"Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО. ВIДЕО
Колишній український нардеп і прихильник "русского мира" Спиридон Кілінкаров заявив про критичну ситуацію в медицині на окупованих РФ територіях Донбасу і закликав окупантів допомогти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кілінкаров розповів про ситуацію, що склалася, на пропагандистському шоу Соловйова на росТВ.
"Після мого першого звернення в Росії не до кінця зрозуміли, що там відбувається. Там - епідемія. Там пневмонія - це вирок. Там немає лікарів. Там немає ліків ... Треба щось з цим вирішувати! Не знаю, хто відповідальний за це, але це обов'язок ... Нехай не ображаються на мене росіяни, але перед цими людьми ... Ви зобов'язані це зробити! Хоча б якусь групу фахівців туди відправити .., хоча б якісь протоколи написати - чим лікувати, як лікувати. З цим ковідом лікарні закриті, родичі туди потрапити не можуть, що з цими людьми там відбувається - ніхто не знає! Кількість померлих в три рази ... Я на цьому тижні двох людей поховав! Чи є хто, хто в принципі може оцінити реальну ситуацію, яка там склалася!? Ці лідери ДНР/ЛНР - вони взагалі розуміють, що там відбувається?! Одні привітання! З 75-річчям, 80-річчям і всім іншим!", - обурився Кілінкаров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тю, так групи спеціалістів вам давно відправили, ще в 2014 що не так?
А от решту лікарів, які там ще були, ваші ж росіяни в маскву витягли ще весною - рятувати кацапів.
Командир российского военного корабля покончил с собой
Во Владивостоке найден мертвым командир боевого корабля Тихоокеанского флота. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости
По данным агентства, тело 33-летнего капитана было обнаружено его сослуживцами. По предварительным данным, военнослужащий покончил с собой. Факт смерти подтвержден и штабом Тихоокеанского флота, в настоящий момент ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.статья на Лента.сру..
Забили на мрущих пачками домбасян.
Кармільци що просили, те і отримали.
Воістину, в умілих руках прикладна некромантія - сильна штука. Хай навіть політична.
Или воду в Крым или лечение и диагностику на Донбасс!
А может армянцам следует помочь?
-
https://uploads.disquscdn.com/images/31f5bda896397d0ed3bad8c7131953c8fd1f1b5299df261d64a345de3daccdff.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg . .. .. . . https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg ..
.
.
..
всем
А мо ещё и сам откилинкаркается.
Навальний збрехати не дасть.
Почему бы тогда луганде не "помочь"?