почали закрадатись? Нарешті.
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12.10.2020 05:48 Відповісти
До Г+Г у мене вже давно немає сумнівів. Це фейкоканал де працюють журнашлюхи. А що до ковіда - він є, та знову почав лютувати.
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12.10.2020 12:32 Відповісти
Раз вірус лютує, то вже повір і тсн.
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12.10.2020 13:05 Відповісти
Я скоріше повірю і інопланетян, ніж ТСН.
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12.10.2020 13:10 Відповісти
І майже ніхто з змі не каже,що це китайський вірус.Ну хіба що Fox news.
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12.10.2020 02:10 Відповісти
І на шо ви натякаєте?
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12.10.2020 03:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/442467 На те що вірус для багатьом вигідний.А ще за уханську лабораторію всі мовчать,а на початку епідемії говорили. В місті Ухань,недалеко від ринку дуже крута біологічна лабораторія є і саме там почалася епідемія.Таке співпадіня бути не може.Кажуть,що москалі підкинули.Ну ок.Але чому китайці тихенько мовчать,а не трублять,що їх підставили?
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12.10.2020 03:54 Відповісти
Бо вони - співучасники.
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12.10.2020 05:35 Відповісти
между прочим у нас некрологи не очень то и пишут. это все-таки один из показателей культуры имхо. а про тех, про кого пишут и так все в курсе.
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12.10.2020 02:55 Відповісти
Тут все просто. Журнаповії з каналу Медведчука та Коломойського залякують людей. Просто росіянам потрібне масштабне тестування їхньої ;вакцини;.
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12.10.2020 06:52 Відповісти
Смотрите на Беларусь и делайте выводы. Обезьяна так бы и зделала а не про Италию слушала.
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12.10.2020 07:11 Відповісти
Не, не, не, не путайте, апокалипсис после. Это когда все зараженные коронавирусом, массово получают повреждения мозга( а это нарушение программы и .. и ..перехват управления!). Напомню вирус искуственный и управляется извне, И..и.,. тогда действия пораженных ....массово!...становятся безсмысленными и некоординированными. Нук все как в игре.
Ничего нет страшного...в игре герои выигрывают....а они есть среди нас? Появятся, вам деваться некуда.
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12.10.2020 07:19 Відповісти
Какой же невинный сюжет от говноканала олигарха ...Это типа квота такая чуток за Попошенка и чуток от Коломойского ...
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12.10.2020 07:24 Відповісти
Это старые данные, что ношение масок обязательно только с 18-00 до 08-00. На прошлой неделе уже ввели 24/24, даже в горах и в лесах и абсолютно безлюдных местах.
А вот об преувеличении статистики смертности - это точно. Наш SMI (Sindacato Medici Italiani) представил нам чистый патологоанатомический бланк Ковид времён весны с.г., на котором проштамповано в сноске необходимость ставить посмертный DS ковид* умершим с мультипатологией и без лабораторно подтверждённого диагноза. Сейчас оппозиция прямо обвиняет правительство в фальсификации и нагнетании (на тот момент) ажиотажа.
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12.10.2020 08:07 Відповісти
На тот момент в Бергамо было 230 заболевших в сутки.
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12.10.2020 08:53 Відповісти
 
 