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"Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО. ВIДЕО

Колишній український нардеп і прихильник "русского мира" Спиридон Кілінкаров заявив про критичну ситуацію в медицині на окупованих РФ територіях Донбасу і закликав окупантів допомогти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кілінкаров розповів про ситуацію, що склалася, на пропагандистському шоу Соловйова на росТВ.

"Після мого першого звернення в Росії не до кінця зрозуміли, що там відбувається. Там - епідемія. Там пневмонія - це вирок. Там немає лікарів. Там немає ліків ... Треба щось з цим вирішувати! Не знаю, хто відповідальний за це, але це обов'язок ... Нехай не ображаються на мене росіяни, але перед цими людьми ... Ви зобов'язані це зробити! Хоча б якусь групу фахівців туди відправити .., хоча б якісь протоколи написати - чим лікувати, як лікувати. З цим ковідом лікарні закриті, родичі туди потрапити не можуть, що з цими людьми там відбувається - ніхто не знає! Кількість померлих в три рази ... Я на цьому тижні двох людей поховав! Чи є хто, хто в принципі може оцінити реальну ситуацію, яка там склалася!? Ці лідери ДНР/ЛНР - вони взагалі розуміють, що там відбувається?! Одні привітання! З 75-річчям, 80-річчям і всім іншим!", - обурився Кілінкаров.

Читайте: Представник омбудсмена Лисянський про ситуацію із COVID-19 на окупованому Донбасі: "Лікарні в ОРДЛО переповнені"

Автор: 

Донецьк (948) Кілінкаров (4) Луганськ (578) пропаганда (2830) русский мир (471) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+71
Мне реально жаль тех,кто погиб,кто верил в Украину!!!А вас,позвавших в свой дом войну-....й!!!
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12.10.2020 12:02 Відповісти
+64
Хороша тенденція, не заважай їй.
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12.10.2020 12:01 Відповісти
+41
Этот Членокаров в 2014 "лечил" донбассянам мозги, может в 2020 и от ковида вылечит..
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12.10.2020 12:03 Відповісти
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Хороша тенденція, не заважай їй.
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12.10.2020 12:01 Відповісти
пункты пропуска открыты ...
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12.10.2020 12:05 Відповісти
что и напрягает
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12.10.2020 12:27 Відповісти
Перехід на територію України нічим не допоможе мешканцям ОРДЛО, ніхто їх в Україні лікувати не буде. В Україні українців не лікують, всі самі лікуються, тому ніхто масово в Україну не побіжить!
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12.10.2020 16:41 Відповісти
так они ж оттуда заразу по всей Украине разносят - там пневмония это приговор, носители чуть не все, нам тут это надо? ((
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13.10.2020 09:34 Відповісти
А чьо ж кацапи своєю мегавакциною не поділилися з братами меншими?
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12.10.2020 16:11 Відповісти
Камни с неба уже на подлёте, готовьтесь.
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12.10.2020 12:01 Відповісти
Мне реально жаль тех,кто погиб,кто верил в Украину!!!А вас,позвавших в свой дом войну-....й!!!
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12.10.2020 12:02 Відповісти
"Я на этой неделе двух человек похоронил! Там пневмония - это приговор! Россияне, вы обязаны, что-то сделать!", - любитель "русского мира" Килинкаров об эпидемии Covid-19 в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2123
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12.10.2020 12:03 Відповісти
Этот Членокаров в 2014 "лечил" донбассянам мозги, может в 2020 и от ковида вылечит..
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12.10.2020 12:03 Відповісти
ты ж советовал призывать Раиссю, теперь посоветуй прикладывать к груди засранский развернутый паспорт с дохлой двухголовой курицей, вместо горчичников
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12.10.2020 12:22 Відповісти
зато без биндер
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12.10.2020 12:04 Відповісти
это та счастливая часть Украины, которая прожила 6 предыдущих лет без Порошенко
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12.10.2020 12:07 Відповісти
"Хотя бы какую-то группу специалистов туда отправить.., хотя бы какие-то протоколы написать - чем лечить, как лечить"

Тю, так групи спеціалістів вам давно відправили, ще в 2014 що не так?
А от решту лікарів, які там ще були, ваші ж росіяни в маскву витягли ще весною - рятувати кацапів.
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12.10.2020 12:04 Відповісти
И тебе пора в ад,грязный комуняка.
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12.10.2020 12:04 Відповісти
Россияне уже достаточно сделали - "защитили русскоязычных". Защитили от свободы слова, свободы вероисповедания, свободы образования, свободы перемещения, защитили от медицинской помощи... зато без "биндер"...
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12.10.2020 12:05 Відповісти
вот где для параши поле не паханное подопытными бурятами для тестов разных вакцин . не на одних же белорусах оттягиваться.
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12.10.2020 12:05 Відповісти
непаханное
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12.10.2020 14:46 Відповісти
10:31, 12 октября 2020
Командир российского военного корабля покончил с собой

Во Владивостоке найден мертвым командир боевого корабля Тихоокеанского флота. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости
По данным агентства, тело 33-летнего капитана было обнаружено его сослуживцами. По предварительным данным, военнослужащий покончил с собой. Факт смерти подтвержден и штабом Тихоокеанского флота, в настоящий момент ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.статья на Лента.сру..
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12.10.2020 12:06 Відповісти
И зачем это нам знать?
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13.10.2020 01:17 Відповісти
А пореготати?
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13.10.2020 08:52 Відповісти
Путлериоты Донбасса Королевская, Ефремов, Бойко, Симоненко ОЧЕНЬ богатые люди.
Забили на мрущих пачками домбасян.
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12.10.2020 12:06 Відповісти
Пусть берут Кравчука с кравчучками,загружают их рашкиной чудо-вакциной и во главе с мертвечуком катят их в Лугандон.
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15.10.2020 23:38 Відповісти
Ветеринары с инъекциями для усыпления подойдут?
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12.10.2020 12:08 Відповісти
Там нема ліків , там нема лікарів , там русский дух , там Росєєю тхне !!!)))
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12.10.2020 12:09 Відповісти
"Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9332
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12.10.2020 12:10 Відповісти
Хех! Камуняка який казав про біндер. Тобі теж світить "дальняя дарога" в один кінець.
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12.10.2020 12:10 Відповісти
"Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3902
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12.10.2020 12:13 Відповісти
Сам то где живет? почему не в ордло, вместе с соратниками по борьбе против хунты?
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12.10.2020 12:15 Відповісти
"Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4914"Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9891
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12.10.2020 12:20 Відповісти
Ответ из Кремля.. помощь возможно и будет оказана но скорее только моральная и то только "счастливым обладателям" паспортов РФ в ЛНРоДНРях ( так что спешите записываться) и вы сможете уйти на тот свет с счастливой мыслью что вы россияне. Путин рассказал как он" победил "половцев и печенегов, за ковид он ни чего не обещал, а камни с неба вы сами просили.
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12.10.2020 12:20 Відповісти
"Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9283
Кармільци що просили, те і отримали.
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12.10.2020 12:20 Відповісти
"Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4791
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12.10.2020 12:21 Відповісти
"Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8997
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12.10.2020 12:21 Відповісти
Поматросілі і бросілі
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12.10.2020 12:21 Відповісти
"Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4090"Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4196
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12.10.2020 12:22 Відповісти
"Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2280
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12.10.2020 12:23 Відповісти
Ну так нормально всё там идёт, в этих лЫнЫЭрах, дЫнЫэрах! Всё по плану! Эти остолопы должны передохнуть все там естественным путем.
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12.10.2020 12:24 Відповісти
"Меньше народа, больше кислорода!" !!)))
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12.10.2020 12:25 Відповісти
"Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7376
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12.10.2020 12:25 Відповісти
Він так каже наче це щось погане!
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12.10.2020 12:26 Відповісти
О-о-о! Мертв'як заговорив!
Воістину, в умілих руках прикладна некромантія - сильна штука. Хай навіть політична.
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12.10.2020 12:36 Відповісти
Крутите им фильм Поезд на Пусан - 2. Там четко их будущее прописано.
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12.10.2020 12:36 Відповісти
Хотели шары с расеей, шары нэма.
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12.10.2020 12:38 Відповісти
Путин! Скотыняка! Решай!
Или воду в Крым или лечение и диагностику на Донбасс!
А может армянцам следует помочь?
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12.10.2020 12:38 Відповісти
самовыпил русни и дамбасни это прекрасно. то что пока не сделали ВСУ очень качественно делают микроскопические бактерии.
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12.10.2020 12:39 Відповісти
на неделе двух человек? а чьо так мало?!!!
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12.10.2020 12:47 Відповісти
русскоязычная челисть должна помочь, не рассказывай сказки, вуйко!
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12.10.2020 12:48 Відповісти
У кремлёвской крысы уже есть шикарная вакцина, которую ещё летом протестировали на Мертведчуке и его Марченке, когда они отдыхали в захваченном Крыму..... Хоть Мертведчук и жив ещё, но выглядит так отвратительно, как труп, точнее, как кремлёвская крыса или как Кернес.... Надо вакцину продолжать испытывать на лугандонских подопытных рабах.... Думаю, путинские "врачи" сначала усилят эпидемию, а потом начнут свои эксперименты на любителях "рускаво мира" и расейской *********....
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12.10.2020 12:50 Відповісти
Кааайфф))))))
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12.10.2020 12:52 Відповісти
KTO-то будет еще 3виздеть , - что виновен Майдан ? -
-
https://uploads.disquscdn.com/images/31f5bda896397d0ed3bad8c7131953c8fd1f1b5299df261d64a345de3daccdff.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg . .. .. . . https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg ..

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12.10.2020 12:52 Відповісти
Ось куди мЕРТВЕЧУК може спрямувати вакцину(?) від COVID імені *****. Хай на цих ватних громадянах "мАлАдих рЄспублік" експерементує, а не на титульній нації держави!
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12.10.2020 12:53 Відповісти
Політична прикладна неромантія в умілих руках - сильна штука! Питання на засипку: кому треба, щоб защебетав цей політичний труп?
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12.10.2020 12:57 Відповісти
9мм таблетка в голову вылечит старого комуняку
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12.10.2020 13:00 Відповісти
Вакцинация "Новичком" может помочь....
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12.10.2020 13:04 Відповісти
З мови зняли...
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12.10.2020 13:53 Відповісти
Последствия "референдума" 2014, вот что там происходит. Голосовали за "народного губернатора Губарева" - наркомана и клоуна (был Дедом Морозом и аниматором, кто не знает, до того, как стать "губернатором"). Точно как Бубочка, до того как стать преЗедентом - такой же клоун и наркоман. Последствия, как и в дыныры, тоже не заставят себя долго ждать. ЖдиТЕ.
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12.10.2020 13:05 Відповісти
И ЭТО РА-ДУ-ЕТ!!!
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12.10.2020 13:14 Відповісти
А чого цей поц хоче? Трансферу персональним рефрижиратором? Рублів забракло для замовлення?
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12.10.2020 13:15 Відповісти
Как это нечем лечить ?! это вопиющая некомпетентность - сначала всех на бутылку, потом задуть монтажной пеной и так три раза в день до и после принятия боярышнека.
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12.10.2020 13:19 Відповісти
ну что сделать, ясно - домой ноги делайте, оно и полегчает
всем
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12.10.2020 13:20 Відповісти
Я бачу що серед людей багато безсмертних з'явилось. Що радує смерть... смерть вдморозків кацапських і керівників ПаРашки ще якось там розумію як кара Господня... ну радіти від смертей простих людей.....не гоже це для доброї людини не гоже...Не втрачайте людяність народ...не корміть в собі скажену тварину (вовка) ...корміть в собі добру людину.. А то гріш ціна нашій правільності і совісті.
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12.10.2020 13:25 Відповісти
Килинкаров накилинкаркал...
А мо ещё и сам откилинкаркается.
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12.10.2020 13:26 Відповісти
"Обязаны помочь..." Вот, оказывается, что все время хотят сказать "люди Донбасса", но стесняются. А, мы то бессердечные сами не можем догадаться.
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12.10.2020 13:40 Відповісти
Да насрать на предателей.
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12.10.2020 13:45 Відповісти
А вакцинки мокшанської йому, мертв'яку політичному, вакцинки! Тоді, може, перестане бути суто політичним мертв'яком.
Навальний збрехати не дасть.
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12.10.2020 13:52 Відповісти
Прививку Килинкарову, что бы не гавкал, а только скулил.
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12.10.2020 14:03 Відповісти
про какую расийскую вакцину бредят эти недоумки ??
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12.10.2020 14:25 Відповісти
Да про ту, Японскую 1973 года, от гриппа, от нее еще уроды рождаются...
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12.10.2020 16:11 Відповісти
О чём речь?
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13.10.2020 01:21 Відповісти
Гугл в помощь.
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13.10.2020 07:38 Відповісти
чем больше этот любитель похоронит, тем быстрее перейдет на более высокий уровень похоронщика... хорони кацапский мир - чем больше, тем лучше... в общем, бери побольше, закапывай поглубже...
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12.10.2020 14:47 Відповісти
Не може зрозуміти "что там происходит"? Так, я поясню: там "происходит" торжество руSSкого мира. Ось такі Кілінкарови хотіли аби таке було по всій Україні.
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12.10.2020 15:05 Відповісти
Рабскіє вимірати ))
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12.10.2020 15:34 Відповісти
Там асфальтомойщики из Италии освободились?
Почему бы тогда луганде не "помочь"?
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12.10.2020 15:36 Відповісти
"Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5700
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12.10.2020 15:41 Відповісти
А как же чудо-вакцина? 😁
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12.10.2020 16:49 Відповісти
Соловьев, а ну быстренько реши эту проблему. Что такое? Ты там выступаешь, выступаешь, указания даешь, а у жителей проблема. Ай, нехорошо.
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12.10.2020 16:55 Відповісти
А шо здеся такова?
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12.10.2020 17:28 Відповісти
Чуваки, ви ж так хотіли щоб ху.ло прийшов...
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12.10.2020 17:44 Відповісти
Раньше выть надо было! У Донбасса одна страна, одна Родина -Украина! России Донбасс не нужен, им Империя нужна! Им вяличие нужно!
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12.10.2020 17:51 Відповісти
от беда. а как же стремительно развивающиеся молоды республики. Поддерживаемые старшим братом. А задуматься - вернуть Донбасс, а что делать с этим биомусолром, который в спину уже раз ударил. Проблема. А тут маленький невидимый вирусочек решает проблему в стиле их любимого "талантливого менеджера сралина" - нет человека, нет проблемы. Не мешайте вирусочку. он все сделает как нужно.
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12.10.2020 18:26 Відповісти
От жеж добрая новына. Следующий шаг-камни с неба и тохда совсем уж.... звізда....
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12.10.2020 18:53 Відповісти
Цей "червоний" недоумок не розуміє що ***** таке біосміття як він і ті що покликали війну в Україну не потрібні - йому потрібні території для свого "вяличия"!
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13.10.2020 08:57 Відповісти
"Единственный бизнес, который там процветает - это оказание похоронных услуг." © Кілінкаров про ситуацію в ОРДіЛО (на 1:43 відео)

"Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4827
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13.10.2020 09:05 Відповісти
 
 