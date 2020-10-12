"Бл#дь, забери ніж! П#здець! Дівчата, бідні, втекли зі страху": в Харкові невідомі напали на агітаторів "Слуги народу". ВIДЕО
У Харкові невідомі скоїли напад на агітаторів партії "Слуга народу". Увага, на відео ненормативна лексика!
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно група малолітніх молодиків влаштувала провокацію в центрі Харкова. З ножем у руках хулігани напали на агітаторів "Зе! Команди", - написав він.
Кучер додав, що матеріали вже передані в Нацполіцію, і всі учасники нападу "будуть знайдені та жорстко покарані за законом".
"Звертаюся до всіх учасників виборчих перегонів. Харків - територія миру і порядку. Вибори закінчаться, і нам всім тут далі жити. Таємне рано чи пізно стане явним, і покарання буде максимально жорстким. Поважаймо один одного і не робімо дурниць", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.youtube.com/watch?v=1OO-76zc0XA&ab_channel=intimeUkraine https://www.youtube.com/watch?v=1OO-76zc0XA&ab_channel=intimeUkraine 2020 год
https://www.youtube.com/watch?v=FcrVH8Gamj4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://www.youtube.com/watch?v=FcrVH8Gamj4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 2019 год
Зєлю геть. Дострокові.
пояснюю: якщо раптом відбудуться дострокові, то наступні все одно будуть 2024. І якщо дострокові, то новий през прийде лише на три роки в кращому випадку, бо дострокові требв готувати і проводити це мінімум 6-7 місяців
і новий през прийде абсолютно без своєї фракції, він буде змушений вклонятися існуючим фракціям, тобто він ніхера не зможе змінити від слова абсолютно
дострокові - це хаос і деградація, новий през на три роки лише погіршить становище
Мабуть пан любить з дуба падати.
А Юля мовчить, бо навіть тут за добру згадку про неї відразу банять на три дні.
П.С. Пытался вытащить из спама , но скотыняк очень много , не получилось.
постанова галимая
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Никто не пострадал, явно мелкое хулиганство!!!
Или Венедиктова сразу статью "терроризм" припаяет?