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"Бл#дь, забери ніж! П#здець! Дівчата, бідні, втекли зі страху": в Харкові невідомі напали на агітаторів "Слуги народу". ВIДЕО

У Харкові невідомі скоїли напад на агітаторів партії "Слуга народу". Увага, на відео ненормативна лексика!

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно група малолітніх молодиків влаштувала провокацію в центрі Харкова. З ножем у руках хулігани напали на агітаторів "Зе! Команди", - написав він.

Також дивіться: Автомобіль дружини кандидата в мери Лозової від "Слуги народу" Криворучка спалили невідомі. ФОТОрепортаж

Кучер додав, що матеріали вже передані в Нацполіцію, і всі учасники нападу "будуть знайдені та жорстко покарані за законом".

"Звертаюся до всіх учасників виборчих перегонів. Харків - територія миру і порядку. Вибори закінчаться, і нам всім тут далі жити. Таємне рано чи пізно стане явним, і покарання буде максимально жорстким. Поважаймо один одного і не робімо дурниць", - додав він.

Бл#дь, забери ніж! П#здець! Дівчата, бідні, втекли зі страху: в Харкові невідомі напали на агітаторів Слуги народу 01

Автор: 

місцеві вибори (1366) напад (1145) Харків (5742) Слуга народу (2822) Кучер Олексій (66)


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Топ коментарі
+81
"Бл#дь, убери нож! П#здец! Девочки, бедные, убежали от страха": в Харькове неизвестные напали на агитаторов "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7221
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12.10.2020 01:31 Відповісти
+50
Кучер, почем ты платил этим малолетним налетчикам?
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12.10.2020 01:28 Відповісти
+18
"Бл#дь, убери нож! П#здец! Девочки, бедные, убежали от страха": в Харькове неизвестные напали на агитаторов "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7475
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12.10.2020 01:46 Відповісти
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Плесень является разновидностью микроскопических грибков, которые состоят из сети мельчайших нитей.
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12.10.2020 01:25 Відповісти
Те що агітаторів Зеленського вже б'ють випадкові перехожі це ознака повної втрати Зеленським не тільки довіри а й поваги зі сторони народу України! Щоб не били агітаторів, потрібно йти з посади достроково!
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12.10.2020 15:58 Відповісти
Кучер, почем ты платил этим малолетним налетчикам?
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12.10.2020 01:28 Відповісти
Ну, "дівчаток"-же, налякали? Тепер, бідні, будуть кричать серед ночі, заспокійливе пить... Рекомендую їм відвідать психотерапевта... Щоб не розвинувся невроз...
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12.10.2020 07:33 Відповісти
Желаю отведать кардиолога с симптомами сердечной недостаточности
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13.10.2020 00:06 Відповісти
Где-то около цены билета в цирк.
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12.10.2020 13:25 Відповісти
"Бл#дь, убери нож! П#здец! Девочки, бедные, убежали от страха": в Харькове неизвестные напали на агитаторов "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7221
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12.10.2020 01:31 Відповісти
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12.10.2020 12:44 Відповісти
Не смеши. Там нападение не пришьешь, максимум попытку. Нож еще докажи что реально холодное оружие. Никого не били. Хулиганка, часть 1.
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12.10.2020 01:50 Відповісти
Аваков, Венидиктова, Бвканов, суды... Не смеши про уголовную ответственность. Что стало с теми, кто "взрывал" мосты?
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12.10.2020 05:29 Відповісти
МОСТЫ, точнее один мост, но несколько раз
https://www.youtube.com/watch?v=1OO-76zc0XA&ab_channel=intimeUkraine https://www.youtube.com/watch?v=1OO-76zc0XA&ab_channel=intimeUkraine 2020 год

https://www.youtube.com/watch?v=FcrVH8Gamj4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://www.youtube.com/watch?v=FcrVH8Gamj4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 2019 год


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12.10.2020 07:40 Відповісти
как там поживает террорист из луцка? сидит на пожизненном? а подрыватель мостов киевских как себя ощущает?
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12.10.2020 07:04 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3224259/019214b1-0a4a-73fe-add7-6f59a9ebea11
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12.10.2020 07:41 Відповісти
А ти думаєш, там щось інше?
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12.10.2020 07:22 Відповісти
На ОПЗЖ хай нападають - ці курви живучі, на приклад Кернес
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12.10.2020 01:38 Відповісти
До каких пор эти слуги будут раскачивать лодку. Второго Крыма уже не получится.Зарубите на носу.
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12.10.2020 01:38 Відповісти
Цирк для прибулих. Якщо хтось влаштовує напад, то він заявляє свою приналежність до якоїсь партії, течії, структури, організації. А ці взагалі нічого не виголошують. Куплені і з одного і з іншого боку. Щоб створити уявність переслідування "слуг народу". Яких треба разом з попередниками тягнути до буцегарні за зраду і корупцію.
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12.10.2020 01:41 Відповісти
Це поперше. Подруге година ночі, яка в дупу агітація? Клоуни обрали нічний час, щоб було поменьше свідків їхньої постанови. Потретє ніхто з цих клоунів не постраждав. Квартал з Кривого Рогу переїхав до Харкова.
Зєлю геть. Дострокові.
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12.10.2020 01:45 Відповісти
дострокові неможливо
пояснюю: якщо раптом відбудуться дострокові, то наступні все одно будуть 2024. І якщо дострокові, то новий през прийде лише на три роки в кращому випадку, бо дострокові требв готувати і проводити це мінімум 6-7 місяців
і новий през прийде абсолютно без своєї фракції, він буде змушений вклонятися існуючим фракціям, тобто він ніхера не зможе змінити від слова абсолютно
дострокові - це хаос і деградація, новий през на три роки лише погіршить становище
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12.10.2020 06:53 Відповісти
ну да, ну да! сейчас как раз такое "становыще", шо его еще можно "погиршыть"
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12.10.2020 07:07 Відповісти
"хуже не будет"
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12.10.2020 11:26 Відповісти
а мож и просто , бытовуха, там же девчонки рядом. Однозначно, тот кто нанял, не ту лошадку поставил. Ну та ладно, с хулиганами разберутся... Я запереживал - Юля молчит, шо рыба об лед. Мабуть у главзебика поднатаскалась молчаньем пошатнувшийся рейтинг приподнять.
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12.10.2020 01:47 Відповісти
не на ту лошадку
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12.10.2020 01:54 Відповісти
Битовуха з агітаторами у годину ночі?
Мабуть пан любить з дуба падати.
А Юля мовчить, бо навіть тут за добру згадку про неї відразу банять на три дні.
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12.10.2020 02:04 Відповісти
а шо мало в агитационках, чи на виборчих, при подсчете голосов, всеобщий бэмц устраивают... Насче дуба вы погорячились, мабуть, остались неприятные ощущения?
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12.10.2020 02:44 Відповісти
я и не знал, шо Яюль банят. Юля же так подвязывалась за зебиков вперед выборами, так подвязывалась - все приписывала им светлые горизонты...
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12.10.2020 02:49 Відповісти
"ДОБРУ"
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12.10.2020 08:49 Відповісти
"Ванька", якщо це "цирк", то ти там півтора року "уніформістом" підробляв...
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12.10.2020 07:28 Відповісти
Без кернеса не обошлось - стопудов.
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12.10.2020 01:43 Відповісти
"Бл#дь, убери нож! П#здец! Девочки, бедные, убежали от страха": в Харькове неизвестные напали на агитаторов "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7475
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12.10.2020 01:46 Відповісти
І морду яку вибрали для плакату! Русскоміровець, фанат Порєчєнкова.
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12.10.2020 06:14 Відповісти
надо положить конец этому пгеступному бепгеделу, почему обижают слуг нагода.
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12.10.2020 01:48 Відповісти
А вы думаете Кернес 10 лет мэром Харькова потому, что был "гениальным хозяйственником"?
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12.10.2020 01:48 Відповісти
А ты в Харькове когда был(а,о)?
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12.10.2020 05:38 Відповісти
Бг-ггг... не смешите мои капцi. Нормальный чел в час ночи будет баючкать , а не искать на дупу приключений...ХЕХ...
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12.10.2020 01:52 Відповісти
Тю, и нашо тот криминал, отвертка... Меня были оцепили большим кругом, прижав к столбу, 6 человек. вечером . Я резко присел, и резко поднялся, так что хулиганы не успели одолеть 3 метра ко мне и жбурнув в ближайшего камiнюкою. Слышали бы вы вой бедолаги, остальные отскочили . Та марно, я ще двоих огрел, шо аж ребра захрустели.пополнил запа и в разные стороны жбурнув вдогонку. булыги опережали убегающих , высекая из асфальта искры... Пока шептуна выпустившие нападныкы не оговтались, я сам свалил из этого полуосвещенного места... Ща мне каждый камешек у обочины улыбается, когда я прохожу мимо...
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12.10.2020 02:58 Відповісти
тебе скока лет?
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12.10.2020 06:59 Відповісти
Чел прсто Рэмбо, один шестерых разогнал, а Вы с глупыми расспросами про возраст .Хотя , таки он наверное не Рэмбо , а барон Мюнхаузен .
П.С. Пытался вытащить из спама , но скотыняк очень много , не получилось.
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12.10.2020 08:20 Відповісти
Они шо, наклейками зелеными бегали?
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12.10.2020 07:58 Відповісти
Ківині довбні?
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12.10.2020 02:55 Відповісти
Як на мене то це були звичайні порохоботи 😀
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12.10.2020 03:25 Відповісти
Каков "хвюрер" таковы у него и Рейхстаги .
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12.10.2020 04:15 Відповісти
пастановкааа, дишовый пеааар, вы фсё врётииии.
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12.10.2020 05:58 Відповісти
Теперь они не те, которые"зробили когось разом", а бедные потерпевшие. Украинцы сердобольные, любят страдальцев. Ростовского сидельца когда то выбрали "бо вiн же сирота!".
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12.10.2020 07:26 Відповісти
Його батько кошмонафт))
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12.10.2020 09:57 Відповісти
Так ОПЗЖ надо разгонять, а на СН стоит только прикрикнуть и они сами разбегутся.
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12.10.2020 08:08 Відповісти
ОПЗЖ щоб розігнати, треба за них НЕ голосувати, бо інакше буде ще гірше.
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12.10.2020 12:31 Відповісти
Всэх зарэжу.
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12.10.2020 08:14 Відповісти
а почему никого не интересует - откуда этот видео у зеленого "эксперда в авиации и конкретно в падении самолетов типа Ан-26"?
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12.10.2020 08:15 Відповісти
Я против поножовщины , зеленую плесень нужно вешать на фонарях .
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12.10.2020 08:17 Відповісти
Клоуни.
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12.10.2020 08:18 Відповісти
Зелений цирк черговий номер для кварталу знімає?
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12.10.2020 08:28 Відповісти
Геподуповская мафия непобедима!!
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12.10.2020 08:45 Відповісти
Скоро партии начнут бороться гранатами и автоматами.
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12.10.2020 08:55 Відповісти
"Бл#дь, забери ніж! П#здець! Дівчата, бідні, втекли зі страху": в Харкові невідомі напали на агітаторів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1420
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12.10.2020 08:59 Відповісти
из серии про жабу и гадюку
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12.10.2020 09:03 Відповісти
Зелёных уродов ,надо отлавливать и Розгами по мягким местам ,нехер людям головы дурить😠😠😠
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12.10.2020 09:36 Відповісти
Мне кажется это лучший показатель доверия к партии власти, а я дурак не верил зеленскому что все только улучшается и крепнет ))))))))
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12.10.2020 09:47 Відповісти
"Бл#дь, забери ніж! П#здець! Дівчата, бідні, втекли зі страху": в Харкові невідомі напали на агітаторів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9038
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12.10.2020 09:49 Відповісти
"Бл#дь, забери ніж! П#здець! Дівчата, бідні, втекли зі страху": в Харкові невідомі напали на агітаторів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9298
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12.10.2020 09:59 Відповісти
лагідне телятко у двох корівок молочко п'є
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12.10.2020 12:50 Відповісти
вам же дегенератам говорили - кончится тем, что за признание, что голосовал за зебила, будут сразу бить в хлебало и ломать нос.
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12.10.2020 10:26 Відповісти
Пэтыкы начинают выпрашивать.....
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12.10.2020 10:49 Відповісти
Це такі гівняри як ти вже допросились
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12.10.2020 11:04 Відповісти
Чувствуется речь патриота.....
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12.10.2020 11:12 Відповісти
то бутылка чувствуется, на которой ты сидишь
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12.10.2020 11:28 Відповісти
Всё у вас, как-то через одно место.... Привычка?
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12.10.2020 11:30 Відповісти
пфф, та кому вы всрались 100 лет.
постанова галимая
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12.10.2020 11:21 Відповісти
Нож это плохо. Надо было их эбонитовыми палками.
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12.10.2020 11:43 Відповісти
При Порошенку такого не було.
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12.10.2020 11:45 Відповісти
Надо понять ,что в палатках вовсе не адепты конкретной полит силы ,а наемная публика. Ночной спектакль, по сценарию 95 квартала, - негодная попытка поднять прибор для игры на рояле.
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12.10.2020 12:04 Відповісти
"И вообще, что это за профессия такая - сын лейтенанта Шмидта! Год-два, а потом ваши рыжие кудри примелькаются и Вас начнут просто бить. " (С)
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12.10.2020 12:32 Відповісти
два...еще два термина легко отлежу на посту мера Харькова...
"Бл#дь, забери ніж! П#здець! Дівчата, бідні, втекли зі страху": в Харкові невідомі напали на агітаторів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8991

...
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12.10.2020 12:47 Відповісти
А почему жестоко?
Никто не пострадал, явно мелкое хулиганство!!!
Или Венедиктова сразу статью "терроризм" припаяет?
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12.10.2020 15:52 Відповісти
 
 