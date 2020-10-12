"Бл#дь, забери ніж! П#здець! Дівчата, бідні, втекли зі страху": в Харкові невідомі напали на агітаторів "Слуги народу". ВIДЕО

У Харкові невідомі скоїли напад на агітаторів партії "Слуга народу". Увага, на відео ненормативна лексика!

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно група малолітніх молодиків влаштувала провокацію в центрі Харкова. З ножем у руках хулігани напали на агітаторів "Зе! Команди", - написав він.

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Кучер додав, що матеріали вже передані в Нацполіцію, і всі учасники нападу "будуть знайдені та жорстко покарані за законом".

"Звертаюся до всіх учасників виборчих перегонів. Харків - територія миру і порядку. Вибори закінчаться, і нам всім тут далі жити. Таємне рано чи пізно стане явним, і покарання буде максимально жорстким. Поважаймо один одного і не робімо дурниць", - додав він.