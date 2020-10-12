"Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО. ВIДЕО

Колишній український нардеп і прихильник "русского мира" Спиридон Кілінкаров заявив про критичну ситуацію в медицині на окупованих РФ територіях Донбасу і закликав окупантів допомогти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кілінкаров розповів про ситуацію, що склалася, на пропагандистському шоу Соловйова на росТВ.

"Після мого першого звернення в Росії не до кінця зрозуміли, що там відбувається. Там - епідемія. Там пневмонія - це вирок. Там немає лікарів. Там немає ліків ... Треба щось з цим вирішувати! Не знаю, хто відповідальний за це, але це обов'язок ... Нехай не ображаються на мене росіяни, але перед цими людьми ... Ви зобов'язані це зробити! Хоча б якусь групу фахівців туди відправити .., хоча б якісь протоколи написати - чим лікувати, як лікувати. З цим ковідом лікарні закриті, родичі туди потрапити не можуть, що з цими людьми там відбувається - ніхто не знає! Кількість померлих в три рази ... Я на цьому тижні двох людей поховав! Чи є хто, хто в принципі може оцінити реальну ситуацію, яка там склалася!? Ці лідери ДНР/ЛНР - вони взагалі розуміють, що там відбувається?! Одні привітання! З 75-річчям, 80-річчям і всім іншим!", - обурився Кілінкаров.

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