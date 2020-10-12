"Голову вниз, бл#дь! Бігом, сука! На коліна, нах#й!" - білоруські міліціонери б'ють затриманих у в'язниці на Окрестіна. ВIДЕО

У мережі з'явився новий відеозапис побиття затриманих білоруських активістів у мінському ізоляторі на Окрестіна в період 9-12 серпня. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано момент, коли в ізолятор привезли нових затриманих. Білоруські міліціонери стали так, що зробили своєрідний коридор від машини до стін приміщення, і всіх привезених людей проганяли через цей коридор, б'ючи кийками і ногами.

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